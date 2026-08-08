Спортът по ТВ в събота (8 август)

09.00 Снукър: Чайна оупън - Евроспорт 1
13.00 Мото GP: тренировка за Гран при на Великобритания - МАХ Спорт 2
13.50 Мото GP, квалификация за Гран при на Великобритания - МАХ Спорт 2
14.00 Футбол: Ювентус – Интер - МАХ Спорт 3
14.00 Футбол: Хайденхайм – Оснабрюк - Диема спорт
14.00 Футбол: Карлсруе – Арминия - Диема спорт 2
14.00 Футбол: Дармащад – Холщайн - Диема спорт 3
14.45 Колоездене: Обиколка на Полша - Евроспорт 2
15.00 Футбол: Кеймбридж – Барнет - Нова спорт
15.40 Мото 3: Мото 2, квалификация за Гран при на Великобритания - МАХ Спорт 2
16.45 Колоездене: Тур дьо Франс, осми етап, жени - Евроспорт 1
17.00 Футбол: Уест Хем – Портсмут - Диема спорт 2
17.00 Футбол: Дарби Каунти – Линкълн - Диема спорт 3
17.00 Футбол: Суонзи – Бирмингам - Нова спорт
17.50 Мото GP: спринт за Гран при на Великобритания - МАХ Спорт 2
19.00 Футбол: Локомотив София – ЦСКА 1948 - Диема спорт
19.30 Футбол: Колчестър – Саутхемптън - Диема спорт 2
19.30 Футбол: Родъръм – Уест Бромич - Нова спорт
19.30 Тенис: турнир в Монреал - МАХ Спорт 1
20.00 Футбол: Ференцварош – Реал - Ринг тв
20.00 Голф: PGA тур, Уиндaм чемпиъншип - Евроспорт 2
21.00 Футбол: Удинезе – Нотингам - МАХ Спорт 3
21.15 Футбол: Дунав Русе – Арда - Диема спорт
21.30 Футбол: Волфсбург – Кайзерслаутерн - Нова спорт
21.45 Футбол: Нант – Ред Стар - Диема спорт 2
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