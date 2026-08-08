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Главчев: Няма да проверявам сам себе си

Главчев: Няма да проверявам сам себе си

8 Август, 2026 10:28, обновена 8 Август, 2026 10:34 1 435 33

  • димитър главчев-
  • сметна палата-
  • отговор-
  • одит-
  • проверка

Председателят на Сметната палата отхвърли обвиненията в конфликт на интереси и обяви, че одитът на служебния му кабинет се контролира от неговите заместници

Главчев: Няма да проверявам сам себе си - 1
Снимка: Сметна палата
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Председателят на Сметната палата Димитър Главчев реагира остро срещу обвиненията в потенциален конфликт на интереси.

Повод за медийното напрежение стана мащабният одит на Министерството на финансите. Проверката обхваща държавните публични финанси в периода от 1 януари 2020 г. до 31 май 2026 г.. Този времеви диапазон включва и управлението на служебното правителство, оглавявано от самия Димитър Главчев.

В изявление в социалните мрежи, разпространено сутринта на 8 август 2026 г., той категорично декларира: „Нямам притеснения от одити и проверки. Не съм и няма да проверявам сам себе си“. Главчев определи медийните публикации като чисти спекулации, които не се основават на законови факти. По думите му, конфликт на интереси се доказва по административно-процесуален ред, а всичко останало са инсинуации.

Допълнителни разяснения по казуса и детайли за процедурите в Сметната палата бяха публикувани от Фокус и Банкеръ.

Какво наложи подписа на Главчев?

  • Парламентарно възлагане: Одитът е изискване на Народното събрание.
  • Законова процедура: Председателят подписва институционалните заповеди по закон.
  • Делегиран контрол: Зам.-председателите на Сметната палата движат реалния одит.

Разпределение на правомощията в Сметната палата

Критиките към Димитър Главчев бяха определени от него като неоснователни заради вътрешните правила на одитната институция. Тъй като проверката е директно възложена от българския парламент, подписът на Главчев под заповедта е задължителен административен акт, а не лична инициатива.

Всички останали текущи одити от годишната програма се контролират изцяло от заместник-председателите на ведомството. Работата по одитния процес се разпределя така, че ръководителят на палатата да няма пряко отношение към събирането и анализа на данните. По време на неговите отсъствия и ангажименти в изпълнителната власт, функциите му се поемат от Горица Грънчарова.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Един

    26 1 Отговор
    Главанак реагира !

    10:35 08.08.2026

  • 2 ШЕФА

    29 1 Отговор
    Престъпника от ОПГ ГРОБ за България вече е проверил че в левият и десният си джоб няма нищо ! Всичко е в Офшорката !

    Коментиран от #18

    10:40 08.08.2026

  • 3 Варна

    27 1 Отговор
    Само като му види човек долната физиономия и го избива на съдизъм.

    10:41 08.08.2026

  • 4 Мнение

    19 0 Отговор
    Но Главчев е председател на институцията, която одитира период, в който самият той е бил министър-председател. Това създава поне потенциален конфликт на интереси или проблем с възприеманата независимост. Независимостта на одитора не е само „не съм пипал документите“, а и дали има достатъчно дистанция от обекта на одита.

    10:41 08.08.2026

  • 5 не лъжааа

    21 0 Отговор
    ЕЕЕ, ама как ще проверяваш себе като си най честният човек , но след Борисов !!

    10:41 08.08.2026

  • 6 БУХЪЛ

    13 0 Отговор
    абрее бухле бе кауняк , вси44ки сте за масов гоПП...

    10:42 08.08.2026

  • 7 Няма

    24 0 Отговор
    Такава проста кратуна, ако му боядисаш вратата няма да се прибере!

    10:43 08.08.2026

  • 8 Този дърт некадърник

    13 0 Отговор
    „Заместниците ме контролират“ не решава автоматично проблема. Трябва да се види дали те са достатъчно независими от него, кой има последната дума и има ли механизъм за отстраняване на лице с личен интерес от всички решения по конкретния одит.

    10:46 08.08.2026

  • 9 Размисли

    5 0 Отговор
    Най-същественият въпрос е кой одитира и кой одобрява крайния резултат. Ако Главчев няма никакво участие в съдържателните решения и няма възможност да влияе върху окончателния доклад, аргументът за реален конфликт е значително по-слаб. Ако обаче като председател има правомощие да влияе или да променя резултата, проблемът остава, независимо че самият одит е извършен от заместниците му.

    10:47 08.08.2026

  • 10 бай тиквавчев

    16 0 Отговор
    коя тиква сложи тиква на службица

    я да я изкоренят от хранилката
    и другите гробари останали на кьор софра

    10:48 08.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Парадокс БГ

    7 1 Отговор
    Има и една важна разлика в самото твърдение „няма да проверявам сам себе си“. Това е малко по-силно от „няма да участвам пряко в одита“. В юридически и институционален смисъл въпросът не е само дали Главчев лично ще извършва проверки, а дали има достатъчно независима процедура, така че той да не може да влияе върху проверката на собствените си действия.

    Коментиран от #27

    10:48 08.08.2026

  • 13 Размисли

    10 1 Отговор
    Сметната палата проверява период, в който той самият е бил служебен министър-председател. А днес той е председателят на институцията, която трябва да оцени действията на собственото му правителство.

    10:50 08.08.2026

  • 14 Хаха

    9 0 Отговор
    Заместник-председателите на Сметната палата се избират от Народното събрание по предложение на.... председателя на Сметната палата!
    Т.е. ще го проверяват тези, които сам е предложил да бъдат назначени...

    10:50 08.08.2026

  • 15 Главчев, Главчев,

    5 0 Отговор
    Да, възможно е законът да изисква председателят да подпише заповедта. Да, възможно е реалната работа да бъде извършена от заместник-председатели и одитен екип. Но това не прави автоматично въпроса за независимостта несъществуващ.
    Защото конфликтът на интереси не се изчерпва с това дали лично си „проверявал“ документите. Важният въпрос е имаш ли институционално влияние върху проверката и върху крайния резултат.

    10:51 08.08.2026

  • 16 Тинтири-минтири

    7 0 Отговор
    Репликата „Не съм и няма да проверявам сам себе си“ звучи добре политически, но е недостатъчна като институционален отговор.

    10:52 08.08.2026

  • 17 Истината

    7 0 Отговор
    Много по-убедително би било Главчев да каже ясно:
    Кой ръководи одита? Кой определя екипа? Кой одобрява констатациите? Кой подписва окончателния доклад? И какви конкретни гаранции има, че председателят няма да може да влияе върху проверката на собственото си управление?
    Това са въпросите, на които обществото има право да получи отговор.
    Защото при независимия одит не е достатъчно да няма доказан конфликт. Трябва да няма и основателно съмнение, че институцията проверява сама себе си.

    10:53 08.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Ирония

    7 2 Отговор
    „Не се проверявам сам!“ — чудесно. Само дето…

    Главчев ни успокоява: той лично няма да проверява себе си. Благодаря за уточнението. Остава само един дребен въпрос — кой ръководи институцията, която проверява периода, в който той е бил премиер?

    Подписът бил задължителен. Одитът бил възложен от парламента. Заместниците щели да го контролират.

    Прекрасно. Значи човекът, който е бил начело на проверявания период, днес подписва заповедта за проверката, а после ни уверява, че няма конфликт, защото други ще вършат същинската работа.

    Това вече не е „няма да проверявам сам себе си“.

    Това е по-скоро: „Няма аз лично да ровя в собствените си шкафове — ще пратя заместниците.“

    Разбира се, може всичко да е напълно законно. Но законността и независимостта не са едно и също. При една независима одитна институция въпросът е не само кой държи химикалката, а кой има последната дума.

    И вместо да наричаме всяко неудобно питане „инсинуация“, може би е по-просто да покажем процедурата на светло:

    Кой назначава екипа?
    Кой контролира одита?
    Кой може да влияе върху констатациите?
    Кой одобрява окончателния доклад?

    Ако отговорите са убедителни — чудесно.

    Ако не са — тогава проблемът не е в медиите, които задават въпросите.

    Проблемът е, че някой е решил, че най-добрият начин да докаже, че не проверява себе си, е да оглавява институцията, която проверява него.

    10:55 08.08.2026

  • 20 Окооо

    10 1 Отговор
    Празноглавчев е олицетворение на целия мръсен преход! Той беше назначен от ГЕРБ- ДПС за служебен премиер на два пъти след гавра с Конституцията ( със участие на ПП- ДБ). Опорочи два пъти изборите, като остави двете партии да си купуват и фалшифицираха на воля! За капак, той подари на ДПС, огромната сграда в центъра на София!!!

    Коментиран от #24

    11:06 08.08.2026

  • 21 Хмм

    6 1 Отговор
    Горица ли ще го проверява, дето тръгна да атакува президентството, начело на въоръжената полиция с Калин Стоянов до нея, дето е сега депутат на пеевски, ако не беше борисов да ги озапти щяха да влязат да линчуват президента, главчев да внимава, за конфликт на интереси могат да го изхвърлят

    11:21 08.08.2026

  • 22 Гост

    6 1 Отговор
    Голяма карикатура е тоя никаквец. Няма аз да се разследвам, моите заместници ще го правят. Хахахаха, фани единия, удари другия. Страшни тъпаци

    11:42 08.08.2026

  • 23 На тоя красавец

    5 0 Отговор
    Още ли не са му били шута?

    11:52 08.08.2026

  • 24 Факт

    0 3 Отговор

    До коментар #20 от "Окооо":

    Ако чорапа не беше направил далаверата с Боташ,нямаше да има промени в конституцията.За съжаление тези промени само му отложиха далаверите,а не ги спряха,сега продължава на пълни обороти.

    Коментиран от #28

    12:00 08.08.2026

  • 25 Голям майтап

    5 0 Отговор
    "Главчев: Дори няма да проверявам себе си"

    12:09 08.08.2026

  • 26 Фют

    0 1 Отговор
    Смяяявтай, Главчев, смяятай!
    Знаете ми банковата сметка.
    На 5 милиона съм си на парите, но заслужавам повече.
    Нека са 8 милиона евра
    Coz I like It!

    12:24 08.08.2026

  • 27 абе

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Парадокс БГ":

    подиграва се със закон, право и Оня отгоре! Къде освен тук заместници проверяват шефа си, от когото зависят? Докато одита по същество и замисъл трябва да се изпълнява от външни орагани над одитираните.......

    12:29 08.08.2026

  • 28 опитът

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Факт":

    да манипулираш събитията с времето е прах в очите на слепите !.......

    12:34 08.08.2026

  • 29 Още

    0 0 Отговор
    един "чист" хитрец !

    13:03 08.08.2026

  • 30 !!!!

    1 0 Отговор
    Много противна мутра е този Гъзавчев, пардон - Главчев, мноог! Като всеки лакей на мутрата от СИК! А какъв престъпник е и крадец на милиони, майко мила!

    13:28 08.08.2026

  • 31 Янко

    1 0 Отговор
    Само за Коледа главата си взе премия 150 000 защото много работи

    13:48 08.08.2026

  • 32 Хммм

    1 0 Отговор
    Кога ще те изхвърлят мръcно фашистче?

    14:20 08.08.2026

  • 33 Луд

    0 0 Отговор
    Щом и Главчев заглади косъма Представятели си гос.Борисов каква гуша е направил.

    15:28 08.08.2026

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