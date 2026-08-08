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Спортът по ТВ в събота (8 август)

8 Август, 2026 09:33 1 185 0

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Ето какво може да гледате по телевизията днес

Спортът по ТВ в събота (8 август) - 1
Снимка: shutterstock.com
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

09.00 Снукър: Чайна оупън - Евроспорт 1

13.00 Мото GP: тренировка за Гран при на Великобритания - МАХ Спорт 2

13.50 Мото GP, квалификация за Гран при на Великобритания - МАХ Спорт 2

14.00 Футбол: Ювентус – Интер - МАХ Спорт 3

14.00 Футбол: Хайденхайм – Оснабрюк - Диема спорт

14.00 Футбол: Карлсруе – Арминия - Диема спорт 2

14.00 Футбол: Дармащад – Холщайн - Диема спорт 3

14.45 Колоездене: Обиколка на Полша - Евроспорт 2

15.00 Футбол: Кеймбридж – Барнет - Нова спорт

15.40 Мото 3: Мото 2, квалификация за Гран при на Великобритания - МАХ Спорт 2

16.45 Колоездене: Тур дьо Франс, осми етап, жени - Евроспорт 1

17.00 Футбол: Уест Хем – Портсмут - Диема спорт 2

17.00 Футбол: Дарби Каунти – Линкълн - Диема спорт 3

17.00 Футбол: Суонзи – Бирмингам - Нова спорт

17.50 Мото GP: спринт за Гран при на Великобритания - МАХ Спорт 2

19.00 Футбол: Локомотив София – ЦСКА 1948 - Диема спорт

19.30 Футбол: Колчестър – Саутхемптън - Диема спорт 2

19.30 Футбол: Родъръм – Уест Бромич - Нова спорт

19.30 Тенис: турнир в Монреал - МАХ Спорт 1

20.00 Футбол: Ференцварош – Реал - Ринг тв

20.00 Голф: PGA тур, Уиндaм чемпиъншип - Евроспорт 2

21.00 Футбол: Удинезе – Нотингам - МАХ Спорт 3

21.15 Футбол: Дунав Русе – Арда - Диема спорт

21.30 Футбол: Волфсбург – Кайзерслаутерн - Нова спорт

21.45 Футбол: Нант – Ред Стар - Диема спорт 2


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