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МО: Дронът, паднал край „Кардам“, най-вероятно е украинска примамка „Майя“

МО: Дронът, паднал край „Кардам“, най-вероятно е украинска примамка „Майя“

8 Август, 2026 17:59 3 317 123

  • дрон-
  • взрив-
  • украйна-
  • кардам

От ведомството твърдят, че към момента няма причина да се смята, че инцидентът е преднамерен

МО: Дронът, паднал край „Кардам“, най-вероятно е украинска примамка „Майя“ - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Падналият дрон в района на бившия ГКПП „Кардам“ най-вероятно е дрон-примамка „Майя“, какъвто се използва широко от украинските въоръжени сили. Това показва първоначалният анализ на останките, съобщиха от Министерството на отбраната. От ведомството уточняват, че към момента няма данни инцидентът да е бил преднамерен.

„Във връзка с падналия дрон в района на бившия ГКПП “Кардам”, Министерство на отбраната заявява следното - първоначалният анализ на останките показва, че най-вероятно се касае за дрон-примамка “Майя”. Този тип дронове се използват широко от украинските въоръжени сили“, пише в позиция на МО, изпратена до медиите.

От ведомството твърдят, че към момента няма причина да се смята, че инцидентът е преднамерен.

Припомняме, че малко по-рано днес премиерът Румен Радев съобщи за нахлуване и взривяване на дрон в българското въздушно пространство на брифинг в Министерски съвет след заседание на Съвета по сигурността.

"В 8:10 тази сутрин имаме инцидент - нахлуване на дрон в българското въздушно пространство и взривяване на дрона на 100 метра навътре в българската граница от посока Румъния", обясни той и допълни, че това става в непосредствена близост до компресорната станция на 200 метра от бившия КПП между България и Румъния на 200 метра от нашата компресорна станция.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Наталия Кобилкина, украинская сексоложка

    49 9 Отговор
    Если моята колега Иласчук и неин пудел Рундю не смогат да задействатт пятия членичк против 404, я мога да задействам по пят членчики накуп!

    Коментиран от #33

    18:03 08.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Българин 🇧🇬

    91 7 Отговор
    " Във връзка с падналия дрон в района на бившия ГКПП “Кардам”, Министерство на отбраната заявява следното - първоначалният анализ на останките показва, че най-вероятно се касае за дрон-примамка “Майя”. Този тип дронове се използват широко от украинските въоръжени сили."

    П П. Украински дрон бомби балкански газопровод , по който от Турция идва газ към Балканите .(Критична инфраструктура ) ❗ И не било умишлено ? А Член 5ти ?

    18:03 08.08.2026

  • 5 Хохо Бохо

    100 6 Отговор
    Опааа, мирчев ко стана ве? Ко прайм ся? Член 5 и да почваме салонацитата. Аз не се чувствам защитен и за това трябва да спрем да помагаме на надрусеняху

    Коментиран от #61

    18:03 08.08.2026

  • 6 Делю Хайдутин

    87 4 Отговор
    Ама е натоварен с експлозиви което показва умисъл.

    18:04 08.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Исторически факти

    82 4 Отговор
    Сега Мирчев и Гаджев ще се разплачат...

    18:04 08.08.2026

  • 9 Мимч

    72 2 Отговор
    До сега беше на километър от копресорната станция,а Ега стана на 200 метра.Накрая да не стане на 20 метра...

    Коментиран от #63

    18:04 08.08.2026

  • 10 хехе

    77 5 Отговор
    Мирчев да се товари на дрона и да заминава за Донбас.

    18:04 08.08.2026

  • 11 Ивелин Михайлов

    88 7 Отговор
    ТОВА Е УКРАИНСКА АГРЕСИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ!

    18:04 08.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Зеления

    67 6 Отговор
    В новините по Нова нюз казаха, че са установили че дрона е тип "Мая" използван от украинските въоръжени сили.

    Да не би 10 годишното споразумение, което Гюров подписа с Украйна за взаимно сътрудничество да е изтекло и украинците да са почнали да ни бомбят докато не подпишем ново споразумение?

    Коментиран от #21, #112

    18:05 08.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 ДъБили

    77 7 Отговор
    Лама Мирчев, ще се извини ли сега за "руския дрон" или устата му е пълна с петрохански наденици?

    Коментиран от #35, #45

    18:06 08.08.2026

  • 17 Член 5ти

    72 4 Отговор
    Умишлен Украински удар по газопровод в България . 🤔 Дипломатите в украинското посолство да си събират чемоданите и ... Към Киив !

    18:06 08.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 червени подподколковници

    53 7 Отговор
    откога примамките носят бойна част

    Коментиран от #41

    18:06 08.08.2026

  • 20 Добрютро!

    62 6 Отговор
    Досега всички дронове,паднали на територията на България са украински.

    18:06 08.08.2026

  • 21 Еврокопейкa

    4 17 Отговор

    До коментар #14 от "Зеления":

    Bчера и завчера предупредиха, ние явно първи звъним

    18:06 08.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Аайде,бе

    43 3 Отговор
    Случайност?! Не мисля!

    18:07 08.08.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Преднамерен

    43 3 Отговор
    или не , приятелския огън е могъл да причини щети дори само с предизвикване на пожар в нивата.

    18:07 08.08.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Сало Ухани

    47 3 Отговор
    Като за дрон примамка добре е гърмнал :))

    18:08 08.08.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 осраински

    9 19 Отговор
    Кво се очаква да кажат мишките

    18:08 08.08.2026

  • 31 негова работа е

    36 2 Отговор
    Това е бил чичо Румен!Помните ли чичо Бойко как се оплакваше за дрон управляван от чичо Румен който го следял?

    18:08 08.08.2026

  • 32 ХиХи

    37 5 Отговор
    Член пети срещу зеля

    18:09 08.08.2026

  • 33 Иласчук

    25 3 Отговор

    До коментар #1 от "Наталия Кобилкина, украинская сексоложка":

    Моля,моля колежке...,не ме подценявайте...!
    И я магу да задействам по пят членчики накуп!

    18:09 08.08.2026

  • 34 Простак

    15 3 Отговор

    До коментар #15 от "Ганя Путинофила":

    219%

    18:09 08.08.2026

  • 35 Петрохан ски лъжи на нискочелия

    37 6 Отговор

    До коментар #16 от "ДъБили":

    Устата на Мирчев Петрохан ски е пълна с петрохански на Ху иници

    Коментиран от #64

    18:10 08.08.2026

  • 36 Зеления

    43 4 Отговор
    Христо Гаджев от Герб и Ивайло Мирчев от ППДБ са в ступор, ядат си нервно ноктите и се чудят какво друго да напишат във Фейсбук след като вече заявиха че дрона е руски и това е провокация от Путин, а той се оказа украински

    18:10 08.08.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 украински дрон

    23 2 Отговор

    До коментар #23 от "Мим":

    Ако е преднамерена акция, е само предупреждение, какво би могло да се случва на неподготвените.

    18:10 08.08.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Юуп

    31 4 Отговор
    Язе срещу Русия не бих си мръднал пръста, обаче срещу Укрите и зеля фащам Калашника

    18:11 08.08.2026

  • 41 Дякон Унуфрий Араллампиев

    39 4 Отговор

    До коментар #19 от "червени подподколковници":

    Идеята е била да ударят помпената и да набедят Русия Пореден провал на украинската пропаганда Сега да обясняват как това чудо е дошло до България при положение че има ограничен обхват

    Коментиран от #55, #57, #119

    18:11 08.08.2026

  • 42 ЗА ВСИЧКО Е ВИНОВЕН

    3 15 Отговор

    До коментар #7 от "Зеленски удари зеления чорап радев":

    РАДЕВ. И за това тези на които от устата не им излиза Радев но само за лошо и за това че са се пръкнали подобия на Мирчев Гаджев и Костас "възрожденеца".

    18:11 08.08.2026

  • 43 Ха ХаХа

    12 2 Отговор

    До коментар #29 от "ХЪ ХЪ ХЪЪЪ":

    Безказармен дингил розоф, какво ли друго би казал ?

    18:11 08.08.2026

  • 44 такъв ще го покажат

    7 33 Отговор
    Дрона целия да е петолъчки сърпове и чукове ще е украински.Сакън руски да не е!

    Коментиран от #50

    18:11 08.08.2026

  • 45 Зеления

    27 3 Отговор

    До коментар #16 от "ДъБили":

    "Лама Мирчев, ще се извини ли сега за "руския дрон" или устата му е пълна с петрохански наденици?"

    В момента точно гълта сока от петроханските наденици и е възпрепятстван да направи извинение.

    18:12 08.08.2026

  • 46 най-вероятно

    20 3 Отговор
    ни управляват завършени олигофрени

    18:12 08.08.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 И какво точно примамва

    17 1 Отговор
    Този дрон-примамка... И при чиямамка

    Коментиран от #70

    18:13 08.08.2026

  • 50 Хихихи

    25 5 Отговор

    До коментар #44 от "такъв ще го покажат":

    Само, че имало свастики по него и е пишело слава бандеристан!

    18:13 08.08.2026

  • 51 Ха ХаХа

    27 2 Отговор
    Всички укродипломати, начело с екскортьорката в Кийиф

    18:14 08.08.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 СЮЛЕЙМАН

    20 4 Отговор
    Ха ха, хайде оня мирчев да видим сега какво ще излюпи във фейсбук профира си

    18:14 08.08.2026

  • 54 Точно така

    5 21 Отговор
    Припомняме, че малко по-рано днес премиерът Румен Радев съобщи за нахлуване и взривяване на дрон в българското въздушно пространство което се оказа 100% фейк !

    18:14 08.08.2026

  • 55 Може да е лондонски подарък за чорапа

    18 2 Отговор

    До коментар #41 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Как как Как ,АМИ ИЗСТРЕЛЯН Е ОТ РУМЪНИЯ ОТ И ИНГЕЛИЗИ ПРОВОКАТОРИ.

    18:14 08.08.2026

  • 56 Известните с глупостта си

    19 2 Отговор
    читатели на Дневник не вярват, че дронът е украински.

    18:15 08.08.2026

  • 57 Азз

    8 1 Отговор

    До коментар #41 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Може да е пуснато от...България

    18:16 08.08.2026

  • 58 Мунчовци

    5 3 Отговор
    Целта е постигната. “Сбиването” на агитките Украйна-Русия е подкладено. Сега пак ще отидат да копат картофите с тениска от кинтекс

    18:16 08.08.2026

  • 59 И за пореден път

    10 7 Отговор
    Едно говори Радев пред чуждестранните медии и друго за нашите. Просто е отвратително.

    18:16 08.08.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Колев

    5 18 Отговор

    До коментар #5 от "Хохо Бохо":

    Русия сглобява няколко паднали украински дрона и получава един за объркване на български пво служба

    Коментиран от #74

    18:17 08.08.2026

  • 62 Ами сега ...❗

    26 4 Отговор
    Радев да поиска от Вучич да ни екстрадират Зеленото дребно влечуго ! За удара по Трансбалканския газопровод !

    18:17 08.08.2026

  • 63 Дякон Унуфрий Араллампиев

    4 10 Отговор

    До коментар #9 от "Мимч":

    Просто не са улучили и са се провалили за пореден път Да живее демократична Украйна нашият защитник от руските пълчища Само да си оправят мерника че объркаха демокрацията

    18:17 08.08.2026

  • 64 Хаха

    20 3 Отговор

    До коментар #35 от "Петрохан ски лъжи на нискочелия":

    Тоя нискочел преследвач на разносвачи на пици има късмет, че "приятелския" му бандеровски дрон не е прелетял малко по-навътре и да тресне покрива на родната му къща в Крушаре...
    Много му се искаше та нисочелия да е "руски", ама.... сега що не коментира!?

    18:18 08.08.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Зеленото дребно влечуго

    17 4 Отговор
    Ни атакува

    Коментиран от #69

    18:20 08.08.2026

  • 67 Ха ха ха

    14 3 Отговор
    ХРАНИ КУЧЕ ДА ТЕ ХАПЕ. НИЕ ГИ ГУШИМ ТЕ НИ БОМБЯТ.

    18:21 08.08.2026

  • 68 Григор

    25 1 Отговор
    Имам точно два въпроса.
    1.Когато страни от Европейския съюз обявяваха, че дронът на тяхна територия е руски, незабавно викаха руския посланик. Ще извикаме ли украинския посланик?Ако не, защо?
    2.Когато страни от Европейския съюз обявяваха, че дронът на тяхна територия е руски, незабавно следваше протестна нота до министерството на външните работи на Русия. Ще има ли нота от наша страна?Ако не, защо?
    Двоен аршин не трябва да има!

    Коментиран от #71

    18:21 08.08.2026

  • 69 Тихо ватнишки примат

    4 17 Отговор

    До коментар #66 от "Зеленото дребно влечуго":

    Страхотна стратегия! Хвърчило дори разгада че дронът бил "малък" но гръмнал много силно и подплашил освен него и свитата му и падпадъците в нивата! Ноооо, НАТО е виновно ч не ни е предпазило и врагът( неуточнен) е заплашил скъпоценното здраве на Великия натовски пилот!
    Имам в предвид душевното му равновесие!

    Коментиран от #73

    18:22 08.08.2026

  • 70 какво точно примамва ли

    5 1 Отговор

    До коментар #49 от "И какво точно примамва":

    примамва дронове педофили най вероятно

    18:22 08.08.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Да, ама НЕ

    20 2 Отговор
    Инцидентът с Украинският Дрон Майя не е преднамерен,
    само дето Зеленски иска да Въвлече във войната всички страни в региона,
    а ако може да предизвика и Световна, ще бъде прекрасно за Укрия!

    Коментиран от #105

    18:26 08.08.2026

  • 73 Да ама

    14 0 Отговор

    До коментар #69 от "Тихо ватнишки примат":

    Кокошките спряха да снасят и Натю трябва да си плати. И може у пущинака кратери да няма ама я виж кви кратери по пътищата ни тея руснаци са направили с тея дрони

    18:26 08.08.2026

  • 74 Хохо Бохо

    9 1 Отговор

    До коментар #61 от "Колев":

    Русия даже сложи надрусеняка и хунтата му на чело на 404 за да крадат запада, да го корумпират и да им унищожат оръжията. Нали бе гений? От де ви намират с по 2 грама мозък???

    18:26 08.08.2026

  • 75 Майя Плисецкая

    6 2 Отговор
    Що пък да не е украински, летял, летял, пък се повредил и кривнал. Помните ли, имаше едни автомобили Запорожец?

    18:26 08.08.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Хе,хе...🤣!

    11 1 Отговор
    ,,НАЙ-ВЕРОЯТНО е украинска примамка „Майя“..."
    Мисирките си оставят вратичка...😉!

    18:28 08.08.2026

  • 78 Мария

    8 1 Отговор
    МО казва донът вероятно е украински. В доста медии категорично пише, че донът е украински. Българските журналисти са специалисти по всичко, включително и по дронове.
    На това ли му викат свобода на словото?
    Е как да вярва човек?

    18:30 08.08.2026

  • 79 Все тая, кукуту Мирчев

    14 1 Отговор
    Искал межународно разследване

    18:31 08.08.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Калоян

    12 0 Отговор
    Първо пристига задокеански самольот и каца ,,погрешка" в гражданското летище.
    После пада ,, погрешка" укрински дрон ,,примамка" ,натъпкан с експлозиви.
    До вчера мислех,че сме индиански резерват,а то сме били разграден двор.Даже още нямаме статут за резерват.

    18:32 08.08.2026

  • 82 ккк

    16 0 Отговор
    но ако беше руски друга песен щаха да пеят ама нали укри няма нищо сериозно

    18:34 08.08.2026

  • 83 О, Морес

    14 1 Отговор
    Дроновете-примамки би трябвало да примамват.Не да се взривяват.И то на 200 м. от газово-разпредрлителна станция.Все едно на кукичката вместо червей,да виси ръчна граната.Най- малко трябва да се изпрати нота до треньорката по фитнес в съответното синьо-жълто посолство !

    18:35 08.08.2026

  • 84 хихи

    21 0 Отговор
    Казах ли ви че дронът е Демократичен??? Казах ви? А демократичен дрон и газопровод да взриви му се ръкопляска от жълтопаветниците и му се вика Слава Украине

    18:36 08.08.2026

  • 85 ДРОНА

    4 0 Отговор
    ибахвавнекадърниците...

    18:37 08.08.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Ха ХаХа

    2 3 Отговор

    До коментар #76 от "На Урко фашистите всичко е позволено":

    Лумпур жив ли си още?

    18:40 08.08.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Смотаняка

    13 1 Отговор
    Мирчев пак скъса натегалото!

    Коментиран от #96

    18:46 08.08.2026

  • 90 Сатана Z

    17 0 Отговор
    А на Слъчака по цял ден се разхождат "украински примамки" на два крака през деня и на 4 крака през вечерта .Отговарят на всякакви повиквания.

    Коментиран от #106

    18:48 08.08.2026

  • 91 Еее

    12 1 Отговор
    Щом е украински,може да се взривява, където иска в България.

    18:49 08.08.2026

  • 92 Кирил

    3 17 Отговор
    Русия нападна Украйна. Всички щети са причинени от русия

    Коментиран от #97, #98

    18:51 08.08.2026

  • 93 Зеленият пръдлю

    9 0 Отговор
    значи пуска хварчила и където отидат там ? Примамки били. Ами ако бяха примамили на братушките големият боздуган а?

    18:52 08.08.2026

  • 94 Сакън да не обвиним Русия

    5 10 Отговор
    Какви са тези свободни съчинения? Дроновете-примамки се пускат на източния фронт и то в друга посока. А и защо му е на дрон-примамка експлозив? Да му балансира полета?

    Коментиран от #99

    18:52 08.08.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 ,,КУ-КУ"-то- Мирчев...!

    12 1 Отговор

    До коментар #89 от "Смотаняка":

    Два пъти сериозно се излага!
    Първият път,като правеше видео на раздавача на храна,заяждайки се безпрецедентно с него...!
    И сега-с тая...,,Руска Хибридна Атака"...!

    Коментиран от #107

    18:53 08.08.2026

  • 97 Ха ХаХа

    13 3 Отговор

    До коментар #92 от "Кирил":

    Русия влезе да защити 8 млн.руснаци със забранен език и убити 14000 цивилни и 500 деца.
    Това не е България да изостави българите в Македония и Гърция

    18:53 08.08.2026

  • 98 Чу кун дур

    11 1 Отговор

    До коментар #92 от "Кирил":

    Кой нападна Иран ?

    18:53 08.08.2026

  • 99 Имат

    3 0 Отговор

    До коментар #94 от "Сакън да не обвиним Русия":

    експлозив пич. около 2 кг е !

    Коментиран от #102

    18:55 08.08.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Мадяр

    7 5 Отговор
    Вашият президент е по-голям комедиант от нашия!

    18:56 08.08.2026

  • 102 Сакън да не обвиним Русия

    7 3 Отговор

    До коментар #99 от "Имат":

    Че има експлозив е ясно - нали е гръмнал? Аз питам за какво му е? Това дори не е управляем дрон.

    18:58 08.08.2026

  • 103 Боташ

    4 5 Отговор
    Ние ще пазим България с бракувани Миг29 и с жива сила на Амбразурата

    19:06 08.08.2026

  • 104 Ма, да, бе,

    8 2 Отговор
    Щом е мая и щом е украински, какво въобще сме се запритеснявали, нали? То, даже нашите власти всичко са знаели и дори нарочно са го допуснали… Идиоти!

    19:09 08.08.2026

  • 105 Яко ни лъжат

    8 1 Отговор

    До коментар #72 от "Да, ама НЕ":

    Примамка, за какво служи примамката, за да отклонява пво ракети към тях. Повече примамки блокират пво системите и ударните ракети и дронове атакуват набелязаните обекти пропуснати от пво! Така че е лъжа, дрона да е примамка. Нападателен е!

    19:15 08.08.2026

  • 106 Дякон Унуфрий Араллампиев

    6 2 Отговор

    До коментар #90 от "Сатана Z":

    Плъзнали са из цялото източно черноморие Нагли надменни крадливи Примамват предимно богати попийнали бизнесмени и ги бомбардират Занимават се с измами и джебчийство

    19:22 08.08.2026

  • 107 Зеления

    4 2 Отговор

    До коментар #96 от ",,КУ-КУ"-то- Мирчев...!":

    "Два пъти сериозно се излага!"

    Как само два пъти се е излагал Мирчев, много си снизхоздителен.

    А като се навежда на Тюркмян чешма?

    Коментиран от #113

    19:23 08.08.2026

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Теслатъ

    9 2 Отговор
    Примамките не се "тъпчат" с взрив!

    19:29 08.08.2026

  • 110 Голем специалист

    0 1 Отговор
    Много е вероятно....

    19:39 08.08.2026

  • 111 Укротрола е болен от скоротечен рак.

    3 1 Отговор
    Укротрола е болен от скоротечен рак.

    19:40 08.08.2026

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Късото чело

    4 1 Отговор

    До коментар #107 от "Зеления":

    Мирчев се гласи за президент.И затова се натяга пред шефовете.

    19:46 08.08.2026

  • 114 Хаха

    4 1 Отговор
    Къде са петроханци? Да търсят сексоложката !

    19:49 08.08.2026

  • 115 Ключови места

    2 5 Отговор
    според визуалните белези на корпуса, крилата и носовата част, това е руски разузнавателен дрон тип Orlan‑10.
    Той се използва от руските въоръжени сили за наблюдение, корекция на артилерийски огън и електронно разузнаване.

    20:22 08.08.2026

  • 116 Щом украински

    3 1 Отговор
    няма да е преднамерен, ама я да беше руски какви уста щяха да отворят.
    Като че ли дроновете им пука къде падат…

    Коментиран от #117

    20:31 08.08.2026

  • 117 какви уста

    1 2 Отговор

    До коментар #116 от "Щом украински":

    Такива каквито вие отваряте сега🤣🤣🤣

    20:40 08.08.2026

  • 118 Замислен

    4 2 Отговор
    Сега ще изгоним ли 33 дипломата?Ами тъй де.

    20:44 08.08.2026

  • 119 баба гуси

    2 0 Отговор

    До коментар #41 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    чадо защо взе всичките банани?краставици нямаше ли?

    21:28 08.08.2026

  • 120 Помни

    1 1 Отговор
    На 10.3.2022 година украински боен дрон ту 141 Стриж прелита над Унгария и се разбива в хърватската столица Загреб до студентски общежития . Поради късният час , жертви няма . На 4.3 2022 година Украйна сваля румънски МИГ 21 летящ над Черно море в международно въздушно пространство . Сваля и два румънски вертолета Ми 8 опитващи се да издирят пилота на сваленият самолет . Екипажите загиват . За ,,благодарност" Румъния подарява 111 изтребителя МИГ на Украйна . Практически всички те са свалени от Русия . 15.11.2022 година украинска ракета убива двама поляци край село Пшеводов . Това са само по фрапантните случаи на украински удари по страни членки на НАТО. Дребни истории като тези с украинският дрон в България са десетки , ако не и стотици...

    22:53 08.08.2026

  • 121 Ний ша Ва упрайм

    2 0 Отговор
    мамалигарите са го проспали или нарочно са го пущили

    23:02 08.08.2026

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 мунчо обеща

    0 0 Отговор

    До коментар #122 от "Този":

    да спре кражбите и мутрите КОГА????????

    01:57 09.08.2026

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