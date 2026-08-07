ЕЦТП предлага мерки срещу туризма за шофьорски книжки

Европейският център за транспортни политики (ЕЦТП) настоява за спешни законови промени срещу така наречения „туризъм за шофьорски книжки“, след като тежка катастрофа на „Челопешко шосе“ в София отне живота на четирима души, а 17 бяха ранени.

Според разпространената от експертите информация двамата водачи, участвали в инцидента, са притежавали свидетелства за управление, издадени в Чехия. От центъра посочват, че няма данни те да са завършили основно образование, което по българския закон би им попречило да получат правоспособност. Случаят е предизвикал международна проверка от страна на прокуратурата за начина, по който са придобити документите.

За да се ограничи заобикалянето на правилата, от ЕЦТП предлагат при замяна на чуждестранна книжка от друга държава в Европейския съюз задължително да се представя доказателство за придобито минимално образователно ниво. От заявителя ще се изисква да декларира, че е имал обичайно пребиваване в съответната държава или е учил там най-малко шест месеца.

При разминаване между декларацията и данните в българските регистри, МВР трябва да спира производството и да извършва служебна проверка чрез европейската мрежа RESPER.

„Туризмът за книжки представлява целенасочено използване на различията между законодателствата. Лица, които не отговарят на изискванията в собствената си държава, формално регистрират пребиваване в друга“, обясняват от транспортния център.

В българския контекст Чехия най-често се използва за подобни схеми заради липсата на изискване за завършено минимално образователно ниво. Според ЕЦТП след инцидента чешките власти са започнали разследване, като е имало и по-ранна операция със задържани 16 души за незаконно издаване на документи.

Експертите обаче критикуват липсата на активност от страна на посолството на Чехия за намиране на трайно решение. Според тях валидността на документа, проверена чисто формално в регистрите, не доказва автоматично, че лицето реално е пребивавало в държавата издател.

Българският закон изисква кандидатите за шофьори да имат завършен най-малко десети клас, което гарантира минимална функционална грамотност и способност за разбиране на правилата за движение. Сегашната ситуация поставя в неравностойно положение гражданите, които спазват националните критерии, докато други постигат същия резултат чрез фиктивна регистрация в чужбина, категорични са от ЕЦТП.