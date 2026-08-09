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Няма фрапиращи нарушения на вносните храни! Министър и земеделци се натъкнали на голяма "сива зона"

Няма фрапиращи нарушения на вносните храни! Министър и земеделци се натъкнали на голяма "сива зона"

9 Август, 2026 09:17 1 426 24

  • плодове-
  • зеленчуци-
  • турция-
  • внос-
  • пламен абровски

Министър Пламен Абровски добави, че промяната ще дойде от това да се започне работа с правителствата на трети държави, които са извън ЕС

Няма фрапиращи нарушения на вносните храни! Министър и земеделци се натъкнали на голяма "сива зона" - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Няма фрапиращи нарушения от гледна точка на безопасността на храните, които влизат през българо-турската граница. Това заяви министърът на земеделието, храните и горите Пламен Абровски пред БНТ.

Той посочи, че комплексните проверки на вноса на плодове и зеленчуци у нас се правят на две нива - влизащи храни от трети страни и тогава, когато влизат от Гърция и Румъния. Оказа се, че в годините назад никога не е правена проверка на вноса на плодове и зеленчуци у нас, възмутен е министър Абровски, който даде пример, че е установил две различни цени на вносни домати у нас - едната на 30 цента, другата на 1.30 евро.

Той изтъкна, че всичко това се е случвало в последните 10 години. "Когато попитах защо не са се правили проверки на вноса на плодове и зеленчуци у нас, отговорът беше, че се влиза в така наречената "сива зона", в която се допират Министерство на земеделието, Министерство на финансите и Министерство на икономиката. В последните години на нито един министър не му се е занимавало да реши проблемите, а нашата амбиция е това нещо да се промени - да няма такава амплитуда в цените на вносните плодове и зеленчуци", закани се земеделският министър.

Министър Пламен Абровски добави, че промяната ще дойде от това да се започне работа с правителствата на трети държави, които са извън ЕС.

Той посочи, че за съжаление земеделието в България е силно фрагментирано. "Нашата амбиция е да стартираме и да използваме средствата така, че да се подпомогне кооперирането на земеделците и да бъдат създадени данъчни стимули. Правителството ще предложи мерки, които да обедини земеделците", обеща миинстърът на земеделието и храните.

Според него огромната част от храните минават през големите търговски вериги, като крайната цена се формира от търсенето и предлагането. "Работата с търговските вериги трябва да бъде внимателна, но твърда и последователна. Ролята на правителството е да създава условия, без да нарушава пазара", добави министър Абровски.

Той смята, че "справедливата цена" ще има изключително дисциплиниращ ефект на пазара.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 няма държава

    24 2 Отговор
    Ама това не е от вчера . С години се играе тази игра , но плащат подкупи и си затварят очите !!!

    09:20 09.08.2026

  • 2 факт

    22 1 Отговор
    няма и мафия

    09:21 09.08.2026

  • 3 Не са приведени !

    15 1 Отговор
    Към Нашия Стандарт !

    09:22 09.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 kоkорчо 💋🍌

    19 2 Отговор
    първи ден и нема нарушения
    смяната е успешна

    дупедстите да си дигнат заплатите

    09:23 09.08.2026

  • 6 1488

    12 2 Отговор
    евро идва от еврейн

    09:23 09.08.2026

  • 7 Кошница с гавра

    18 0 Отговор
    Дори и платените от Копринката тролове на Шиши не вярват на пасквилите, които трябва да харесват служебно.

    09:24 09.08.2026

  • 8 1488

    11 0 Отговор
    евро идва от еврейн
    💶 = ✡️

    09:24 09.08.2026

  • 9 БоюЦиганина

    20 0 Отговор
    Да, то и корупция хич няма.

    09:28 09.08.2026

  • 10 млад еврас

    19 0 Отговор
    А дали проверихте стоките дали са едно и също качество във веригите, че цените по високи а качеството по лошо, само си представете с ква скорост ни крадат.

    09:28 09.08.2026

  • 11 просто питам

    14 1 Отговор
    не може ли да накараме производителите от ЕС да не слагат отрови в храните..различни ЕТА..и палмово масло, като всички са наясно до какво водят тези "добавки"..Трябва ли да продължават да убиват хората ..заради едни изроди които печелят за сметка на здравето на хората..Какви са тези минимални..безопасни количество отрови които са позволени..и кой и защо ги позволява..Знам че звучи "наивно" и че нищо няма да бъде направено..за жалост..Продават краве масло и признават че там видите ли има 82% от продукта и хора като диваци се радват..а какви са др.18% ? УЖАС..като знаем как се контролират тези продавачи и прекупвачи и какви боклуци ядем..И с днешна дата ...Няма фрапиращи случаи..в смисъл..не умряха веднага примерно 1000 човека от тези храни..но в близките години ще нарасне значително болни от рак и др.. болести..

    09:31 09.08.2026

  • 12 Даа!

    8 1 Отговор
    В сравнение с предишния/ бивш министър на Земеделието,дано не греша фамилията му,Хрисанов,този е пълен неможач.Не разбирам все още кадровата политика на Румен Радев.Между другото,цялото ми семейство гласуваха за него.Има много добри попадения,но и пълни недоразумения,който нямат обяснение.Онази- външната министърка,този . Абе назначи онзи,който си видял че е в час,че върши работа.Ама бил от друга партия,няма значение.Китаеца го е измислил,преди хиляди години, примера за цвета на котката.Важно е да лови мишки!

    Коментиран от #17

    10:11 09.08.2026

  • 13 Овчар

    4 1 Отговор
    Последни новини в североизточна България 54 са без ток..! От 9.30 ч.

    Коментиран от #14, #19

    10:15 09.08.2026

  • 14 Овчар

    5 1 Отговор

    До коментар #13 от "Овчар":

    Корекция 54 селища са без ток..

    10:16 09.08.2026

  • 15 Мразещ популизма

    6 0 Отговор
    Този е голям Тиквеник! Стимулирането на кооперирането само ще помогне на най-големите АСМ- Монтана, Октопод и други да ползват данъчни облекчения. Колко ли пари под масата са обещали на Абровски можем само да гадаем! За проверките на плодовете и зеленчуците не е вярно! Тези проверки са част от фитосанитарните условия по вноса от трети страни, а всеки следящ новините е в час кой контролираше лабораториите!

    10:32 09.08.2026

  • 16 Министере

    4 0 Отговор
    Торбите на хляба същите ,но все повече въздух в тях ? Цената на горе. И що оставяте най-големите печалби от над 100 % в прекупвачите , а те наредени по двама -трима докато стигне до магазина. Нищо няма за производител и магазинера с 480 евро чиста заплата . На всеки голям магазин и табели с "търсим персонал " а вътре трудно говорещи Български мургавелковци. Наемите на маса или щанд на "общински пазари " виждал ли си ? Къде ти е КООП -еративен пазар свободен и с отделено място за животни например. А , или и тях ги държи местната политическа мафия та никой не стъпва вече там. Скъпо заради наемите ,таксите и рекета над автомобилист спрял на около да пазари нещо ?

    10:33 09.08.2026

  • 17 Мразещ Популизма

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Даа!":

    Този министър Абровски и Ивкова са ТОП в листата с объркани глави и безидейници. Хвърлят пушилки и никакви решения само див популизъм докато колабират системите за които отговарят!

    10:37 09.08.2026

  • 18 Този

    2 0 Отговор
    Наистина ще направи така ,че да няма амплитуда в цените . Смръщва лице единствено когато спомене най-ниската цена от 0,30 цента. Вечно ухилен и омазнен щом е за изравняване към 1,30 на границата още. Колкото е борбата с олигархия и политическа дерибейщина по места със станали кметове милионери за 8 години ,толкова е и справедливото им ценообразуване към всичко на горе и по-скъпо ,но пък приравнено защото те щели да го пипнат и контролират. Резултата ще го разберете на зима след поредното увеличение на всичко. До сега това от 30 % на едно и 20% на другото и 40 на топлото , и около 9 на ел. енергия ще ги оправи нещата. Работят със замах- няма 1-2-3 . Всичко е в десеттици при тези новите -стари комунистически олигархи от червената мафия. Как е -клуба на богатите ? Шавате ли още ,дишате ли ?

    10:41 09.08.2026

  • 19 Краваря

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Овчар":

    От две седмици е като цветомузика в дискотека. Токови удари и мигновени прекъсвания и това винаги след скок на цените и "огромните " вложения от ЕРД и ЕРП на ТИМ и държавата . Няма и по цели часове . Ни климатик да пуснеш ,ни на хладилник фризер да разчиташ. Казват ,че при старт след такива удари електромера отчита стартов много повече използван ток и наред с коефициенти в дистанционните уреди вече идва много. За крадците няма зима -лято . Все знаят -учили са - как да те оберат . Не напразно половината в народното събрание или повече са в този бизнес и техни подлоги за %-та

    10:49 09.08.2026

  • 20 Мразещ популизма

    2 0 Отговор
    Абровски, какво става с млякото и цените на програмата “Грижа за хората “ ! Всеки може да погледне произволна брушура на верига за отстъпки и цените от програмата на Абровски и да ги сравни! Очаквайте включване и от Ифкова в здравеопазването !

    10:51 09.08.2026

  • 21 Гост

    2 0 Отговор
    Според закона, всяка стока, внесена отвън, но пакетирана тук, се води българско производство.

    11:02 09.08.2026

  • 22 има ли някой да вярва

    2 0 Отговор
    на българските мушенгии и гешефти???

    11:13 09.08.2026

  • 23 хихи

    2 0 Отговор
    сменя се посоката на потоците пари. Нищо няма да се промени. След 6м.-1г-2-4г следващия министър същото ще го говори.....

    11:18 09.08.2026

  • 24 Да бе няма 🤬🤬

    1 0 Отговор
    В ЕС за забранени хиляди препарати за пръскане по зеленчуци и плодове. Нямало страшно. В Турция пръскат с тях.

    11:34 09.08.2026

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