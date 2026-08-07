Божидар Божанов: Предлагаме да се създаде агенция за киберсигурност

Трябва да се създаде агенция за киберсигурност, която да обедини на едно място ресурсите за киберзащита, заяви в интервю за БНР съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов, който е бивш министър на електронното управление.

На 5 август Министерството на иновациите и дигиталната трансформация лаконично съобщи, че при внедряването на новата национална система за киберсигурност е установен "неоторизиран достъп, засягащ определени административни мрежи". Още на следващия ден Божанов е отправил парламентарен въпрос до министър Иван Василев, който да предостави максимално възможната информация, доколкото тя не е следствена тайна, за това колко време е продължило хакерското проникване, кои правителствени мрежи и системи са били пробити и дали са били засегнати лични данни. Според парламентарния правилник, който е с ранг на закон, министърът трябва да отговори в 10-дневен срок.

Според Божанов, отделните хакери престъпници действат бързо и еднократно, с цел да спечелят пари. А когато зад подобни атаки стоят държави - Русия, Китай, Иран, Северна Корея и др., хакерските групи остават дълго в пробитите системи.

"Не зная колко дълбок е пробивът и дали няма да се ползва за последващи атаки. Преди десетина години имаше атака, свързана с китайски групи срещу американското правителство и бяха източили доста данни за служители на американското правителство", каза Божанов, изразявайки съмнение, че можем докрай да установим откъде идват атаките.

На въпрос, дали ако например атаките идват от Русия ще бъдат предприети конкретните мерки или ще има “многопластова” външна политика, Божанов каза, че трудно може да бъде установено откъде точно идват атаките, но по-важно е да се вземат мерки, за да се защитим от когото и да било, и то спешно. "Част от тези мерки са технически, друга част са организационни. От дълго време предлагам да се създаде агенция за киберсигурност, която да обедини на едно място ресурсите за киберзащита. Ние ще предложим отново на обществено обсъждане такъв законопроект", каза Божанов. И уточни, че сега тези ресурси са разпокъсани в Министерството на иновациите и дигиталната трансформация, Изпълнителна агенция "Инфраструктура на електронното управление", към която е Държавният хибриден частен облак, "Информационно обслужване", ДАНС. А единни агенции за киберсигурност има например в САЩ и в Румъния.

Въпросът не се изчерпва с инсталирането на един софтуер по проект за 80 милиона и на инсталирането на системата за киберсигурност, смята Божанов. Заради бързото развитие на изкуствения интелект трябват много спешни мерки, което включва работа на добре обучени хора, с опит и мотивация за работа по киберзащита. По думите му, за да работят в една агенция за киберсигурност киберспециалистите трябва да имат много високи заплати, но и ще бъдат мотивирани, защото освен заплащането, тези хора имат професионален интерес да се занимават със сложни задачи и би било притегателна сила за тях да работят тъкмо в такава агенция.

"Въпросът за сигурността е основен политически въпрос в България и в Европа. Обмяната на информация за киберсигурност с партньорските ни държави е изключително важна. Ние страним от това и правителството се опитва да руши европейския консенсус, създаван с години у нас. Начинът да си гарантираме сигурността е в европейски формат, а това, което наричат "многопластово", всъщност ни изолира", каза съпредседателят на "Да, България".