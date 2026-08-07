"Грийнпийс": Да не се добива нефт и газ в Черно море СНИМКИ

Не е добра идея да има добив на нефт и газ в Черно море, каза във Варна Десислава Микова, координатор на кампаниите на „Грийнпийс България“. Корабът на световната организация Arctic Sunrise акостира за двудневно посещение в града. Визитата му е свързана с новата кампания на „Грийнпийс“ - „Черно море без нефт и газ“, предаде БТА.
Arctic Sunrise е бил къде ли не по света, от Арктика до Антарктика, от Амазония до бреговете на Африка, и е свидетел както на невероятното биоразнообразие на нашата планета, така и на ужасяващите ефекти от климатичната криза и от разрушителните практики на добивната индустрия на различни места по света, посочи Микова. Тя уточни, че тази година корабът е в Черно море в подкрепа на кампанията да се спре добивът на нефт и газ в акваторията.
В България има две концесии за добив на нефт и газ в морето, припомни Микова. Тя уточни, че целта на визитата на кораба на "Грийнпийс" е представителите на организацията на разкажат на обществото защо това не е добра идея нито за енергийната система на страната ни, нито за екосистемата на Черно море. Изкопаемият газ има всъщност манипулативния имидж на чисто гориво, тъй като е широко известен като природен газ, допълни Микова. По думите ѝ проблемът е, че това всъщност е изкопаемо гориво, както въглищата и петрола. На изгарянето на този вид гориво се дължат 22 процента от глобалните емисии на въглероден диоксид, посочи Микова.
Тя допълни, че самият газ се състои предимно от метан, а това е парников газ, който е 80 пъти по-мощен от въглеродния диоксид в краткосрочен план. Учените казват, че най-добрият ни шанс да предотвратим ужасяващите последствия от климатичната криза е да намалим консумацията на изкопаем газ, изтъкна Микова. Тя подчерта още, че българската енергийна система не е зависима от газа и може да се трансформира и да се ползват от домашни възобновяеми източници. Вече няма нужда от централизирани източници и изкопаеми горива, посочи Микова. Тя допълни, че представителите на Грийнпийс многократно са разговаряли с управляващите по тези проблеми и ще продължат да работят активно за промяната на ситуацията.
Arctic Sunrise ще бъде във Варна на 7 и 8 август и ще бъде отворен за посещения. Гостуването му ще протече под мотото „Живо Черно море без нефт и газ“. Във Варна“ Грийнпийс България“ ще постави начало и на инициативата „Градове без газ“, която насърчава общините да инвестират в енергийна ефективност и местни възобновяеми източници вместо в нова газова инфраструктура.
Ледоразбивачът ще бъде достъпен за посещения на 7 август от 16:00 до 20:00 часа, и на 8 август от 10:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 18:00 часа.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 сектант
Коментиран от #34
11:42 07.08.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #9, #16, #23
11:43 07.08.2026
3 Фори
11:44 07.08.2026
4 Музикален театър
Работещите за Грийнпийс ще се ползват с предимство!
11:45 07.08.2026
5 Само че
11:46 07.08.2026
6 Анализатор
Трябва да го саботираме!
Зелените направиха огромни простотии и се облагодетелстваха с финансиране от чужди държави, за да саботират Бг икономика!
Вън от пристанище Варна!
11:48 07.08.2026
7 Кочо
11:50 07.08.2026
8 Планинец
11:50 07.08.2026
9 Ха ха ха
До коментар #2 от "Последния Софиянец":А за русия не предизвиква земетресения. Добиват нефт и газ от години.
Коментиран от #12
11:51 07.08.2026
10 Прави са !
Коментиран от #13
11:51 07.08.2026
11 аман от зелени талибани
Коментиран от #17
11:52 07.08.2026
12 Всъщност
До коментар #9 от "Ха ха ха":Добивът на Русия в Черно море е символичен : Добитият газ се използва предимно за задоволяване на нуждите на самия Кримски полуостров ! , като обемите са локални и не се сравняват с мащабните находища в други части на Русия в Сибир.
11:55 07.08.2026
13 Доротея
До коментар #10 от "Прави са !":Изключителна икономическа зона не е съвсем до брега, млади тинейжъре! Питай някой, докато се излежаваш под чадъра да ти покаже къде е!
Коментиран от #35
11:57 07.08.2026
14 Шопаров
11:58 07.08.2026
15 Гост
12:00 07.08.2026
16 А бе,
До коментар #2 от "Последния Софиянец":и от твоето "заведение" се чуват канонади, предизвикващи земетресения, ама в "чуждата чиния гледаш" 🤣
12:04 07.08.2026
17 Kaлпазанин
До коментар #11 от "аман от зелени талибани":И уницеф тва са еврейски организации само за параван ,не се чудете че светът е такъв .руснаците затова ги и изгониха нешънъл географик са същата по@@@
12:05 07.08.2026
18 само
12:05 07.08.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Дии
12:11 07.08.2026
21 ВСИЧКИ НПО-ТА
12:13 07.08.2026
22 ИСТИНАТА
12:15 07.08.2026
23 55555
До коментар #2 от "Последния Софиянец":А викаш Русия няма проблеми да добива каквото и да е?!!!!
Коментиран от #26
12:15 07.08.2026
24 Хейт
12:20 07.08.2026
25 Политкоректен
12:22 07.08.2026
26 Русия
До коментар #23 от "55555":добива газ от естествени находища без сондажи, в заблатени участъци от тундрата, газ който в общия случай се разсейва и замърсява атмосферата.
12:29 07.08.2026
27 Платноходка и загар
12:29 07.08.2026
28 идиоти вън
12:29 07.08.2026
29 еко
12:33 07.08.2026
30 Ердоган
12:37 07.08.2026
31 Предложение
12:39 07.08.2026
32 Исторически парк
12:41 07.08.2026
33 Знайко
ПО ДЕЛАГА ИМ ЩЕ ГИ ПОЗНАЕТЕ.
Шопарите "Грийнпийс" може да горят петрол, обаче другите хора трябва да да на слънчена и вятърна "диета".
Да изчезват веднага, да изчезват и българските им "зелени" лакеи. България е препълнена с лакеи на Брюксел, на Москва, на Вашингтон, на "зелените", на гейовете, на банкерите, на корпорациите...
12:45 07.08.2026
34 ИСТИНАТА
До коментар #1 от "сектант":Радев е национален предател! Руски троянски кон в ЕС и в НАТО!
Коментиран от #36
12:46 07.08.2026
35 Прави са !
До коментар #13 от "Доротея":Ами още по-зле , щом руши надалече . / Сакария (Sakarya)Локация: Западната част на Черно море, близо до морската граница с България и Румъния. / Грийн пийс са си Политически , поръчкови проститутки , но (може би за да навредят на Русия ), в случая са прави ! /За "тинейджър" - благодаря !
12:47 07.08.2026
36 ИСТИНАТА
До коментар #34 от "ИСТИНАТА":ЕС и НАТО са троянски коне на Турция в България !!
Коментиран от #41
12:49 07.08.2026
37 Перо
13:06 07.08.2026
38 Благодарение на Грийнпийс
13:09 07.08.2026
39 уточнение
13:09 07.08.2026
40 Не че нещо, ама едно питане:
13:46 07.08.2026
41 За Прогресивните говноарии
До коментар #36 от "ИСТИНАТА":говориш! БОТАШ!!!
13:47 07.08.2026
42 Аланкоолу
14:48 07.08.2026
43 анонимен
15:16 07.08.2026
44 Eдин
Май "опазват" интересите на щатите ... !
15:37 07.08.2026