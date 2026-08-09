Няма фрапиращи нарушения на вносните храни! Министър и земеделци се натъкнали на голяма "сива зона"

Няма фрапиращи нарушения от гледна точка на безопасността на храните, които влизат през българо-турската граница. Това заяви министърът на земеделието, храните и горите Пламен Абровски пред БНТ.

Той посочи, че комплексните проверки на вноса на плодове и зеленчуци у нас се правят на две нива - влизащи храни от трети страни и тогава, когато влизат от Гърция и Румъния. Оказа се, че в годините назад никога не е правена проверка на вноса на плодове и зеленчуци у нас, възмутен е министър Абровски, който даде пример, че е установил две различни цени на вносни домати у нас - едната на 30 цента, другата на 1.30 евро.

Той изтъкна, че всичко това се е случвало в последните 10 години. "Когато попитах защо не са се правили проверки на вноса на плодове и зеленчуци у нас, отговорът беше, че се влиза в така наречената "сива зона", в която се допират Министерство на земеделието, Министерство на финансите и Министерство на икономиката. В последните години на нито един министър не му се е занимавало да реши проблемите, а нашата амбиция е това нещо да се промени - да няма такава амплитуда в цените на вносните плодове и зеленчуци", закани се земеделският министър.

Министър Пламен Абровски добави, че промяната ще дойде от това да се започне работа с правителствата на трети държави, които са извън ЕС.

Той посочи, че за съжаление земеделието в България е силно фрагментирано. "Нашата амбиция е да стартираме и да използваме средствата така, че да се подпомогне кооперирането на земеделците и да бъдат създадени данъчни стимули. Правителството ще предложи мерки, които да обедини земеделците", обеща миинстърът на земеделието и храните.

Според него огромната част от храните минават през големите търговски вериги, като крайната цена се формира от търсенето и предлагането. "Работата с търговските вериги трябва да бъде внимателна, но твърда и последователна. Ролята на правителството е да създава условия, без да нарушава пазара", добави министър Абровски.

Той смята, че "справедливата цена" ще има изключително дисциплиниращ ефект на пазара.