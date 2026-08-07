Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Любопитно »
"Ренесансовият" Брус Дикинсън на 68 – между пилотската кабина, фехтовката, битката с рака и метъла

"Ренесансовият" Брус Дикинсън на 68 – между пилотската кабина, фехтовката, битката с рака и метъла

7 Август, 2026 11:44 912 8

  • брус дикинсън-
  • рожден ден-
  • iron maiden

Фронтменът на легендарната банда празнува рожден ден в пика на творческата си форма, докато феновете очакват новия му солов албум и грандиозното турне „Run For Your Lives“

"Ренесансовият" Брус Дикинсън на 68 – между пилотската кабина, фехтовката, битката с рака и метъла - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Днес, 7 август 2026 г., светът на рок и метъл музиката се прекланя пред една от най-великите си икони. Брус Дикинсън, емблематичният вокалист на Iron Maiden, навършва 68 години. Роден през 1958 г. в малкия миньорски град Уърксоп, Нотингамшър, Дикинсън отдавна е надскочил рамките на обикновения рок изпълнител. Той е перфектното въплъщение на понятието „Ренесансов човек“ в XXI век.

Музикантът посреща своя празник в изключително динамичен период. Само преди броени дни рок порталът rockcelebrities.net потвърди, че Дикинсън е финализирал записите по своя осми солов албум, планиран за началото на 2027 г. Междувременно Iron Maiden се подготвят за следващата вълна от мащабното си световно турне „Run For Your Lives“, което отбелязва 50 години от създаването на бандата от Стив Харис.

Любопитни и малко известни факти: Живот извън матрицата

Зад стотиците разпродадени стадиони и милионите продадени албуми се крие една личност с необятни интереси и таланти. Ето кои са най-впечатляващите факти от биографията на Дикинсън, които доказват, че за него граници няма:

  • Професионален пилот и спасител в реалния живот: Брус има лиценз за търговски пилот (ATPL) и години наред капитанстваше на легендарния „Ed Force One“ – модифицираният Boeing, с който групата пътуваше по света. През 2006 г. по време на кризата в Ливан, Дикинсън лично пилотира самолет на авиокомпанията Astraeus, за да евакуира над 200 британски граждани от Бейрут.
  • Елитен фехтовач: Спортната му кариера е толкова сериозна, че в края на 80-те години той заема 7-о място в общата ранглиста на Великобритания на рапира. Брус дори основава собствена компания за екипировка по фехтовка, наречена „Duellist“.
  • Учен и историк с докторска степен: През 1979 г. той завършва „История“ в колежа Queen Mary към Лондонския университет. През 2011 г. същият университет му присъжда почетната титла „Доктор по музика“ за огромния му принос към индустрията.
  • Майстор пивовар: Брус не просто дава името си на официалната бира на Iron Maiden – „Trooper“. Той прекарва седмици в пивоварната „Robinsons“, като лично дегустира и избира специфичния микс от хмел, превръщайки бранда в глобален бизнес успех.
  • Писател и сценарист: Автор е на сатиричните романи „Приключенията на лорд Ифи Боутрейс“, на хитовата си автобиография „За какво служи този бутон“ (What Does This Button Do?), както и на сценария за филма Chemical Wedding (2008).

Феноменалният глас: Анатомия на „Сирената за въздушна тревога“

Прякорът на Брус – „The Air Raid Siren“ – не е случаен. Неговият глас е едно от най-мощните и разпознаваеми оръжия в рок музиката. Технически погледнато, Дикинсън е класически тенор с широк вокален диапазон, който в най-добрите си години обхваща над 4 октави.

Музикалните анализатори от loudwire.com и вокални педагози често дават Брус за пример заради неговата невероятна оперна техника. Той използва т.нар. „мелдиране“ и контролирано пеене от диафрагмата, което му позволява да поддържа брутално високи ноти (като в класиките „The Number of the Beast“ и „Hallowed Be Thy Name“) в продължение на двучасови концерти, без да губи мощност. Дори на 68-годишна възраст, неговият вокален контрол остава еталон, на който по-младите поколения изпълнители могат само да завиждат.

Желязната воля: Битката с рака и триумфалното завръщане

През 2015 г. светът на рока затаи дъх, когато на Брус бе диагностициран рак на езика в ранен стадий, причинен от HPV вирус. Туморът с размерите на голф топка се намираше в задната част на езика му.

Последваха седем седмици на изтощителна химиотерапия и радиология. В интервюта за blabbermouth.net Дикинсън споделя, че най-големият му страх не е бил дали ще може да пее отново, а дали ще остане жив, за да види децата си. Благодарение на желязната си дисциплина и навременното лечение, през май 2015 г. лекарите обявиха, че той е напълно изчистен от рака. Само година по-късно Брус се завърна на сцената, демонстрирайки същия неподражаем гласов диапазон и неизчерпаема енергия.

Взаимоотношенията в Iron Maiden: Професионализъм над егото

През годините връзката между Брус Дикинсън и основателя на групата, басиста Стив Харис, е преминавала през различни фази. Когато Брус се присъединява през 1981 г. на мястото на Пол Ди'Ано, той носи със себе си огромно его и артистична визия, което неизбежно води до сблъсъци със строгия лидер Харис.

Това напрежение е причината Дикинсън да напусне бандата през 1993 г., за да се посвети на солова кариера. Големият обрат настъпва през 1999 г., когато мениджърът Род Смулууд успява да ги събере отново. Днес, близо три десетилетия след завръщането, отношенията в Maiden се определят като „перфектно смазана машина“. Те признават, че не са най-добри приятели, които излизат заедно извън турнетата, но на сцената изпитват безкомпромисно взаимно уважение. „Ние сме като братя – караме се, но знаем, че сме по-силни заедно“, споделя Харис пред рок медиите.


Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честно казано

    3 17 Отговор
    С тия милиони можеше малко да си оправи зъбите, косата и лицето, че е страшничък.

    Коментиран от #2

    11:48 07.08.2026

  • 2 НИЩО МУ НЯМА

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "честно казано":

    АМА ОН СИ Е СЪЩИНСКИ...ЕД 👹
    А иначе вж.концерта 1986 в лонг бийч...

    11:55 07.08.2026

  • 3 Дръндрън

    18 1 Отговор
    Велик певец на легендарна група !

    Най-кратко описание, че иначе много ще трябва да пиша :)

    Аз му Благодаря и му пожелавам Честит Рожден Ден !

    11:57 07.08.2026

  • 4 БеГемот

    5 1 Отговор
    Най големия....най големите...

    12:28 07.08.2026

  • 5 бай Начо

    1 9 Отговор
    Хвалебствена статия.На мен пък никога не са ми харесвали.Вдигат единствено само шум.Я ми изтананикайте някоя песничка,че не си спомням?Изкарахте го по-велик от Мария Калас.Че нашия Азис е къде,къде по-велик бе!Аре чупката-а-а!.

    13:03 07.08.2026

  • 6 Един друг

    3 0 Отговор
    Моля чалгаджии да не коментират.
    Честит рожден ден и от мен! Един от най - великите метъл вокалисти, наред с Ози, Роб Халфорд и... да не ги изброявам всички.

    13:12 07.08.2026

  • 7 Пловдив

    3 0 Отговор
    Велик музикант без аналог!

    13:21 07.08.2026

  • 8 Янко

    0 0 Отговор
    Шапки долу за Брус.Да е жив и здрав.Още да ни радва.

    16:27 07.08.2026