Как Honda планира да засили позициите си в Европа

Японският автомобилен производител Honda подготвя мащабна промяна в продуктовата си и търговска стратегия за европейския регион, след като през последното десетилетие отбеляза сериозен спад в пазарния си дял. Статистиката показва осезаемо свиване на годишните доставки – от приблизително 130 000 бройки в близкото минало до едва 71 000 автомобила. Новоназначеният президент на Honda Europe, Ханс де Йегер, поема курса с ясна визия за възстановяване на изгубените позиции, като залага на фокус върху компактните размери, усъвършенстваните хибридни системи и модели, първоначално разработвани за вътрешния пазар в Япония.

В глобален план японският конгрес планира лансирането на близо 15 нови автомобила до 2030 година. Макар тази програма да има световен обхват, Европа ще има ключово значение при нейното реализиране. В резултат на задълбочен анализ на пазарните реалности, марката пренасочва значителен ресурс към хибридната технология. Причината е очевидна – на европейския и японския пазар потребителското търсене на хибриди в момента засенчва онова към изцяло електрическите превозни средства, което налага по-балансиран подход от страна на инженерите и маркетолозите.

Стратегическото сходство в предпочитанията между европейските и японските шофьори ще определи и произхода на бъдещото портфолио. По думите на Де Йегер, мнозинството от новите предложения за Стария континент ще пристигат директно от заводите в Япония, без обаче да се изключват и други глобални производствени мощности. Този избор е напълно логичен с оглед на факта, че европейските купувачи традиционно фаворизират по-компактни и повратливи превозни средства, докато по-едрогабаритните модели, проектирани специално за северноамериканския пазар, остават неефективни за местните пътни условия.

Японският производител няма намерение да ограничава гамата си единствено до стандартните масови кросоувъри. Част от новата идентичност на бранда включва офанзива в нишовите сегменти, ярко доказана от възраждането на емблематичното име Prelude. Спортното купе се завръща в европейската мрежа като хибриден модел с характерен дизайн и динамичен профил. В същото време компанията се подготвя за края на производството на актуалното поколение Civic Type R, като за момента официален и директен негов заместник за европейските почитатели на високите скорости все още не е обявен.

След закриването на производствените съоръжения в Обединеното кралство и Турция през 2021 година, цялата моделна гама на Honda за Европа се разчита изцяло на внос извън региона. Това логистично предизвикателство изисква изключителна прецизност при планирането, тъй като автомобилите трябва да отговарят едновременно на специфичните потребителски вкусове и на строгите екологични норми на Европейския съюз. В периода 2025–2027 година производителите са длъжни да постигнат средни емисии от 93 грама CO2 на километър, което означава, че Honda ще продължи да поддържа и развива електрически модели наред с хибридните си задвижвания.

Допълнителен натиск оказва и експанзията на китайските автомобилни марки. Впечатляващо бързият темп, с който източните конкуренти разработват и лансират нови платформи, принуждава японските инженери значително да скъсят своите стандартни производствени цикли. Въпреки че Де Йегер не посочи конкретни срокове за оптимизацията на тези процеси и не потвърди колко точно от планираните 15 глобални модела ще акостират на местна земя, амбицията за по-гъвкава реакция е очевидна.

Успоредно с обновяването на гамата, Honda преразглежда и своите дистрибуционни канали. Във Великобритания марката вече успешно прилага хибридна схема, комбинираща агентски модел – при който собствеността върху автомобила остава у производителя до момента на покупката – с традиционна дилърска мрежа. Подходът в момента се анализира за поетапно внедряване и на останалите ключови европейски пазари.