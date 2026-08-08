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Костадинов за взривилия се дрон: Въпрос на време беше да се случи, предвид агресивната политика

Костадинов за взривилия се дрон: Въпрос на време беше да се случи, предвид агресивната политика

8 Август, 2026 15:07 1 890 71

  • костадин костадинов-
  • дрон-
  • взрив

Какъв е дронът? Украински, руски или ирански? Последното е много малко вероятно, първото е най-вероятно. Напомням, че няколко украински граждани бяха задържани край газопровода "Балкански поток" с подозрението, че са подготвяли взривяването му

Костадинов за взривилия се дрон: Въпрос на време беше да се случи, предвид агресивната политика - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Преди малко мин.-председателят Румен Радев съобщи, че на българска територия край с. Йовково, Генерал Тошевско, в близост до румънската граница, се е взривил дрон. За нас от "Възраждане" това не е изненадващо. Въпрос на време беше да се случи, предвид агресивната политика, която вече поредица български правителства водят, вкарвайки държавата ни на практика в две прокси-войни - срещу Русия и срещу Иран".

Това коментира в профила си във "Фейсбук" лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.

Той поставя няколко въпроса:

"Имаме обаче няколко въпроса, които са неизбежни в така създалата се ситуация:

1. Защо "Възраждане" научава от медиите, че има Съвет по национална сигурност? Присъствието на парламентарните партии на СНС не е задължително, но в този случай е въпрос на държавническо поведение, което на Радев определено липсва. Или не трябва да чуем някои неща и затова скриха от нас свикването на съвета?

2. Какъв е дронът? Украински, руски или ирански? Последното е много малко вероятно, първото е най-вероятно. Напомням, че няколко украински граждани бяха задържани край газопровода "Балкански поток" с подозрението, че са подготвяли взривяването му по подобие на "Северен поток" в Балтийско море. Дронът, паднал край друг наш газопровод, се идентифицира бързо, защо Радев мълчи и не казва какъв е? Пази укранските си съюзници?

3. Радев говори с очевидно пресъхнало гърло и преглъщайки трудно думите си. В такава ситуация имаме нужда от мъже в управлението, не от инсталирани от посолства страхливи политически марионетки. Ще поеме ли мин.-председотелят отговорност за действията и бездействията си?

4. Ако Радев се опита да хвърли вината върху Русия, как ще докаже твърденията си?

5. Нали САЩ и НАТО ни пазеха? Какво стана? Пазят ли ни още, или са в летен отпуск?

6. На финала един въпрос към 1 445 000 избиратели на Румен Радев, гласували за него с убеждението, че Възраждане са твърде крайни и затова дават шанс на умерения Радев. Умерен ли ви се струва сега, след като задълбочи участието ни във войната срещу Русия и ни вкара във войната срещу Иран? За това ли гласувахте?

Политиката на Румен Радев банкрутира, разобличена от лицемерните действия на своите инженери от посолствата и чуждите служби. Единствената политическа сила в момента, която може да гарантира националната сигурност и мира в страната, е "Възраждане", коментира Костадинов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Четвърта национална катастрофа

    43 23 Отговор
    Мунчо прие самолетите цистерна и се включи във войната отново на губещата страна.

    Коментиран от #13

    15:09 08.08.2026

  • 2 Без име

    73 14 Отговор
    Ако беше руски, досега целия свят да беше научил, че е руски.

    Коментиран от #60

    15:10 08.08.2026

  • 3 Гея, Бея и Злодея

    32 11 Отговор
    Министърът та отбраната по чалгарски дънки и тениска от битака 🫡

    15:12 08.08.2026

  • 4 Факт!!

    12 20 Отговор
    Трябваше да предадем цялото си Въоръжение на Русия

    Да излезнем от НАТО и ЕЦ веднага

    Затваряне на всички български граници за Българи

    Коментиран от #33, #65

    15:14 08.08.2026

  • 5 Последния Софиянец

    26 14 Отговор
    Големият проблем е че ме е засечен нито от Румъния, нито от България.Нямаме никаква сигурност за имота и живота си.

    Коментиран от #7

    15:14 08.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Гост

    12 3 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Един лумпен каза, че 99% от държавите в света не можели да ги засекат 🤡

    Коментиран от #19

    15:15 08.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ганчо мирчев с двата пръста чело

    27 6 Отговор
    Ако се открие връзка че дрона е украински, ясно е посланието!

    15:17 08.08.2026

  • 10 Пич

    28 5 Отговор
    Реалистичен прочит!!!
    Нека допуснем, че дронове ще има, защото е война, и е много вероятно украински или руски дрон да се отклони!!! Това не е хубаво, но не е и толкова страшно!!! Няма голямо значение чий е дрона, защото нека допуснем, че това са инциденти!!!
    Истински страшното - ние нямаме никаква противовъздушна отбрана!!!
    Нула...!!!
    Зе ро...!!!
    Къде е нашата ПВО - в Украйна ли...?!
    Защото ако примерно, Иран ни удари, или при война с наше участие, това няма да са инциденти!!!
    А нашите дори не могат да засекат заплахата!!!

    15:18 08.08.2026

  • 11 ШЕФА

    33 20 Отговор
    Както винаги Коцето кратко и ясно ги прави смешни и жалки тези краварски подлоги ! Румен Безродников Боташоглу е нац.предател и продажник по голям от Тиквата и Прасето взети заедно.

    15:18 08.08.2026

  • 12 Опаа

    17 8 Отговор
    Ако е украински, Радев ще строи ли Белене със Зеленски ?

    15:19 08.08.2026

  • 13 Европеец

    27 9 Отговор

    До коментар #1 от "Четвърта национална катастрофа":

    Интересни въпроси е задал Костадинов, да видим ще имали отговор..... ...

    15:19 08.08.2026

  • 14 Широка Пена

    15 23 Отговор
    Копейкин, МЪЖЕТЕ ИМАТ....
    А ТИ си като онези по бул. Хр. Ботев с ню-ню. Само за пред хората не си с токчета по улиците.
    /Фльора го намекна 🤣🤣🤣/

    Коментиран от #26

    15:20 08.08.2026

  • 15 Русия

    21 8 Отговор
    Боташев е плъх който до краят на Октомври ще бъде изметен !

    15:21 08.08.2026

  • 16 Овчар

    11 18 Отговор
    Коя взима на сериозно тази мърша...?

    15:21 08.08.2026

  • 17 Укротрола е болен от скоротечен рак.

    8 4 Отговор
    Укротрола е болен от скоротечен рак.

    15:22 08.08.2026

  • 18 Кирил

    13 14 Отговор
    Кажи как направи два палата на морето

    15:22 08.08.2026

  • 19 Русия

    7 11 Отговор

    До коментар #7 от "Гост":

    Русия засича 100% от дроновете, ама не им помага особено.

    Коментиран от #21

    15:24 08.08.2026

  • 20 Хъхъ

    8 18 Отговор
    Предлагам всички кремълски пропагандисти включително и възрожденците да ходят да о служат Путин !
    Така ще сме сигурни, че няма да има нападения към България.

    15:25 08.08.2026

  • 21 Последния Софиянец

    5 4 Отговор

    До коментар #19 от "Русия":

    Помага защото има време да слезем в скривалищата.

    15:25 08.08.2026

  • 22 Лелее

    5 12 Отговор
    Този е по-зле и от Мирчев. За единия дронът е руски, за другия - украински. Плямпат като олигофрени. Ами, ако някой новинарски агент е пуснал дрона само и само журналистите да имат с какво да пълнят новините?

    15:26 08.08.2026

  • 23 Янко

    11 10 Отговор
    Само така костя но и ти си направи къщата с партийни пари защото всички сте макари.

    Коментиран от #30

    15:26 08.08.2026

  • 24 ЦСКА Москва

    11 10 Отговор
    България и Българската армия бяха разграбени от Тиквата и Прасето,а Р.Безродников ще ни закопае.Омертата между Боташоглу и Тиквата е да си прехвърлят топката докато Русия не размаже Украйна и евролибералите ,след което тука всичко ще се промени,а тези двамата престъпници ще избягат по островите !

    Коментиран от #46

    15:26 08.08.2026

  • 25 Хаха

    7 11 Отговор
    Този крепостник не разбра, че Кремъл не го интересува какво искаме в България. Те са си империалисти и ще мачкат напред, а слуги като този винаги ще има ….

    15:27 08.08.2026

  • 26 БОЦ - ко

    5 4 Отговор

    До коментар #14 от "Широка Пена":

    Фльорчето направо си го рече,
    - " Тоя се оттече"... 😭😭😭

    15:27 08.08.2026

  • 27 То от тебе

    4 5 Отговор
    Дали има по агресивен

    15:29 08.08.2026

  • 28 ЕДГАР КЕЙСИ

    5 15 Отговор
    ШПИОНИНА НА ФАШИСТА ПУТЛЕР ......................... КОСТО КОПЕЙКИН, КАКТО ВИНАГИ "ТЪРСИ ПОД ВОЛА ТЕЛЕ" ..,..,.................. ФАКТ ! ..................... ДА ОТИВА ПРИ ПУТЛЕР ДА МУ ЦЕЛВА БУZKИТЕ .......................

    15:31 08.08.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Минувач

    8 4 Отговор

    До коментар #23 от "Янко":

    За партийните пари, само дето съдът разглежда цяло дело, НАП също проверяваха субсидиите и НИКОЙ не намери никакви нередности.
    Обаче за тези партийни пари и субсидии има нещо друго - от тях се дариха 300 000 лв за инвитро и се родиха 40 българчета. Това много лесно може да се провери и с АГ клиниката.
    Сега посочи друга партия, която да е правила нещо подобно със субсидията си!

    Коментиран от #70

    15:34 08.08.2026

  • 31 Чакам Тръмп наведен

    8 5 Отговор
    Интересни работи казва Костадинов и неизвестни за мен. Това нещо ново ли е: "няколко украински граждани бяха задържани край газопровода "Балкански поток" с подозрението, че са подготвяли взривяването му по подобие на "Северен поток" в Балтийско море." Не съм чул тази новина преди. От последния час ли е новината или евроатлантичеката ни преса има заповед отгоре да мълчи?

    Коментиран от #68

    15:35 08.08.2026

  • 32 Шорт

    5 6 Отговор
    ПРАВ Е ЧОВЕКЪТ! МНОГО ИНТЕЛИГЕНТЕН! БЕШЕ ПО ДОБРЕ НЕГО ДА СЛОЖАТ ДА РЪКОВОДИ ДЪРЖАВАТА! НЕ ЗЕЛЕНИЯТ ЧОРАП!

    15:36 08.08.2026

  • 33 Нищо

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Факт!!":

    Не ти се разбира!
    Защо трябва така?

    15:36 08.08.2026

  • 34 Мит

    6 3 Отговор
    А защо не е свален от румъните ,след като идва от там.толко и те пазят колкото ще пазят и гърците.

    15:38 08.08.2026

  • 35 Във Възраждане

    4 1 Отговор
    няма ли други хора освен шефа. Защо все той коментира? Така движението им се обезличават и се свива до една точка К. К.

    15:40 08.08.2026

  • 36 копейка с нови анализи и прогнози

    3 6 Отговор
    Какъв е дронът? Украински, руски или ирански? Последното е много малко вероятно, първото е най-вероятно. Напомням, че няколко украински граждани бяха задържани край газопровода "Балкански поток" с подозрението, че са подготвяли взривяването му
    -;-
    Копеийката се показа пред микрофоните

    15:40 08.08.2026

  • 37 Ха-ха

    6 6 Отговор
    Накрая и руските пудели загряха се обърнаха срещу Путин.!

    15:41 08.08.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Някой

    4 3 Отговор
    Тоя много на сериозно се взе.

    15:43 08.08.2026

  • 40 Фактъ

    3 5 Отговор
    Ромски е дрона от Максуда . Най - вероятно е украински казва Коста . Ама с вероятнисти никой не работи , трябва да си сигурен преди да говориш . Иначе никй не взима насериозно интргантите от Възраждане .

    15:46 08.08.2026

  • 41 Боздуган

    4 2 Отговор
    Коце споко, далече е от къщата на морето.

    15:47 08.08.2026

  • 42 Бит русораст

    3 0 Отговор
    Братя русорасти,нападат ни!Да действаме братя!

    15:48 08.08.2026

  • 43 Атлантизма иска жертви

    2 4 Отговор
    Дано обаче да са само атлантици. За тях няма да тъгуваме

    15:48 08.08.2026

  • 44 Ганя Путинофила

    5 2 Отговор
    Този путинофил се е притеснил!
    Близо до това село строи къща!
    Възможно е руски дрон да я отнесе!

    Коментиран от #54

    15:49 08.08.2026

  • 45 Споко бе Костадинов

    2 2 Отговор
    Ивайло Мирчев си е разпрал гащите и ще ги лови във въздуха

    15:51 08.08.2026

  • 46 И това кога ще се случи?

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "ЦСКА Москва":

    Преди или след като Путин пуkне?Ти как мислиш?

    15:51 08.08.2026

  • 47 Ти по добре Костадинов

    2 4 Отговор
    Питай Радев що без пари транзитира газ за украинските нацисти

    15:53 08.08.2026

  • 48 Дедо Пене

    4 2 Отговор
    Копейката скоро няма да може да си гарантира влизането в НС но алчността му за власт в безкрайна!!!

    15:53 08.08.2026

  • 49 У задния ти

    2 1 Отговор
    Двор да се забие руски дрон 😂😂😂😂
    Ама ти вече си свършил тая работа, май 🥳🥳🥳
    Остана ли място и за някой Байрактар 😂😂😂😂

    15:55 08.08.2026

  • 50 Аятолаха

    4 0 Отговор
    Коце, нема се плашиш. Шахеда иде с табелка " Сделано в СССР"!

    15:56 08.08.2026

  • 51 1 445 000 избиратели за Румен Радев

    4 3 Отговор
    Гласуваха с надеждата да приключи с атлантизма веднъж за винаги и неутрална държава да станем, но Радев се оказа двуличник, лъжец и боклук

    15:57 08.08.2026

  • 52 Подлогата на Боко

    3 1 Отговор
    Костя си е за болнично заведение !

    15:58 08.08.2026

  • 53 Все тая какъв е дрона

    1 4 Отговор
    И дали е бяла или черна котката. Важното е мишки да лови. Гадни атлантически мишки !

    15:59 08.08.2026

  • 54 скучно и точка.

    2 1 Отговор

    До коментар #44 от "Ганя Путинофила":

    Аз и на дрон на Украйна ще се кефна🤩💥💦

    15:59 08.08.2026

  • 55 Бегай лилав

    6 0 Отговор
    Коце, още ти виси делото срещу Арменската църква в София.Помниш ли как безчинства и троши. Добре, че Краси те спаси тогава. Отпадък.

    15:59 08.08.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Връщай

    5 0 Отговор
    Парите бе!

    15:59 08.08.2026

  • 58 коко

    3 3 Отговор
    Става лошо! Радев и Бойко да взимат едно куче и да отиват веднага в Москва да бият чело пред Бащицата,той е милостив, ще прости!

    Коментиран от #64

    16:00 08.08.2026

  • 59 И тая газ да питам

    1 2 Отговор
    По тоя маркуч дето тече сега последно каква е ?

    16:01 08.08.2026

  • 60 Сандо

    1 4 Отговор

    До коментар #2 от "Без име":

    Чакат от окраината да им докарат останки от руски дрон и тогава пред целия свят ще обявят,че лошия Путин е атакувал още една страна от натото.Явно такава ще е съдбата ни - да ни използват за ескалация на войната.

    16:01 08.08.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Коста

    2 0 Отговор
    Засечен е още един дрон който е летял към Варна, носел е парички...Ако някой го намери да ми се обади ,тел 0847894432777432,награда!

    16:04 08.08.2026

  • 64 Ганя Путинофила

    3 0 Отговор

    До коментар #58 от "коко":

    Е, ти направо ни разби :))))) Коментара на годината!

    16:05 08.08.2026

  • 65 МАЙ СИ ПРЕКАЛИЛ С ЕТИЛОВИЯ?..

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Факт!!":

    И защо трябва да затворят всички български граници за българи?!

    16:06 08.08.2026

  • 66 Стратега

    3 0 Отговор
    Костадинов напълно откачи!
    Политиката духнала от север към юг, та до България дошъл дрона!

    16:07 08.08.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Верно ли бе

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Чакам Тръмп наведен":

    Тая новина е сигурно от преди една година

    16:09 08.08.2026

  • 69 Ганю- простия

    2 0 Отговор
    Костя Копейкин президент, президент.

    16:09 08.08.2026

  • 70 Само питам

    0 1 Отговор

    До коментар #30 от "Минувач":

    Възраждане и Костадинов ли ? Браво ! Не съм го очаквал от политици .

    16:11 08.08.2026

  • 71 ВРЪЩАЙ

    0 0 Отговор
    ПАРИТЕ!!!

    16:14 08.08.2026

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