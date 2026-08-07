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Столичният инспекторат въвежда боди камери при проверките на строителните обекти

Столичният инспекторат въвежда боди камери при проверките на строителните обекти

7 Август, 2026 17:29 996 12

  • столичен инспекторат-
  • строителни обекти-
  • боди камери

След рекордните 3291 проверки и 1119 акта през първото шестмесечие Инспекторатът продължава да надгражда контролната дейност с единен стандарт на проверките

Столичният инспекторат въвежда боди камери при проверките на строителните обекти - 1
Снимка: СО
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Столичният инспекторат въвежда боди камери и нова методология при проверките на строителните обекти с цел повече прозрачност и ефективност на контролната дейност. Боди камерите осигуряват обективно документиране на проверките, а новата методология въвежда единен стандарт и риск-базиран подход при тяхното планиране и извършване. Всичко това вече се прилага на терен с цел по-ефективна превенция на нарушенията и ограничаване на запрашаването и замърсяването на градската среда.

Новите мерки надграждат последователната контролна дейност на Столичния инспекторат, която през първото шестмесечие на 2026 г. достигна рекордни резултати – 3291 проверки на строителни обекти и 1119 акта за установени административни нарушения.

Боди камерите, с които вече са оборудвани екипите на терен, документират целия процес на проверката и осигуряват обективен запис на действията на инспекторите. Целта е повече прозрачност при контролната дейност, защита както на гражданите, така и на инспекторите, както и пълна проследимост на извършените действия.

Паралелно с това през изминалия месец бе въведена нова методология на проверките, която определи единен стандарт за контрол върху строителните обекти. Методологията е единен модел за превантивен, текущ и последващ контрол и риск-базиран подход, при който проверките се планират според риска от нарушения. Всяка проверка на активен строителен обект преминава по ясно разписани критерии, които включват проверка на необходимите документи, състоянието на строителната площадка, чистотата на прилежащите улици и тротоари, мерките за ограничаване на праха и шума, измиването на ходовата част на строителната техника, обезопасяването на товарите и спазването на изискванията при транспортиране на строителни отпадъци и земни маси. Методологията предвижда още единни контролни листове, последващи проверки и по-добра координация между Инспектората, районните администрации и останалите компетентни институции.

Новите мерки вече се прилагат при контрола върху строителните обекти. От началото на юли до момента са извършени 522 проверки на строителни обекти, при които са съставени 137 акта за установени административни нарушения.

При проверките основен фокус остават нарушенията, които водят до запрашаване и замърсяване на градската среда:

замърсяване на уличното платно от товарни автомобили с неизмита ходова част;

разпиляване на земни маси и строителни материали по пътната инфраструктура;

транспортиране на товари без необходимото обезопасяване;

липса на направление за извозване на земни маси;

неспазване на изискванията за недопускане на замърсяване извън строителните площадки;

замърсяване на прилежащите пространства преди и след строително-монтажни дейности;

неизградена плътна строителна ограда на строителен обект;

липса на информационно-указателна табела;

използване на публичен общински терен не по предназначение;

извършване на шумни строително-монтажни дейности извън допустимите часови диапазони.

Контролът продължава и през почивните дни. Дежурните екипи на Столичния инспекторат реагират на сигнали за шумни строителни дейности, замърсяване на уличната инфраструктура и други нарушения, свързани с опазването на чистотата на града. Целта е нарушенията да бъдат установявани и отстранявани своевременно.

Въвеждането на боди камерите, единният стандарт на проверките и системният контрол са част от последователните усилия на Столичната община за ограничаване на запрашаването и по-чист въздух в София.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 депутатник

    10 0 Отговор
    Файда не чакайте, но зетя уреди вноса на джаджите и сега захлебва здраво.

    17:40 07.08.2026

  • 2 kоkорчо 💋🍌

    7 0 Отговор
    аз полицай с включена камера не съм виждал
    даже си я изключват като "работят" (рекетират)

    17:53 07.08.2026

  • 3 АБсурдистан

    8 0 Отговор
    По законите на тукашната червена мафия видеоматериалите не са никакво доказателство в съда дори и при явни изборни измами.

    17:54 07.08.2026

  • 4 наблюдател

    4 1 Отговор
    В центъра на Варна строят сграда.Без каквато и да е охрана на труда и безопасност.Само на два долни етажа има шарени ленти които играят ролята на безопасен парапет.Нагоре по етажите няма нищо.Нито един работник не е с каска.Работно време няма защото работят до пет работника.Карат ги с бус от селата наоколо.Плаща се на ръка.Та за какви инспекции пишете и камери не знам.Чудо е,че не падна някой до сега да се пребие.Няма ли журналисти?Намира се на ул.Царевец,срещу бл.9.Ако идва журналист да не забрави камерата.

    17:54 07.08.2026

  • 5 Че те

    4 1 Отговор
    повече от 90% от работниците нямат договори или от ден за ден в най - добрия случай , фирми под под под изпълнители , а главния изпълнител , често с назначени във фирмата му двама - трима , прибира огромните пари , и чист от всякъде ! На хотел на свинаря Гергов на морето десетина нещастника загубиха живота си на обекта - нищо не спазено !

    18:00 07.08.2026

  • 6 цецо хераковски

    3 0 Отговор
    да няма ,,ваклин 2,,...

    18:05 07.08.2026

  • 7 Чапай

    4 1 Отговор
    Проверяваме само тия които Не са от наще и им пишем актове.

    18:11 07.08.2026

  • 8 Тити

    2 1 Отговор
    Каквото и да сложат рушветите няма да спрат

    18:30 07.08.2026

  • 9 АГАТ а Кристи

    3 0 Отговор
    А "милиционерите" - богопомазани...
    1.Високи заплати /нищо насреща/...
    2. Недопуснаха въпросните камери на реверите си....
    3. Пият, друсат се с наркотици и за тях тестовете - под нивото им. Те са за стадото, което го стрижа НУЛА номер...

    19:47 07.08.2026

  • 10 ФаянсаЖия

    2 1 Отговор
    Дре ме ми !
    Тия дето ще ги разкрасяват с фото, един връз друг ми се молАт, че баните им от бай Тошово време. Бел фаянс 15/15... А който се е бил уредил за "морска пяна", значи е бил от партиен секретар нагоре.
    Сега се криви с плочки 180/120.
    Кандидати на опашка, плащат кеш, а пред блоко - пазвантин - а некой с фото, - аааа.... 😂

    20:01 07.08.2026

  • 11 Станков

    1 0 Отговор
    На Данъчните когато тръгват из селата и махалите сложете . Да видите как никога не излизат от кабинетите си в трите големи града . Ама и спец части от МВР и борба с тероризма с камери и телевизия пратете.

    20:29 07.08.2026

  • 12 Цвете

    1 0 Отговор
    МНОГО ПРАВИЛНО. ТАКА ДЕЙСТВАТ И В МНОГО СТРАНИ В ЕВРОПА. 👍👏👍👏👍

    22:51 07.08.2026

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