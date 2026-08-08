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Глейсън Бремер разсея слуховете: Оставам в Ювентус!

Глейсън Бремер разсея слуховете: Оставам в Ювентус!

8 Август, 2026 09:04 632 0

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Бразилският бранител категоричен – няма намерение да напуска Торино

Глейсън Бремер разсея слуховете: Оставам в Ювентус! - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

В последните дни се разнесоха слухове за евентуален трансфер на Глейсън Бремер от Ювентус. Медиите не спираха да свързват името на бразилския защитник с германския колос Байерн Мюнхен, но самият играч сложи точка на всички догадки.

В ексклузивно интервю за Gazzetta dello Sport, Бремер бе категоричен: „Никога не съм искал да напусна Ювентус. Щастлив съм тук и се чувствам отлично в Торино.“ С тези думи бразилският национал разсея всякакви съмнения относно бъдещето си и показа лоялност към „бианконерите“.

Въпреки упоритите публикации, че Байерн Мюнхен проявява интерес към Бремер, трансферният гуру Фабрицио Романо разкри, че подобни преговори изобщо не са водени. Германският шампион не е отправял официална оферта и дори не планира да привлича централен защитник през този трансферен прозорец.

Всички знаци сочат, че Глейсън Бремер ще продължи да бъде ключова фигура в отбраната на Ювентус и през предстоящия сезон.



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