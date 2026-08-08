Оригиналната рецепта на „Кока-Кола“ бе намерена в манастир

Архивна находка в манастира „Сан Марко“ във Флоренция разкри рецепта за лечебен еликсир от XIX век, съдържащ две съставки, които по-късно стават част от историята на Coca-Cola – листа от кока и ядки кола.

Документът е открит от отец Мануел Русо, ректор на манастира, докато проучвал архивите на старата му аптека. В него е описан т.нар. elixir vinoso ricostituente – укрепващ винен еликсир, приготвян с 10 грама боливийски листа от кока и 30 грама ядки кола. Напитката била рекламирана като средство срещу умора и за възстановяване след заболяване или при напреднала възраст.

Точната дата на документа не е установена, но изследователите го отнасят към XIX век. Находката предизвика интерес заради сходството с ранните напитки на американския фармацевт Джон Стит Пембъртън, който през 1885 г. предлага алкохолния тоник Pemberton’s French Wine Coca, а през следващата година разработва безалкохолната Coca-Cola. Първата чаша от новата напитка е продадена в аптеката Jacobs' Pharmacy в Атланта на 8 май 1886 г.

Сходството обаче не доказва, че рецептата на Coca-Cola произлиза от флорентинския манастир. Самият отец Мануел Русо подчертава, че през XIX век напитки и лечебни тоници на основата на кока са били популярни в различни части на Европа. Затова засега може да се твърди единствено, че аптеката на „Сан Марко“ е разполагала със собствена подобна рецептура преди появата на прочутата американска газирана напитка.

Тази практика не е била необичайна за епохата. Един от най-известните примери е френското Vin Mariani – вино с екстракт от листа на кока, създадено през XIX век и превърнало се в международно популярен тоник. Смята се, че именно подобни напитки са сред влиянията върху Pemberton’s French Wine Coca.

Италия не е единствената европейска държава, която претендира за място в предисторията на Coca-Cola. В испанското селище Айело де Малферит край Валенсия още се произвежда напитка с името Nuez de Kola-Coca, чиято история се проследява до 80-те години на XIX век. Местната традиция твърди, че продуктът е бил представен на изложение във Филаделфия през 1885 г., година преди официалното създаване на Coca-Cola, но и в този случай няма доказана пряка връзка с рецептата на Пембъртън.

Любопитна е и самата история на аптеката към манастира „Сан Марко“. Тя функционира във Флоренция от XV век и в продължение на столетия снабдява местното население с лекарства и препарати, включително със съставки, доставяни от далечни части на света. Архивите пазят рецепти, рекламни материали и съдове от различни епохи, свидетелстващи за активната търговия с лечебни продукти.

Сред находките, свързани с въпросния еликсир, са и две празни бутилки. Според отец Русо напитката някога е била един от търсените продукти на аптеката.

Откритието не пренаписва официалната история на Coca-Cola, която остава свързана с Джон Пембъртън и Атланта през 1886 г. То обаче показва, че комбинацията от кока и кола е била част от значително по-широка европейска култура на лечебните тоници през XIX век, много преди колата да се превърне в един от най-разпознаваемите продукти на съвременната потребителска култура.