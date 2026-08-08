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Крал Чарлз III засади роза, носеща неговото име, в любимото имение на Кралицата майка (СНИМКИ)

Крал Чарлз III засади роза, носеща неговото име, в любимото имение на Кралицата майка (СНИМКИ)

8 Август, 2026 10:28 766 13

  • крал чарлз трети-
  • роза-
  • цвете-
  • шотландия-
  • засаждане

Създаването на специалния сорт роза е отнело около 12 години

Крал Чарлз III засади роза, носеща неговото име, в любимото имение на Кралицата майка (СНИМКИ) - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Крал Чарлз III засади роза, носеща неговото име, в историческите градини на Castle of Mey в Кейтнес, Шотландия, където традиционно прекарва първата част от лятната си почивка.

77-годишният крал Чарлз III засади The King’s Rose в Diamond Jubilee Rose Garden, създадена в имението, което някога е принадлежало на неговата баба, кралица Елизабет, Кралицата майка. Посещението беше потвърдено от The King’s Foundation на 6 август.

Розата е разработена от известната британска компания David Austin Roses в партньорство с The King’s Foundation и е кръстена в чест на монарха. Тя е първата раирана роза в колекцията на производителя, с цветове във фуксия и бяло и аромат с нотки на мускус, ябълка и розова вода. Създаването на сорта е отнело около 12 години.

От продажбата на всяка роза 2,50 британски лири се даряват на The King’s Foundation за проекти, свързани с устойчивото развитие, традиционните занаяти и опазването на природната среда. Същият сорт вече е засаден и в други обекти на фондацията, сред които Dumfries House в Шотландия и Highgrove Gardens в Глостършър.

Castle of Mey има особено лично значение за крал Чарлз III. Кралицата майка купува имението през 1952 г., когато то е в лошо състояние, и през следващите години възстановява замъка, градините и приблизително 30 акра околна земя. Тя традиционно прекарва там около три седмици през август всяка година.

Крал Чарлз III посещава имението от детските си години и продължава семейната традиция, като обикновено прекарва там първата седмица на август. Периодът съвпада и с рождения ден на Кралицата майка на 4 август. През 2005 г. Чарлз и Камила, тогава херцог и херцогиня на Ротсей, засаждат две яворови дървета пред замъка.

Castle of Mey днес се управлява от The King’s Foundation и е отворен за посетители от май до септември, с изключение на последната седмица на юли и първата седмица на август, когато кралското семейство традиционно използва имението.

След престоя си в Кейтнес крал Чарлз III обичайно продължава към имението Балморал в Абърдийншър, където британското кралско семейство прекарва част от летните месеци.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 магарешка ГЛАФАФА

    11 1 Отговор
    магарешката ГЛАФАФА.. МЯ ка им д а.. и з ру ди.. НАГЛОСАКСИ,,, ТАМПЛИЕРИ ев реи... у биици,,, кръвосмешенски у ру ди

    10:31 08.08.2026

  • 2 Владимир

    14 1 Отговор
    ударихте дъното...един дядка, засадил роза....ха ха ха бива да сте блюдолици, но чак пък толкова! Жалко, платено сайтче!

    10:33 08.08.2026

  • 3 Ауууууууууу

    11 1 Отговор
    Ауууу каква изискана постъпка...- и целият свят трябва да зане какво е направил този ре п тил....

    Коментиран от #10

    10:55 08.08.2026

  • 4 Камелия

    12 1 Отговор
    Изключителна новина! Прочетох я няколко пъти и винги намирах нещо ново, на което да се възхитя! Чакам повече такива новини, просто денят ми е празен без тях. Благодаря Ви "Факти", вие осмисляте живота ми!

    10:59 08.08.2026

  • 5 Аква

    5 1 Отговор
    Стига сте ни занимавали с тоя парцалив куклен театър. Някакъв колониалист бил засадил розата си. Каква идилия на англосаксонски фашизъм.

    11:04 08.08.2026

  • 6 Лопата Орешник

    5 0 Отговор
    12 години някви по 8 часа на ден са създавали нов сорт за тоя ? Не лекарство, не храна, не нещо друго, 12 години някви са лапали държавни пари за да направят роза за тоз калмук! Бафффмааамуу и свят!

    Коментиран от #9

    11:27 08.08.2026

  • 7 Гогата

    6 0 Отговор
    Много важно какво е направил този бастун

    11:36 08.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Лост

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Лопата Орешник":

    Ами навсякъде е така Преди време когато 20 хиляди бяха пари едни ги получиха да преброят колко водни кончета има в определен участък.А ,ако не са толкова някой може ли да каже?

    12:00 08.08.2026

  • 10 Кралят

    0 4 Отговор

    До коментар #3 от "Ауууууууууу":

    Чарлз III е една от малкото положителни личности в британската политика, каквато бе и неговата(GOD SAVE THE KING!) майка, Н.В. Елизабет II !
    А тази статия е за да не забравяме близките си, особено тези които са се борили за доброто на всички в днешното мракобесие, също и в полза Свише !...

    Коментиран от #11, #12

    12:05 08.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 гост

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Кралят":

    Пълни безделници накичени с тенекия.И глупаци които им се кланят!

    12:26 08.08.2026

  • 13 Бай онзи

    0 0 Отговор
    И какво работи тоя,като обикаля от замък на замък????

    13:23 08.08.2026