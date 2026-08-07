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Окръжна прокуратура – Бургас: Хотелиери плащали „такса спокойствие“ до 30 000 лева, за да не им спират водата

Окръжна прокуратура – Бургас: Хотелиери плащали „такса спокойствие“ до 30 000 лева, за да не им спират водата

7 Август, 2026 16:52 2 179 37

  • вик-бургас-
  • изнудване-
  • хотелиери

По думите на Илиев, когато някой хотел отказвал да плаща, следвала проверка на манипулираното устройство. След установяване на нарушението се съставяли констативни протоколи и се изисквало в кратък срок да бъдат платени начислените суми към ВиК

Окръжна прокуратура – Бургас: Хотелиери плащали „такса спокойствие“ до 30 000 лева, за да не им спират водата - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Хотелиери по Южното Черноморие са били принуждавани да плащат т.нар. такса спокойствие, за да не бъдат подлагани на системни проверки и да не се стига до спиране на водоподаването. Това каза пред журналисти заместник административният ръководител на Окръжна прокуратура – Бургас Мирослав Илиев във връзка с разследването срещу организирана престъпна група, в която според обвинението участват четирима души, двама от които са заемали ръководни длъжности във „Водоснабдяване и канализация – Бургас“ ЕАД.

По думите на Илиев групата е действала чрез манипулиране на водомерите в редица хотели. Поставяни били технически средства, които отчели значително по-малко количество вода от реално потребеното. Разликата между действителното потребление и отчетеното, според прокуратурата, се заплащала в брой на групата.

„Събирана е такса между 10, 20, а в някои случаи и до 30 хиляди лева на хотел“, каза прокурор Илиев. По негови данни плащанията били извършвани ежемесечно или веднъж на сезон, в зависимост от капацитета на хотела и броя на туристите. Според събраната до момента информация схемата е обхванала между 30 и 50 хотела, като разследването продължава и предстоят разпити на собственици и управители, за да се установи точният им брой, поясни прокурорът.

По думите на Илиев, когато някой хотел отказвал да плаща, следвала проверка на манипулираното устройство. След установяване на нарушението се съставяли констативни протоколи и се изисквало в кратък срок да бъдат платени начислените суми към ВиК. При неплащане се пристъпвало към спиране на водоподаването.

„Ако спрете водата на един хотел в разгара на туристическия сезон, резултатът ще бъде фалит. Това е механизмът на изнудването“, заяви Мирослав Илиев. Той добави, че повечето засегнати обекти се намират на територията на община Несебър - в курортен комплекс Слънчев бряг и в Равда, като не е изключено в хода на разследването да бъдат установени и други хотели по Черноморието.

Прокурорът уточни, че обвинения са повдигнати на четирима души. Един от тях е Христо Широков, каза той. Широков е привлечен като обвиняем по-късно, тъй като е бил установен на по-късен етап от разследването. Според прокуратурата именно към него са били насочвани събираните средства, но все още не е изяснено дали той е ръководителят на групата или участниците са действали с предварително разпределени роли.

Разследването продължава, като предстои събирането на още доказателства и разпити на свидетели. От прокуратурата подчертаха, че е твърде рано да се коментират евентуални наказания, тъй като производството е в начален етап и предстои съдът да се произнесе по искането за постоянен арест на част от обвиняемите.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 на всички участници

    9 0 Отговор
    в схемата да се раздадат ордени и две седмици медийни фанфари!

    Коментиран от #10

    16:54 07.08.2026

  • 2 Най крадливото племе в света

    32 3 Отговор
    се е заселило по тези земи!

    Коментиран от #4, #24

    16:55 07.08.2026

  • 3 Руменчо, Мунчо, ко стаа?

    20 13 Отговор
    нали щеше да бориш олгархията?

    Коментиран от #5, #13, #23

    16:57 07.08.2026

  • 4 Гост

    14 1 Отговор

    До коментар #2 от "Най крадливото племе в света":

    ..... от 13-ти век насам.

    16:58 07.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Пуфи

    19 1 Отговор
    Викам на сина да се спасява в чужбина, а той що бе тати глей кви далавери, схеми и измами се въртят тука, това в чужбина го няма, па опиташ ли гниеш у затвора, там няма пепи евров и джуджета

    17:00 07.08.2026

  • 7 Последния Софиянец

    9 6 Отговор
    Аз на Кабакум никога не съм плащал ток и вода.

    Коментиран от #14

    17:01 07.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Днес дете по невнимание

    26 0 Отговор
    обърна казан с таратор в Созопол. Щетите се оценяват на над 15 000 €...

    Коментиран от #15

    17:09 07.08.2026

  • 10 горките хотелиери

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "на всички участници":

    Агнето изяде вълците

    17:25 07.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Янко

    21 3 Отговор
    Иначе как щеше да се пълни чекмеджето на бати Бойко тиквата ако нямаше такса спокойствие.

    17:31 07.08.2026

  • 13 Чичовото,

    10 1 Отговор

    До коментар #3 от "Руменчо, Мунчо, ко стаа?":

    боря я.
    Ето,започнах с полетите на шишо,с далаверите на ВИК,продължавам с магистралите на Бойо и т.н.

    17:31 07.08.2026

  • 14 Къде

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    е Кабакум?

    17:33 07.08.2026

  • 15 обърна казан с таратор в Созопол

    8 0 Отговор

    До коментар #9 от "Днес дете по невнимание":

    амче че то таратора е вървежен там
    сърбат го кат топъл хляб
    щот ден година храни

    Коментиран от #30

    17:37 07.08.2026

  • 16 Хасковски каунь

    9 1 Отговор
    А БОКО ще издига кандидатурата за президент на мухтарина на Бургас.

    17:44 07.08.2026

  • 17 На Пеевски

    7 1 Отговор
    човека!

    17:55 07.08.2026

  • 18 Смяна на дилърите

    11 0 Отговор
    То хотелиерите са си съучастници. Манипулиращите устройства на водомерите са поставени с тяхно знание, както изглежда.
    Интересно защо са се разпискали?

    17:56 07.08.2026

  • 19 праблема

    12 0 Отговор
    е в пръстъпната държава, тя дава правото на ВИК да ви начислят всички загуби на вас и да рекетират, същевременно едни неудобни избиратели не плащат ток и вода

    17:57 07.08.2026

  • 20 име

    13 0 Отговор
    Не е такса спокойствие, а отстъпка от цината на кубик вода. Плащали са си водато, ама директно но шефчетата, на по-ниски цени. Тея басейни не се пълнят с морска вод.

    17:57 07.08.2026

  • 21 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    9 0 Отговор
    Тия добре са възприели НАШИТЕ прийоми

    17:59 07.08.2026

  • 22 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    11 0 Отговор
    Ние изнудихме цяла държава
    От отявлени комунисти станахме върли капиталисти
    Тия за некакви водомери плачат.

    18:00 07.08.2026

  • 23 факт

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "Руменчо, Мунчо, ко стаа?":

    първо съдебната система иначе нищо няма да се получи

    18:19 07.08.2026

  • 24 ПЪЛНИ Глупости

    9 1 Отговор

    До коментар #2 от "Най крадливото племе в света":

    И да кажем .Пак Европа и световната конспирация са ни виновни ! НИЕ никога не сме виновни, даже и за солта и водата в сиренето!

    18:25 07.08.2026

  • 25 Тити

    9 0 Отговор
    Явно в държавата едни си плащат съвестно комуналните услуги а други нищо егати държавата да взима от бедните и да не закача богатите

    Коментиран от #26

    18:33 07.08.2026

  • 26 муньо

    4 0 Отговор

    До коментар #25 от "Тити":

    громим мафията и олигархията!

    18:48 07.08.2026

  • 27 Пак не сте разбрали

    11 0 Отговор
    30 000 лв на сезон на хотел ама за подземен байпас с който да си пълнят басеина безплатно с питейна вода а го пишат от собствен водоизточник какъвто там няма и не може да има. И тва е от поне 10-12 години. Сетила се Мара да се побара ...

    Коментиран от #31

    19:01 07.08.2026

  • 28 Не, НЕ

    11 1 Отговор
    Хотелиери по Южното Черноморие НЕ са били принуждавани да плащат т.нар. такса спокойствие а точно те са крадците и престъпниците които предлагат подкупа а хората после я плащат тази вода през "загуби в системата" ....

    19:12 07.08.2026

  • 29 Здравка

    4 0 Отговор
    В селата на Авренско и к.к Камчия кога ? Общински съветници още дерибействащи семейства във ВиК си имаха толкова години ,че ако тръгнат да проверят къде са вързани тръбите срещу едни 50 лв. преди и сега 50 Евро за къща ще се учудят ,че изобщо имат някакви постъпления. То не ,че имат много в дружеството и нищо не е загубено чак толкова от течове и аварии за които баламите плащат прескъпо.

    Коментиран от #37

    20:09 07.08.2026

  • 30 Цанков

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "обърна казан с таратор в Созопол":

    Таратора е чаят по пистите зимата . цената горе -долу същата. Туризъм Бг. и затова няма места по язовирите вече от палатки , къщички на богаташи и политици ,каравани от май до ноември и т.н. окупация. А след тях - АД .

    20:13 07.08.2026

  • 31 Миндя

    3 0 Отговор

    До коментар #27 от "Пак не сте разбрали":

    То и минералните басейни са толкова минерални - карашик с повечко от безплатната. Язък за природата . Скапахте и нея като живота си с тези политически пребоядисвани крадци стоящи все толкова като свръх богати велможи фамилии от над 80 години. сега отново сте на път Цялата власт да им дадете. Няма да ривете.

    20:17 07.08.2026

  • 32 Министере

    2 0 Отговор
    на околната среда и водите , Кой разреши направата масово на автомивки във селата из частни дворове на махалите и централни пътища вързани на питейна вода и без канализация за отичане на мръсотиите и отровите от коли и камиони ? Дори и да има мръсен канал , кажи къде и в кое село има пречиствателна станция особено по поречието на река Камчия и директно вливане в морето. Инаоче там реклама ,че плажа бил най . Най ,ама нананци ! Отделно това всичкото ,заедно с вендингите на незнайни ромски барони със заведения за сватби ,кръмчи , барове ,автомивките с кафенетата ,магазини за НАП и Касов апарат не е и чувало защото никой не им го е и напомнил . Ни фирма ,ни дяволи. Либерте и просперитет , а глупаците все по-малко останали да плащат за социални и пенсии на поне трима такива заедно с още двама от администрацията Ви .

    20:25 07.08.2026

  • 33 Ще е интересно

    2 0 Отговор
    Кои ще са тези хотелиери и хотели по Южното Черноморие които твърдят че са били принуждавани да плащат т.нар. такса спокойствие и дали ще излязат с физиономиите си. Че те са най малкото съучастници и би трябвало да бъдат арестувани.

    20:41 07.08.2026

  • 34 Докато позволяват на ВиК дружествата

    3 1 Отговор
    "Загубите по мрежата" да я калкулират в сметките на хората така ще е. Там е заровено кучето.

    20:51 07.08.2026

  • 35 ЧОЧО

    3 0 Отговор
    Тука има нещо гнило!

    20:54 07.08.2026

  • 36 Цвете

    2 0 Отговор
    КОНСТАТАЦИИТЕ СА НА ЛИЦЕ. КАКВО ЩЕ СЕ СЛУЧИ ОТ ТУК НАТАТЪК? ЩЕ ИМА ЛИ ВКАРАНИ В ЗАТВОРА? ДО КОГА МАНИПУЛАЦИИ И " ТАКСА СПОКОЙСТВИЕ "??????? КОЙ ЩЕ ОСТАНЕ " СПОКОЕН " ,КОГАТО СИ ПЛАТИ ? ТОВА СЕ СЛУЧИ И МЪЧЕШЕ НОРМАЛНИТЕ РАБОТЕЩИ ХОРА ПРЕЗ ДАЛЕЧНАТА 1996 ГОДИНА. НЯКОЙ СПОМНЯ ЛИ СИ ИЗОБЩО? НЕ СЕ ТЪРПИ ПОВЕЧЕ. ТИКАЙТЕ ГИ В ПАНДЕЛАТА.

    23:01 07.08.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

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