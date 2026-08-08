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Иво Христов за убийството в Пловдив: Намирам за опасна индулгенция да наричаме „деца” малолетните садисти

Иво Христов за убийството в Пловдив: Намирам за опасна индулгенция да наричаме „деца” малолетните садисти

8 Август, 2026 15:38 691 19

  • иво христов-
  • убийство-
  • пловдив-
  • младежки хълм

Всички есета за родителите, образованието, държавата и прочее имат смисъл на ниво превенция, но когато имаме толкова брутално деяние, трябват ясни думи, правни квалификации и адекватни решения

Иво Христов за убийството в Пловдив: Намирам за опасна индулгенция да наричаме „деца” малолетните садисти - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Правосъдието се гради на личната отговорност, написа вицепремиерът Иво Христов във Facebook по повод убийството на Георги Кузев в Пловдив.

„Намирам за опасна индулгенция да наричаме „деца” малолетните садисти, които сами са режисирали, извършили и документирали престъплението си. Всички есета за родителите, образованието, държавата и прочее имат смисъл на ниво превенция, но когато имаме толкова брутално деяние, трябват ясни думи, правни квалификации и адекватни решения", посочва вицепремиерът.

В края на коментара си Христов пише за подкрепа към съдия Петко Минев, гледал мерките за неотклонение на обвиняемите по случая.

Припомняме, че вчера Окръжният съд в Пловдив остави в ареста петимата младежи, арестувани за убийството на 37-годишен мъж на Младежкия хълм, на 4 август, в града. В мотивите си магистратите посочиха, че мярката се взима поради изключителната жестокост, с която е убит мъжът. Заседанието се проведе при закрити врата.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 МАЛОУМНИЦИ

    14 1 Отговор
    ИЗВЪРШИЛИ ГО ЧЕ И СЕ ПОХВАЛИЛИ С ВИДЕО.АКО ИМАХА МАЛКО АКЪЛ ПОНЕ ПОСЛЕДНОТО НЯМАШЕ ДА НАПРАВЯТ.КАКВО ДА СЕ ПРАВИ, АКО СИ ГЛУПАВ ТО Е ЗА ДЪЛГО

    15:43 08.08.2026

  • 2 ИВЧОООООО...ОТ пАРТИИИТЕ С ,,П,,

    12 3 Отговор
    И ВИЙЙЙ ХИЧ НЕ СТИ НИ ПО ХАТЪРА ГЛЕДАЙ ПО МАЛКО ДА КРАДЕТЕ И ЛЪЖИТЕ ЧИИИИИИИ ДА НИ СЪ ЧУДИТЕ КО СТАНА ИЗВЕДНЪЖ

    15:43 08.08.2026

  • 3 Не е важно

    14 1 Отговор
    как ще ги наричаш. Важното е да видиш и да анализира обективната истина, да оцени реално това убийство и вземеш необходимите мерки за години напред.

    Коментиран от #7

    15:44 08.08.2026

  • 4 Питане

    6 15 Отговор
    Кажи как е при вас у русия, бе товаришь ???

    Коментиран от #6

    15:45 08.08.2026

  • 5 Генерал Аугусто Пиночет

    15 0 Отговор
    Директно на електрическият стол,сметката за тока се плаща от родителите,кратко и ясно

    15:46 08.08.2026

  • 6 Леле...

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "Питане":

    Що си праззз...!!!
    Ти си в България бе, кретенин!!!

    15:48 08.08.2026

  • 7 МЕРКИТЕ ГИ ВЗЕМАТ КОГАТО СТАНЕ УБИЙСТВО

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "Не е важно":

    А ИНАЧЕ ПОТЕНЦИАЛНИЯ УБИЕЦ ТРЯБВА ДА ГО ЗАТВОРИШ ЗА ЦЯЛ ЖИВОТ.НЯМА КАК ДА СТАНЕ

    15:48 08.08.2026

  • 8 Мит

    16 0 Отговор
    Абе Иво,какви тинтири минтири ги говориш трябва здраво за се действа има убит човек.Младите побесняха от безнаказаност от лошо поведение ,арогантност и мн.други. в последните години.

    Коментиран от #15

    15:49 08.08.2026

  • 9 да питам

    9 3 Отговор
    Кой Иво Христов ? Тоя с 80-те % ли ?

    Коментиран от #18, #19

    15:50 08.08.2026

  • 10 Другарят

    13 4 Отговор
    от комунистическо и ДС потекло , и той да се изтропа "поучително" ! Без стойност , както самия той и сбирщината им .

    15:52 08.08.2026

  • 11 Ганя Путинофила

    6 7 Отговор
    Расте ново поколение путинофилчета.

    15:52 08.08.2026

  • 12 От родата му

    10 1 Отговор
    колко убийства има ?

    15:54 08.08.2026

  • 13 Гост

    5 2 Отговор
    Секретарят на м-р Кеш.

    16:00 08.08.2026

  • 14 НИЯ

    9 0 Отговор
    Аз не знам как да ги наричаме по друг начин тези изчадия .Сигурно сме много груби към тях,трябва по нежно отношение ,за не ги обидим.Това не са деца това са завършени убийци подготвени за за живота много добре.Аферим на родителите им,които са заченали,създали и отгледали тези боклуци нещастни.

    16:01 08.08.2026

  • 15 Е те това е последица от

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Мит":

    Мафиотското тиквено време
    Колко групировки
    Колко убийства
    И нито едно неразкрито и все един шлифер първи на мястото преди органите на разследването

    16:06 08.08.2026

  • 16 Сила

    3 2 Отговор
    Честно , кой родител обаче би пуснал 15 годишната си дъщеря с този 37 годишен чичко на среща в безлюдно място в гората ...!!!?
    Честно , снимката на убития вдъхва ли ви доверие , излъчването и погледа му нормални ли ви се виждат ....?!?
    А ако 15 годишно момиче беше само на пусто , безлюдно и отдалечени място с този човек ...?!?
    Искал " жена , семейство и деца " с момиченце със синя коса и черна фланелка на PANTERA ...!?!

    16:07 08.08.2026

  • 17 Тъжно, много тъжно

    3 0 Отговор
    Пребили човека, взели му парите и си купили дюнери. Всякакво оправдание е излишно и несъстоятелно.

    16:08 08.08.2026

  • 18 Сила

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "да питам":

    Иво Анадолския е тоя , от Истанбул е родим ...
    Много злобно , заядливо и черногледо същество ....
    Мисли се за много хай и презира българите , щото е от Истанбул ...

    16:12 08.08.2026

  • 19 Радио Елто

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "да питам":

    Като те гледам Господине
    Ти си точно От осемдесетте Процента
    🙌🏻🙌🏻🙌🏻

    16:12 08.08.2026

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