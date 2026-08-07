Окръжна прокуратура – Бургас: Хотелиери плащали „такса спокойствие“ до 30 000 лева, за да не им спират водата

Хотелиери по Южното Черноморие са били принуждавани да плащат т.нар. такса спокойствие, за да не бъдат подлагани на системни проверки и да не се стига до спиране на водоподаването. Това каза пред журналисти заместник административният ръководител на Окръжна прокуратура – Бургас Мирослав Илиев във връзка с разследването срещу организирана престъпна група, в която според обвинението участват четирима души, двама от които са заемали ръководни длъжности във „Водоснабдяване и канализация – Бургас“ ЕАД.
По думите на Илиев групата е действала чрез манипулиране на водомерите в редица хотели. Поставяни били технически средства, които отчели значително по-малко количество вода от реално потребеното. Разликата между действителното потребление и отчетеното, според прокуратурата, се заплащала в брой на групата.
„Събирана е такса между 10, 20, а в някои случаи и до 30 хиляди лева на хотел“, каза прокурор Илиев. По негови данни плащанията били извършвани ежемесечно или веднъж на сезон, в зависимост от капацитета на хотела и броя на туристите. Според събраната до момента информация схемата е обхванала между 30 и 50 хотела, като разследването продължава и предстоят разпити на собственици и управители, за да се установи точният им брой, поясни прокурорът.
По думите на Илиев, когато някой хотел отказвал да плаща, следвала проверка на манипулираното устройство. След установяване на нарушението се съставяли констативни протоколи и се изисквало в кратък срок да бъдат платени начислените суми към ВиК. При неплащане се пристъпвало към спиране на водоподаването.
„Ако спрете водата на един хотел в разгара на туристическия сезон, резултатът ще бъде фалит. Това е механизмът на изнудването“, заяви Мирослав Илиев. Той добави, че повечето засегнати обекти се намират на територията на община Несебър - в курортен комплекс Слънчев бряг и в Равда, като не е изключено в хода на разследването да бъдат установени и други хотели по Черноморието.
Прокурорът уточни, че обвинения са повдигнати на четирима души. Един от тях е Христо Широков, каза той. Широков е привлечен като обвиняем по-късно, тъй като е бил установен на по-късен етап от разследването. Според прокуратурата именно към него са били насочвани събираните средства, но все още не е изяснено дали той е ръководителят на групата или участниците са действали с предварително разпределени роли.
Разследването продължава, като предстои събирането на още доказателства и разпити на свидетели. От прокуратурата подчертаха, че е твърде рано да се коментират евентуални наказания, тъй като производството е в начален етап и предстои съдът да се произнесе по искането за постоянен арест на част от обвиняемите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 на всички участници
Коментиран от #10
16:54 07.08.2026
2 Най крадливото племе в света
Коментиран от #4, #24
16:55 07.08.2026
3 Руменчо, Мунчо, ко стаа?
Коментиран от #5, #13, #23
16:57 07.08.2026
4 Гост
До коментар #2 от "Най крадливото племе в света":..... от 13-ти век насам.
16:58 07.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Пуфи
17:00 07.08.2026
7 Последния Софиянец
Коментиран от #14
17:01 07.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Днес дете по невнимание
Коментиран от #15
17:09 07.08.2026
10 горките хотелиери
До коментар #1 от "на всички участници":Агнето изяде вълците
17:25 07.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Янко
17:31 07.08.2026
13 Чичовото,
До коментар #3 от "Руменчо, Мунчо, ко стаа?":боря я.
Ето,започнах с полетите на шишо,с далаверите на ВИК,продължавам с магистралите на Бойо и т.н.
17:31 07.08.2026
14 Къде
До коментар #7 от "Последния Софиянец":е Кабакум?
17:33 07.08.2026
15 обърна казан с таратор в Созопол
До коментар #9 от "Днес дете по невнимание":амче че то таратора е вървежен там
сърбат го кат топъл хляб
щот ден година храни
Коментиран от #30
17:37 07.08.2026
16 Хасковски каунь
17:44 07.08.2026
17 На Пеевски
17:55 07.08.2026
18 Смяна на дилърите
Интересно защо са се разпискали?
17:56 07.08.2026
19 праблема
17:57 07.08.2026
20 име
17:57 07.08.2026
21 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ
17:59 07.08.2026
22 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ
От отявлени комунисти станахме върли капиталисти
Тия за некакви водомери плачат.
18:00 07.08.2026
23 факт
До коментар #3 от "Руменчо, Мунчо, ко стаа?":първо съдебната система иначе нищо няма да се получи
18:19 07.08.2026
24 ПЪЛНИ Глупости
До коментар #2 от "Най крадливото племе в света":И да кажем .Пак Европа и световната конспирация са ни виновни ! НИЕ никога не сме виновни, даже и за солта и водата в сиренето!
18:25 07.08.2026
25 Тити
Коментиран от #26
18:33 07.08.2026
26 муньо
До коментар #25 от "Тити":громим мафията и олигархията!
18:48 07.08.2026
27 Пак не сте разбрали
Коментиран от #31
19:01 07.08.2026
28 Не, НЕ
19:12 07.08.2026
29 Здравка
Коментиран от #37
20:09 07.08.2026
30 Цанков
До коментар #15 от "обърна казан с таратор в Созопол":Таратора е чаят по пистите зимата . цената горе -долу същата. Туризъм Бг. и затова няма места по язовирите вече от палатки , къщички на богаташи и политици ,каравани от май до ноември и т.н. окупация. А след тях - АД .
20:13 07.08.2026
31 Миндя
До коментар #27 от "Пак не сте разбрали":То и минералните басейни са толкова минерални - карашик с повечко от безплатната. Язък за природата . Скапахте и нея като живота си с тези политически пребоядисвани крадци стоящи все толкова като свръх богати велможи фамилии от над 80 години. сега отново сте на път Цялата власт да им дадете. Няма да ривете.
20:17 07.08.2026
32 Министере
20:25 07.08.2026
33 Ще е интересно
20:41 07.08.2026
34 Докато позволяват на ВиК дружествата
20:51 07.08.2026
35 ЧОЧО
20:54 07.08.2026
36 Цвете
23:01 07.08.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.