Манчестър Сити с ново попълнение на вратарския пост - взе Херонимо Рули от Марсилия

Манчестър Сити направи пореден ход на трансферния пазар, като привлече в редиците си опитния аржентински вратар Херонимо Рули. Новината бе разпространена от водещи английски медии, които разкриват, че 34-годишният страж пристига от Олимпик Марсилия срещу трансферна сума от приблизително 3.5 милиона евро.

Рули, който бе част от триумфалния състав на Аржентина на Световното първенство през 2022 г. и участва на Мондиал 2026, ще носи екипа на "гражданите" поне до юни 2028 година. Контрактът му включва и възможност за удължаване с още един сезон, което дава допълнителна сигурност на клуба на Пеп Гуардиола.

След като резервният вратар Джеймс Трафърд бе продаден на Лийдс за впечатляващите 40 милиона паунда, Манчестър Сити се нуждаеше от ново лице, което да оспорва титулярното място на Джанлуиджи Донарума. С привличането на Рули, конкуренцията под рамката се засилва значително, а опитът на аржентинеца обещава стабилност и класа.

През изминалия сезон Херонимо Рули бе основен избор за Олимпик Марсилия, като записа 37 двубоя във всички турнири. В тях той успя да опази вратата си суха в 9 срещи, а общо допусна 48 попадения. На международната сцена Рули има 6 мача за националния отбор на Аржентина, където основно изпълнява ролята на резерва зад Емилиано Мартинес.