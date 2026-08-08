Над 300 починали деца от ебола след началото на епидемията

Над 300 деца са починали от ебола от началото на епидемията в Демократична република Конго, според данни, цитирани в петък от заместник-говорителя на ООН Фархан Хак.

Децата представляват близо една четвърт от потвърдените случаи и почти една трета от всички смъртни случаи, каза той, позовавайки се на данни от Детския фонд на ООН (УНИЦЕФ).

Епидемията продължава да се разпространява бързо в източната част на ДРК. Общият брой на случаите вече е надхвърлил 4000, като са регистрирани 1850 смъртни случая.

Епидемията също така сериозно нарушава достъпа до основни здравни грижи. В най-засегнатите райони използването на здравни услуги е намаляло с над 40% през последните месеци, тъй като страхът от инфекция държи хората далеч.

Ситуацията засяга и бременните жени. Според Фонда на ООН за населението, смъртността на майките в Итури почти се е удвоила от началото на епидемията, като около шест жени умират всяка седмица от усложнения, свързани с раждането. Инфекцията с ебола по време на бременност остава свързана с почти повсеместна загуба на плода.

Междувременно, Техническата консултативна група на СЗО за изследвания на ваксини препоръча провеждането на клинично изпитване в ДРК за оценка на ваксината Ervebo срещу вируса Bundibugyo. Ervebo е единствената лицензирана ваксина срещу Ебола. СЗО работи с партньори, за да започне изпитването възможно най-скоро.

По време на посещение по-рано тази седмица в провинция Итури, епицентърът на епидемията, СЗО призова за спешно засилване на мерките, водени от общността, включително по-силно ранно откриване и проследяване на контактните лица, както и по-добър достъп до грижи.

За да се противодейства на страха и дезинформацията, Министерството на общественото здраве, СЗО, Африканските центрове за контрол на заболяванията, УНИЦЕФ и партньори са разположили 13 000 обществени работници. Те са достигнали до над 2,4 милиона души с информация за превенцията и ранното откриване на Ебола и са извършили над 500 000 посещения по домакинствата.