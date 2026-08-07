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Феновете на ЦСКА изкупиха над 7000 билета за реванша с Макаби Тел Авив в Лига Европа

Феновете на ЦСКА изкупиха над 7000 билета за реванша с Макаби Тел Авив в Лига Европа

7 Август, 2026 22:47 1 463 3

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  • лига европа

Феновете на "червените" се готвят за футболен празник на "Васил Левски"

Феновете на ЦСКА изкупиха над 7000 билета за реванша с Макаби Тел Авив в Лига Европа - 1
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Само за няколко часа над 7000 билета за предстоящия сблъсък между ЦСКА и Макаби Тел Авив бяха изкупени, след като продажбата стартира в петък сутринта. Очаква се трибуните на стадион "Васил Левски" – секторите "А", "В" и "Г" – да бъдат изпълнени до краен предел, а атмосферата да бъде наелектризираща.

След впечатляващото представяне на тима на Христо Янев в Батуми, където "червените" разгромиха съперника си с убедителното 3:0, надеждите за нов европейски успех са по-живи от всякога. Феновете вярват, че любимците им ще повторят силната си игра и на родна земя, за да продължат победния си поход в Европа.

При положителен резултат в реванша следващия четвъртък, ЦСКА ще си осигури минимум участие в груповата фаза на Лигата на конференциите. Освен това, "червените" ще получат шанс да се изправят срещу гръцкия ОФИ Крит в решителен плейоф за място в Лига Европа.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Левски 1914

    3 1 Отговор
    Феновете на цска купиха 7000 билета да гледат доведения Литекс.

    Коментиран от #2

    05:00 08.08.2026

  • 2 Феновете

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Левски 1914":

    на Етрополе също така ще присъстват на Националният стадион.

    Коментиран от #3

    07:57 08.08.2026

  • 3 Даже и

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Феновете":

    Васил Божков ще е там!

    10:00 08.08.2026

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