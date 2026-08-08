Милан се раздели с Исмаел Бенасер

Исмаел Бенасер вече не е част от състава на Милан. Италианският гранд официално потвърди, че договорът с алжирския национал е прекратен по взаимно съгласие.

Бенасер, който се присъедини към "росонерите" през 2019 година, остави ярка следа в червено-черната част на Милано. През тези пет сезона 28-годишният полузащитник с френско-алжирски корени изигра впечатляващите 178 срещи, в които реализира осем попадения и се превърна в ключова фигура в средата на терена. През сезон 2025/26 той бе преотстъпен на хърватския Динамо Загреб, където също демонстрира класата си.

Според информации от италианските медии, Бенасер е на път да започне ново предизвикателство в кариерата си, като се очаква да подпише с катарския Ал-Гарафа. Ако слуховете се потвърдят, халфът ще се присъедини към все по-нарастващата група звезди, които избират да продължат професионалния си път в Близкия изток.