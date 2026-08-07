Рецепта на деня: Разядка с червен боб, печени чушки и фъстъчено масло

Необходими продукти:

5 печени червени чушки тип капия;

250 г сварен червен боб (може и от консерва);

2 скилидки чесън;

2 с.л. фъстъчено масло;

2 с.л. лимонов сок;

1 с.л. сладък червен пипер

Сол и черен пипер на вкус.

Начин на приготвяне:

Обелете печените чушки и почистете дръжките и семките. Когато са отделили повече течност, оставете ги да се отцедят за кратко. Така пастетът ще запази плътната си текстура и няма да стане воднист още при пасирането.

Сложете в блендера чушките, боба, обелените скилидки чесън, фъстъченото масло, лимоновия сок и сладкия червен пипер. Пасирайте, докато получите еднородна кремообразна смес. Спрете уреда при нужда и съберете полепналите по стените продукти с кухненска шпатула.

Опитайте готовата смес, преди да я посолите. Част от фъстъчените масла съдържат сол и допълнителното количество трябва да се прецени внимателно. Добавете черен пипер според вкуса си и пасирайте отново за кратко.

Продължителността на пасирането определя структурата. За фин и гладък пастет оставете блендера да работи по-дълго. Когато предпочитате по-осезаема текстура, спрете по-рано и оставете малка част от боба леко несмляна.

Гъстотата на разядката зависи основно от количеството вода в печените чушки. Ако пастетът стане прекалено плътен, добавете 1 - 2 ч.л. вода, малко лимонов сок или 1 ч.л. зехтин. Добавяйте избраната течност постепенно и пасирайте след всяка малка порция.

При прекалено рядка смес сложете още малко добре отцеден боб. Друг вариант е да приберете пастета в хладилника за около час. Охлаждането обикновено стяга консистенцията и улеснява намазването върху хляб или крекери.

След приготвянето прехвърлете разядката в купа, покрийте я и я оставете в хладилника поне за 30 минути. Поднесете я върху препечени филийки, хляб със семена, царевични или оризови питки.

За завършек поръсете с малко сладък или пушен червен пипер, ситно нарязан магданоз, сусам, натрошени фъстъци или няколко капки зехтин. Украсата трябва да допълва основния вкус, без да го прикрива.

Фъстъченото масло има важна роля в рецептата. То свързва продуктите, сгъстява сместа и добавя лека ядкова нотка, която се съчетава със сладостта на чушките и киселинността на лимона. Най-подходящо е натуралното фъстъчено масло без добавена захар.

При алергия към фъстъци го заменете със сусамов тахан, паста от слънчогледови семки или кашу. Замяната ще промени вкуса, но ще запази плътността и кремообразния характер на разядката.

Основната рецепта позволява различни добавки. За пикантен резултат сложете лют червен пипер, малко люта чушка или няколко капки лют сос. Пушеният червен пипер ще придаде по-дълбок аромат. Подходящи допълнения са щипка кимион, магданоз, кориандър, печен лук, орехи, сушени домати или малко балсамов оцет.

Не смесвайте голям брой подправки наведнъж. Печените чушки трябва да останат водещи, а чесънът, лимонът и ядковата паста да подчертаят вкуса им, пише flagman.bg.