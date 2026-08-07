Феновете на ЦСКА изкупиха над 7000 билета за реванша с Макаби Тел Авив в Лига Европа

Само за няколко часа над 7000 билета за предстоящия сблъсък между ЦСКА и Макаби Тел Авив бяха изкупени, след като продажбата стартира в петък сутринта. Очаква се трибуните на стадион "Васил Левски" – секторите "А", "В" и "Г" – да бъдат изпълнени до краен предел, а атмосферата да бъде наелектризираща.

След впечатляващото представяне на тима на Христо Янев в Батуми, където "червените" разгромиха съперника си с убедителното 3:0, надеждите за нов европейски успех са по-живи от всякога. Феновете вярват, че любимците им ще повторят силната си игра и на родна земя, за да продължат победния си поход в Европа.

При положителен резултат в реванша следващия четвъртък, ЦСКА ще си осигури минимум участие в груповата фаза на Лигата на конференциите. Освен това, "червените" ще получат шанс да се изправят срещу гръцкия ОФИ Крит в решителен плейоф за място в Лига Европа.