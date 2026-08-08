Новини
Спорт »
Бг футбол »
Горещо дерби в София: Локомотив посреща устремения ЦСКА 1948

Горещо дерби в София: Локомотив посреща устремения ЦСКА 1948

8 Август, 2026 11:52 739 1

  • локомотив софия-
  • цска 1948-
  • първа лига-
  • сезон 2026/27-
  • тодор киров

Началният час е 19:00

Горещо дерби в София: Локомотив посреща устремения ЦСКА 1948 - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Локомотив София ще бъде домакин на амбициозния ЦСКА 1948 в среща от четвъртия кръг на Първа лига за сезон 2026/27. Мачът ще започне точно в 19:00 часа на стадион "Локомотив", където феновете очакват истинска битка под светлините на прожекторите. Главният съдия Тодор Киров ще има нелеката задача да ръководи този столичен сблъсък. -

"Железничарите" стартираха новата кампания колебливо и все още не са вкусили победата в официален мач. С актив от едва две точки, спечелени след равенства срещу Ботев (Пловдив) и Славия, Локомотив заема незавидното девето място във временното класиране. Единствената загуба дойде срещу шампиона Левски, което допълнително натежава на плещите на домакините.

В противоположния лагер, ЦСКА 1948 демонстрира впечатляваща форма. Тимът на Цветомир Найденов вече е четвърти в таблицата със седем точки, след като записа равенство със Спартак (Варна) и победи над Ботев (Враца) и Арда. Освен това, "червените" се представят достойно и на европейската сцена – елиминираха словашкия Спартак (Търнава) в Лигата на конференциите и извоюваха престижно равенство като гост на гръцкия гранд Панатинайкос. -

Последните срещи между двата отбора са белязани от доминацията на ЦСКА 1948, които спечелиха последните си два мача срещу Локомотив София през миналия сезон. Преди това обаче "железничарите" се радваха на две поредни победи над съперника. Най-скорошният им двубой, изигран на 21 март тази година, завърши с драматична победа 3:2 за ЦСКА 1948.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Отбори без фенове

    0 1 Отговор
    Кое е горещото на това дерби? На стадиона на Локомотив Сф ходят не повече от 50-60 човека на мач, а гостуващата агитка на ЦСКА 1948 ще е от около 15 човека....само Септември са по зле без нито един фен на мачовете си!!!

    13:44 08.08.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове