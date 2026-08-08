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Дунав Русе се впуска в битка за първи точки срещу Арда Кърджали

Дунав Русе се впуска в битка за първи точки срещу Арда Кърджали

8 Август, 2026 14:17 610 1

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  • футбол

Русенци се надяват да прекъснат негативната серия при домакинството си тази вечер

Дунав Русе се впуска в битка за първи точки срещу Арда Кърджали - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Дунав Русе посреща Арда Кърджали в среща от четвъртия кръг на Първа лига. Двубоят ще започне в 21:15 часа на градския стадион, където феновете очакват с нетърпение първите точки на любимците си след завръщането им в елита.

След три поредни поражения от водещите отбори в България – Левски, Лудогорец и ЦСКА, "драконите" от Русе се намират на дъното на класирането без спечелена точка. Въпреки трудния старт, оптимизмът сред играчи и привърженици не стихва. Днешният мач е отлична възможност Дунав да обърне посоката и да зарадва верните си фенове с първи успех през сезона 2026/27.

Гостите от Кърджали пристигат в Русе с актив от 4 точки, заемайки седмата позиция във временното класиране. Арда стартира кампанията с равенство срещу Септември София, последвано от победа над Славия, но в последния кръг отстъпи на ЦСКА 1948. Тимът на Арда ще търси нови точки, за да затвърди добрия си старт и да се изкачи по-нагоре в таблицата.

Последната среща между Дунав и Арда датира от ноември 2022 година, когато кърджалийци триумфираха с 2:1 в турнира за Купата на България. В шампионатен двубой обаче, през 2020 година, именно Дунав излезе победител с 2:0 като гост.


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