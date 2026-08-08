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Разузнавателен самолет на НАТО лети край бреговете на Финския залив

Разузнавателен самолет на НАТО лети край бреговете на Финския залив

8 Август, 2026 15:41 1 000 17

  • нато-
  • разузнаване-
  • самолет-
  • фински залив

Подобни операции се провеждат предимно през делнични дни и са рядкост за уикендите

Разузнавателен самолет на НАТО лети край бреговете на Финския залив - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Разузнавателен самолет на НАТО е забелязан във въздушното пространство на балтийските държави тази сутрин, включително край естонското крайбрежие на Финския залив, заяви източник от службите за контрол на въздушното движение на Европейския съюз.

Въпросният самолет е Bombardier Artemis II, постоянно базиран в Констанца, Румъния. „Въпреки че е уикенд, самолетът, който е излетял от Румъния, е забелязан във въздушното пространство на Латвия, Литва и Естония, включително близо до естонското крайбрежие на Финския залив, над което прави завой“, каза източникът на агенцията. Източникът обясни, че като правило разузнавателните самолети лети само през делничните дни; операциите през уикенда са рядкост.

„Самолетът в момента е на височина малко над 9 км и лети извън определените маршрути на гражданската авиация“, подчерта източникът на агенцията. Той отбеляза също, че самолетът не се приближава до райони, граничещи с Русия и Беларус.

Bombardier Artemis II вече лети по този маршрут от началото на август. Активността на самолета е регистрирана и близо до Калининградска област и над неутралните води на Черно море. В първия случай той е прелетял над руския регион, преминавайки във въздушното пространство на Полша и Литва, както и над неутралните води на Балтийско море. Във втория случай е прелетял в южната част на водите, пътувайки от запад на изток и обратно, без да навлиза във въздушното пространство на нито една от страните.


Беларус
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Робот

    11 8 Отговор
    Има стотици руски бойни дронове с МАГНИТ залепени по водещи европейски енергийни пътища...! В руските групи им казват ..коледни подаръци...!! Има и клипчета..

    15:44 08.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Очевадна необходимост

    9 17 Отговор
    Трябва да се разположат ядрени ракети на НАТО на територията на Финландия.

    Коментиран от #9

    15:45 08.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ник. А

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "Крали Марко":

    😂😂😂😂😂😂

    15:46 08.08.2026

  • 9 Няма нужда от това.

    6 19 Отговор

    До коментар #6 от "Очевадна необходимост":

    ЯО не може да помогне на Русия и тя добре знае това. Ако случайно се опита да използва ЯО, ще бъде унищожена с превантивни удари, при това конвенционални.

    15:48 08.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Боруна Лом

    11 6 Отговор
    СВАЛЕТЕ ГО БЕЕЕ,БРАТУШКИТЕ! СВАЛЕТЕ ГОО

    15:50 08.08.2026

  • 12 Последния софиянец

    6 14 Отговор
    Удрят Санкт Петербург до часове.

    Коментиран от #13

    15:58 08.08.2026

  • 13 хихи

    6 4 Отговор

    До коментар #12 от "Последния софиянец":

    стана редовна практика да го удрят😅😅😅

    16:00 08.08.2026

  • 14 Розовото пони Путин 🦄

    5 9 Отговор
    Скрит съм дълбоко в бункера. Никакви самолети не могат да ме снимат🦄🌈😂

    16:03 08.08.2026

  • 15 Соколов

    4 1 Отговор
    Еми къде да лети над масква ли,то си е разузнавач ще лети където си иска

    16:12 08.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 то както си лети тоя натювския аероплан

    2 0 Отговор
    много лесно може и резко да падне я в морето я на земната твърд

    16:41 08.08.2026

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