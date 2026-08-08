Костадинов за взривилия се дрон: Въпрос на време беше да се случи, предвид агресивната политика

"Преди малко мин.-председателят Румен Радев съобщи, че на българска територия край с. Йовково, Генерал Тошевско, в близост до румънската граница, се е взривил дрон. За нас от "Възраждане" това не е изненадващо. Въпрос на време беше да се случи, предвид агресивната политика, която вече поредица български правителства водят, вкарвайки държавата ни на практика в две прокси-войни - срещу Русия и срещу Иран".

Това коментира в профила си във "Фейсбук" лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.

Той поставя няколко въпроса:

"Имаме обаче няколко въпроса, които са неизбежни в така създалата се ситуация:

1. Защо "Възраждане" научава от медиите, че има Съвет по национална сигурност? Присъствието на парламентарните партии на СНС не е задължително, но в този случай е въпрос на държавническо поведение, което на Радев определено липсва. Или не трябва да чуем някои неща и затова скриха от нас свикването на съвета?

2. Какъв е дронът? Украински, руски или ирански? Последното е много малко вероятно, първото е най-вероятно. Напомням, че няколко украински граждани бяха задържани край газопровода "Балкански поток" с подозрението, че са подготвяли взривяването му по подобие на "Северен поток" в Балтийско море. Дронът, паднал край друг наш газопровод, се идентифицира бързо, защо Радев мълчи и не казва какъв е? Пази укранските си съюзници?

3. Радев говори с очевидно пресъхнало гърло и преглъщайки трудно думите си. В такава ситуация имаме нужда от мъже в управлението, не от инсталирани от посолства страхливи политически марионетки. Ще поеме ли мин.-председотелят отговорност за действията и бездействията си?

4. Ако Радев се опита да хвърли вината върху Русия, как ще докаже твърденията си?

5. Нали САЩ и НАТО ни пазеха? Какво стана? Пазят ли ни още, или са в летен отпуск?

6. На финала един въпрос към 1 445 000 избиратели на Румен Радев, гласували за него с убеждението, че Възраждане са твърде крайни и затова дават шанс на умерения Радев. Умерен ли ви се струва сега, след като задълбочи участието ни във войната срещу Русия и ни вкара във войната срещу Иран? За това ли гласувахте?

Политиката на Румен Радев банкрутира, разобличена от лицемерните действия на своите инженери от посолствата и чуждите служби. Единствената политическа сила в момента, която може да гарантира националната сигурност и мира в страната, е "Възраждане", коментира Костадинов.