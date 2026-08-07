16 системи за електрически превозни средства в един модул от 75 кг

Китайският автомобилен гигант Geely за пореден път вдига летвата в сектора на електрическата мобилност, представяйки високоинтегрирана задвижваща система от ново поколение. Инженерният екип на компанията успя да обедини 16 ключови компонента и функции на силовия тракт в един изключително компактен модул, чието общо тегло възлиза на едва 75 килограма. Дебютът на иновацията е предвиден за предстоящия електрически седан Geely TT.

Технологията е изградена върху модерна 800-волтова архитектура, която позволява значително съкращаване на заграбеното пространствено място и драстично намаляване на вътрешните енергийни загуби. Според официалните данни на производителя, коефициентът на полезен действие на системата достига рекордните 93.8%. Този показател поставя нов световен стандарт за ефективност при серийните електрически задвижвания.

Практическите възможности на новата платформа вече бяха доказани по време на изпитания около високопланинското езеро Цинхай. Там моделът Geely TT записа среден разход от едва 8.2 kWh на 100 километра пробег, с което официално влезе в Книгата на рекордите на Гинес за най-икономичен сериен електромобил в своя клас. В допълнение към това, автомобилът постави и втори световен рекорд, осъществявайки непрекъснат дрифт на мокра писта с дължина над 46 километра.

Въпреки фокуса върху икономичността, новата архитектура осигурява и впечатляващи динамични характеристики. Тя поддържа система за задвижване на четирите колела с два електромотора, чиято обща мощност достига 570 конски сили (425 kW). Това позволява на седана да ускорява от място до 100 км/ч за едва 3.8 секунди. За надеждното функциониране на компонентите при високи натоварвания се грижи иновативна 54-канална охладителна система, която понижава работната температура на агрегата с цели 15 градуса.