Спортът по ТВ в събота (8 август)

Жоао Фонсека отвърна на Джокович: "Тенисът не е за промени, за да се пести енергия на ветераните!"

В последните дни Новак Джокович разбуни духовете в тенис обществото с идеята си да се премахнат традиционните сетове до 6 гейма и да се въведе по-к ...