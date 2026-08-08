Горещо дерби в София: Локомотив посреща устремения ЦСКА 1948

Локомотив София ще бъде домакин на амбициозния ЦСКА 1948 в среща от четвъртия кръг на Първа лига за сезон 2026/27. Мачът ще започне точно в 19:00 часа на стадион "Локомотив", където феновете очакват истинска битка под светлините на прожекторите. Главният съдия Тодор Киров ще има нелеката задача да ръководи този столичен сблъсък. -

"Железничарите" стартираха новата кампания колебливо и все още не са вкусили победата в официален мач. С актив от едва две точки, спечелени след равенства срещу Ботев (Пловдив) и Славия, Локомотив заема незавидното девето място във временното класиране. Единствената загуба дойде срещу шампиона Левски, което допълнително натежава на плещите на домакините.

В противоположния лагер, ЦСКА 1948 демонстрира впечатляваща форма. Тимът на Цветомир Найденов вече е четвърти в таблицата със седем точки, след като записа равенство със Спартак (Варна) и победи над Ботев (Враца) и Арда. Освен това, "червените" се представят достойно и на европейската сцена – елиминираха словашкия Спартак (Търнава) в Лигата на конференциите и извоюваха престижно равенство като гост на гръцкия гранд Панатинайкос. -

Последните срещи между двата отбора са белязани от доминацията на ЦСКА 1948, които спечелиха последните си два мача срещу Локомотив София през миналия сезон. Преди това обаче "железничарите" се радваха на две поредни победи над съперника. Най-скорошният им двубой, изигран на 21 март тази година, завърши с драматична победа 3:2 за ЦСКА 1948.