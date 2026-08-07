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ЕЦТП предлага мерки срещу туризма за шофьорски книжки
  Тема: Войната на пътя

ЕЦТП предлага мерки срещу туризма за шофьорски книжки

7 Август, 2026 10:19 1 139 13

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МВР трябва да извършва служебна проверка чрез европейската мрежа RESPER

ЕЦТП предлага мерки срещу туризма за шофьорски книжки - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Европейският център за транспортни политики (ЕЦТП) настоява за спешни законови промени срещу така наречения „туризъм за шофьорски книжки“, след като тежка катастрофа на „Челопешко шосе“ в София отне живота на четирима души, а 17 бяха ранени.

Според разпространената от експертите информация двамата водачи, участвали в инцидента, са притежавали свидетелства за управление, издадени в Чехия. От центъра посочват, че няма данни те да са завършили основно образование, което по българския закон би им попречило да получат правоспособност. Случаят е предизвикал международна проверка от страна на прокуратурата за начина, по който са придобити документите.

За да се ограничи заобикалянето на правилата, от ЕЦТП предлагат при замяна на чуждестранна книжка от друга държава в Европейския съюз задължително да се представя доказателство за придобито минимално образователно ниво. От заявителя ще се изисква да декларира, че е имал обичайно пребиваване в съответната държава или е учил там най-малко шест месеца.

При разминаване между декларацията и данните в българските регистри, МВР трябва да спира производството и да извършва служебна проверка чрез европейската мрежа RESPER.

„Туризмът за книжки представлява целенасочено използване на различията между законодателствата. Лица, които не отговарят на изискванията в собствената си държава, формално регистрират пребиваване в друга“, обясняват от транспортния център.

В българския контекст Чехия най-често се използва за подобни схеми заради липсата на изискване за завършено минимално образователно ниво. Според ЕЦТП след инцидента чешките власти са започнали разследване, като е имало и по-ранна операция със задържани 16 души за незаконно издаване на документи.

Експертите обаче критикуват липсата на активност от страна на посолството на Чехия за намиране на трайно решение. Според тях валидността на документа, проверена чисто формално в регистрите, не доказва автоматично, че лицето реално е пребивавало в държавата издател.

Българският закон изисква кандидатите за шофьори да имат завършен най-малко десети клас, което гарантира минимална функционална грамотност и способност за разбиране на правилата за движение. Сегашната ситуация поставя в неравностойно положение гражданите, които спазват националните критерии, докато други постигат същия резултат чрез фиктивна регистрация в чужбина, категорични са от ЕЦТП.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кифла шафьорка

    7 1 Отговор
    Аз пък с едната ръка държа курмилото , а с другата държа телефона.

    Коментиран от #11

    10:21 07.08.2026

  • 2 ПАЗАРНА ИКОНОМИКА

    9 1 Отговор
    ТЕ ЩЕ СИ КУПЯТ И ДИПЛОМА И КНИЖКА , ЩЕ КАРАТ И БЕЗ КНИЖКА.ТОВА КОЕТО ГО ПРЕДЛАГАТ ВАЖИ ЗА НОРМАЛНИТЕ ХОРА , НЕ ЗА ИМБЕЦИЛА

    Коментиран от #12

    10:23 07.08.2026

  • 3 заради съмнение за шофьор

    3 4 Отговор
    че е взел туризам книжка и закон пишат . то рейса не го е изчакал на знак стоп . кат местан катастрофата . на главен път излиза . колата с шофера с туризам книжка кара не с 90 а малко по бързо с 120-130 . за такава кола е нищо . рейсаджиите са подли . оня на цариградско излъга кат тоя с атв на морето . отказали спирачките . здрави спирачки . празни рейсове обикалят по цяла нощ . не спазват графика за почивки . извънредни часове . и много катастрофи .

    Коментиран от #8

    10:44 07.08.2026

  • 4 Еха

    8 0 Отговор
    Сега целият ЕС ще се съобразява с нашите правила, защото в България въобще, ама никак не се дават книжки и дипломи на такива, на които не им се полагат.

    10:47 07.08.2026

  • 5 шофера кат взема 5 бона е цар

    2 0 Отговор
    ама ауди за 100 бона няма . извода е че майстора на плочки и гипс е много по богат от него . а закона за книжките е различен в различните страни . приели един закон . но проблемите остават .

    10:48 07.08.2026

  • 6 Много

    3 2 Отговор
    Акъллии нашите милиционери ще оправят законите в ЕС. Те книжките и знаците ако шофираха колите нямаше да има инциденти.

    11:07 07.08.2026

  • 7 А ми да

    3 0 Отговор
    Тъй правят "туристите"... в България с чешки книжки, в Европа с български..

    11:09 07.08.2026

  • 8 Абе,

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "заради съмнение за шофьор":

    Като гледам,и ти нямаш 10ти клас!

    11:50 07.08.2026

  • 9 Знайко

    2 1 Отговор
    Крадлива и невежа ВЪРХУШКА - ВИДИМИ РЕЗУЛТАТИ. Но 70%-80% от избирателите са "слепи" и наивни.
    Не са ни виновни Брюксел, Москва, Вашингтон, Анкара, Боташ, Лукоил, Газпром... Не ни е виновно еврото, виновни са тези, които определят цените, запратите, пенсиите. Виновни са тези, които следят за реда, дисциплината и справедливоста.

    Ние сме си виновни, получаваме каквото заслужаваме. Ние сами гласувахме за ... ТАЗИ РЕАЛНОСТ.

    11:58 07.08.2026

  • 10 Знайко

    1 0 Отговор
    Проблема на България с войната по-пътищата не е в липсата на образование/дипломи. Проблема е в ДЪРЖАВАТА НИ/първо избирателите, второ ВЪРХУШКАТА/

    Проблема е КОРУПЦИЯТА, 70% от бг избиратерите са корумпирани, гласуват по корупционни причини.

    Дипломата, не решава проблемите с шуробаджанащината и корупцията.

    Има ли статистика, колко от причинилите тежки катастрофи с жиртви са с фалшиви дипломи и книжки? ЕДИН ПРОЦЕНТ, ДВА, ТРИ ПРОЦЕНТА. Държавата как ще реши този проблем с Войтата по пътищата? Като се пребори с фалшивите дипломи и книжки, ще намали жертвите с 1% со 3%. А на България и трябва намаляване на катастрофите с 50% дори с 70%, не с 1%.

    Мислете бе, не вярвайте сряпо на "калинки", "копринки" и политици мафиоти.

    12:04 07.08.2026

  • 11 Весело

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Кифла шафьорка":

    И няма кой да те глалоби, защото всички бг милиционери знаят при кого спиш. И не искат да станат безработни бивши милиционери.

    12:08 07.08.2026

  • 12 Държавата със 70% ИМБЕЦИЛИ

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "ПАЗАРНА ИКОНОМИКА":

    Те ИМБЕЦИЛИТЕ, не са само по пътищата, навсякъде са.

    Най-вредни са ИМБЕЦИЛИТЕ пускащи бюлетини в избирателните урни,

    ИМБЕЦИЛИ милиционери,
    ИМБЕЦИЛИ прокурори,
    ИМБЕЦИЛИ журталисти
    ИМБЕЦИЛИ общински съветници, ИМБЕЦИЛИ кметове,
    ИМБЕЦИЛИ депутати,
    ИМБЕЦИЛИ министри
    ...

    12:14 07.08.2026

  • 13 Диплома

    0 0 Отговор
    Точно заради дипломата е проблема, вероятноста да се запише на курс е в пъти по голяма.
    А сега или турист или да си купи фалшива от някъде.

    15:54 07.08.2026

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