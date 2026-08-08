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ЦСКА с амбиция за три нови попълнения

ЦСКА с амбиция за три нови попълнения

8 Август, 2026 11:24 1 092 0

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  • алехандро пиедраита

"Армейците" се прицелват във флангови играчи и централен бранител преди затварянето на трансферния прозорец

ЦСКА с амбиция за три нови попълнения - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ръководството на ЦСКА е решено да подсили състава с поне трима нови футболисти преди финалния звънец на трансферния прозорец, разкриват източници, близки до клуба. Основният фокус пада върху фланговите позиции – бекове и крила, които са от ключово значение за амбициите на тима в европейските турнири.

Не е тайна, че представянето на зимните попълнения Лео Перейра и Алехандро Пиедраита не оправда очакванията. Двамата така и не успяха да се наложат като водещи фигури, което остави сериозни празнини по крилата. В същото време крайните защитници Дейвид Пастор и Анжело Мартино се радват на почти безпроблемна титулярна позиция, тъй като конкуренцията им е минимална. Младият Андрей Йорданов все още не може да измести Мартино, а Тамиму Уору, привлечен под наем от Ботев (Враца), се оказа контузен и не впечатли с изявите си.

Схемата с трима в отбрана, предпочитана от Христо Янев, изисква свежи сили и повече дълбочина в състава. Очакваната раздяла с Адриан Лапеня налага спешно търсене на нов централен защитник, който да внесе стабилност и сигурност в дефанзивния вал.

Сред потенциалните нови попълнения се откроява името на 24-годишния френски флангови играч Ноа Фатар, който в момента защитава цветовете на втородивизионния Булон. Интересът към него е част от по-широката стратегия на клуба да засили конкуренцията по крилата и да осигури повече опции за ротация.

Българските клубове имат възможност да финализират сделки до 8 септември, след което ще могат да привличат само свободни агенти. Това поставя ЦСКА под напрежение да действа бързо и решително, за да гарантира, че съставът ще бъде напълно готов за предстоящите битки в Европа и родното първенство.


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