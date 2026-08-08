МО: Дронът, паднал край „Кардам“, най-вероятно е украинска примамка „Майя“

Падналият дрон в района на бившия ГКПП „Кардам“ най-вероятно е дрон-примамка „Майя“, какъвто се използва широко от украинските въоръжени сили. Това показва първоначалният анализ на останките, съобщиха от Министерството на отбраната. От ведомството уточняват, че към момента няма данни инцидентът да е бил преднамерен.

„Във връзка с падналия дрон в района на бившия ГКПП “Кардам”, Министерство на отбраната заявява следното - първоначалният анализ на останките показва, че най-вероятно се касае за дрон-примамка “Майя”. Този тип дронове се използват широко от украинските въоръжени сили“, пише в позиция на МО, изпратена до медиите.

От ведомството твърдят, че към момента няма причина да се смята, че инцидентът е преднамерен.

Припомняме, че малко по-рано днес премиерът Румен Радев съобщи за нахлуване и взривяване на дрон в българското въздушно пространство на брифинг в Министерски съвет след заседание на Съвета по сигурността.

"В 8:10 тази сутрин имаме инцидент - нахлуване на дрон в българското въздушно пространство и взривяване на дрона на 100 метра навътре в българската граница от посока Румъния", обясни той и допълни, че това става в непосредствена близост до компресорната станция на 200 метра от бившия КПП между България и Румъния на 200 метра от нашата компресорна станция.