Костадинов за взривилия се дрон: Въпрос на време беше да се случи, предвид агресивната политика

"Преди малко мин.-председателят Румен Радев съобщи, че на българска територия край с. Йовково, Генерал Тошевско, в близост до румънската граница, се е взривил дрон. За нас от "Възраждане" това не е изненадващо. Въпрос на време беше да се случи, предвид агресивната политика, която вече поредица български правителства водят, вкарвайки държавата ни на практика в две прокси-войни - срещу Русия и срещу Иран".
Това коментира в профила си във "Фейсбук" лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.
Той поставя няколко въпроса:
"Имаме обаче няколко въпроса, които са неизбежни в така създалата се ситуация:
1. Защо "Възраждане" научава от медиите, че има Съвет по национална сигурност? Присъствието на парламентарните партии на СНС не е задължително, но в този случай е въпрос на държавническо поведение, което на Радев определено липсва. Или не трябва да чуем някои неща и затова скриха от нас свикването на съвета?
2. Какъв е дронът? Украински, руски или ирански? Последното е много малко вероятно, първото е най-вероятно. Напомням, че няколко украински граждани бяха задържани край газопровода "Балкански поток" с подозрението, че са подготвяли взривяването му по подобие на "Северен поток" в Балтийско море. Дронът, паднал край друг наш газопровод, се идентифицира бързо, защо Радев мълчи и не казва какъв е? Пази укранските си съюзници?
3. Радев говори с очевидно пресъхнало гърло и преглъщайки трудно думите си. В такава ситуация имаме нужда от мъже в управлението, не от инсталирани от посолства страхливи политически марионетки. Ще поеме ли мин.-председотелят отговорност за действията и бездействията си?
4. Ако Радев се опита да хвърли вината върху Русия, как ще докаже твърденията си?
5. Нали САЩ и НАТО ни пазеха? Какво стана? Пазят ли ни още, или са в летен отпуск?
6. На финала един въпрос към 1 445 000 избиратели на Румен Радев, гласували за него с убеждението, че Възраждане са твърде крайни и затова дават шанс на умерения Радев. Умерен ли ви се струва сега, след като задълбочи участието ни във войната срещу Русия и ни вкара във войната срещу Иран? За това ли гласувахте?
Политиката на Румен Радев банкрутира, разобличена от лицемерните действия на своите инженери от посолствата и чуждите служби. Единствената политическа сила в момента, която може да гарантира националната сигурност и мира в страната, е "Възраждане", коментира Костадинов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Четвърта национална катастрофа
Коментиран от #13
15:09 08.08.2026
2 Без име
Коментиран от #60
15:10 08.08.2026
3 Гея, Бея и Злодея
15:12 08.08.2026
4 Факт!!
Да излезнем от НАТО и ЕЦ веднага
Затваряне на всички български граници за Българи
Коментиран от #33, #65
15:14 08.08.2026
5 Последния Софиянец
Коментиран от #7
15:14 08.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Гост
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Един лумпен каза, че 99% от държавите в света не можели да ги засекат 🤡
Коментиран от #19
15:15 08.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 ганчо мирчев с двата пръста чело
15:17 08.08.2026
10 Пич
Нека допуснем, че дронове ще има, защото е война, и е много вероятно украински или руски дрон да се отклони!!! Това не е хубаво, но не е и толкова страшно!!! Няма голямо значение чий е дрона, защото нека допуснем, че това са инциденти!!!
Истински страшното - ние нямаме никаква противовъздушна отбрана!!!
Нула...!!!
Зе ро...!!!
Къде е нашата ПВО - в Украйна ли...?!
Защото ако примерно, Иран ни удари, или при война с наше участие, това няма да са инциденти!!!
А нашите дори не могат да засекат заплахата!!!
15:18 08.08.2026
11 ШЕФА
15:18 08.08.2026
12 Опаа
15:19 08.08.2026
13 Европеец
До коментар #1 от "Четвърта национална катастрофа":Интересни въпроси е задал Костадинов, да видим ще имали отговор..... ...
15:19 08.08.2026
14 Широка Пена
А ТИ си като онези по бул. Хр. Ботев с ню-ню. Само за пред хората не си с токчета по улиците.
/Фльора го намекна 🤣🤣🤣/
Коментиран от #26
15:20 08.08.2026
15 Русия
15:21 08.08.2026
16 Овчар
15:21 08.08.2026
17 Укротрола е болен от скоротечен рак.
15:22 08.08.2026
18 Кирил
15:22 08.08.2026
19 Русия
До коментар #7 от "Гост":Русия засича 100% от дроновете, ама не им помага особено.
Коментиран от #21
15:24 08.08.2026
20 Хъхъ
Така ще сме сигурни, че няма да има нападения към България.
15:25 08.08.2026
21 Последния Софиянец
До коментар #19 от "Русия":Помага защото има време да слезем в скривалищата.
15:25 08.08.2026
22 Лелее
15:26 08.08.2026
23 Янко
Коментиран от #30
15:26 08.08.2026
24 ЦСКА Москва
Коментиран от #46
15:26 08.08.2026
25 Хаха
15:27 08.08.2026
26 БОЦ - ко
До коментар #14 от "Широка Пена":Фльорчето направо си го рече,
- " Тоя се оттече"... 😭😭😭
15:27 08.08.2026
27 То от тебе
15:29 08.08.2026
28 ЕДГАР КЕЙСИ
15:31 08.08.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Минувач
До коментар #23 от "Янко":За партийните пари, само дето съдът разглежда цяло дело, НАП също проверяваха субсидиите и НИКОЙ не намери никакви нередности.
Обаче за тези партийни пари и субсидии има нещо друго - от тях се дариха 300 000 лв за инвитро и се родиха 40 българчета. Това много лесно може да се провери и с АГ клиниката.
Сега посочи друга партия, която да е правила нещо подобно със субсидията си!
Коментиран от #70
15:34 08.08.2026
31 Чакам Тръмп наведен
Коментиран от #68
15:35 08.08.2026
32 Шорт
15:36 08.08.2026
33 Нищо
До коментар #4 от "Факт!!":Не ти се разбира!
Защо трябва така?
15:36 08.08.2026
34 Мит
15:38 08.08.2026
35 Във Възраждане
15:40 08.08.2026
36 копейка с нови анализи и прогнози
-;-
Копеийката се показа пред микрофоните
15:40 08.08.2026
37 Ха-ха
15:41 08.08.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Някой
15:43 08.08.2026
40 Фактъ
15:46 08.08.2026
41 Боздуган
15:47 08.08.2026
42 Бит русораст
15:48 08.08.2026
43 Атлантизма иска жертви
15:48 08.08.2026
44 Ганя Путинофила
Близо до това село строи къща!
Възможно е руски дрон да я отнесе!
Коментиран от #54
15:49 08.08.2026
45 Споко бе Костадинов
15:51 08.08.2026
46 И това кога ще се случи?
До коментар #24 от "ЦСКА Москва":Преди или след като Путин пуkне?Ти как мислиш?
15:51 08.08.2026
47 Ти по добре Костадинов
15:53 08.08.2026
48 Дедо Пене
15:53 08.08.2026
49 У задния ти
Ама ти вече си свършил тая работа, май 🥳🥳🥳
Остана ли място и за някой Байрактар 😂😂😂😂
15:55 08.08.2026
50 Аятолаха
15:56 08.08.2026
51 1 445 000 избиратели за Румен Радев
15:57 08.08.2026
52 Подлогата на Боко
15:58 08.08.2026
53 Все тая какъв е дрона
15:59 08.08.2026
54 скучно и точка.
До коментар #44 от "Ганя Путинофила":Аз и на дрон на Украйна ще се кефна🤩💥💦
15:59 08.08.2026
55 Бегай лилав
15:59 08.08.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Връщай
15:59 08.08.2026
58 коко
Коментиран от #64
16:00 08.08.2026
59 И тая газ да питам
16:01 08.08.2026
60 Сандо
До коментар #2 от "Без име":Чакат от окраината да им докарат останки от руски дрон и тогава пред целия свят ще обявят,че лошия Путин е атакувал още една страна от натото.Явно такава ще е съдбата ни - да ни използват за ескалация на войната.
16:01 08.08.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Коста
16:04 08.08.2026
64 Ганя Путинофила
До коментар #58 от "коко":Е, ти направо ни разби :))))) Коментара на годината!
16:05 08.08.2026
65 МАЙ СИ ПРЕКАЛИЛ С ЕТИЛОВИЯ?..
До коментар #4 от "Факт!!":И защо трябва да затворят всички български граници за българи?!
16:06 08.08.2026
66 Стратега
Политиката духнала от север към юг, та до България дошъл дрона!
16:07 08.08.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Верно ли бе
До коментар #31 от "Чакам Тръмп наведен":Тая новина е сигурно от преди една година
16:09 08.08.2026
69 Ганю- простия
16:09 08.08.2026
70 Само питам
До коментар #30 от "Минувач":Възраждане и Костадинов ли ? Браво ! Не съм го очаквал от политици .
16:11 08.08.2026
71 ВРЪЩАЙ
16:14 08.08.2026