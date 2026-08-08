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Жоао Фонсека отвърна на Джокович: "Тенисът не е за промени, за да се пести енергия на ветераните!"

Жоао Фонсека отвърна на Джокович: "Тенисът не е за промени, за да се пести енергия на ветераните!"

8 Август, 2026 13:20 996 7

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  • спортни новини

Бразилският талант защити класическите правила и обвини Новак Джокович, че иска по-кратки мачове заради възрастта си

Жоао Фонсека отвърна на Джокович: "Тенисът не е за промени, за да се пести енергия на ветераните!" - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

В последните дни Новак Джокович разбуни духовете в тенис обществото с идеята си да се премахнат традиционните сетове до 6 гейма и да се въведе по-кратък формат – до 4 гейма, без предимство. Това, според него, би направило спорта по-динамичен и достъпен за зрителите. Но младият бразилец Жоао Фонсека, който вече се утвърждава сред големите имена на корта, категорично се противопостави на подобна промяна.

Фонсека припомни, че е участвал в експериментални турнири с подобни правила, но подчерта, че това са били по-скоро шоу събития, отколкото истински битки за престиж. "Имам чудесни спомени от Младежките финали, където форматът беше различен и спечелих титлата. Но това е турнир за експерименти, провежда се след края на сезона и там се тестват всякакви нововъведения – дори публиката може да се движи свободно по време на игра," сподели Фонсека. Той е категоричен, че тенисът е спорт с дълбоки корени и богата история, която не бива да се жертва заради удобството на някои играчи. "Традициите са гръбнакът на нашия спорт. Сетовете до 4 гейма не звучат сериозно за професионалните турнири," допълни бразилецът.

Фонсека не пропусна да отбележи, че физическата издръжливост е съществена част от тениса на най-високо ниво. "Ние сме професионални спортисти и подготовката ни е толкова важна, колкото и уменията на корта. Ако мачовете станат по-кратки, това ще даде шанс на по-слабо подготвени играчи да постигат успехи, което би обезценило труда на най-добрите," заяви той.

В изказването си Фонсека не спести иронията: "Истината е, че Джокович настоява за по-кратки мачове, защото остарява и физиката му вече не издържа на дългите битки." Според младия бразилец, промени в тениса трябва да се правят внимателно и постепенно, без да се рушат основите, които са превърнали този спорт в световен феномен.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лопата Орешник

    6 2 Отговор
    Какъв дебил! О,само какво какъв калъф!

    Коментиран от #2

    13:33 08.08.2026

  • 2 Гост

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Лопата Орешник":

    Кой по точно, от двамата...?

    13:37 08.08.2026

  • 3 мамин

    8 3 Отговор
    Ако Джокович е все още в играта, това не е заради пари или слава. Бразилето е право да твърди, че премахването на 6 геймовите мачове е безумие, но не е прав защо сърбина иска промени. Винаги съм се смял, как футболити могат 90 минути да играят на топ ниво при 100000 зрители да ги псуват и вдигат шум до Марс, а кекавите тенесистчета се разстройвали, ако някой от зрителите стане от пейакта си. Това не е спорт, а някакво следобедно разкършване на мамини синчета.

    14:11 08.08.2026

  • 4 Тенисът не е спорт

    4 3 Отговор
    Тенисът е гей физкултура.

    14:13 08.08.2026

  • 5 Иван 1

    6 3 Отговор
    И какво е направил този Фонсека,че нещо не си спомням.

    14:29 08.08.2026

  • 6 Жорко

    5 1 Отговор
    Пикльо,търсиш как да станеш по известен,когато се доближиш и на 1/4 от титлите на Джокович тогава ще говориш така,по скоро прозира яд от това че въпреки възрастта на Джокович е доста по способен от младите.

    14:34 08.08.2026

  • 7 Хари путър

    3 1 Отговор
    Фоснека или кой беше може само да коментира.
    Никога няма да бъди като Джокович

    14:54 08.08.2026

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