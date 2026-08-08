Лионел Меси – бъдещето лице на Интер Маями и след края на футболната си кариера

Лионел Меси, един от най-емблематичните футболисти на всички времена, може да остане част от Интер Маями дори след като окачи бутонките. Ръководството на американския клуб вече мисли за бъдещето и ролята, която аржентинската звезда би могъл да заеме, когато реши да сложи край на активната си кариера.

Президентът на бизнес операциите в Интер Маями, Хавиер Асенси, сподели пред испанското издание "Marca", че клубът има амбициозни планове за Меси. „Няма как да не дойде денят, в който Лео ще се оттегли от терена. Това е неизбежно, макар и тъжно за всички фенове на футбола. Но той е заслужил правото сам да избере кога да се сбогува с играта“, коментира Асенси.

В момента правилата на Мейджър Лийг Сокър (MLS) не позволяват на действащи футболисти да притежават дялове в клубовете. Въпреки това, веднага след като Меси прекрати състезателната си кариера, Интер Маями е готов да го приветства като един от своите акционери. „Ще бъде безразсъдно да не мислим за живота след Меси. Нашата идея е той да остане част от клуба и след края на футболната си кариера, като се включи в управлението и развитието на Интер Маями“, допълва Асенси.

С тези думи ръководството на Интер Маями ясно показва, че вижда в Меси не само изключителен футболист, но и бъдещ лидер и вдъхновител на клуба. Очаква се аржентинецът да има ключова роля в изграждането на новата идентичност на отбора, дори и след като спре да играе професионално.