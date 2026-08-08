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Александър Зверев си осигури билет за Финалите на ATP 2026

Александър Зверев си осигури билет за Финалите на ATP 2026

8 Август, 2026 08:09 937 0

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Германската звезда продължава победния си марш и се нарежда до Яник Синер сред най-добрите на сезона

Александър Зверев си осигури билет за Финалите на ATP 2026 - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Немският ас Александър Зверев официално си гарантира място сред осемте най-добри тенисисти на света, които ще се борят за трофея на Финалите на ATP през 2026 година. След като резултатите от престижния „Мастърс“ в Монреал станаха ясни, участието на Зверев в заключителния турнир на сезона вече е факт.

29-годишният германец демонстрира изключителна форма през цялата 2026-а. След като триумфира на кортовете в Париж и вдигна първата си титла от Големия шлем на „Ролан Гарос“, Зверев достигна и до финалния двубой на „Уимбълдън“. С тези успехи той се присъедини към италианския талант Яник Синер, който вече си бе осигурил участие на Финалите в Торино след полуфиналите в Лондон и последвалата титла.

Турнирът на най-добрите ще се проведе между 15 и 22 ноември в „Иналпи Арена“, Торино. За Зверев това ще бъде поредно участие в престижната надпревара, в която дебютира през 2017 година. Досега германецът е печелил трофея два пъти – през 2018 и 2021, а през 2019 и 2024 достигна до полуфиналите. С баланс от 18 победи и 12 загуби, той се нарежда сред най-успешните активни тенисисти в историята на турнира, редом до Новак Джокович и Яник Синер.

Зверев стартира годината с полуфинали на Australian Open, както и на турнирите в Индиън Уелс, Маями, Монте Карло и Мюнхен. През май достигна до финала на „Мутуа Мадрид Оупън“, а след това сбъдна мечтата си с първа титла от Големия шлем. С 44 победи през сезона, германецът дели първото място с Яник Синер, а впечатляващата му серия от 16 успеха в последните 19 мача го превръща в един от фаворитите за титлата в Торино.

След като Синер и Зверев вече са сигурни участници, остават още шест свободни квоти за Финалите на ATP в сингъл.

При двойките единственият тандем, който до момента си е осигурил участие, са Хари Хелиоваара и Хенри Патън.


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