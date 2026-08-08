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Давид Кусо: Усещам любовта на феновете

Давид Кусо: Усещам любовта на феновете

8 Август, 2026 16:44 971 1

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Футболистът на Левски се разписа при успеха с 2:0 над Локомотив Пловдив

Давид Кусо: Усещам любовта на феновете - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Футболистът на Левски София - Давид Кусо сподели радостта си след победата с 2:0 над Локомотив Пловдив, в която отбеляза дебютното си попадение със синята фланелка. След края на мача анголецът отличи колективния дух на отбора и благодари за подкрепата, която получава от привържениците.

"Бяхме с много добър ритъм от първата до последната минута - висок интензитет приложихме. Тайната беше в отборния дух, моментите, когато притежавахме топката, както и в начина, по който се защитавахме. Именно затова тренираме – за да пренасяме всичко научено в официалните мачове“, каза Кусо.

"Всеки ден усещам любовта на феновете, на клуба, на всички тук. Много съм щастлив, че съм част от Левски и мога да помогна на тима“, сподели футболистът

"Готвиме се всеки ден, за да играем точно в такива големи мачове. Няма значение кой е съперникът и къде играем. Само Левски!“, завърши Давид Кусо.


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