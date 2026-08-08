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Ливърпул с гръмка трансферна сензация: Роналд Араухо пристига от Барселона

Ливърпул с гръмка трансферна сензация: Роналд Араухо пристига от Барселона

8 Август, 2026 09:56 904 1

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Мърсисайдци подсилват защитата си с неочаквано попълнение от „Камп Ноу“

Ливърпул с гръмка трансферна сензация: Роналд Араухо пристига от Барселона - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Ливърпул изненада футболната общественост, като договори привличането на централния защитник на Барселона – Роналд Араухо. Новината бе потвърдена от редица реномирани източници, сред които The Athletic, The Times и известният журналист Фабрицио Романо. Сделката предвижда наем до края на сезона, като „червените“ ще разполагат с опция за окончателно закупуване на уругвайския национал – решение, което остава изцяло в ръцете на английския клуб.

Очаква се в рамките на следващите 24 часа всички формалности да бъдат уредени, а Араухо официално да облече екипа на Ливърпул. Това попълнение идва в ключов момент за тима от Мърсисайд, който търси свежи сили в защитната линия. Макар и често преследван от контузии, Араухо е известен със своята борбеност и способност да играе както като централен, така и като десен бек. По време на престоя си на „Анфийлд“, Ливърпул ще поеме изцяло заплатата на футболиста.

Интересното е, че самият Роналд Араухо не е настоявал за напускане на каталунския гранд. Според близки до клуба източници, треньорът на Барселона – Ханзи Флик, е уведомил защитника, че няма да разчита на него през предстоящия сезон. Това е отворило вратата за преговори с Ливърпул, които не са се поколебали да се възползват от възможността.


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  • 1 Герги

    4 0 Отговор
    Отличен футболист,но в Барса има доста защитници на топ ниво.Отделно имаше проблеми с психиката и една промяна дай Боже да му се отрази добре,плюс това е наем,не е продаден...

    10:07 08.08.2026

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