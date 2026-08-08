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Нов скандал разтърсва футболните върхове: Инфантино във вихъра на нови обвинения за тайна афера

Нов скандал разтърсва футболните върхове: Инфантино във вихъра на нови обвинения за тайна афера

8 Август, 2026 15:16 1 049 7

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  • новини футбол

УЕФА потвърждава щедро обезщетение за бивша служителка, докато ФИФА и Инфантино категорично отричат слуховете за интимна връзка

Нов скандал разтърсва футболните върхове: Инфантино във вихъра на нови обвинения за тайна афера - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Висшите етажи на световния футбол отново са разтърсени от скандал, след като британският „Телеграф“ разкри, че Европейската футболна асоциация (УЕФА) е изплатила значителна сума на бивша служителка, за която се твърди, че е имала тайна любовна връзка с Джани Инфантино. Случаят датира от времето, когато настоящият президент на ФИФА заемаше поста генерален секретар на УЕФА – преди повече от десетилетие.

Според източници, близки до организацията, тогавашният президент на УЕФА Мишел Платини е бил напълно наясно със ситуацията и е поставил Инфантино пред избор: да прекрати отношенията или служителката да напусне. В крайна сметка, според твърденията, е постигнато споразумение дамата да се раздели с УЕФА, но не и без сериозен финансов стимул. От централата потвърждават, че са изплатили обезщетение и са покрили разходите ѝ за обучение в престижно бизнес училище, като подчертават, че всичко е било съобразено с вътрешните правила по онова време.

„Запознати сме с твърденията и можем да потвърдим, че на въпросното лице е изплатено обезщетение, както и такса за обучение“, заяви говорител на УЕФА. Той допълни, че от 2016 г. насам правилата за наемане и освобождаване на служители са значително затегнати и вече отговарят на най-високите международни стандарти. От своя страна, Джани Инфантино категорично отхвърля всички обвинения, определяйки ги като напълно неоснователни и клеветнически. ФИФА също застана зад своя президент, като подчерта, че никога не е постъпвала официална жалба срещу него и че всички кадрови решения са вземани от компетентните органи в съответствие с действащите разпоредби.

Според публикацията на „Телеграф“, въпросната служителка е започнала на административна позиция, но за кратко време е издигната до мениджърски пост. Източници твърдят, че Инфантино е съдействал за нейното професионално развитие, включително и за намирането на нова работа след напускането ѝ на УЕФА. Тази бърза промяна в йерархията и близките отношения между двамата са породили тревога сред част от служителите, които се опасявали от възможен конфликт на интереси и злоупотреба с власт.

Джани Инфантино се присъединява към УЕФА през 2000 г., а през 2009 г. поема поста генерален секретар. През 2016 г. напуска европейската централа, за да оглави ФИФА, наследявайки Мишел Платини, който отказва да коментира разкритията. Новите обвинения идват на фона на вече съществуващи критики към Инфантино заради спорни решения в управлението на световния футбол. Въпреки това, според „Телеграф“, той е дал ясно да се разбере, че няма намерение да се оттегля от поста си.


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  • 1 Пешо

    4 0 Отговор
    Хохохо а вие викайте няма мое няма твое всичко е берое

    15:19 08.08.2026

  • 2 ТОЙО КУУХ КАТО ГОНЗЬО

    2 0 Отговор
    Ама нашия е най- умния и образован

    15:26 08.08.2026

  • 3 Адвокат

    5 0 Отговор
    Същият като Тръмп, затова са толкова близки. Само че Инфантино няма акъл да си партнира с него, защото ако имаше, щеше да види, че всичко, до което се докосне Тръмп, фалира. Неговата ФИФА няма да я има,ако безмозъчния Инфантино не беше поставен на място от световната футболна общност. Целият нормален свят не иска да има нищо общо с оранжевия мошеник.

    15:28 08.08.2026

  • 4 Специалист

    4 0 Отговор
    Поредния във власта на футбола който се е помислил за господ.Падналите ангели.Гони го и затвор да върне милионите

    15:40 08.08.2026

  • 5 ДЕМОНИЗИРАНО ФИЗИО

    1 0 Отговор
    ИНФАНТИЛНО. ВСЕКИ ЧЕСТЕН УМЕН И НОРМАЛЕН ЧОВЕК БИ СЕ ОТТЕГЛИЛ НА СЕКУНДАТА. ПОНЕ ДОСТОЙНСТВОТО СИ ДА ЗАПАЗИ. ГЛУПАВИ УПРАВЛЕНЦИ. ЩЕ ИЗЛЯЗАТ МНОГО ОЩЕ ПОРОЧНИ НЕГОВИ ДЕЛА.

    15:58 08.08.2026

  • 6 Утайка

    1 0 Отговор
    То само като му видиш олигофренската мутра и всичко е ясно.

    16:01 08.08.2026

  • 7 Хи хи хи

    0 0 Отговор
    Този, голям сладур ще излезне. 🤣

    16:39 08.08.2026

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