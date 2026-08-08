Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Тенис »
Елена Рибакина с победа, Мира Андреева напусна рано турнира в Торонто

Елена Рибакина с победа, Мира Андреева напусна рано турнира в Торонто

8 Август, 2026 12:52 696 1

  • тенис-
  • елена рибакина-
  • турнир-
  • торонто-
  • канада

Казахстанската звезда продължава победния си поход

Елена Рибакина с победа, Мира Андреева напусна рано турнира в Торонто - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Втората в световната тенис ранглиста Елена Рибакина демонстрира класата си, като безапелационно се класира за осминафиналите на престижния турнир в Торонто, Канада. Казахстанската шампионка, която тази година триумфира и на Откритото първенство на Австралия, надделя над американката Ан Лий (№31 в света) с категоричното 6:2, 7:5. Срещата продължи едва 88 минути,.

В следващия кръг Рибакина ще се изправи срещу руската състезателка Людмила Самсонова, която успя да преодолее Мая Джойт от Австралия след драматичен трисетов сблъсък.

Денят донесе и неочаквана изненада - петата в световната ранглиста Мира Андреева претърпя разочароващо поражение от канадката Лейла Фернандес. Младата рускиня отстъпи с 1:6, 4:6, с което напусна надпреварата още във втория кръг – резултат, който малцина предвиждаха.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ха ХаХа

    1 0 Отговор
    Чиста рускиня

    13:14 08.08.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове