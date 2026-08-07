Световните цени на храните достигнаха най-високото си ниво от над три години

Световните цени на храните са се повишили през юли до най-високото си равнище от повече от три години, основно заради неблагоприятните метеорологични условия и ескалацията на конфликтите в Персийския залив и Черноморския регион, съобщи Организацията по прехрана и земеделие на ООН (FAO).

Индексът на цените на храните на FAO, който проследява месечните промени в кошница от международно търгувани хранителни суровини, е достигнал средно 131,1 пункта през юли спрямо 130,3 пункта през юни. Това е най-високата му стойност от януари 2023 г.

Основен принос за поскъпването има ръстът в цените на зърнените култури. Индексът на FAO за зърнените храни се е повишил с 3,4% на месечна база, като цената на пшеницата е нараснала с 5,8%.

Според организацията неблагоприятното време в ключови земеделски райони, както и засиленото напрежение в Персийския залив и Черноморския регион, са подкрепили ръста на цените на селскостопанските суровини на международните пазари.

Натиск върху цените оказва и сериозното нарушаване на износа на зърно през Черно море. Вследствие на военните действия и повишените рискове за корабоплаването търговските превози от украинските пристанища на практика са силно ограничени, а руските доставки също се затрудняват заради опасенията на корабособственици и застрахователи, повишените транспортни разходи и риска от атаки. Така международните пазари губят значителна част от предлагането на пшеница и други зърнени култури от два от най-големите износители в света.

Допълнително отражение върху земеделското производство има и блокадата на Ормузкия проток. Районът е ключов маршрут за износа на природен газ и нефтохимически суровини, необходими за производството на азотни торове. Затруднените доставки и поскъпването на енергоносителите доведоха до ръст в цените на торовете, което увеличава производствените разходи на фермерите и създава предпоставки за ново поскъпване на храните през следващите месеци.