Няма фрапиращи нарушения на вносните храни! Министър и земеделци се натъкнали на голяма "сива зона"

Няма фрапиращи нарушения от гледна точка на безопасността на храните, които влизат през българо-турската граница. Това заяви министърът на земеделието, храните и горите Пламен Абровски пред БНТ.
Той посочи, че комплексните проверки на вноса на плодове и зеленчуци у нас се правят на две нива - влизащи храни от трети страни и тогава, когато влизат от Гърция и Румъния. Оказа се, че в годините назад никога не е правена проверка на вноса на плодове и зеленчуци у нас, възмутен е министър Абровски, който даде пример, че е установил две различни цени на вносни домати у нас - едната на 30 цента, другата на 1.30 евро.
Той изтъкна, че всичко това се е случвало в последните 10 години. "Когато попитах защо не са се правили проверки на вноса на плодове и зеленчуци у нас, отговорът беше, че се влиза в така наречената "сива зона", в която се допират Министерство на земеделието, Министерство на финансите и Министерство на икономиката. В последните години на нито един министър не му се е занимавало да реши проблемите, а нашата амбиция е това нещо да се промени - да няма такава амплитуда в цените на вносните плодове и зеленчуци", закани се земеделският министър.
Министър Пламен Абровски добави, че промяната ще дойде от това да се започне работа с правителствата на трети държави, които са извън ЕС.
Той посочи, че за съжаление земеделието в България е силно фрагментирано. "Нашата амбиция е да стартираме и да използваме средствата така, че да се подпомогне кооперирането на земеделците и да бъдат създадени данъчни стимули. Правителството ще предложи мерки, които да обедини земеделците", обеща миинстърът на земеделието и храните.
Според него огромната част от храните минават през големите търговски вериги, като крайната цена се формира от търсенето и предлагането. "Работата с търговските вериги трябва да бъде внимателна, но твърда и последователна. Ролята на правителството е да създава условия, без да нарушава пазара", добави министър Абровски.
Той смята, че "справедливата цена" ще има изключително дисциплиниращ ефект на пазара.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 няма държава
09:20 09.08.2026
2 факт
09:21 09.08.2026
3 Не са приведени !
09:22 09.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 kоkорчо 💋🍌
смяната е успешна
дупедстите да си дигнат заплатите
09:23 09.08.2026
6 1488
09:23 09.08.2026
7 Кошница с гавра
09:24 09.08.2026
8 1488
💶 = ✡️
09:24 09.08.2026
9 БоюЦиганина
09:28 09.08.2026
10 млад еврас
09:28 09.08.2026
11 просто питам
09:31 09.08.2026
12 Даа!
Коментиран от #17
10:11 09.08.2026
13 Овчар
Коментиран от #14, #19
10:15 09.08.2026
14 Овчар
До коментар #13 от "Овчар":Корекция 54 селища са без ток..
10:16 09.08.2026
15 Мразещ популизма
10:32 09.08.2026
16 Министере
10:33 09.08.2026
17 Мразещ Популизма
До коментар #12 от "Даа!":Този министър Абровски и Ивкова са ТОП в листата с объркани глави и безидейници. Хвърлят пушилки и никакви решения само див популизъм докато колабират системите за които отговарят!
10:37 09.08.2026
18 Този
10:41 09.08.2026
19 Краваря
До коментар #13 от "Овчар":От две седмици е като цветомузика в дискотека. Токови удари и мигновени прекъсвания и това винаги след скок на цените и "огромните " вложения от ЕРД и ЕРП на ТИМ и държавата . Няма и по цели часове . Ни климатик да пуснеш ,ни на хладилник фризер да разчиташ. Казват ,че при старт след такива удари електромера отчита стартов много повече използван ток и наред с коефициенти в дистанционните уреди вече идва много. За крадците няма зима -лято . Все знаят -учили са - как да те оберат . Не напразно половината в народното събрание или повече са в този бизнес и техни подлоги за %-та
10:49 09.08.2026
20 Мразещ популизма
10:51 09.08.2026
21 Гост
11:02 09.08.2026
22 има ли някой да вярва
11:13 09.08.2026
23 хихи
11:18 09.08.2026
24 Да бе няма 🤬🤬
11:34 09.08.2026