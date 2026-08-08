МО: Дронът, паднал край „Кардам“, най-вероятно е украинска примамка „Майя“

Падналият дрон в района на бившия ГКПП „Кардам“ най-вероятно е дрон-примамка „Майя“, какъвто се използва широко от украинските въоръжени сили. Това показва първоначалният анализ на останките, съобщиха от Министерството на отбраната. От ведомството уточняват, че към момента няма данни инцидентът да е бил преднамерен.
„Във връзка с падналия дрон в района на бившия ГКПП “Кардам”, Министерство на отбраната заявява следното - първоначалният анализ на останките показва, че най-вероятно се касае за дрон-примамка “Майя”. Този тип дронове се използват широко от украинските въоръжени сили“, пише в позиция на МО, изпратена до медиите.
От ведомството твърдят, че към момента няма причина да се смята, че инцидентът е преднамерен.
Припомняме, че малко по-рано днес премиерът Румен Радев съобщи за нахлуване и взривяване на дрон в българското въздушно пространство на брифинг в Министерски съвет след заседание на Съвета по сигурността.
"В 8:10 тази сутрин имаме инцидент - нахлуване на дрон в българското въздушно пространство и взривяване на дрона на 100 метра навътре в българската граница от посока Румъния", обясни той и допълни, че това става в непосредствена близост до компресорната станция на 200 метра от бившия КПП между България и Румъния на 200 метра от нашата компресорна станция.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Наталия Кобилкина, украинская сексоложка
Коментиран от #33
18:03 08.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Българин 🇧🇬
П П. Украински дрон бомби балкански газопровод , по който от Турция идва газ към Балканите .(Критична инфраструктура ) ❗ И не било умишлено ? А Член 5ти ?
18:03 08.08.2026
5 Хохо Бохо
Коментиран от #61
18:03 08.08.2026
6 Делю Хайдутин
18:04 08.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Исторически факти
18:04 08.08.2026
9 Мимч
Коментиран от #63
18:04 08.08.2026
10 хехе
18:04 08.08.2026
11 Ивелин Михайлов
18:04 08.08.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Зеления
Да не би 10 годишното споразумение, което Гюров подписа с Украйна за взаимно сътрудничество да е изтекло и украинците да са почнали да ни бомбят докато не подпишем ново споразумение?
Коментиран от #21, #112
18:05 08.08.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 ДъБили
Коментиран от #35, #45
18:06 08.08.2026
17 Член 5ти
18:06 08.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 червени подподколковници
Коментиран от #41
18:06 08.08.2026
20 Добрютро!
18:06 08.08.2026
21 Еврокопейкa
До коментар #14 от "Зеления":Bчера и завчера предупредиха, ние явно първи звъним
18:06 08.08.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Аайде,бе
18:07 08.08.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Преднамерен
18:07 08.08.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Сало Ухани
18:08 08.08.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 осраински
18:08 08.08.2026
31 негова работа е
18:08 08.08.2026
32 ХиХи
18:09 08.08.2026
33 Иласчук
До коментар #1 от "Наталия Кобилкина, украинская сексоложка":Моля,моля колежке...,не ме подценявайте...!
И я магу да задействам по пят членчики накуп!
18:09 08.08.2026
34 Простак
До коментар #15 от "Ганя Путинофила":219%
18:09 08.08.2026
35 Петрохан ски лъжи на нискочелия
До коментар #16 от "ДъБили":Устата на Мирчев Петрохан ски е пълна с петрохански на Ху иници
Коментиран от #64
18:10 08.08.2026
36 Зеления
18:10 08.08.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 украински дрон
До коментар #23 от "Мим":Ако е преднамерена акция, е само предупреждение, какво би могло да се случва на неподготвените.
18:10 08.08.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Юуп
18:11 08.08.2026
41 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #19 от "червени подподколковници":Идеята е била да ударят помпената и да набедят Русия Пореден провал на украинската пропаганда Сега да обясняват как това чудо е дошло до България при положение че има ограничен обхват
Коментиран от #55, #57, #119
18:11 08.08.2026
42 ЗА ВСИЧКО Е ВИНОВЕН
До коментар #7 от "Зеленски удари зеления чорап радев":РАДЕВ. И за това тези на които от устата не им излиза Радев но само за лошо и за това че са се пръкнали подобия на Мирчев Гаджев и Костас "възрожденеца".
18:11 08.08.2026
43 Ха ХаХа
До коментар #29 от "ХЪ ХЪ ХЪЪЪ":Безказармен дингил розоф, какво ли друго би казал ?
18:11 08.08.2026
44 такъв ще го покажат
Коментиран от #50
18:11 08.08.2026
45 Зеления
До коментар #16 от "ДъБили":"Лама Мирчев, ще се извини ли сега за "руския дрон" или устата му е пълна с петрохански наденици?"
В момента точно гълта сока от петроханските наденици и е възпрепятстван да направи извинение.
18:12 08.08.2026
46 най-вероятно
18:12 08.08.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 И какво точно примамва
Коментиран от #70
18:13 08.08.2026
50 Хихихи
До коментар #44 от "такъв ще го покажат":Само, че имало свастики по него и е пишело слава бандеристан!
18:13 08.08.2026
51 Ха ХаХа
18:14 08.08.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 СЮЛЕЙМАН
18:14 08.08.2026
54 Точно така
18:14 08.08.2026
55 Може да е лондонски подарък за чорапа
До коментар #41 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Как как Как ,АМИ ИЗСТРЕЛЯН Е ОТ РУМЪНИЯ ОТ И ИНГЕЛИЗИ ПРОВОКАТОРИ.
18:14 08.08.2026
56 Известните с глупостта си
18:15 08.08.2026
57 Азз
До коментар #41 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Може да е пуснато от...България
18:16 08.08.2026
58 Мунчовци
18:16 08.08.2026
59 И за пореден път
18:16 08.08.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Колев
До коментар #5 от "Хохо Бохо":Русия сглобява няколко паднали украински дрона и получава един за объркване на български пво служба
Коментиран от #74
18:17 08.08.2026
62 Ами сега ...❗
18:17 08.08.2026
63 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #9 от "Мимч":Просто не са улучили и са се провалили за пореден път Да живее демократична Украйна нашият защитник от руските пълчища Само да си оправят мерника че объркаха демокрацията
18:17 08.08.2026
64 Хаха
До коментар #35 от "Петрохан ски лъжи на нискочелия":Тоя нискочел преследвач на разносвачи на пици има късмет, че "приятелския" му бандеровски дрон не е прелетял малко по-навътре и да тресне покрива на родната му къща в Крушаре...
Много му се искаше та нисочелия да е "руски", ама.... сега що не коментира!?
18:18 08.08.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Зеленото дребно влечуго
Коментиран от #69
18:20 08.08.2026
67 Ха ха ха
18:21 08.08.2026
68 Григор
1.Когато страни от Европейския съюз обявяваха, че дронът на тяхна територия е руски, незабавно викаха руския посланик. Ще извикаме ли украинския посланик?Ако не, защо?
2.Когато страни от Европейския съюз обявяваха, че дронът на тяхна територия е руски, незабавно следваше протестна нота до министерството на външните работи на Русия. Ще има ли нота от наша страна?Ако не, защо?
Двоен аршин не трябва да има!
Коментиран от #71
18:21 08.08.2026
69 Тихо ватнишки примат
До коментар #66 от "Зеленото дребно влечуго":Страхотна стратегия! Хвърчило дори разгада че дронът бил "малък" но гръмнал много силно и подплашил освен него и свитата му и падпадъците в нивата! Ноооо, НАТО е виновно ч не ни е предпазило и врагът( неуточнен) е заплашил скъпоценното здраве на Великия натовски пилот!
Имам в предвид душевното му равновесие!
Коментиран от #73
18:22 08.08.2026
70 какво точно примамва ли
До коментар #49 от "И какво точно примамва":примамва дронове педофили най вероятно
18:22 08.08.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Да, ама НЕ
само дето Зеленски иска да Въвлече във войната всички страни в региона,
а ако може да предизвика и Световна, ще бъде прекрасно за Укрия!
Коментиран от #105
18:26 08.08.2026
73 Да ама
До коментар #69 от "Тихо ватнишки примат":Кокошките спряха да снасят и Натю трябва да си плати. И може у пущинака кратери да няма ама я виж кви кратери по пътищата ни тея руснаци са направили с тея дрони
18:26 08.08.2026
74 Хохо Бохо
До коментар #61 от "Колев":Русия даже сложи надрусеняка и хунтата му на чело на 404 за да крадат запада, да го корумпират и да им унищожат оръжията. Нали бе гений? От де ви намират с по 2 грама мозък???
18:26 08.08.2026
75 Майя Плисецкая
18:26 08.08.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Хе,хе...🤣!
Мисирките си оставят вратичка...😉!
18:28 08.08.2026
78 Мария
На това ли му викат свобода на словото?
Е как да вярва човек?
18:30 08.08.2026
79 Все тая, кукуту Мирчев
18:31 08.08.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Калоян
После пада ,, погрешка" укрински дрон ,,примамка" ,натъпкан с експлозиви.
До вчера мислех,че сме индиански резерват,а то сме били разграден двор.Даже още нямаме статут за резерват.
18:32 08.08.2026
82 ккк
18:34 08.08.2026
83 О, Морес
18:35 08.08.2026
84 хихи
18:36 08.08.2026
85 ДРОНА
18:37 08.08.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Ха ХаХа
До коментар #76 от "На Урко фашистите всичко е позволено":Лумпур жив ли си още?
18:40 08.08.2026
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Смотаняка
Коментиран от #96
18:46 08.08.2026
90 Сатана Z
Коментиран от #106
18:48 08.08.2026
91 Еее
18:49 08.08.2026
92 Кирил
Коментиран от #97, #98
18:51 08.08.2026
93 Зеленият пръдлю
18:52 08.08.2026
94 Сакън да не обвиним Русия
Коментиран от #99
18:52 08.08.2026
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 ,,КУ-КУ"-то- Мирчев...!
До коментар #89 от "Смотаняка":Два пъти сериозно се излага!
Първият път,като правеше видео на раздавача на храна,заяждайки се безпрецедентно с него...!
И сега-с тая...,,Руска Хибридна Атака"...!
Коментиран от #107
18:53 08.08.2026
97 Ха ХаХа
До коментар #92 от "Кирил":Русия влезе да защити 8 млн.руснаци със забранен език и убити 14000 цивилни и 500 деца.
Това не е България да изостави българите в Македония и Гърция
18:53 08.08.2026
98 Чу кун дур
До коментар #92 от "Кирил":Кой нападна Иран ?
18:53 08.08.2026
99 Имат
До коментар #94 от "Сакън да не обвиним Русия":експлозив пич. около 2 кг е !
Коментиран от #102
18:55 08.08.2026
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Мадяр
18:56 08.08.2026
102 Сакън да не обвиним Русия
До коментар #99 от "Имат":Че има експлозив е ясно - нали е гръмнал? Аз питам за какво му е? Това дори не е управляем дрон.
18:58 08.08.2026
103 Боташ
19:06 08.08.2026
104 Ма, да, бе,
19:09 08.08.2026
105 Яко ни лъжат
До коментар #72 от "Да, ама НЕ":Примамка, за какво служи примамката, за да отклонява пво ракети към тях. Повече примамки блокират пво системите и ударните ракети и дронове атакуват набелязаните обекти пропуснати от пво! Така че е лъжа, дрона да е примамка. Нападателен е!
19:15 08.08.2026
106 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #90 от "Сатана Z":Плъзнали са из цялото източно черноморие Нагли надменни крадливи Примамват предимно богати попийнали бизнесмени и ги бомбардират Занимават се с измами и джебчийство
19:22 08.08.2026
107 Зеления
До коментар #96 от ",,КУ-КУ"-то- Мирчев...!":"Два пъти сериозно се излага!"
Как само два пъти се е излагал Мирчев, много си снизхоздителен.
А като се навежда на Тюркмян чешма?
Коментиран от #113
19:23 08.08.2026
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 Теслатъ
19:29 08.08.2026
110 Голем специалист
19:39 08.08.2026
111 Укротрола е болен от скоротечен рак.
19:40 08.08.2026
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 Късото чело
До коментар #107 от "Зеления":Мирчев се гласи за президент.И затова се натяга пред шефовете.
19:46 08.08.2026
114 Хаха
19:49 08.08.2026
115 Ключови места
Той се използва от руските въоръжени сили за наблюдение, корекция на артилерийски огън и електронно разузнаване.
20:22 08.08.2026
116 Щом украински
Като че ли дроновете им пука къде падат…
Коментиран от #117
20:31 08.08.2026
117 какви уста
До коментар #116 от "Щом украински":Такива каквито вие отваряте сега🤣🤣🤣
20:40 08.08.2026
118 Замислен
20:44 08.08.2026
119 баба гуси
До коментар #41 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":чадо защо взе всичките банани?краставици нямаше ли?
21:28 08.08.2026
120 Помни
22:53 08.08.2026
121 Ний ша Ва упрайм
23:02 08.08.2026
122 Този коментар е премахнат от модератор.
123 мунчо обеща
До коментар #122 от "Този":да спре кражбите и мутрите КОГА????????
01:57 09.08.2026