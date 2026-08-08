Главчев: Няма да проверявам сам себе си

Председателят на Сметната палата Димитър Главчев реагира остро срещу обвиненията в потенциален конфликт на интереси.

Повод за медийното напрежение стана мащабният одит на Министерството на финансите. Проверката обхваща държавните публични финанси в периода от 1 януари 2020 г. до 31 май 2026 г.. Този времеви диапазон включва и управлението на служебното правителство, оглавявано от самия Димитър Главчев.

В изявление в социалните мрежи, разпространено сутринта на 8 август 2026 г., той категорично декларира: „Нямам притеснения от одити и проверки. Не съм и няма да проверявам сам себе си“. Главчев определи медийните публикации като чисти спекулации, които не се основават на законови факти. По думите му, конфликт на интереси се доказва по административно-процесуален ред, а всичко останало са инсинуации.

Допълнителни разяснения по казуса и детайли за процедурите в Сметната палата бяха публикувани от Фокус и Банкеръ.

Какво наложи подписа на Главчев?

Парламентарно възлагане : Одитът е изискване на Народното събрание.

: Одитът е изискване на Народното събрание. Законова процедура : Председателят подписва институционалните заповеди по закон.

: Председателят подписва институционалните заповеди по закон. Делегиран контрол: Зам.-председателите на Сметната палата движат реалния одит.

Разпределение на правомощията в Сметната палата

Критиките към Димитър Главчев бяха определени от него като неоснователни заради вътрешните правила на одитната институция. Тъй като проверката е директно възложена от българския парламент, подписът на Главчев под заповедта е задължителен административен акт, а не лична инициатива.

Всички останали текущи одити от годишната програма се контролират изцяло от заместник-председателите на ведомството. Работата по одитния процес се разпределя така, че ръководителят на палатата да няма пряко отношение към събирането и анализа на данните. По време на неговите отсъствия и ангажименти в изпълнителната власт, функциите му се поемат от Горица Грънчарова.