Край с лева, от днес само в евро

На 8 август приключи едногодишният период за задължително двойно обозначаване на цените и в левове, освен в евро.
По своя преценка търговците могат да продължат да посочват и левовата равностойност на цените, но единствено с информационна цел.
Двойното обозначаване на цените в левове и евро беше временна мярка, която целеше да подпомогне потребителите да свикнат по-лесно с новата валута и да се предотврати нелоялното повишаване на цените от страна на търговците.
Ако от днес те продължат доброволно да посочват и левова равностойност, трябва недвусмислено да е видно, че цената в евро е единствената продажна и платима цена, а стойността в левове има само справочен характер.
Цените в евро и левове трябва да са изписани ясно и коректно, по начин, който не поставя потребителите в заблуждение. Те трябва имат предвид, че превалутирането трябва да бъде извършено по официалния фиксиран курс.
Законът за въвеждане на еврото не предвижда специален преходен период по отношение използването на менюта, каталози, ценоразписи, брошури и други печатни материали с двойно обозначени цени след изтичане на периода на двойно обозначаване.
Това обаче не означава, че всички такива материали задължително трябва да бъдат унищожени или изцяло преиздадени от днес нататък. Те могат да продължат да се използват, когато цената в евро е актуалната платима цена, а левовата стойност остава справочна и неплатима.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 От 1.79 след дни става
Коментиран от #7, #45, #65
09:16 09.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 обективен
Коментиран от #8, #43, #52, #66, #91
09:17 09.08.2026
4 Бесен - Язовец
Коментиран от #61
09:17 09.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 След Като С България !
За Какво ти Е Лева ?
09:17 09.08.2026
7 Прав си
До коментар #1 от "От 1.79 след дни става":Нова вълна на по скъпвяне ще се случи но ганио има пари и имоти може да си го позволи
09:17 09.08.2026
8 Не Е Сигурно !
До коментар #3 от "обективен":Сигурно Има !
И Още !
09:19 09.08.2026
9 факт
Коментиран от #53
09:19 09.08.2026
10 €6axтенимайката
Коментиран от #50
09:19 09.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Рефер
09:20 09.08.2026
13 Пич
Гръмнахте ли шампанското......?!
Ако не сте - на бегом да го гърмите!!!
Защото от утре ще ви гърмят само финансови и инфлационни шамари зад врата!!!
Глупав народ - слаба държава!!!
09:20 09.08.2026
14 У лево
Коментиран от #20, #22, #68
09:20 09.08.2026
15 007 лиценз ту кил
До коментар #5 от "Край с мръсната Саяна":И на мен ми е противен и заслужава да го храниш, но недей да оскверняваш паметта на детето, имай страх от Бога.
09:21 09.08.2026
16 Емигрант
Някой има ли обяснение?
Коментиран от #26
09:21 09.08.2026
17 Дзак
09:22 09.08.2026
18 1488
💶 = 🔯
09:22 09.08.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 СВО 1 627 дни РЕЗИЛ
До коментар #14 от "У лево":Каква радост, гордост и въодушевление пък беше през 2013 год.
Коментиран от #30, #51
09:25 09.08.2026
21 Тиквуня
09:25 09.08.2026
22 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #14 от "У лево":Пак си без домашно❗
Коментиран от #55
09:26 09.08.2026
23 Ццц
Коментиран от #69
09:26 09.08.2026
24 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
09:28 09.08.2026
25 изненадан
09:31 09.08.2026
26 Българин
До коментар #16 от "Емигрант":Има! Жан Виденов се върна на власт.
09:31 09.08.2026
27 Ибришим Алабашев
09:32 09.08.2026
28 млад еврас
09:32 09.08.2026
29 Факт, по времето на
09:32 09.08.2026
30 Българин
До коментар #20 от "СВО 1 627 дни РЕЗИЛ":За каквото му плащат, за това пише човекът. Семейство храни. Къща строи. Автомобили поддържа.
През 2013-та Путин още не беше развързал кесията за "русофили".
09:33 09.08.2026
31 Най-голямото
Бог ще ви съди!
Коментиран от #41
09:34 09.08.2026
32 Гост
Коментиран от #36, #72, #78
09:34 09.08.2026
33 разбрахме че държава няма
09:36 09.08.2026
34 Троян
Коментиран от #42
09:36 09.08.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 СВО 1 627 дни РЕЗИЛ
До коментар #32 от "Гост":Каквато и валута да се използва, бъгарският "бизнесмен" е на принципа „Ден година храни“.
09:38 09.08.2026
37 Янко
09:39 09.08.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Някой
09:43 09.08.2026
40 Българин
09:44 09.08.2026
41 Феликс Дж
До коментар #31 от "Най-голямото":Да не забравяме и Милен Велчев.
09:45 09.08.2026
42 МЪКА
До коментар #34 от "Троян":Може ли малко по-подробно да обясните какво ни чака, защото не всички можем да си го представим. Колкото до Швецарския Франк преди около 10-15 години идея си нямаш колко семейства се издъниха, след като купиха жилища с ипотечен кредит в превъзнасяния франк.
Коментиран от #47, #92
09:47 09.08.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 България на 3 планети
09:50 09.08.2026
45 Миндю
До коментар #1 от "От 1.79 след дни става":Гърците намалиха горивата от 01.08.2026г. Тук от тогава започнаха да ни подготвят за увеличението им.Това шопите са долни мръсници.
Коментиран от #49
09:53 09.08.2026
46 Мишо
09:53 09.08.2026
47 издънили са се
До коментар #42 от "МЪКА":защото са идиоти като тебе и са вярвали че еврото ще обезцени швейцарския франк и ще връщат по-малки заеми със заплати в лева пък то всъщност умрялото евро се срина а франка поскъпна още повече
09:54 09.08.2026
48 Времето беше...
10:02 09.08.2026
49 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #45 от "Миндю":😉 Те и у нас ги намаляват-
с осемдесет евра
вместо да пълниш ЦЯЛ резервоар,
ще пълниш 2/3😉
10:02 09.08.2026
50 Офелия
До коментар #10 от "€6axтенимайката":Границите са отворени бе.Що не бягате?Що стоите тук и охкате.А,да.Не знаете езици и измисленото Ви образование не се признава,нали?Тази държава никога,ама никога няма да се адаптира към цивилизования свят.Вижте какви комунисти все още преподават в университетите.Учат децата ни на простотии отречени от десетилетия.Много от тях са учили в СССР.Но никой не отиде да живее там.Дори на екскурзия не стъпват.
Коментиран от #74, #96
10:02 09.08.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Стенли
До коментар #9 от "факт":Да със същата , само дето вместо лев , сега пише евро , пример паркинг пет лв миналата година , сега 5 евро 😕😡
Коментиран от #64
10:04 09.08.2026
54 Немога да им свикна
Коментиран от #79
10:04 09.08.2026
55 Доларите в марки
До коментар #22 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Мораториум върху външния дълг и печатане на фалшиви банкноти означава само едно нещо.
10:06 09.08.2026
56 Сърдит капейко
10:10 09.08.2026
57 Последния софиянец
Търсят ли нов идол?
10:11 09.08.2026
58 Зеления
/със съдействието на Румен Радев, който отказа референдума на Възраждане лева да е валута до 2043г., а после чисто популистки, когато знаеше че ГЕРб, ППДБ, ДПС, БСП ще блокират искане за референдум, чак тогава предложи да има такъв, като взе властта не подаде искане до ЕС, че данните за еврозоната са манипулирани от Теменужка и не поиска връщането на лева/
За мен няма значение коя партия какво ми предлага - икономика, данъци или нещо друго. Дали на партията й харесва ЕС, Русия или САЩ - щом си предал държавата й или си способствал това да стане и си й отнел националния символ, за мен ти вече не съществуваш.
Звезди да ми свалят от небето Радев, ГЕРБ, ППДБ, БСП и ДПС никога няма да гласувам за тях.
Да крадат политиците - ще се преживее, пари пак ще се изкарат,
Да са малоумни - ще се преживее, други ще дойдат
Да съсипят икономиката - и това ще се преживее, икономика може да се вдигне отново
Армията да съсипят - и армия се гради отново.
Но да предадеш една от същностите на държавата си - валутата, това е все едно да захвърлиш знамето, герба, химна, името на държавата и да ги замениш с друго - ТОВА НЕ СЕ ПРОЩАВА!
10:12 09.08.2026
59 СВО 1 627 дни РЕЗИЛ
До коментар #51 от "е-БНБ":Те са точно за тези, които не разбират и не вярват, дори когато „Око да види, ръка да пипне“.
10:13 09.08.2026
60 Бит русораст
10:14 09.08.2026
61 Цонка
До коментар #4 от "Бесен - Язовец":Като ходите в Одрин за лекарства как се ориентирате за цените?А в Гърция по плажовете цените има ли ги и в лева,че толкова сълзи леете бе,нещастници.В Париж,Рим и Милано да не би заради Вас цените да са в евро и лева?Аз например с удоволствие наблюдавам как пъпешите от 2 евро килото ще изгният.Един произвел 120 тона дини се тръшка и той.Не можел да ги продаде.И те ще пожълтеят,но не сваля цената от инат.Нямало по-вече да сее дини.Последен път ядох дини в Куба преди 35 години.Почти без пари.Хората гледат да си продадат стоката.
10:14 09.08.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Стенли
До коментар #53 от "Стенли":Ти безумец и , кажи , кое не вярно , като самия Петканов най големия радетел за тази прословута еврозона , при интервю смънка , че за съжаление е станало , точно така😮💨😕😡🤯
10:18 09.08.2026
65 Ксаниба
До коментар #1 от "От 1.79 след дни става":Спекулата с цените на горивата е търси при руската мафия.
10:18 09.08.2026
66 Хаха
До коментар #3 от "обективен":То пък до еврото кви бяхме, "богати" ли...
А сега казват, че сме в "клуба на
Богатите", значи никой не трябва да се оплаква, че "няма пари" или сме "бедни"!?
Коментиран от #70
10:20 09.08.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Неда
До коментар #14 от "У лево":Така е,но тъпанарите не могат да вдянат.И какво значение има парите ти как се наричат?Важна е покупателната способност.Този "бизнесмен",опечения,имал и злато което дори се разтопило от горещината.Затова избягвам да държа злато у дома.
10:23 09.08.2026
69 Хаха
До коментар #23 от "Ццц":Още не съм видял някой такъв "експерт" след дрънкане на Велики глупости по телевизора и след това същите да не се случат, да си скъса или изяде дипломата в ефир!
А има стотици, дори хиляди такива примери за повече от 35 г. и не само че не си късат дипломите, но и най-нагло преподават глупостите си на студенти и се изхранват с това....
10:25 09.08.2026
70 Стенли
До коментар #66 от "Хаха":Много точно , и преди еврото си бяхме ц, рвули , но сега станахме още по големи ц, рвули , и ква стана тя сменихме бою циганина с Радев лъжеца 😕
Коментиран от #77
10:26 09.08.2026
71 Ганю- простия
10:27 09.08.2026
72 Гочо
До коментар #32 от "Гост":Ми що купувате бе?Помните ли Попов какво Ви каза-за бога братя,не купувайте.Е,поне купувайте най-необходимото.Както тази година плажовете останаха празни.Платената част.Това е начина.Пъпешите 2 евро килото?Да си ги ядат.И без пъпеш може.Тъжното е цялата история е,че късно ни идва акъла,а за някои неща изобщо не идва.
Коментиран от #76
10:32 09.08.2026
73 Гост
10:37 09.08.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 веско .
10:39 09.08.2026
76 Гочоолу
До коментар #72 от "Гочо":Tи на фотосинтеза ли караш, бе aхмaк?!
10:40 09.08.2026
77 Лека корекция
До коментар #70 от "Стенли":Не сме сменяли Бою с Рундю, посолствата си ги смениха.
10:41 09.08.2026
78 Гост
До коментар #32 от "Гост":Само търговците ли?
Самата държава удвои всички общински и държавни данъци и такси
10:42 09.08.2026
79 баба ви ЛаГАД съм
До коментар #54 от "Немога да им свикна":Затуй с леля ви Урсуза ще ви доизлекуваме през задължителното цифрово евро, хихихи!
10:46 09.08.2026
80 от днес само в евро
10:46 09.08.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Генерал Аугусто Пиночет
10:47 09.08.2026
83 Еврорайха съсипа и ограби тотално БГ
Образувано по жалба на 13 български граждани против решението на СЕС за приемане на България в еврозоната.
- През февруари 2026 г. България чрез правителството на Гюров СЕ ПРИСЪЕДИНИ по делото на страната на Съвета на ЕС СРЕЩУ българските граждани.
- Сега депозирахме молба в МС и лично до премиера Румен Радев с ИСКАНЕ България да се ОТТЕГЛИ като помагач на Съвета на ЕС и да застане на страната на българите.
- Мотиви - официалните данни на Евростат, ЕК, ЕЦБ, НСИ относно реалната инфлация през 2025 г. - над допустимите граници, както и производството за прекомерен дефицит срещу България.
- През май 2025 г. Румен Радев внесе в НС предложение за референдум с въпрос за отлагане въвеждането на еврото и аргумент, че България не е готова за еврозоната.
- Месеци по-късно официалните данни потвърдиха, че показателите за инфлация и бюджетните показатели не отговарят на критериите по ДФЕС.
ИСТИНАТА Е
Коментиран от #84, #85, #86
10:49 09.08.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Еврорайха съсипа и ограби тотално БГ
До коментар #83 от "Еврорайха съсипа и ограби тотално БГ":Истината е една и ще се борим за нея!
Ваш ред е, господин Ра, дев. Защитете България!
От февруари чакаме произнасяне на съда по допуст, имостта.
Рефе, рендумът, с който България си връща лева, запазва кеша и забранява диги, талното евро:
Вече 3 месеца чака Ра, дев да го разреши...
10:54 09.08.2026
87 Мухаа ха!
10:54 09.08.2026
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Еврото не е виновно!
Коментиран от #94
10:57 09.08.2026
90 Пуснете ме, бе!
10:58 09.08.2026
91 Ким Чен Ун
До коментар #3 от "обективен":А преди приемането на еврото бяхме богати и номер едно, или...?
10:59 09.08.2026
92 Троян
До коментар #42 от "МЪКА":Имам си представа. Немците реват за дойче марката и псуват еврото, ойро Ние наи бедните във европейският съюз си го натресохме на главата. Даже се натискахме. Всичко стана двойно и тройно по скъпо. Ум царува, ум робува, ум патки пасе.
11:02 09.08.2026
93 Тото 1 и Тото 2
11:14 09.08.2026
94 тиквенсониада
До коментар #89 от "Еврото не е виновно!":Пак ли комунистите са виновни ? И Путин , и Русия , и Иран , и С. Корея ........?
11:15 09.08.2026
95 Петер Брьогел - СТАРИ
11:24 09.08.2026
96 Този коментар е премахнат от модератор.