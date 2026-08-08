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Оригиналната рецепта на „Кока-Кола“ бе намерена в манастир

Оригиналната рецепта на „Кока-Кола“ бе намерена в манастир

8 Август, 2026 14:59 1 692 16

  • рецепта-
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  • кока кола-
  • манастир-
  • европа

Ръкописът е бил пазен в аптеката на древен флорентински манастир

Оригиналната рецепта на „Кока-Кола“ бе намерена в манастир - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Архивна находка в манастира „Сан Марко“ във Флоренция разкри рецепта за лечебен еликсир от XIX век, съдържащ две съставки, които по-късно стават част от историята на Coca-Cola – листа от кока и ядки кола.

Документът е открит от отец Мануел Русо, ректор на манастира, докато проучвал архивите на старата му аптека. В него е описан т.нар. elixir vinoso ricostituente – укрепващ винен еликсир, приготвян с 10 грама боливийски листа от кока и 30 грама ядки кола. Напитката била рекламирана като средство срещу умора и за възстановяване след заболяване или при напреднала възраст.

Точната дата на документа не е установена, но изследователите го отнасят към XIX век. Находката предизвика интерес заради сходството с ранните напитки на американския фармацевт Джон Стит Пембъртън, който през 1885 г. предлага алкохолния тоник Pemberton’s French Wine Coca, а през следващата година разработва безалкохолната Coca-Cola. Първата чаша от новата напитка е продадена в аптеката Jacobs' Pharmacy в Атланта на 8 май 1886 г.

Сходството обаче не доказва, че рецептата на Coca-Cola произлиза от флорентинския манастир. Самият отец Мануел Русо подчертава, че през XIX век напитки и лечебни тоници на основата на кока са били популярни в различни части на Европа. Затова засега може да се твърди единствено, че аптеката на „Сан Марко“ е разполагала със собствена подобна рецептура преди появата на прочутата американска газирана напитка.

Тази практика не е била необичайна за епохата. Един от най-известните примери е френското Vin Mariani – вино с екстракт от листа на кока, създадено през XIX век и превърнало се в международно популярен тоник. Смята се, че именно подобни напитки са сред влиянията върху Pemberton’s French Wine Coca.

Италия не е единствената европейска държава, която претендира за място в предисторията на Coca-Cola. В испанското селище Айело де Малферит край Валенсия още се произвежда напитка с името Nuez de Kola-Coca, чиято история се проследява до 80-те години на XIX век. Местната традиция твърди, че продуктът е бил представен на изложение във Филаделфия през 1885 г., година преди официалното създаване на Coca-Cola, но и в този случай няма доказана пряка връзка с рецептата на Пембъртън.

Любопитна е и самата история на аптеката към манастира „Сан Марко“. Тя функционира във Флоренция от XV век и в продължение на столетия снабдява местното население с лекарства и препарати, включително със съставки, доставяни от далечни части на света. Архивите пазят рецепти, рекламни материали и съдове от различни епохи, свидетелстващи за активната търговия с лечебни продукти.

Сред находките, свързани с въпросния еликсир, са и две празни бутилки. Според отец Русо напитката някога е била един от търсените продукти на аптеката.

Откритието не пренаписва официалната история на Coca-Cola, която остава свързана с Джон Пембъртън и Атланта през 1886 г. То обаче показва, че комбинацията от кока и кола е била част от значително по-широка европейска култура на лечебните тоници през XIX век, много преди колата да се превърне в един от най-разпознаваемите продукти на съвременната потребителска култура.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    9 0 Отговор
    "Монах откри рецепта за „първата Кока-Кола“ във Флоренция
    1 Август, 2026 10:37"

    поне сте се постарали да го напишете по различно

    Коментиран от #16

    15:02 08.08.2026

  • 2 Винкело

    11 0 Отговор
    Днешното образование съвсем я е закъсало; края на 19-ти век - "древен".

    15:02 08.08.2026

  • 3 Кока-кола

    13 2 Отговор
    е древна северно македонска напитка.

    15:04 08.08.2026

  • 4 Патриарха

    10 0 Отговор
    Кой са тия аматьори, къде пият безалкохолно в манастира бе?!
    Ана тема трижди!!!
    В нашите манастири има рецепти само за вино и ракия!!!
    На многая летаааа...

    15:05 08.08.2026

  • 5 Събина

    6 0 Отговор
    Мазни пръжки с кока кола

    15:16 08.08.2026

  • 6 напоследък дерби кола е по добро

    3 1 Отговор
    и от кока и от пепси

    15:20 08.08.2026

  • 7 Реалността

    2 2 Отговор
    Ей мръсници
    кътат от миряните убавинъйятъ
    Началника всичко вижда и ще ви накаже

    15:22 08.08.2026

  • 8 Лопата Орешник

    0 0 Отговор
    Направо под един камък в стената на плача е открита! Още Иисус е обичал да обръща по една ледена количка!!

    15:35 08.08.2026

  • 9 Ник. А

    2 0 Отговор
    Сигурно е била между рецептата за амф3тамини и фАнтаНил 😝✌️

    15:37 08.08.2026

  • 10 Прави

    1 1 Отговор
    се от триста вида билки, три фyйoвuжилки, и еднатупкагола.... става кока-кола.

    15:41 08.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Стършели

    1 0 Отговор
    Не “древнв” (на 300 години) а ДЪРВЕНА Събинска измишльотина за алкохолна кола а ла католик!

    16:04 08.08.2026

  • 16 А рецептата за "Етър"

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    се пази в Балдуиновата кула

    16:24 08.08.2026