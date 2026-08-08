Крал Чарлз III засади роза, носеща неговото име, в любимото имение на Кралицата майка (СНИМКИ)

Крал Чарлз III засади роза, носеща неговото име, в историческите градини на Castle of Mey в Кейтнес, Шотландия, където традиционно прекарва първата част от лятната си почивка.

77-годишният крал Чарлз III засади The King’s Rose в Diamond Jubilee Rose Garden, създадена в имението, което някога е принадлежало на неговата баба, кралица Елизабет, Кралицата майка. Посещението беше потвърдено от The King’s Foundation на 6 август.

Розата е разработена от известната британска компания David Austin Roses в партньорство с The King’s Foundation и е кръстена в чест на монарха. Тя е първата раирана роза в колекцията на производителя, с цветове във фуксия и бяло и аромат с нотки на мускус, ябълка и розова вода. Създаването на сорта е отнело около 12 години.

От продажбата на всяка роза 2,50 британски лири се даряват на The King’s Foundation за проекти, свързани с устойчивото развитие, традиционните занаяти и опазването на природната среда. Същият сорт вече е засаден и в други обекти на фондацията, сред които Dumfries House в Шотландия и Highgrove Gardens в Глостършър.

Castle of Mey има особено лично значение за крал Чарлз III. Кралицата майка купува имението през 1952 г., когато то е в лошо състояние, и през следващите години възстановява замъка, градините и приблизително 30 акра околна земя. Тя традиционно прекарва там около три седмици през август всяка година.

Крал Чарлз III посещава имението от детските си години и продължава семейната традиция, като обикновено прекарва там първата седмица на август. Периодът съвпада и с рождения ден на Кралицата майка на 4 август. През 2005 г. Чарлз и Камила, тогава херцог и херцогиня на Ротсей, засаждат две яворови дървета пред замъка.

Castle of Mey днес се управлява от The King’s Foundation и е отворен за посетители от май до септември, с изключение на последната седмица на юли и първата седмица на август, когато кралското семейство традиционно използва имението.

След престоя си в Кейтнес крал Чарлз III обичайно продължава към имението Балморал в Абърдийншър, където британското кралско семейство прекарва част от летните месеци.