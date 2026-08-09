Край с лева, от днес само в евро

На 8 август приключи едногодишният период за задължително двойно обозначаване на цените и в левове, освен в евро.

По своя преценка търговците могат да продължат да посочват и левовата равностойност на цените, но единствено с информационна цел.

Двойното обозначаване на цените в левове и евро беше временна мярка, която целеше да подпомогне потребителите да свикнат по-лесно с новата валута и да се предотврати нелоялното повишаване на цените от страна на търговците.

Ако от днес те продължат доброволно да посочват и левова равностойност, трябва недвусмислено да е видно, че цената в евро е единствената продажна и платима цена, а стойността в левове има само справочен характер.

Цените в евро и левове трябва да са изписани ясно и коректно, по начин, който не поставя потребителите в заблуждение. Те трябва имат предвид, че превалутирането трябва да бъде извършено по официалния фиксиран курс.

Законът за въвеждане на еврото не предвижда специален преходен период по отношение използването на менюта, каталози, ценоразписи, брошури и други печатни материали с двойно обозначени цени след изтичане на периода на двойно обозначаване.

Това обаче не означава, че всички такива материали задължително трябва да бъдат унищожени или изцяло преиздадени от днес нататък. Те могат да продължат да се използват, когато цената в евро е актуалната платима цена, а левовата стойност остава справочна и неплатима.