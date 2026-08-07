Световните цени на храните достигнаха най-високото си ниво от над три години

Световните цени на храните са се повишили през юли до най-високото си равнище от повече от три години, основно заради неблагоприятните метеорологични условия и ескалацията на конфликтите в Персийския залив и Черноморския регион, съобщи Организацията по прехрана и земеделие на ООН (FAO).
Индексът на цените на храните на FAO, който проследява месечните промени в кошница от международно търгувани хранителни суровини, е достигнал средно 131,1 пункта през юли спрямо 130,3 пункта през юни. Това е най-високата му стойност от януари 2023 г.
Основен принос за поскъпването има ръстът в цените на зърнените култури. Индексът на FAO за зърнените храни се е повишил с 3,4% на месечна база, като цената на пшеницата е нараснала с 5,8%.
Според организацията неблагоприятното време в ключови земеделски райони, както и засиленото напрежение в Персийския залив и Черноморския регион, са подкрепили ръста на цените на селскостопанските суровини на международните пазари.
Натиск върху цените оказва и сериозното нарушаване на износа на зърно през Черно море. Вследствие на военните действия и повишените рискове за корабоплаването търговските превози от украинските пристанища на практика са силно ограничени, а руските доставки също се затрудняват заради опасенията на корабособственици и застрахователи, повишените транспортни разходи и риска от атаки. Така международните пазари губят значителна част от предлагането на пшеница и други зърнени култури от два от най-големите износители в света.
Допълнително отражение върху земеделското производство има и блокадата на Ормузкия проток. Районът е ключов маршрут за износа на природен газ и нефтохимически суровини, необходими за производството на азотни торове. Затруднените доставки и поскъпването на енергоносителите доведоха до ръст в цените на торовете, което увеличава производствените разходи на фермерите и създава предпоставки за ново поскъпване на храните през следващите месеци.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Коментиран от #3
17:41 07.08.2026
2 Последния Софиянец
17:42 07.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Маскалия пак иска
Коментиран от #21
17:51 07.08.2026
5 Овчар
17:51 07.08.2026
6 А еврото което няма никакво покритие
Коментиран от #14
17:56 07.08.2026
7 Владимир Путин, президент
Коментиран от #11
18:02 07.08.2026
8 Oня с коня
18:02 07.08.2026
9 Янко
Коментиран от #10
18:06 07.08.2026
10 на янку к
До коментар #9 от "Янко":да йедеш
18:07 07.08.2026
11 Евроатлантизма убива
До коментар #7 от "Владимир Путин, президент":А в България имаш бензин, дизел, банани... Но парите ти са с ниска покупателна способност! Или заплатата ти е далеч от понятието ПАРИ! Иначе казано: работиш за заплата, докато други работят за пари! Имаш интернет и правилните тв канали, но мозъка ти е промит и неспособен на собствено мнение!
Коментиран от #12
18:10 07.08.2026
12 руслямийти
До коментар #11 от "Евроатлантизма убива":се банани хочете
18:20 07.08.2026
13 Кажи честно ... 🤣
18:39 07.08.2026
14 Соломон
До коментар #6 от "А еврото което няма никакво покритие":Никой не ти пречи да си обърнеш еврото в рубли
Коментиран от #15
18:51 07.08.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Факт
19:09 07.08.2026
17 Нашите агро олигарси
19:22 07.08.2026
18 Фърчат цените
19:24 07.08.2026
19 1 лв-1 евро стана поне
19:28 07.08.2026
20 Хахахаха
19:34 07.08.2026
21 Берлин
До коментар #4 от "Маскалия пак иска":Наистина трябваше да ги изтрий, предатели и хиенска нация,осраинец.
21:34 07.08.2026
22 точка
22:03 07.08.2026