Денислава Глушкова ще спори за място във финала на турнира в Куршумлийска Баня

Денислава Глушкова се класира за полуфиналите на сингъл на тенис турнира на клей в Куршумлийска Баня (Сърбия), който е с награден фонд от 15 хиляди долара.

Поставената под №2 българска тенисистка победи квалификантката Ая Ел Ауни (Мароко) с 6:3, 7:6(2) в двубой, продължил три часа.



Българката поведе с 5:1 по пътя към успеха в първия сет. Във втората част се игра равностойно, а Глушкова сервираше за победата при 5:4, но загуби подаването си. След това съперничката ѝ поведе с 6:5, но националката реализира пробив и изравни за 6:6. В тайбрека Глушкова доминираше, поведе с 6:1 и без проблеми затвори мача.



За място на финала 22-годишната Глушкова ще играе утре срещу Мария Ерасо (Колумбия).