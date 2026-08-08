Разузнавателен самолет на НАТО лети край бреговете на Финския залив

Разузнавателен самолет на НАТО е забелязан във въздушното пространство на балтийските държави тази сутрин, включително край естонското крайбрежие на Финския залив, заяви източник от службите за контрол на въздушното движение на Европейския съюз.
Въпросният самолет е Bombardier Artemis II, постоянно базиран в Констанца, Румъния. „Въпреки че е уикенд, самолетът, който е излетял от Румъния, е забелязан във въздушното пространство на Латвия, Литва и Естония, включително близо до естонското крайбрежие на Финския залив, над което прави завой“, каза източникът на агенцията. Източникът обясни, че като правило разузнавателните самолети лети само през делничните дни; операциите през уикенда са рядкост.
„Самолетът в момента е на височина малко над 9 км и лети извън определените маршрути на гражданската авиация“, подчерта източникът на агенцията. Той отбеляза също, че самолетът не се приближава до райони, граничещи с Русия и Беларус.
Bombardier Artemis II вече лети по този маршрут от началото на август. Активността на самолета е регистрирана и близо до Калининградска област и над неутралните води на Черно море. В първия случай той е прелетял над руския регион, преминавайки във въздушното пространство на Полша и Литва, както и над неутралните води на Балтийско море. Във втория случай е прелетял в южната част на водите, пътувайки от запад на изток и обратно, без да навлиза във въздушното пространство на нито една от страните.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
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4 Робот
15:44 08.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Очевадна необходимост
Коментиран от #9
15:45 08.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Ник. А
До коментар #2 от "Крали Марко":😂😂😂😂😂😂
15:46 08.08.2026
9 Няма нужда от това.
До коментар #6 от "Очевадна необходимост":ЯО не може да помогне на Русия и тя добре знае това. Ако случайно се опита да използва ЯО, ще бъде унищожена с превантивни удари, при това конвенционални.
15:48 08.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Боруна Лом
15:50 08.08.2026
12 Последния софиянец
Коментиран от #13
15:58 08.08.2026
13 хихи
До коментар #12 от "Последния софиянец":стана редовна практика да го удрят😅😅😅
16:00 08.08.2026
14 Розовото пони Путин 🦄
16:03 08.08.2026
15 Соколов
16:12 08.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 то както си лети тоя натювския аероплан
16:41 08.08.2026