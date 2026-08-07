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Божидар Божанов: Предлагаме да се създаде агенция за киберсигурност

Божидар Божанов: Предлагаме да се създаде агенция за киберсигурност

7 Август, 2026 10:15 728 19

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  • агенция-
  • киберсигурност

Според съпредседателя на "Да, България" отделните хакери престъпници действат бързо и еднократно, с цел да спечелят пари. А когато зад подобни атаки стоят държави - Русия, Китай, Иран, Северна Корея и др., хакерските групи остават дълго в пробитите системи. 

Божидар Божанов: Предлагаме да се създаде агенция за киберсигурност - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Трябва да се създаде агенция за киберсигурност, която да обедини на едно място ресурсите за киберзащита, заяви в интервю за БНР съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов, който е бивш министър на електронното управление.

На 5 август Министерството на иновациите и дигиталната трансформация лаконично съобщи, че при внедряването на новата национална система за киберсигурност е установен "неоторизиран достъп, засягащ определени административни мрежи". Още на следващия ден Божанов е отправил парламентарен въпрос до министър Иван Василев, който да предостави максимално възможната информация, доколкото тя не е следствена тайна, за това колко време е продължило хакерското проникване, кои правителствени мрежи и системи са били пробити и дали са били засегнати лични данни. Според парламентарния правилник, който е с ранг на закон, министърът трябва да отговори в 10-дневен срок.

Според Божанов, отделните хакери престъпници действат бързо и еднократно, с цел да спечелят пари. А когато зад подобни атаки стоят държави - Русия, Китай, Иран, Северна Корея и др., хакерските групи остават дълго в пробитите системи.

"Не зная колко дълбок е пробивът и дали няма да се ползва за последващи атаки. Преди десетина години имаше атака, свързана с китайски групи срещу американското правителство и бяха източили доста данни за служители на американското правителство", каза Божанов, изразявайки съмнение, че можем докрай да установим откъде идват атаките.

На въпрос, дали ако например атаките идват от Русия ще бъдат предприети конкретните мерки или ще има “многопластова” външна политика, Божанов каза, че трудно може да бъде установено откъде точно идват атаките, но по-важно е да се вземат мерки, за да се защитим от когото и да било, и то спешно. "Част от тези мерки са технически, друга част са организационни. От дълго време предлагам да се създаде агенция за киберсигурност, която да обедини на едно място ресурсите за киберзащита. Ние ще предложим отново на обществено обсъждане такъв законопроект", каза Божанов. И уточни, че сега тези ресурси са разпокъсани в Министерството на иновациите и дигиталната трансформация, Изпълнителна агенция "Инфраструктура на електронното управление", към която е Държавният хибриден частен облак, "Информационно обслужване", ДАНС. А единни агенции за киберсигурност има например в САЩ и в Румъния.

Въпросът не се изчерпва с инсталирането на един софтуер по проект за 80 милиона и на инсталирането на системата за киберсигурност, смята Божанов. Заради бързото развитие на изкуствения интелект трябват много спешни мерки, което включва работа на добре обучени хора, с опит и мотивация за работа по киберзащита. По думите му, за да работят в една агенция за киберсигурност киберспециалистите трябва да имат много високи заплати, но и ще бъдат мотивирани, защото освен заплащането, тези хора имат професионален интерес да се занимават със сложни задачи и би било притегателна сила за тях да работят тъкмо в такава агенция.

"Въпросът за сигурността е основен политически въпрос в България и в Европа. Обмяната на информация за киберсигурност с партньорските ни държави е изключително важна. Ние страним от това и правителството се опитва да руши европейския консенсус, създаван с години у нас. Начинът да си гарантираме сигурността е в европейски формат, а това, което наричат "многопластово", всъщност ни изолира", каза съпредседателят на "Да, България".


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе

    19 0 Отговор
    Язе предлагам с оня Сфирчев да съ скриите някъде.

    Коментиран от #4

    10:16 07.08.2026

  • 2 Последния Софиянец

    12 0 Отговор
    През юли Изкуственият интелект избяга в интернет и оттам избива кибер специалистите които му пречат.

    10:16 07.08.2026

  • 3 гейлорд божанку

    13 0 Отговор
    пак плаче като вдовица за ху........

    10:18 07.08.2026

  • 4 Зад завеса

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Абе":

    Тия агенции кой ги контролира изобщо?

    10:23 07.08.2026

  • 5 Рижавата-вицето

    3 3 Отговор
    раздаде бг паспорти на руските шпиони да си щъкат из Европа свободно.

    10:24 07.08.2026

  • 6 Зеления

    8 1 Отговор
    Ех как те е яд, че ти не си министър на електронното управление да нагласиш милионите към ваши фирми на ППДБ за тази киберсигурност в държавата, нали Божанка?

    10:36 07.08.2026

  • 7 Ясно, този некъпаният полуидиот

    13 0 Отговор
    си търси шефско местенце в нова службичка на държавната хранилка.

    10:36 07.08.2026

  • 8 Сапунджиев

    10 0 Отговор
    И ваш божо пърхота да я углави. Да и дадат 1, 2 милиарда, че закъсахме.

    10:44 07.08.2026

  • 9 Мнение

    2 1 Отговор
    Много често напоследък се използва низкочестотно оръжие срещу неудобните и лесно може да се установи. Използват го като МВР, така и строителната мафия и олигарсите., защото е достъпно. Има закон срещу неправомерно използване на подобни технологии. Защо никой не разследва тези престъпления, нанасящи щети на здраве, и нищо не се предприема в тази насока. Ако не бъде приет по-строг закон, много скоро ще стигне до саморазправи, лесно е и достъпно.

    Коментиран от #14

    10:47 07.08.2026

  • 10 007 лиценз ту кил

    3 0 Отговор
    Тези хора не искат да приемат, че от вече нищо не зависи.

    11:01 07.08.2026

  • 11 мдаа

    3 0 Отговор
    Зад такива "добронамерени" предложения стои желанието за упражняване на тотален контол и следене на комуникацията на всеки един индивид. Всички ще сте терористи до доказване на противното.

    11:09 07.08.2026

  • 12 ДА зтрием БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    Търся работа на половината от родата ,а другата половина ще ги назнача в агенция по аагенциите

    11:10 07.08.2026

  • 13 Васил

    2 0 Отговор
    Явно се търсят нови работни места на роднините!

    11:24 07.08.2026

  • 14 и кое

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Мнение":

    е това ниЗкочестотното?!

    11:34 07.08.2026

  • 15 лала Иво

    2 0 Отговор
    По-добре да взема 19 разрешителни за оръжие и Сандов с Тома Белев да ми подпечатат един документ в МОСВ, че съм гейнджър

    12:03 07.08.2026

  • 16 бая шарлатанин

    0 0 Отговор
    От мекуерист не очаквам нищо! Тоя какво направи с електронното управление ? НИЩО, ама от сърце!
    Същият резултат постигна и оня габровски тарикат с електронното правителство !

    12:21 07.08.2026

  • 17 Росомаха

    0 0 Отговор
    Изразът „не изговаряй името Господне напразно“ е третата от десетте големи Божии заповеди. Думата „напразно“ означава напразно, без причина или без основателна причина. Заповедта забранява използването на Божието име небрежно, в празни разговори или шеги и призовава да се отнасяме към него с уважение. Както е посочено във Второзаконие 5:11 , това нарушение може да доведе до наказание.

    Божидар Божинов, грешникът.

    12:52 07.08.2026

  • 18 В България !

    2 0 Отговор
    Все По-нови !

    И По-нови !

    Инициативи !

    И Все Крушата !

    Не пада по Далеч !

    От Дървото !

    Как да Вярваш ?

    На Такъв Калпав Народ ?

    13:14 07.08.2026

  • 19 На Дедо

    1 0 Отговор
    Пътят към Ада. Е послан с добри намерения.

    13:21 07.08.2026

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