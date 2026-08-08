Бащата на Рийз Уидърспун влезе в болница след тежко падане

Американската актриса и продуцент Рийз Уидърспун съобщи, че баща ѝ Джон Дрейпър Уидърспун е в добро състояние, след като беше откаран в болница в Нешвил, Тенеси, след падане.

50-годишната звезда от „Професия блондинка“ и „Големите малки лъжи“ публикува кратко съобщение в Instagram, след като информацията за инцидента се появи в медиите.

„По-рано днес няколко издания съобщиха, че баща ми е бил откаран в болница след падане. Искам всички да знаят, че сега той е добре. За него се грижат прекрасни лекари и медицински сестри“, написа Рийз Уидърспун. Актрисата благодари и на всички, които са се свързали със семейството.

84-годишният Джон Дрейпър Уидърспун е бил намерен на земята край басейна на жилищната сграда, в която живее в Нешвил. Според Page Six друг обитател на сградата го забелязал от балкон и подал сигнал на персонала. След като служители установили, че той реагира, била извикана медицинска помощ. Властите в Нешвил потвърждават, че на адреса е имало медицински инцидент и човек е бил транспортиран до болница, но не разкриват самоличността му.

Джон Дрейпър Уидърспун е пенсиониран лекар, специализирал оториноларингология, и бивш подполковник от резерва на американската армия. Съпругата му Мери Елизабет „Бети“ Уидърспун е медицинска сестра и университетски преподавател. Двамата имат две деца – Джон-младши и Рийз Уидърспун.

Родителите на носителката на „Оскар“ са присъствали на някои от най-важните моменти в кариерата ѝ. Те бяха сред публиката през 2006 г., когато Рийз Уидърспун получи наградата на Американската филмова академия за ролята си на Джун Картър във „Върви по линията“, а през 2010 г. присъстваха и на церемонията по откриването на нейната звезда на Алеята на славата в Холивуд.

Актрисата сравнително рядко споделя публични моменти с баща си. Една от последните по-лични публикации беше по случай Деня на бащата през 2020 г., когато Рийз Уидърспун публикува тяхна обща снимка.

Към момента семейството не е съобщило повече подробности за причината за падането или кога Джон Дрейпър Уидърспун ще бъде изписан. Единственото официално уверение от Рийз Уидърспун е, че той вече е добре и получава необходимите медицински грижи.