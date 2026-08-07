ЕЦТП предлага мерки срещу туризма за шофьорски книжки

Европейският център за транспортни политики (ЕЦТП) настоява за спешни законови промени срещу така наречения „туризъм за шофьорски книжки“, след като тежка катастрофа на „Челопешко шосе“ в София отне живота на четирима души, а 17 бяха ранени.
Според разпространената от експертите информация двамата водачи, участвали в инцидента, са притежавали свидетелства за управление, издадени в Чехия. От центъра посочват, че няма данни те да са завършили основно образование, което по българския закон би им попречило да получат правоспособност. Случаят е предизвикал международна проверка от страна на прокуратурата за начина, по който са придобити документите.
За да се ограничи заобикалянето на правилата, от ЕЦТП предлагат при замяна на чуждестранна книжка от друга държава в Европейския съюз задължително да се представя доказателство за придобито минимално образователно ниво. От заявителя ще се изисква да декларира, че е имал обичайно пребиваване в съответната държава или е учил там най-малко шест месеца.
При разминаване между декларацията и данните в българските регистри, МВР трябва да спира производството и да извършва служебна проверка чрез европейската мрежа RESPER.
„Туризмът за книжки представлява целенасочено използване на различията между законодателствата. Лица, които не отговарят на изискванията в собствената си държава, формално регистрират пребиваване в друга“, обясняват от транспортния център.
В българския контекст Чехия най-често се използва за подобни схеми заради липсата на изискване за завършено минимално образователно ниво. Според ЕЦТП след инцидента чешките власти са започнали разследване, като е имало и по-ранна операция със задържани 16 души за незаконно издаване на документи.
Експертите обаче критикуват липсата на активност от страна на посолството на Чехия за намиране на трайно решение. Според тях валидността на документа, проверена чисто формално в регистрите, не доказва автоматично, че лицето реално е пребивавало в държавата издател.
Българският закон изисква кандидатите за шофьори да имат завършен най-малко десети клас, което гарантира минимална функционална грамотност и способност за разбиране на правилата за движение. Сегашната ситуация поставя в неравностойно положение гражданите, които спазват националните критерии, докато други постигат същия резултат чрез фиктивна регистрация в чужбина, категорични са от ЕЦТП.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кифла шафьорка
Коментиран от #11
10:21 07.08.2026
2 ПАЗАРНА ИКОНОМИКА
Коментиран от #12
10:23 07.08.2026
3 заради съмнение за шофьор
Коментиран от #8
10:44 07.08.2026
4 Еха
10:47 07.08.2026
5 шофера кат взема 5 бона е цар
10:48 07.08.2026
6 Много
11:07 07.08.2026
7 А ми да
11:09 07.08.2026
8 Абе,
До коментар #3 от "заради съмнение за шофьор":Като гледам,и ти нямаш 10ти клас!
11:50 07.08.2026
9 Знайко
Не са ни виновни Брюксел, Москва, Вашингтон, Анкара, Боташ, Лукоил, Газпром... Не ни е виновно еврото, виновни са тези, които определят цените, запратите, пенсиите. Виновни са тези, които следят за реда, дисциплината и справедливоста.
Ние сме си виновни, получаваме каквото заслужаваме. Ние сами гласувахме за ... ТАЗИ РЕАЛНОСТ.
11:58 07.08.2026
10 Знайко
Проблема е КОРУПЦИЯТА, 70% от бг избиратерите са корумпирани, гласуват по корупционни причини.
Дипломата, не решава проблемите с шуробаджанащината и корупцията.
Има ли статистика, колко от причинилите тежки катастрофи с жиртви са с фалшиви дипломи и книжки? ЕДИН ПРОЦЕНТ, ДВА, ТРИ ПРОЦЕНТА. Държавата как ще реши този проблем с Войтата по пътищата? Като се пребори с фалшивите дипломи и книжки, ще намали жертвите с 1% со 3%. А на България и трябва намаляване на катастрофите с 50% дори с 70%, не с 1%.
Мислете бе, не вярвайте сряпо на "калинки", "копринки" и политици мафиоти.
12:04 07.08.2026
11 Весело
До коментар #1 от "Кифла шафьорка":И няма кой да те глалоби, защото всички бг милиционери знаят при кого спиш. И не искат да станат безработни бивши милиционери.
12:08 07.08.2026
12 Държавата със 70% ИМБЕЦИЛИ
До коментар #2 от "ПАЗАРНА ИКОНОМИКА":Те ИМБЕЦИЛИТЕ, не са само по пътищата, навсякъде са.
Най-вредни са ИМБЕЦИЛИТЕ пускащи бюлетини в избирателните урни,
ИМБЕЦИЛИ милиционери,
ИМБЕЦИЛИ прокурори,
ИМБЕЦИЛИ журталисти
ИМБЕЦИЛИ общински съветници, ИМБЕЦИЛИ кметове,
ИМБЕЦИЛИ депутати,
ИМБЕЦИЛИ министри
...
12:14 07.08.2026
13 Диплома
А сега или турист или да си купи фалшива от някъде.
15:54 07.08.2026