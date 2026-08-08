Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Тенис »
Денислава Глушкова ще спори за място във финала на турнира в Куршумлийска Баня

Денислава Глушкова ще спори за място във финала на турнира в Куршумлийска Баня

8 Август, 2026 16:15 910 2

  • денислава глушкова-
  • тенис-
  • турнира-
  • куршумлийска баня-
  • сърбия

Българката победи квалификантката Ая Ел Ауни от Мароко

Денислава Глушкова ще спори за място във финала на турнира в Куршумлийска Баня - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Денислава Глушкова се класира за полуфиналите на сингъл на тенис турнира на клей в Куршумлийска Баня (Сърбия), който е с награден фонд от 15 хиляди долара.

Поставената под №2 българска тенисистка победи квалификантката Ая Ел Ауни (Мароко) с 6:3, 7:6(2) в двубой, продължил три часа.


Българката поведе с 5:1 по пътя към успеха в първия сет. Във втората част се игра равностойно, а Глушкова сервираше за победата при 5:4, но загуби подаването си. След това съперничката ѝ поведе с 6:5, но националката реализира пробив и изравни за 6:6. В тайбрека Глушкова доминираше, поведе с 6:1 и без проблеми затвори мача.


За място на финала 22-годишната Глушкова ще играе утре срещу Мария Ерасо (Колумбия).


Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лопата Орешник

    2 1 Отговор
    Ще спори за място НА финала!! Класираш се НА финал, а не в него! Вие сте абсолютно слабо умни!!

    16:28 08.08.2026

  • 2 ИВАН

    0 0 Отговор
    Нещо по грозно не можахте ли да покажете, аман от спортисти.

    18:21 08.08.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове