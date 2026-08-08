Главчев: Няма да проверявам сам себе си

Председателят на Сметната палата Димитър Главчев реагира остро срещу обвиненията в потенциален конфликт на интереси.
Повод за медийното напрежение стана мащабният одит на Министерството на финансите. Проверката обхваща държавните публични финанси в периода от 1 януари 2020 г. до 31 май 2026 г.. Този времеви диапазон включва и управлението на служебното правителство, оглавявано от самия Димитър Главчев.
В изявление в социалните мрежи, разпространено сутринта на 8 август 2026 г., той категорично декларира: „Нямам притеснения от одити и проверки. Не съм и няма да проверявам сам себе си“. Главчев определи медийните публикации като чисти спекулации, които не се основават на законови факти. По думите му, конфликт на интереси се доказва по административно-процесуален ред, а всичко останало са инсинуации.
Допълнителни разяснения по казуса и детайли за процедурите в Сметната палата бяха публикувани от Фокус и Банкеръ.
Какво наложи подписа на Главчев?
- Парламентарно възлагане: Одитът е изискване на Народното събрание.
- Законова процедура: Председателят подписва институционалните заповеди по закон.
- Делегиран контрол: Зам.-председателите на Сметната палата движат реалния одит.
Разпределение на правомощията в Сметната палата
Критиките към Димитър Главчев бяха определени от него като неоснователни заради вътрешните правила на одитната институция. Тъй като проверката е директно възложена от българския парламент, подписът на Главчев под заповедта е задължителен административен акт, а не лична инициатива.
Всички останали текущи одити от годишната програма се контролират изцяло от заместник-председателите на ведомството. Работата по одитния процес се разпределя така, че ръководителят на палатата да няма пряко отношение към събирането и анализа на данните. По време на неговите отсъствия и ангажименти в изпълнителната власт, функциите му се поемат от Горица Грънчарова.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Един
10:35 08.08.2026
2 ШЕФА
Коментиран от #18
10:40 08.08.2026
3 Варна
10:41 08.08.2026
4 Мнение
10:41 08.08.2026
5 не лъжааа
10:41 08.08.2026
6 БУХЪЛ
10:42 08.08.2026
7 Няма
10:43 08.08.2026
8 Този дърт некадърник
10:46 08.08.2026
9 Размисли
10:47 08.08.2026
10 бай тиквавчев
я да я изкоренят от хранилката
и другите гробари останали на кьор софра
10:48 08.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Парадокс БГ
Коментиран от #27
10:48 08.08.2026
13 Размисли
10:50 08.08.2026
14 Хаха
Т.е. ще го проверяват тези, които сам е предложил да бъдат назначени...
10:50 08.08.2026
15 Главчев, Главчев,
Защото конфликтът на интереси не се изчерпва с това дали лично си „проверявал“ документите. Важният въпрос е имаш ли институционално влияние върху проверката и върху крайния резултат.
10:51 08.08.2026
16 Тинтири-минтири
10:52 08.08.2026
17 Истината
Кой ръководи одита? Кой определя екипа? Кой одобрява констатациите? Кой подписва окончателния доклад? И какви конкретни гаранции има, че председателят няма да може да влияе върху проверката на собственото си управление?
Това са въпросите, на които обществото има право да получи отговор.
Защото при независимия одит не е достатъчно да няма доказан конфликт. Трябва да няма и основателно съмнение, че институцията проверява сама себе си.
10:53 08.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Ирония
Главчев ни успокоява: той лично няма да проверява себе си. Благодаря за уточнението. Остава само един дребен въпрос — кой ръководи институцията, която проверява периода, в който той е бил премиер?
Подписът бил задължителен. Одитът бил възложен от парламента. Заместниците щели да го контролират.
Прекрасно. Значи човекът, който е бил начело на проверявания период, днес подписва заповедта за проверката, а после ни уверява, че няма конфликт, защото други ще вършат същинската работа.
Това вече не е „няма да проверявам сам себе си“.
Това е по-скоро: „Няма аз лично да ровя в собствените си шкафове — ще пратя заместниците.“
Разбира се, може всичко да е напълно законно. Но законността и независимостта не са едно и също. При една независима одитна институция въпросът е не само кой държи химикалката, а кой има последната дума.
И вместо да наричаме всяко неудобно питане „инсинуация“, може би е по-просто да покажем процедурата на светло:
Кой назначава екипа?
Кой контролира одита?
Кой може да влияе върху констатациите?
Кой одобрява окончателния доклад?
Ако отговорите са убедителни — чудесно.
Ако не са — тогава проблемът не е в медиите, които задават въпросите.
Проблемът е, че някой е решил, че най-добрият начин да докаже, че не проверява себе си, е да оглавява институцията, която проверява него.
10:55 08.08.2026
20 Окооо
Коментиран от #24
11:06 08.08.2026
21 Хмм
11:21 08.08.2026
22 Гост
11:42 08.08.2026
23 На тоя красавец
11:52 08.08.2026
24 Факт
До коментар #20 от "Окооо":Ако чорапа не беше направил далаверата с Боташ,нямаше да има промени в конституцията.За съжаление тези промени само му отложиха далаверите,а не ги спряха,сега продължава на пълни обороти.
Коментиран от #28
12:00 08.08.2026
25 Голям майтап
12:09 08.08.2026
26 Фют
Знаете ми банковата сметка.
На 5 милиона съм си на парите, но заслужавам повече.
Нека са 8 милиона евра
Coz I like It!
12:24 08.08.2026
27 абе
До коментар #12 от "Парадокс БГ":подиграва се със закон, право и Оня отгоре! Къде освен тук заместници проверяват шефа си, от когото зависят? Докато одита по същество и замисъл трябва да се изпълнява от външни орагани над одитираните.......
12:29 08.08.2026
28 опитът
До коментар #24 от "Факт":да манипулираш събитията с времето е прах в очите на слепите !.......
12:34 08.08.2026
29 Още
13:03 08.08.2026
30 !!!!
13:28 08.08.2026
31 Янко
13:48 08.08.2026
32 Хммм
14:20 08.08.2026
33 Луд
15:28 08.08.2026