Джеймс Хардън излиза чист: Тексаски съд прекрати делото за незаконно оръжие

Известният баскетболист Джеймс Хардън вече може да си отдъхне – съдът в щата Тексас официално прекрати делото срещу него за незаконно притежание на оръжие. Решението бе взето, след като 36-годишният гард успешно премина през специална алтернативна програма, която често включва общественополезен труд и други мерки за реабилитация, сочат съдебните документи, цитирани от Reuters.

На 13 юни тази година, органите на реда в Хюстън задържаха Хардън, след като в автомобила му бе открит пистолет без кобур – нарушение, което по закон може да доведе до година лишаване от свобода и глоба до 4000 долара. Въпреки сериозността на обвинението, съдията от окръг Харис реши да даде шанс на Хардън да изчисти името си чрез алтернативна процедура, вместо да го изправи пред съдебен процес.

Въпреки неприятната случка, Джеймс Хардън остава един от най-ярките таланти в НБА. През последния сезон той записа средно по 19,2 точки и 5,5 асистенции в плейофите, като изведе своя отбор до финалите на Източната конференция, където се изправиха срещу бъдещия шампион Ню Йорк Никс. От началото на професионалната си кариера през 2009 г., Хардън е участвал в 1221 мача, като е стартирал в 1007 от тях. Той може да се похвали със средни показатели от 24,0 точки, 7,3 асистенции и 5,6 борби на мач, играейки за шест различни отбора.

След края на сезон 2025-2026, който Хардън завърши с екипа на Кливланд, звездата отказа опция за удължаване на договора си на стойност 42,3 милиона долара. В момента той води интензивни преговори с "кавалерите" за нов многогодишен контракт, като феновете с нетърпение очакват развръзката.