Окръжна прокуратура – Бургас: Хотелиери плащали „такса спокойствие“ до 30 000 лева, за да не им спират водата

Хотелиери по Южното Черноморие са били принуждавани да плащат т.нар. такса спокойствие, за да не бъдат подлагани на системни проверки и да не се стига до спиране на водоподаването. Това каза пред журналисти заместник административният ръководител на Окръжна прокуратура – Бургас Мирослав Илиев във връзка с разследването срещу организирана престъпна група, в която според обвинението участват четирима души, двама от които са заемали ръководни длъжности във „Водоснабдяване и канализация – Бургас“ ЕАД.

По думите на Илиев групата е действала чрез манипулиране на водомерите в редица хотели. Поставяни били технически средства, които отчели значително по-малко количество вода от реално потребеното. Разликата между действителното потребление и отчетеното, според прокуратурата, се заплащала в брой на групата.

„Събирана е такса между 10, 20, а в някои случаи и до 30 хиляди лева на хотел“, каза прокурор Илиев. По негови данни плащанията били извършвани ежемесечно или веднъж на сезон, в зависимост от капацитета на хотела и броя на туристите. Според събраната до момента информация схемата е обхванала между 30 и 50 хотела, като разследването продължава и предстоят разпити на собственици и управители, за да се установи точният им брой, поясни прокурорът.

По думите на Илиев, когато някой хотел отказвал да плаща, следвала проверка на манипулираното устройство. След установяване на нарушението се съставяли констативни протоколи и се изисквало в кратък срок да бъдат платени начислените суми към ВиК. При неплащане се пристъпвало към спиране на водоподаването.

„Ако спрете водата на един хотел в разгара на туристическия сезон, резултатът ще бъде фалит. Това е механизмът на изнудването“, заяви Мирослав Илиев. Той добави, че повечето засегнати обекти се намират на територията на община Несебър - в курортен комплекс Слънчев бряг и в Равда, като не е изключено в хода на разследването да бъдат установени и други хотели по Черноморието.

Прокурорът уточни, че обвинения са повдигнати на четирима души. Един от тях е Христо Широков, каза той. Широков е привлечен като обвиняем по-късно, тъй като е бил установен на по-късен етап от разследването. Според прокуратурата именно към него са били насочвани събираните средства, но все още не е изяснено дали той е ръководителят на групата или участниците са действали с предварително разпределени роли.

Разследването продължава, като предстои събирането на още доказателства и разпити на свидетели. От прокуратурата подчертаха, че е твърде рано да се коментират евентуални наказания, тъй като производството е в начален етап и предстои съдът да се произнесе по искането за постоянен арест на част от обвиняемите.