Елена Рибакина с победа, Мира Андреева напусна рано турнира в Торонто

Втората в световната тенис ранглиста Елена Рибакина демонстрира класата си, като безапелационно се класира за осминафиналите на престижния турнир в Торонто, Канада. Казахстанската шампионка, която тази година триумфира и на Откритото първенство на Австралия, надделя над американката Ан Лий (№31 в света) с категоричното 6:2, 7:5. Срещата продължи едва 88 минути,.

В следващия кръг Рибакина ще се изправи срещу руската състезателка Людмила Самсонова, която успя да преодолее Мая Джойт от Австралия след драматичен трисетов сблъсък.

Денят донесе и неочаквана изненада - петата в световната ранглиста Мира Андреева претърпя разочароващо поражение от канадката Лейла Фернандес. Младата рускиня отстъпи с 1:6, 4:6, с което напусна надпреварата още във втория кръг – резултат, който малцина предвиждаха.