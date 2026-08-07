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Световните цени на храните достигнаха най-високото си ниво от над три години

Световните цени на храните достигнаха най-високото си ниво от над три години

7 Август, 2026 17:39 1 375 22

  • зърно-
  • украйна-
  • ормузки проток-
  • иран-
  • русия

Неблагоприятното време в ключови земеделски райони, както и засиленото напрежение в Персийския залив и Черноморския регион, са подкрепили ръста на цените на селскостопанските суровини на международните пазари

Световните цени на храните достигнаха най-високото си ниво от над три години - 1
Reuters Reuters

Световните цени на храните са се повишили през юли до най-високото си равнище от повече от три години, основно заради неблагоприятните метеорологични условия и ескалацията на конфликтите в Персийския залив и Черноморския регион, съобщи Организацията по прехрана и земеделие на ООН (FAO).

Индексът на цените на храните на FAO, който проследява месечните промени в кошница от международно търгувани хранителни суровини, е достигнал средно 131,1 пункта през юли спрямо 130,3 пункта през юни. Това е най-високата му стойност от януари 2023 г.

Основен принос за поскъпването има ръстът в цените на зърнените култури. Индексът на FAO за зърнените храни се е повишил с 3,4% на месечна база, като цената на пшеницата е нараснала с 5,8%.

Според организацията неблагоприятното време в ключови земеделски райони, както и засиленото напрежение в Персийския залив и Черноморския регион, са подкрепили ръста на цените на селскостопанските суровини на международните пазари.

Натиск върху цените оказва и сериозното нарушаване на износа на зърно през Черно море. Вследствие на военните действия и повишените рискове за корабоплаването търговските превози от украинските пристанища на практика са силно ограничени, а руските доставки също се затрудняват заради опасенията на корабособственици и застрахователи, повишените транспортни разходи и риска от атаки. Така международните пазари губят значителна част от предлагането на пшеница и други зърнени култури от два от най-големите износители в света.

Допълнително отражение върху земеделското производство има и блокадата на Ормузкия проток. Районът е ключов маршрут за износа на природен газ и нефтохимически суровини, необходими за производството на азотни торове. Затруднените доставки и поскъпването на енергоносителите доведоха до ръст в цените на торовете, което увеличава производствените разходи на фермерите и създава предпоставки за ново поскъпване на храните през следващите месеци.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    22 3 Отговор
    Давайте следващият пакет санкции.

    Коментиран от #3

    17:41 07.08.2026

  • 2 Последния Софиянец

    16 1 Отговор
    Виждаме в магазина.

    17:42 07.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Маскалия пак иска

    7 21 Отговор
    да устрои голодомор в Украйна!

    Коментиран от #21

    17:51 07.08.2026

  • 5 Овчар

    17 1 Отговор
    Вреден и злонамерен информационен портал който скоро ще си намери майстора..!

    17:51 07.08.2026

  • 6 А еврото което няма никакво покритие

    17 5 Отговор
    и икономиката в Европейския съюз е на нула е на върха на класацията като валута ако изключим лирата. Днес прочетох че в Германия са понижили рейтинга на Европейския съюз около нулата и въпреки това европейската централна банка спуска курсове евро долар които са абсолютно неадекватни. Докога ли ще продължим с тази инсинуация при положение че нямаме нито Петрол нито газ и внасяме всичко от Китай Азия и съединените щати.

    Коментиран от #14

    17:56 07.08.2026

  • 7 Владимир Путин, президент

    8 14 Отговор
    В Русия нет бензин, храните с купони, интертета Строго ограничен !!! Северна Корея яде ряпа пред Руския Мир 👈

    Коментиран от #11

    18:02 07.08.2026

  • 8 Oня с коня

    4 1 Отговор
    В БГ ще се окажем с яка рента,затова и е казано "всяко зло за добро".

    18:02 07.08.2026

  • 9 Янко

    13 1 Отговор
    И още ще растат защото половината кошница е за бати зеле да води война

    Коментиран от #10

    18:06 07.08.2026

  • 10 на янку к

    2 5 Отговор

    До коментар #9 от "Янко":

    да йедеш

    18:07 07.08.2026

  • 11 Евроатлантизма убива

    11 6 Отговор

    До коментар #7 от "Владимир Путин, президент":

    А в България имаш бензин, дизел, банани... Но парите ти са с ниска покупателна способност! Или заплатата ти е далеч от понятието ПАРИ! Иначе казано: работиш за заплата, докато други работят за пари! Имаш интернет и правилните тв канали, но мозъка ти е промит и неспособен на собствено мнение!

    Коментиран от #12

    18:10 07.08.2026

  • 12 руслямийти

    3 5 Отговор

    До коментар #11 от "Евроатлантизма убива":

    се банани хочете

    18:20 07.08.2026

  • 13 Кажи честно ... 🤣

    8 0 Отговор
    Еврото е виновно ! 🤣🤣🤣

    18:39 07.08.2026

  • 14 Соломон

    2 7 Отговор

    До коментар #6 от "А еврото което няма никакво покритие":

    Никой не ти пречи да си обърнеш еврото в рубли

    Коментиран от #15

    18:51 07.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Факт

    1 3 Отговор
    Русофилите само банани сънуват,имат мозък като медуза

    19:09 07.08.2026

  • 17 Нашите агро олигарси

    7 0 Отговор
    Много милиарди ще направят тази година

    19:22 07.08.2026

  • 18 Фърчат цените

    7 0 Отговор
    Щото еврото стана тоалетна хартия. За тва

    19:24 07.08.2026

  • 19 1 лв-1 евро стана поне

    5 1 Отговор
    Ама така ли ви ги смениха или ви окрадоха 50 % тези мръсни атлантически боклуци

    19:28 07.08.2026

  • 20 Хахахаха

    0 5 Отговор
    Копеизажа да плаща, нали подкрепя ракетните удари на тупин по украинското зърно!

    19:34 07.08.2026

  • 21 Берлин

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Маскалия пак иска":

    Наистина трябваше да ги изтрий, предатели и хиенска нация,осраинец.

    21:34 07.08.2026

  • 22 точка

    0 0 Отговор
    Искате да кажете че Санкцийте срещу Русия дават резултат!!!!!!!!

    22:03 07.08.2026