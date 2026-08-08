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Нюкасъл се прицели в германския национал Феликс Нмеча

Нюкасъл се прицели в германския национал Феликс Нмеча

8 Август, 2026 08:37 679 0

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  • футболни новини

Английският клуб търси нов лидер в средата на терена след раздялата с ключови играчи

Нюкасъл се прицели в германския национал Феликс Нмеча - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

След като се раздели с двама от най-важните си полузащитници – Сандро Тонали и Бруно Гимараеш, Нюкасъл Юнайтед е изправен пред сериозно предизвикателство да запълни празнината в средата на терена. Според информация на Sky Germany, "свраките" са насочили вниманието си към германския национал Феликс Нмеча, който в момента защитава цветовете на Борусия Дортмунд.

С назначаването на новия мениджър Матиас Яйсле, Нюкасъл демонстрира амбиция да изгради конкурентен състав за предстоящия сезон във Висшата лига. Именно Яйсле настоява за привличането на Нмеча, виждайки в него идеалния заместник на напусналите звезди. Преговорите между английския клуб и германския вицешампион вече са в ход, като се очаква сделката да бъде една от най-обсъжданите през лятото.

Борусия Дортмунд не е склонна да се раздели лесно с един от най-ценните си футболисти. Германският клуб е поставил цена между 100 и 120 милиона евро за правата на Феликс Нмеча – сума, която може да се окаже препъникамък в преговорите. Въпреки това, Нюкасъл планира да предложи различни бонуси и допълнителни клаузи, с надеждата да намали първоначалната стойност на трансфера.



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