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Над 300 починали деца от ебола след началото на епидемията

Над 300 починали деца от ебола след началото на епидемията

8 Август, 2026 15:03 567 5

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  • статистика

Епидемията продължава да се разпространява бързо в източната част на страната

Над 300 починали деца от ебола след началото на епидемията - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Над 300 деца са починали от ебола от началото на епидемията в Демократична република Конго, според данни, цитирани в петък от заместник-говорителя на ООН Фархан Хак.

Децата представляват близо една четвърт от потвърдените случаи и почти една трета от всички смъртни случаи, каза той, позовавайки се на данни от Детския фонд на ООН (УНИЦЕФ).

Епидемията продължава да се разпространява бързо в източната част на ДРК. Общият брой на случаите вече е надхвърлил 4000, като са регистрирани 1850 смъртни случая.

Епидемията също така сериозно нарушава достъпа до основни здравни грижи. В най-засегнатите райони използването на здравни услуги е намаляло с над 40% през последните месеци, тъй като страхът от инфекция държи хората далеч.

Ситуацията засяга и бременните жени. Според Фонда на ООН за населението, смъртността на майките в Итури почти се е удвоила от началото на епидемията, като около шест жени умират всяка седмица от усложнения, свързани с раждането. Инфекцията с ебола по време на бременност остава свързана с почти повсеместна загуба на плода.

Междувременно, Техническата консултативна група на СЗО за изследвания на ваксини препоръча провеждането на клинично изпитване в ДРК за оценка на ваксината Ervebo срещу вируса Bundibugyo. Ervebo е единствената лицензирана ваксина срещу Ебола. СЗО работи с партньори, за да започне изпитването възможно най-скоро.

По време на посещение по-рано тази седмица в провинция Итури, епицентърът на епидемията, СЗО призова за спешно засилване на мерките, водени от общността, включително по-силно ранно откриване и проследяване на контактните лица, както и по-добър достъп до грижи.

За да се противодейства на страха и дезинформацията, Министерството на общественото здраве, СЗО, Африканските центрове за контрол на заболяванията, УНИЦЕФ и партньори са разположили 13 000 обществени работници. Те са достигнали до над 2,4 милиона души с информация за превенцията и ранното откриване на Ебола и са извършили над 500 000 посещения по домакинствата.


Конго (Демократична Република)
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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 1488

    1 2 Отговор
    комарите апят само лошите ора
    и негрите

    15:07 08.08.2026

  • 3 ебола

    0 1 Отговор
    си е родилката.... положението.

    15:38 08.08.2026

  • 4 ОСА

    3 2 Отговор
    Отново нарочно пусната зараза....жалко за хората там ! Пробват и правят анализи как действа....

    16:05 08.08.2026

  • 5 Гошо

    0 1 Отговор
    Много знаете и вие и те , от какво умират там От Евола или от холера

    16:06 08.08.2026