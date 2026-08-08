Три мача дадоха началото на Карабао Къп 2026/27

Футболната треска в Англия отново завладя феновете с началото на основната фаза на престижния турнир Карабао Къп за сезон 2026/27. Първите три срещи от 1/64-финалите вече са в историята, а резултатите обещават интригуващи сблъсъци и в следващите кръгове.

В един от най-оспорваните двубои на вечерта, Стивънидж успя да измъкне ценна победа като гост срещу Уикъмб с 2:1. Двата отбора предложиха истински спектакъл на зрителите, като интригата се запази до последните минути. Стивънидж демонстрира характер и хладнокръвие, за да си осигури място в следващата фаза на надпреварата.

"Вълците" от Уулвърхямптън не оставиха никакви шансове на Порт Вейл и записаха убедителна победа с 3:0. Домакините доминираха през целия мач, като показаха класа и ефективност пред гола. Този резултат затвърждава амбициите на Уулвърхямптън за силно представяне в турнира.

Мидълзбро и Рексъм се изправиха в напрегнат сблъсък, в който домакините се наложиха с минималното 1:0. Въпреки че Рексъм се бори до последно, Мидълзбро показа стабилна защита и реализира единственото попадение в срещата, което се оказа достатъчно за продължаване напред. -