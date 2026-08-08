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Полша окачестви като популизъм изявлението на опозицията отноно депортирането на украинци
  Тема: Украйна

Полша окачестви като популизъм изявлението на опозицията отноно депортирането на украинци

8 Август, 2026 14:55 1 166 14

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  • украинци

Близо 95% от украинските мъже в наборна възраст работят легално в Полша и плащат редовно данъци

Полша окачестви като популизъм изявлението на опозицията отноно депортирането на украинци - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Полското министерство на вътрешните работи обяви изявленията на опозиционната партия „Право и справедливост“ за депортиране на украинци в наборна възраст за популистки

По време на програмния конгрес на ПиС, вицепрезидентът на партията, евродепутатът Тобиаш Боченски, обяви, че ако спечелят изборите през 2027 г., едно от първите решения на правителството ще бъде „депортирането на украински мъже в наборна възраст, които не са легално заети в Полша“.

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„В случай на две нарушения или неизпълнение на административни или служебни задължения, съответната информация незабавно ще се появи в тази система и процесът на депортиране ще започне“, каза Боченски.

„Тези планове са напълно абсурдни и популистки“, оцени Каролина Галецка, прессекретар на Министерството на вътрешните работи и администрацията.

Според Полската служба за социално осигуряване 95% от украинските мъже в наборна възраст работят легално в Полша и плащат редовно данъци, като по този начин допринасят за икономическия растеж на страната, каза Галецка.

„Тези, които нарушават закона, обаче биват депортирани, в съответствие с решения, например, от Гранична полиция“, добави тя.

Говорителят отбеляза, че броят на депортираните през 2024-2025 г. значително надвишава данните за 2023 г., когато партията „Право и справедливост“ управляваше страната. През 2023 г. са депортирани приблизително 3000 чужденци, докато само през 2025 г. от Полша са депортирани приблизително 10 000 души от различни националности.

„Тези данни показват, че настоящото правителство провежда много твърда политика срещу тези, които нарушават закона“, каза говорителят на Министерството на вътрешните работи.

Тя подчерта, че „Полша е гостоприемна, отворена страна“. Освен работещите украинци, тук има и студенти, които пазаруват, като по този начин допринасят за растежа на БВП на страната.

Припомняме, че на 30 юли Съветът на ЕС, чрез писмена процедура, одобри удължаването на режима за временна закрила за украинците в страните от ЕС, с изменението, че новопристигналите украински граждани, подлежащи на военна служба, ще имат право на този статут само ако нямат проблеми с документите си за военна регистрация.


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хммм

    2 2 Отговор
    Моравецки е евреин. Ясно защо му пречат украинците.

    Коментиран от #5

    14:57 08.08.2026

  • 2 Другари

    10 4 Отговор
    Мъже българи!!! Ваш дълг е да спасите Украйна, като таковате украинките на принципа - сичкото, вътре!!!
    Защото Украйна вече е изчезваща нация!!!

    15:03 08.08.2026

  • 3 ЯЗЪК!

    9 0 Отговор
    А аз тъкмо се бях засилил да си променям мнението за поляците...
    Пък то било...,,фалшива тревога"...

    15:03 08.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Хмм

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Хммм":

    законът и сега е такъв, при криминални прояви депортация, точно това иска опозицията, също и нелегално пребиваващите, на които им е отказан статут

    15:07 08.08.2026

  • 6 име

    8 0 Отговор
    Единствения популизъм в днешно време, е обвинението в популизъм. Още преди месец в Брюксел.приеха някакви забрани за издаване на разрешения за пребиваване и обежище на всякакви oкpoпaм, мъже и жени, които нямат документ от хунтата че са освободени от военна служба. Окропите свършват, ясно е на къде отиват нещата, депортация от ЕССР за да загиват за кефа на неонацисти като наркомана, борис джонсън или кaкa Mърcyла

    15:07 08.08.2026

  • 7 Янко

    13 1 Отговор
    В Полша 95% украинци работят а при нас 95% ядат пият и перат кючека защото българите бачкат и хранят

    Коментиран от #11

    15:15 08.08.2026

  • 8 Укротрола е болен от скоротечен рак.

    5 1 Отговор
    Укротрола е болен от скоротечен рак.

    15:21 08.08.2026

  • 9 Алкохолиците

    6 0 Отговор
    Номер едно в света - хиените са въздух под налягане , разделяне на трябва !

    15:21 08.08.2026

  • 10 Ще ви

    3 0 Отговор
    Превземат пак за седмица , долни алкохолици , само се бият по гърдите , а са въздух под налягане .

    15:24 08.08.2026

  • 11 Тодор

    4 2 Отговор

    До коментар #7 от "Янко":

    Изчакай и нашата статистка и ще видиш че процентите са същите.
    Да не мислиш че нашите статистики са по различни от тези на урсулеца Туск?

    15:29 08.08.2026

  • 12 Соваж бейби

    5 1 Отговор
    Не разбирам къде е проблема и защо не се изгонят принудително всички украинци които дойдоха с началото на войната в Европа?Войната си е тяхна ,те я искаха освен с праи и оръжие Европа помага с войници а украинците се скътава в Европа на социални ,не плащат данъци и не работят това е лъжа.Вчера гледах по телевизията на колко чужденци плаща Европа по 4 хиляди евро да ходи се бие в Украйна а украинците се покриват в Европа. Освен просията на Зеленски и милиардите дадени за Украйна още не е обявено за заплати на доброволци колко плащаме европейският народ и до кога ?

    15:31 08.08.2026

  • 13 Зеленски

    4 1 Отговор
    Абе работещи-неработещи няма значение...пращайте ми ги, че сред тях може да се крие последния украинец

    15:35 08.08.2026

  • 14 Механик

    5 0 Отговор
    Ми не ги знам колко % работят в Полша, ама в хотелчето (Поморие), през една стая от моята живее един на около 40 години-Андрий, жена му и две деца. До колкото разбрах са тук от 22-ра. От Лвов са.
    Пича е висок към 2 и нещо метра, дебел (охранен) и доста "важен" на вид. Колата му е Mercedes GLE 350 SUV- 21-ва година и е с бургаска регистрация (купена е тука и да се пита човек от къде е взел пари за нея). Когато не са някъде по плажа или с колата, седи долу под прозореца ми, пуши, налива се водка или бира и така до 3 нощеска.
    Смятам че добре се е угоил и е време да послужи на Зеленски и компания. Няма нищо лошо в това.

    15:41 08.08.2026

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