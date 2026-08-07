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16 системи за електрически превозни средства в един модул от 75 кг

16 системи за електрически превозни средства в един модул от 75 кг

7 Август, 2026 11:42 1 030 6

  • geely-
  • силов агрегат

Новият силов агрегат поставя световни рекорди по ефективност и прави своя дебют в седана Geely TT

16 системи за електрически превозни средства в един модул от 75 кг - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Китайският автомобилен гигант Geely за пореден път вдига летвата в сектора на електрическата мобилност, представяйки високоинтегрирана задвижваща система от ново поколение. Инженерният екип на компанията успя да обедини 16 ключови компонента и функции на силовия тракт в един изключително компактен модул, чието общо тегло възлиза на едва 75 килограма. Дебютът на иновацията е предвиден за предстоящия електрически седан Geely TT.

Технологията е изградена върху модерна 800-волтова архитектура, която позволява значително съкращаване на заграбеното пространствено място и драстично намаляване на вътрешните енергийни загуби. Според официалните данни на производителя, коефициентът на полезен действие на системата достига рекордните 93.8%. Този показател поставя нов световен стандарт за ефективност при серийните електрически задвижвания.

16 системи за електрически превозни средства в един модул от 75 кг

Практическите възможности на новата платформа вече бяха доказани по време на изпитания около високопланинското езеро Цинхай. Там моделът Geely TT записа среден разход от едва 8.2 kWh на 100 километра пробег, с което официално влезе в Книгата на рекордите на Гинес за най-икономичен сериен електромобил в своя клас. В допълнение към това, автомобилът постави и втори световен рекорд, осъществявайки непрекъснат дрифт на мокра писта с дължина над 46 километра.

Въпреки фокуса върху икономичността, новата архитектура осигурява и впечатляващи динамични характеристики. Тя поддържа система за задвижване на четирите колела с два електромотора, чиято обща мощност достига 570 конски сили (425 kW). Това позволява на седана да ускорява от място до 100 км/ч за едва 3.8 секунди. За надеждното функциониране на компонентите при високи натоварвания се грижи иновативна 54-канална охладителна система, която понижава работната температура на агрегата с цели 15 градуса.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Това 16:1 като се повреди

    2 1 Отговор
    Отива цялото в Китай да го ремонтират. Такава е цената на високата степен на интеграция.

    Коментиран от #3

    12:29 07.08.2026

  • 2 китайците са в 2050г

    3 2 Отговор
    Спрямо ЕССР, където кака Mъpcyла ще налага мито на китайчето, че да може ваг ините да си продават още малко петнадесет годишните технологии.

    12:30 07.08.2026

  • 3 умньо

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Това 16:1 като се повреди":

    А да не бе като се повреди някой елемент от съвременните конвенционални коли, тези с ДВГ, да подлежи на ремонт? Двигателя ли се ремонтира, излъсканата CVT скоростна кутия ли подлежи на ремонт, нещо по елеслктрониката ли подлежи на ремонт?

    12:32 07.08.2026

  • 4 Тити

    0 1 Отговор
    И като се развали нещо в този модул то Китайците ще искат да си го купите цял ,същото ще се окаже ремонтно ептогодрн като всичките им останали неща които произвеждат.

    Коментиран от #5, #6

    12:41 07.08.2026

  • 5 поне произвеждат нещо

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Тити":

    За разлика от нас.

    12:48 07.08.2026

  • 6 Частна Република България

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Тити":

    Ганчо винаги мисли за ремонт. Той не може да си купува нови коли. Трябва ви винаги да мисли как може да ремонтира ,ако може пред блока с комшията. Такъв ни е животът последните години,ремонтиран. Втора ръка

    13:32 07.08.2026