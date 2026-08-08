Иво Христов за убийството в Пловдив: Намирам за опасна индулгенция да наричаме „деца” малолетните садисти

Правосъдието се гради на личната отговорност, написа вицепремиерът Иво Христов във Facebook по повод убийството на Георги Кузев в Пловдив.
„Намирам за опасна индулгенция да наричаме „деца” малолетните садисти, които сами са режисирали, извършили и документирали престъплението си. Всички есета за родителите, образованието, държавата и прочее имат смисъл на ниво превенция, но когато имаме толкова брутално деяние, трябват ясни думи, правни квалификации и адекватни решения", посочва вицепремиерът.
В края на коментара си Христов пише за подкрепа към съдия Петко Минев, гледал мерките за неотклонение на обвиняемите по случая.
Припомняме, че вчера Окръжният съд в Пловдив остави в ареста петимата младежи, арестувани за убийството на 37-годишен мъж на Младежкия хълм, на 4 август, в града. В мотивите си магистратите посочиха, че мярката се взима поради изключителната жестокост, с която е убит мъжът. Заседанието се проведе при закрити врата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 МАЛОУМНИЦИ
15:43 08.08.2026
2 ИВЧОООООО...ОТ пАРТИИИТЕ С ,,П,,
15:43 08.08.2026
3 Не е важно
Коментиран от #7
15:44 08.08.2026
4 Питане
Коментиран от #6
15:45 08.08.2026
5 Генерал Аугусто Пиночет
15:46 08.08.2026
6 Леле...
До коментар #4 от "Питане":Що си праззз...!!!
Ти си в България бе, кретенин!!!
15:48 08.08.2026
7 МЕРКИТЕ ГИ ВЗЕМАТ КОГАТО СТАНЕ УБИЙСТВО
До коментар #3 от "Не е важно":А ИНАЧЕ ПОТЕНЦИАЛНИЯ УБИЕЦ ТРЯБВА ДА ГО ЗАТВОРИШ ЗА ЦЯЛ ЖИВОТ.НЯМА КАК ДА СТАНЕ
15:48 08.08.2026
8 Мит
Коментиран от #15
15:49 08.08.2026
9 да питам
Коментиран от #18, #19
15:50 08.08.2026
10 Другарят
15:52 08.08.2026
11 Ганя Путинофила
15:52 08.08.2026
12 От родата му
15:54 08.08.2026
13 Гост
16:00 08.08.2026
14 НИЯ
16:01 08.08.2026
15 Е те това е последица от
До коментар #8 от "Мит":Мафиотското тиквено време
Колко групировки
Колко убийства
И нито едно неразкрито и все един шлифер първи на мястото преди органите на разследването
16:06 08.08.2026
16 Сила
Честно , снимката на убития вдъхва ли ви доверие , излъчването и погледа му нормални ли ви се виждат ....?!?
А ако 15 годишно момиче беше само на пусто , безлюдно и отдалечени място с този човек ...?!?
Искал " жена , семейство и деца " с момиченце със синя коса и черна фланелка на PANTERA ...!?!
16:07 08.08.2026
17 Тъжно, много тъжно
16:08 08.08.2026
18 Сила
До коментар #9 от "да питам":Иво Анадолския е тоя , от Истанбул е родим ...
Много злобно , заядливо и черногледо същество ....
Мисли се за много хай и презира българите , щото е от Истанбул ...
16:12 08.08.2026
19 Радио Елто
До коментар #9 от "да питам":Като те гледам Господине
Ти си точно От осемдесетте Процента
🙌🏻🙌🏻🙌🏻
16:12 08.08.2026