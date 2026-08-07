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Нивото на Дунав падна под минус 100 см

Нивото на Дунав падна под минус 100 см

7 Август, 2026 11:36 1 227 12

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В района на Русе десетки товарни шлепове остават на принудителен престой в очакване на по-благоприятни условия за плаване

Нивото на Дунав падна под минус 100 см - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Нивото на река Дунав продължава да спада и вече е под минус 100 сантиметра спрямо условната референтна граница. Въпреки че към момента няма издадена заповед за преустановяване на корабоплаването в българския участък на реката, ситуацията остава изключително сложна. Всеки превозвач сам преценява дали да извърши планирания курс, като все повече плавателни съдове преустановяват движението си заради плитчините. Според прогнозите ниските водни нива ще се задържат поне още месец.

В района на Русе десетки товарни шлепове остават на принудителен престой в очакване на по-благоприятни условия за плаване. Сред тях е и сръбски шлеп, натоварен с въглища, при който преди дни е възникнал инцидент с опасност от пожар вследствие на продължителния престой. Ситуацията е била овладяна своевременно. Подобна е обстановката и в румънския участък на реката, където също се наблюдават множество изчакващи плавателни съдове. Движението по Дунав е сведено до минимум, а по реката преминават предимно малки плавателни средства. Специалистът от Изпълнителна агенция „Морска администрация“ капитан Иван Жеков заяви, че корабоплаването в смесения българо-румънски участък е сериозно затруднено.

Капитан Иван Жеков, изпълнителна агенция „Морска администрация“: „Корабоплаването в смесения българо-румънски участък е възпрепятствано от две основни причини - ниските водни строежи и силно стеснения фарватер. По цялото протежение от Видин до Силистра има 20 критични участъка, като най-сериозно е положението при Белене и Батин. Именно там водата е най-малко и преминаването на товарни кораби става изключително трудно. Вчера през района на Белене успяха да преминат кораби с газене едва 1,30 метра. При подобни условия превозите са икономически неизгодни. В момента по участъка между Видин и Силистра се движат едва около десет товарни кораба, а круизни кораби изобщо не плават, тъй като газенето им е значително по-голямо и не позволява безопасно преминаване.“

По думите му ниските води вече оказват сериозно влияние и върху работата на пристанищата.

„От началото на сезона до края на юли в пристанище Русе са регистрирани 290 корабопосещения при предварително заявени 345. Това означава, че 55 кораба не са пристигнали именно заради ниските нива на Дунав“, посочи капитан Жеков.

Той съобщи още, че тази сутрин кораб е срещнал затруднения при преминаване в района на Белене.

Капитан Иван Жеков, изпълнителна агенция „Морска администрация“: „До момента имаше заседнали кораби извън фарватера, които не възпрепятстваха движението. Тази сутрин обаче един кораб изпита затруднения при преминаване край Белене. Предстои да стане ясно дали ще успее сам да се освободи. Ако това не се случи, ще бъдат използвани помощни кораби или смукачки, които да подкопаят дъното под корпуса на кораба.“

По прогнозите на специалистите ниските водни нива ще се задържат и през следващите седмици, което ще продължи да създава сериозни затруднения за корабоплаването по българския участък на Дунав.


България
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  • 1 Да питам само кой източи Дунава?

    10 0 Отговор
    Урсулите, Боко или Муньо на Шиши?

    Коментиран от #4, #10

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  • 2 Последния Софиянец

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  • 3 Козлодуй

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    Интересно, нашите от къде смучат?
    Или пак нещо прикриват?

    11:40 07.08.2026

  • 4 честен ционист

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Да питам само кой източи Дунава?":

    Сърбите са затворили Железни врата. Тази река може да се манипулира на много места по дължината й. Ганчо е най-прецакан, щото е накрая. Затова навремето братишките са ви направили и АЕЦ, която да бачка при подобни диверсии на Западните ви другари.

    Коментиран от #9

    11:43 07.08.2026

  • 5 Ето голям шанс

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    за иманярите със метал детектори вече да открият гроба на Атила погребан във реката със тонове злато.

    Коментиран от #7

    11:45 07.08.2026

  • 6 Луд

    5 0 Отговор
    Сега е момента за укрепване на дигите.Но никои не се интересува от това.Винаги се давиме по време на суша.Така ще е винаги докато институциите си получават заплатите по задължение.

    12:10 07.08.2026

  • 7 Аман

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ето голям шанс":

    От иманяри.

    12:11 07.08.2026

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  • 9 Дякон Унуфрий Араллампиев

    10 0 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    Атомната в Козлодуй разполага с дълбоки сондажни кладенци които позволяват да работи дори Дунав да пресъхне Малко хора го знаят Някога се мислеше с главата Сега имаме демокрация И банани

    Коментиран от #11

    12:27 07.08.2026

  • 10 На Кой Колкото Му трябва !

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Да питам само кой източи Дунава?":

    Ти Се Оправяй !

    ЕС !

    12:51 07.08.2026

  • 11 Чако

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    И от яз. Огоста и от яз. Шишманов вал. Ама откраднаха тръбте май?

    13:08 07.08.2026

  • 12 ту-туу

    1 0 Отговор
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    13:29 07.08.2026

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