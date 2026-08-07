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"Грийнпийс": Да не се добива нефт и газ в Черно море СНИМКИ

"Грийнпийс": Да не се добива нефт и газ в Черно море СНИМКИ

7 Август, 2026 11:41 1 598 44

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Arctic Sunrise ще бъде във Варна на 7 и 8 август и ще бъде отворен за посещения. Гостуването му ще протече под мотото „Живо Черно море без нефт и газ“

"Грийнпийс": Да не се добива нефт и газ в Черно море СНИМКИ - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Не е добра идея да има добив на нефт и газ в Черно море, каза във Варна Десислава Микова, координатор на кампаниите на „Грийнпийс България“. Корабът на световната организация Arctic Sunrise акостира за двудневно посещение в града. Визитата му е свързана с новата кампания на „Грийнпийс“ - „Черно море без нефт и газ“, предаде БТА.

Снимка: БГНЕС

Arctic Sunrise е бил къде ли не по света, от Арктика до Антарктика, от Амазония до бреговете на Африка, и е свидетел както на невероятното биоразнообразие на нашата планета, така и на ужасяващите ефекти от климатичната криза и от разрушителните практики на добивната индустрия на различни места по света, посочи Микова. Тя уточни, че тази година корабът е в Черно море в подкрепа на кампанията да се спре добивът на нефт и газ в акваторията.

В България има две концесии за добив на нефт и газ в морето, припомни Микова. Тя уточни, че целта на визитата на кораба на "Грийнпийс" е представителите на организацията на разкажат на обществото защо това не е добра идея нито за енергийната система на страната ни, нито за екосистемата на Черно море. Изкопаемият газ има всъщност манипулативния имидж на чисто гориво, тъй като е широко известен като природен газ, допълни Микова. По думите ѝ проблемът е, че това всъщност е изкопаемо гориво, както въглищата и петрола. На изгарянето на този вид гориво се дължат 22 процента от глобалните емисии на въглероден диоксид, посочи Микова.

Снимка: БГНЕС

Тя допълни, че самият газ се състои предимно от метан, а това е парников газ, който е 80 пъти по-мощен от въглеродния диоксид в краткосрочен план. Учените казват, че най-добрият ни шанс да предотвратим ужасяващите последствия от климатичната криза е да намалим консумацията на изкопаем газ, изтъкна Микова. Тя подчерта още, че българската енергийна система не е зависима от газа и може да се трансформира и да се ползват от домашни възобновяеми източници. Вече няма нужда от централизирани източници и изкопаеми горива, посочи Микова. Тя допълни, че представителите на Грийнпийс многократно са разговаряли с управляващите по тези проблеми и ще продължат да работят активно за промяната на ситуацията.

Снимка: БГНЕС

Arctic Sunrise ще бъде във Варна на 7 и 8 август и ще бъде отворен за посещения. Гостуването му ще протече под мотото „Живо Черно море без нефт и газ“. Във Варна“ Грийнпийс България“ ще постави начало и на инициативата „Градове без газ“, която насърчава общините да инвестират в енергийна ефективност и местни възобновяеми източници вместо в нова газова инфраструктура.

Ледоразбивачът ще бъде достъпен за посещения на 7 август от 16:00 до 20:00 часа, и на 8 август от 10:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 18:00 часа.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 сектант

    39 3 Отговор
    Смъкнете цените на стоките, клета мръсни скапани.

    Коментиран от #34

    11:42 07.08.2026

  • 2 Последния Софиянец

    11 34 Отговор
    Сондажите предизвикват земетресения.Там е много опасна зона.

    Коментиран от #9, #16, #23

    11:43 07.08.2026

  • 3 Фори

    64 10 Отговор
    Да добиваме газ не е добра идея.На изгарянето на този вид гориво се дължат 22 процента от глобалните емисии на въглероден диоксид. Но да внасяме газ и да го горим - няма проблем.

    11:44 07.08.2026

  • 4 Музикален театър

    45 3 Отговор
    Обявяваме конкурс за флигорнисти!
    Работещите за Грийнпийс ще се ползват с предимство!

    11:45 07.08.2026

  • 5 Само че

    53 6 Отговор
    Русия от години добива нефт и газ в Черно море. Явно за тях е позволено, за другите държави не е според Грийнпийс. Пълен абсурд.

    11:46 07.08.2026

  • 6 Анализатор

    54 4 Отговор
    Този кораб не трябва да бъде допускан в български териториални води, камо ли да акустира на пристанище Варна!
    Трябва да го саботираме!
    Зелените направиха огромни простотии и се облагодетелстваха с финансиране от чужди държави, за да саботират Бг икономика!
    Вън от пристанище Варна!

    11:48 07.08.2026

  • 7 Кочо

    42 1 Отговор
    Айде и Грета пристигна! Ужаст!

    11:50 07.08.2026

  • 8 Планинец

    56 0 Отговор
    Като гледам кораба на Грийнпийс не с Платна! А ползва изкопаеми горива!

    11:50 07.08.2026

  • 9 Ха ха ха

    35 4 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    А за русия не предизвиква земетресения. Добиват нефт и газ от години.

    Коментиран от #12

    11:51 07.08.2026

  • 10 Прави са !

    10 27 Отговор
    След започване на газовите сондажи до Турция видяхме какви земетресения започнаха на близкия бряг . Явно това кара Турция да предпочете да дупчи до нашия бряг .

    Коментиран от #13

    11:51 07.08.2026

  • 11 аман от зелени талибани

    38 2 Отговор
    Тия от Гринпийс са същите като СЗО, ООН, и стотиците други нищонеправещи паразитни организации които цоцат ли цоцат милиарди, като резултатът от тяхната дейност е 00, даже не нуба, а пълен кенефф. Така че - айде с кораба и у лево.

    Коментиран от #17

    11:52 07.08.2026

  • 12 Всъщност

    16 4 Отговор

    До коментар #9 от "Ха ха ха":

    Добивът на Русия в Черно море е символичен : Добитият газ се използва предимно за задоволяване на нуждите на самия Кримски полуостров ! , като обемите са локални и не се сравняват с мащабните находища в други части на Русия в Сибир.

    11:55 07.08.2026

  • 13 Доротея

    21 3 Отговор

    До коментар #10 от "Прави са !":

    Изключителна икономическа зона не е съвсем до брега, млади тинейжъре! Питай някой, докато се излежаваш под чадъра да ти покаже къде е!

    Коментиран от #35

    11:57 07.08.2026

  • 14 Шопаров

    33 0 Отговор
    Той тоз кораб с гребци ли с придвижва или с изкпаемо гориво?

    11:58 07.08.2026

  • 15 Гост

    14 3 Отговор
    Сорос плаща и праща, а Римската чорапа ще клекне и ще се поклони до земята, че чак цицина на челото ще му порасне

    12:00 07.08.2026

  • 16 А бе,

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    и от твоето "заведение" се чуват канонади, предизвикващи земетресения, ама в "чуждата чиния гледаш" 🤣

    12:04 07.08.2026

  • 17 Kaлпазанин

    17 1 Отговор

    До коментар #11 от "аман от зелени талибани":

    И уницеф тва са еврейски организации само за параван ,не се чудете че светът е такъв .руснаците затова ги и изгониха нешънъл географик са същата по@@@

    12:05 07.08.2026

  • 18 само

    9 0 Отговор
    някой "неиндифициран" дрон да не го прасне!

    12:05 07.08.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Дии

    24 3 Отговор
    Значи Румъния може, Турция може, Русия може…. В България обаче не бива щото е много лошо. Само руският газ е екологичен и не замърсява, освен това е и много православен, славянски и братски.

    12:11 07.08.2026

  • 21 ВСИЧКИ НПО-ТА

    19 1 Отговор
    Трябва да бъдат забранени, а дейността им да бъде разследвана.

    12:13 07.08.2026

  • 22 ИСТИНАТА

    5 8 Отговор
    Тези са руски диверсанти! Само Русия ли има право да добива нефт и газ

    12:15 07.08.2026

  • 23 55555

    5 3 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    А викаш Русия няма проблеми да добива каквото и да е?!!!!

    Коментиран от #26

    12:15 07.08.2026

  • 24 Хейт

    24 0 Отговор
    Хаха! Веднага зелените организации скочиха. Ма как така ще добивате газ и нефт в България? Не ви е срам! Ще ги купувате от нас на тройни цени разбира се!

    12:20 07.08.2026

  • 25 Политкоректен

    18 0 Отговор
    Къде бяха Грийнпийс, докато укрите сечаха гори в защитена зона? Питам просто. Сега изведнъж се присетиха за екологията, като разбраха, че ще добиваме ценни горива.

    12:22 07.08.2026

  • 26 Русия

    4 1 Отговор

    До коментар #23 от "55555":

    добива газ от естествени находища без сондажи, в заблатени участъци от тундрата, газ който в общия случай се разсейва и замърсява атмосферата.

    12:29 07.08.2026

  • 27 Платноходка и загар

    14 0 Отговор
    С какво гориво пътува този неплатноход? Най-смешното е, че бил ледоразбивач, защо не разбива ледове, а доплувал до плажа на топлото море? Изключително срамно е, че българка играе по свирката на антибългарските интереси.

    12:29 07.08.2026

  • 28 идиоти вън

    9 0 Отговор
    Чудна работа, а защо тия зелени не казват нищо за добив на шиистов газ в Добруджа?!?!?!?

    12:29 07.08.2026

  • 29 еко

    6 0 Отговор
    Всякакви парцалетини се разхождат тук

    12:33 07.08.2026

  • 30 Ердоган

    4 0 Отговор
    Що ги пусна тука, да ни опърдяват морето тия зеленоглави п.тици?

    12:37 07.08.2026

  • 31 Предложение

    2 0 Отговор
    Нека този кораб сдаде цялото си гориво за целите на биоразнообразието. Иначе демагогията е пълна.

    12:39 07.08.2026

  • 32 Исторически парк

    2 1 Отговор
    Да не се добива петрол в мексиканския залив 😉

    12:41 07.08.2026

  • 33 Знайко

    4 0 Отговор
    Този ледоразбивач Arctic Sunrise на "Грийнпийс" с какво върви, със слънчена енергия, с вятърна енергия или с ПЕТРОЛ. Колко тона нефт гори на час?

    ПО ДЕЛАГА ИМ ЩЕ ГИ ПОЗНАЕТЕ.

    Шопарите "Грийнпийс" може да горят петрол, обаче другите хора трябва да да на слънчена и вятърна "диета".

    Да изчезват веднага, да изчезват и българските им "зелени" лакеи. България е препълнена с лакеи на Брюксел, на Москва, на Вашингтон, на "зелените", на гейовете, на банкерите, на корпорациите...

    12:45 07.08.2026

  • 34 ИСТИНАТА

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "сектант":

    Радев е национален предател! Руски троянски кон в ЕС и в НАТО!

    Коментиран от #36

    12:46 07.08.2026

  • 35 Прави са !

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Доротея":

    Ами още по-зле , щом руши надалече . / Сакария (Sakarya)Локация: Западната част на Черно море, близо до морската граница с България и Румъния. / Грийн пийс са си Политически , поръчкови проститутки , но (може би за да навредят на Русия ), в случая са прави ! /За "тинейджър" - благодаря !

    12:47 07.08.2026

  • 36 ИСТИНАТА

    4 1 Отговор

    До коментар #34 от "ИСТИНАТА":

    ЕС и НАТО са троянски коне на Турция в България !!

    Коментиран от #41

    12:49 07.08.2026

  • 37 Перо

    3 0 Отговор
    Гриинпиис да ходят до Ормузкия залив, там да искат море без петрол и газ, а не да търсят корумпирани режими и да им съсипват икономиката!

    13:06 07.08.2026

  • 38 Благодарение на Грийнпийс

    2 0 Отговор
    И радетеля за намаляване на популацията на Земята океанологът Кусто, ни спряха реакторите в Козлодуй. Пак ли трябва да слушаме тези корумпирани откачалки от едно политизирано НПО и да правим компромиси с енергийната си независимост.

    13:09 07.08.2026

  • 39 уточнение

    2 0 Отговор
    Правилно е да се казва "Грийнпис"-организация, която пика зелено ако не си съгласен с изводите ú.

    13:09 07.08.2026

  • 40 Не че нещо, ама едно питане:

    2 0 Отговор
    Arctic Sunrise защо не е ветроход, а гори фосилни горива за придвижване??? За един прЕател питам... скапани лицемери!

    13:46 07.08.2026

  • 41 За Прогресивните говноарии

    1 1 Отговор

    До коментар #36 от "ИСТИНАТА":

    говориш! БОТАШ!!!

    13:47 07.08.2026

  • 42 Аланкоолу

    2 0 Отговор
    Идете и го кажете на Ердоган, Путин и зельо. У нас сте сбъркали адреса, няма такъв.

    14:48 07.08.2026

  • 43 анонимен

    0 0 Отговор
    Трябва да се търси газ или нефт .По– добре да сме богати и да живеем добре отколкото да мрем в мизерия

    15:16 07.08.2026

  • 44 Eдин

    0 0 Отговор
    Грийнпийс (земен мир !?) дали искат опазване на природата или на опазване на другите страни ( и България в това число) далече от енергийни източници ?
    Май "опазват" интересите на щатите ... !

    15:37 07.08.2026

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