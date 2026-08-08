Полша окачестви като популизъм изявлението на опозицията отноно депортирането на украинци

Полското министерство на вътрешните работи обяви изявленията на опозиционната партия „Право и справедливост“ за депортиране на украинци в наборна възраст за популистки
По време на програмния конгрес на ПиС, вицепрезидентът на партията, евродепутатът Тобиаш Боченски, обяви, че ако спечелят изборите през 2027 г., едно от първите решения на правителството ще бъде „депортирането на украински мъже в наборна възраст, които не са легално заети в Полша“.
„В случай на две нарушения или неизпълнение на административни или служебни задължения, съответната информация незабавно ще се появи в тази система и процесът на депортиране ще започне“, каза Боченски.
„Тези планове са напълно абсурдни и популистки“, оцени Каролина Галецка, прессекретар на Министерството на вътрешните работи и администрацията.
Според Полската служба за социално осигуряване 95% от украинските мъже в наборна възраст работят легално в Полша и плащат редовно данъци, като по този начин допринасят за икономическия растеж на страната, каза Галецка.
„Тези, които нарушават закона, обаче биват депортирани, в съответствие с решения, например, от Гранична полиция“, добави тя.
Говорителят отбеляза, че броят на депортираните през 2024-2025 г. значително надвишава данните за 2023 г., когато партията „Право и справедливост“ управляваше страната. През 2023 г. са депортирани приблизително 3000 чужденци, докато само през 2025 г. от Полша са депортирани приблизително 10 000 души от различни националности.
„Тези данни показват, че настоящото правителство провежда много твърда политика срещу тези, които нарушават закона“, каза говорителят на Министерството на вътрешните работи.
Тя подчерта, че „Полша е гостоприемна, отворена страна“. Освен работещите украинци, тук има и студенти, които пазаруват, като по този начин допринасят за растежа на БВП на страната.
Припомняме, че на 30 юли Съветът на ЕС, чрез писмена процедура, одобри удължаването на режима за временна закрила за украинците в страните от ЕС, с изменението, че новопристигналите украински граждани, подлежащи на военна служба, ще имат право на този статут само ако нямат проблеми с документите си за военна регистрация.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хммм
Коментиран от #5
14:57 08.08.2026
2 Другари
Защото Украйна вече е изчезваща нация!!!
15:03 08.08.2026
3 ЯЗЪК!
Пък то било...,,фалшива тревога"...
15:03 08.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Хмм
До коментар #1 от "Хммм":законът и сега е такъв, при криминални прояви депортация, точно това иска опозицията, също и нелегално пребиваващите, на които им е отказан статут
15:07 08.08.2026
6 име
15:07 08.08.2026
7 Янко
Коментиран от #11
15:15 08.08.2026
8 Укротрола е болен от скоротечен рак.
15:21 08.08.2026
9 Алкохолиците
15:21 08.08.2026
10 Ще ви
15:24 08.08.2026
11 Тодор
До коментар #7 от "Янко":Изчакай и нашата статистка и ще видиш че процентите са същите.
Да не мислиш че нашите статистики са по различни от тези на урсулеца Туск?
15:29 08.08.2026
12 Соваж бейби
15:31 08.08.2026
13 Зеленски
15:35 08.08.2026
14 Механик
Пича е висок към 2 и нещо метра, дебел (охранен) и доста "важен" на вид. Колата му е Mercedes GLE 350 SUV- 21-ва година и е с бургаска регистрация (купена е тука и да се пита човек от къде е взел пари за нея). Когато не са някъде по плажа или с колата, седи долу под прозореца ми, пуши, налива се водка или бира и така до 3 нощеска.
Смятам че добре се е угоил и е време да послужи на Зеленски и компания. Няма нищо лошо в това.
15:41 08.08.2026