Разузнавателен самолет на НАТО лети край бреговете на Финския залив

Разузнавателен самолет на НАТО е забелязан във въздушното пространство на балтийските държави тази сутрин, включително край естонското крайбрежие на Финския залив, заяви източник от службите за контрол на въздушното движение на Европейския съюз.

Въпросният самолет е Bombardier Artemis II, постоянно базиран в Констанца, Румъния. „Въпреки че е уикенд, самолетът, който е излетял от Румъния, е забелязан във въздушното пространство на Латвия, Литва и Естония, включително близо до естонското крайбрежие на Финския залив, над което прави завой“, каза източникът на агенцията. Източникът обясни, че като правило разузнавателните самолети лети само през делничните дни; операциите през уикенда са рядкост.

„Самолетът в момента е на височина малко над 9 км и лети извън определените маршрути на гражданската авиация“, подчерта източникът на агенцията. Той отбеляза също, че самолетът не се приближава до райони, граничещи с Русия и Беларус.

Bombardier Artemis II вече лети по този маршрут от началото на август. Активността на самолета е регистрирана и близо до Калининградска област и над неутралните води на Черно море. В първия случай той е прелетял над руския регион, преминавайки във въздушното пространство на Полша и Литва, както и над неутралните води на Балтийско море. Във втория случай е прелетял в южната част на водите, пътувайки от запад на изток и обратно, без да навлиза във въздушното пространство на нито една от страните.