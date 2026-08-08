Крал Чарлз III засади роза, носеща неговото име, в любимото имение на Кралицата майка (СНИМКИ)

Крал Чарлз III засади роза, носеща неговото име, в историческите градини на Castle of Mey в Кейтнес, Шотландия, където традиционно прекарва първата част от лятната си почивка.
77-годишният крал Чарлз III засади The King’s Rose в Diamond Jubilee Rose Garden, създадена в имението, което някога е принадлежало на неговата баба, кралица Елизабет, Кралицата майка. Посещението беше потвърдено от The King’s Foundation на 6 август.
Розата е разработена от известната британска компания David Austin Roses в партньорство с The King’s Foundation и е кръстена в чест на монарха. Тя е първата раирана роза в колекцията на производителя, с цветове във фуксия и бяло и аромат с нотки на мускус, ябълка и розова вода. Създаването на сорта е отнело около 12 години.
От продажбата на всяка роза 2,50 британски лири се даряват на The King’s Foundation за проекти, свързани с устойчивото развитие, традиционните занаяти и опазването на природната среда. Същият сорт вече е засаден и в други обекти на фондацията, сред които Dumfries House в Шотландия и Highgrove Gardens в Глостършър.
Castle of Mey има особено лично значение за крал Чарлз III. Кралицата майка купува имението през 1952 г., когато то е в лошо състояние, и през следващите години възстановява замъка, градините и приблизително 30 акра околна земя. Тя традиционно прекарва там около три седмици през август всяка година.
Крал Чарлз III посещава имението от детските си години и продължава семейната традиция, като обикновено прекарва там първата седмица на август. Периодът съвпада и с рождения ден на Кралицата майка на 4 август. През 2005 г. Чарлз и Камила, тогава херцог и херцогиня на Ротсей, засаждат две яворови дървета пред замъка.
Castle of Mey днес се управлява от The King’s Foundation и е отворен за посетители от май до септември, с изключение на последната седмица на юли и първата седмица на август, когато кралското семейство традиционно използва имението.
След престоя си в Кейтнес крал Чарлз III обичайно продължава към имението Балморал в Абърдийншър, където британското кралско семейство прекарва част от летните месеци.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 магарешка ГЛАФАФА
10:31 08.08.2026
2 Владимир
10:33 08.08.2026
3 Ауууууууууу
Коментиран от #10
10:55 08.08.2026
4 Камелия
10:59 08.08.2026
5 Аква
11:04 08.08.2026
6 Лопата Орешник
Коментиран от #9
11:27 08.08.2026
7 Гогата
11:36 08.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Лост
До коментар #6 от "Лопата Орешник":Ами навсякъде е така Преди време когато 20 хиляди бяха пари едни ги получиха да преброят колко водни кончета има в определен участък.А ,ако не са толкова някой може ли да каже?
12:00 08.08.2026
10 Кралят
До коментар #3 от "Ауууууууууу":Чарлз III е една от малкото положителни личности в британската политика, каквато бе и неговата(GOD SAVE THE KING!) майка, Н.В. Елизабет II !
А тази статия е за да не забравяме близките си, особено тези които са се борили за доброто на всички в днешното мракобесие, също и в полза Свише !...
Коментиран от #11, #12
12:05 08.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 гост
До коментар #10 от "Кралят":Пълни безделници накичени с тенекия.И глупаци които им се кланят!
12:26 08.08.2026
13 Бай онзи
13:23 08.08.2026