Жоао Фонсека отвърна на Джокович: "Тенисът не е за промени, за да се пести енергия на ветераните!"

В последните дни Новак Джокович разбуни духовете в тенис обществото с идеята си да се премахнат традиционните сетове до 6 гейма и да се въведе по-кратък формат – до 4 гейма, без предимство. Това, според него, би направило спорта по-динамичен и достъпен за зрителите. Но младият бразилец Жоао Фонсека, който вече се утвърждава сред големите имена на корта, категорично се противопостави на подобна промяна.

Фонсека припомни, че е участвал в експериментални турнири с подобни правила, но подчерта, че това са били по-скоро шоу събития, отколкото истински битки за престиж. "Имам чудесни спомени от Младежките финали, където форматът беше различен и спечелих титлата. Но това е турнир за експерименти, провежда се след края на сезона и там се тестват всякакви нововъведения – дори публиката може да се движи свободно по време на игра," сподели Фонсека. Той е категоричен, че тенисът е спорт с дълбоки корени и богата история, която не бива да се жертва заради удобството на някои играчи. "Традициите са гръбнакът на нашия спорт. Сетовете до 4 гейма не звучат сериозно за професионалните турнири," допълни бразилецът.

Фонсека не пропусна да отбележи, че физическата издръжливост е съществена част от тениса на най-високо ниво. "Ние сме професионални спортисти и подготовката ни е толкова важна, колкото и уменията на корта. Ако мачовете станат по-кратки, това ще даде шанс на по-слабо подготвени играчи да постигат успехи, което би обезценило труда на най-добрите," заяви той.

В изказването си Фонсека не спести иронията: "Истината е, че Джокович настоява за по-кратки мачове, защото остарява и физиката му вече не издържа на дългите битки." Според младия бразилец, промени в тениса трябва да се правят внимателно и постепенно, без да се рушат основите, които са превърнали този спорт в световен феномен.