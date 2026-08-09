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Край с лева, от днес само в евро

Край с лева, от днес само в евро

9 Август, 2026 09:13 1 422 96

  • лев-
  • евро-
  • еврозона

Двойното обозначаване на цените в левове и евро беше временна мярка, която целеше да подпомогне потребителите да свикнат по-лесно с новата валута и да се предотврати нелоялното повишаване на цените от страна на търговците

Край с лева, от днес само в евро - 1
Снимка: БГНЕС
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

На 8 август приключи едногодишният период за задължително двойно обозначаване на цените и в левове, освен в евро.

По своя преценка търговците могат да продължат да посочват и левовата равностойност на цените, но единствено с информационна цел.

Двойното обозначаване на цените в левове и евро беше временна мярка, която целеше да подпомогне потребителите да свикнат по-лесно с новата валута и да се предотврати нелоялното повишаване на цените от страна на търговците.

Ако от днес те продължат доброволно да посочват и левова равностойност, трябва недвусмислено да е видно, че цената в евро е единствената продажна и платима цена, а стойността в левове има само справочен характер.

Цените в евро и левове трябва да са изписани ясно и коректно, по начин, който не поставя потребителите в заблуждение. Те трябва имат предвид, че превалутирането трябва да бъде извършено по официалния фиксиран курс.

Законът за въвеждане на еврото не предвижда специален преходен период по отношение използването на менюта, каталози, ценоразписи, брошури и други печатни материали с двойно обозначени цени след изтичане на периода на двойно обозначаване.

Това обаче не означава, че всички такива материали задължително трябва да бъдат унищожени или изцяло преиздадени от днес нататък. Те могат да продължат да се използват, когато цената в евро е актуалната платима цена, а левовата стойност остава справочна и неплатима.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 От 1.79 след дни става

    21 12 Отговор
    На 2.09 причина кризата за горивата 😉

    Коментиран от #7, #45, #65

    09:16 09.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 обективен

    73 24 Отговор
    С приемането на еврото ,станахме най, най-бедните в Европа.Няма на къде да падаме повече от това !!

    Коментиран от #8, #43, #52, #66, #91

    09:17 09.08.2026

  • 4 Бесен - Язовец

    33 10 Отговор
    От днес само в евро и шекели цените да се важат господарите.

    Коментиран от #61

    09:17 09.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 След Като С България !

    37 7 Отговор
    Вече Е Свършено !

    За Какво ти Е Лева ?

    09:17 09.08.2026

  • 7 Прав си

    33 4 Отговор

    До коментар #1 от "От 1.79 след дни става":

    Нова вълна на по скъпвяне ще се случи но ганио има пари и имоти може да си го позволи

    09:17 09.08.2026

  • 8 Не Е Сигурно !

    20 1 Отговор

    До коментар #3 от "обективен":

    Сигурно Има !

    И Още !

    09:19 09.08.2026

  • 9 факт

    8 25 Отговор
    време беше, цените са със същата числова стойност

    Коментиран от #53

    09:19 09.08.2026

  • 10 €6axтенимайката

    38 5 Отговор
    от спекула с това € бе и3роди!

    Коментиран от #50

    09:19 09.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Рефер

    33 11 Отговор
    Боташ ще връща ли лева...?

    09:20 09.08.2026

  • 13 Пич

    43 12 Отговор
    Божееее....... какъв успех!!!
    Гръмнахте ли шампанското......?!
    Ако не сте - на бегом да го гърмите!!!
    Защото от утре ще ви гърмят само финансови и инфлационни шамари зад врата!!!
    Глупав народ - слаба държава!!!

    09:20 09.08.2026

  • 14 У лево

    19 27 Отговор
    БНБ сложи "край на лева" още през 1993-та.

    Коментиран от #20, #22, #68

    09:20 09.08.2026

  • 15 007 лиценз ту кил

    9 6 Отговор

    До коментар #5 от "Край с мръсната Саяна":

    И на мен ми е противен и заслужава да го храниш, но недей да оскверняваш паметта на детето, имай страх от Бога.

    09:21 09.08.2026

  • 16 Емигрант

    31 2 Отговор
    Всички се чудят защо тази година и българските мигранти не се връщат в България да си харчат парите?

    Някой има ли обяснение?

    Коментиран от #26

    09:21 09.08.2026

  • 17 Дзак

    5 6 Отговор
    Всеки с проблемите си!

    09:22 09.08.2026

  • 18 1488

    24 8 Отговор
    евро идва от еврейн
    💶 = 🔯

    09:22 09.08.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 СВО 1 627 дни РЕЗИЛ

    21 10 Отговор

    До коментар #14 от "У лево":

    Каква радост, гордост и въодушевление пък беше през 2013 год.

    Коментиран от #30, #51

    09:25 09.08.2026

  • 21 Тиквуня

    31 5 Отговор
    Да тричаме тиквуня, главния виновник за ситуацията.

    09:25 09.08.2026

  • 22 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    13 4 Отговор

    До коментар #14 от "У лево":

    Пак си без домашно❗

    Коментиран от #55

    09:26 09.08.2026

  • 23 Ццц

    31 4 Отговор
    Колко експерт се изреди да успокоява народа, че нищо лошо няма да се случи с въвеждане на еврото, че ще е по-лесно да преброим неекспертите при едно преброяване. А си стана така, както си знаехме неекспертите - посегнеш към джоба за евраците с евро оптимизъм, нали и Ганьо сега е евржпеец. А като извадиш кесията от нея те лъхне на евро скептицизъм. 🤣

    Коментиран от #69

    09:26 09.08.2026

  • 24 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    17 6 Отговор
    Обмислят се нов € банкноти- с щъркели на тях🤔

    09:28 09.08.2026

  • 25 изненадан

    15 5 Отговор
    Аз пък останах с убеждението, че двойното изписване се удължава с още една година.

    09:31 09.08.2026

  • 26 Българин

    14 6 Отговор

    До коментар #16 от "Емигрант":

    Има! Жан Виденов се върна на власт.

    09:31 09.08.2026

  • 27 Ибришим Алабашев

    20 7 Отговор
    От днес , здраво до дъно ни вкарват Сатанистката пара ...

    09:32 09.08.2026

  • 28 млад еврас

    18 8 Отговор
    А кво стана сега, еврастите дали се оттърваха от Руското робство с еврото, че съм притеснен за тея хора, чакаха голямото спасение а то си е всичко същото освен цените нагоре и заплатите на половина, та спасиха ли се или не хахахахахаха.

    09:32 09.08.2026

  • 29 Факт, по времето на

    21 4 Отговор
    Радев се закри лева.

    09:32 09.08.2026

  • 30 Българин

    10 13 Отговор

    До коментар #20 от "СВО 1 627 дни РЕЗИЛ":

    За каквото му плащат, за това пише човекът. Семейство храни. Къща строи. Автомобили поддържа.

    През 2013-та Путин още не беше развързал кесията за "русофили".

    09:33 09.08.2026

  • 31 Най-голямото

    19 11 Отговор
    Национално Предателство!
    Бог ще ви съди!

    Коментиран от #41

    09:34 09.08.2026

  • 32 Гост

    25 1 Отговор
    Един лев стана едно евро и това е минимума, щото алчния български търговец вдигна цените със 100% в месеците преди въвеждането на еврото, и сега с премахването на лева в етикета, алчника долен пак ще вдигне, а па заплати и пенсии делено на две...

    Коментиран от #36, #72, #78

    09:34 09.08.2026

  • 33 разбрахме че държава няма

    20 1 Отговор
    Производителите първи вдигнаха цените, на меса , колбаси, сирена, кашкавали, млека и други. Държавите регулатори КЕВР, КЗк, КРс и Нап нищо не направиха. Във Франция се затварят фирми и фабрики за спекулации, тук пълна анархия и свободия. Радев се провали, той изобщо не е разрешил нито един проблем в държавата. Подари 33% от добива на нефт и газ в Черно море, това са стотици милиарди, срещу отлагане на плащане, което Турция ще си прибере.

    09:36 09.08.2026

  • 34 Троян

    19 6 Отговор
    Не можете да с представите още какво ви чака като въведат цифровото евро. Като ви беше крив Българският Лев що не въведоха Швецарския Франк? Конвертируем е навсякъде и е стабилно подкрепен със злато.

    Коментиран от #42

    09:36 09.08.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 СВО 1 627 дни РЕЗИЛ

    17 2 Отговор

    До коментар #32 от "Гост":

    Каквато и валута да се използва, бъгарският "бизнесмен" е на принципа „Ден година храни“.

    09:38 09.08.2026

  • 37 Янко

    12 6 Отговор
    Край и с гордостта на българите

    09:39 09.08.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Някой

    7 4 Отговор
    И това трябва да повод за гордост и да пляскаме от радост. Защото така ми звучи това заглавие.

    09:43 09.08.2026

  • 40 Българин

    8 5 Отговор
    Трябва да се направи БКП "Тодор Жвиков", която да управлява в интерес на Русия и да върне щастието на народа, както си беше!

    09:44 09.08.2026

  • 41 Феликс Дж

    9 1 Отговор

    До коментар #31 от "Най-голямото":

    Да не забравяме и Милен Велчев.

    09:45 09.08.2026

  • 42 МЪКА

    9 2 Отговор

    До коментар #34 от "Троян":

    Може ли малко по-подробно да обясните какво ни чака, защото не всички можем да си го представим. Колкото до Швецарския Франк преди около 10-15 години идея си нямаш колко семейства се издъниха, след като купиха жилища с ипотечен кредит в превъзнасяния франк.

    Коментиран от #47, #92

    09:47 09.08.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 България на 3 планети

    10 5 Отговор
    Искаме си лева!

    09:50 09.08.2026

  • 45 Миндю

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "От 1.79 след дни става":

    Гърците намалиха горивата от 01.08.2026г. Тук от тогава започнаха да ни подготвят за увеличението им.Това шопите са долни мръсници.

    Коментиран от #49

    09:53 09.08.2026

  • 46 Мишо

    10 1 Отговор
    И така нататък и така нататък...

    09:53 09.08.2026

  • 47 издънили са се

    3 9 Отговор

    До коментар #42 от "МЪКА":

    защото са идиоти като тебе и са вярвали че еврото ще обезцени швейцарския франк и ще връщат по-малки заеми със заплати в лева пък то всъщност умрялото евро се срина а франка поскъпна още повече

    09:54 09.08.2026

  • 48 Времето беше...

    6 1 Отговор
    Дано дебилите да са свикнали вече

    10:02 09.08.2026

  • 49 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 4 Отговор

    До коментар #45 от "Миндю":

    😉 Те и у нас ги намаляват-
    с осемдесет евра
    вместо да пълниш ЦЯЛ резервоар,
    ще пълниш 2/3😉

    10:02 09.08.2026

  • 50 Офелия

    6 9 Отговор

    До коментар #10 от "€6axтенимайката":

    Границите са отворени бе.Що не бягате?Що стоите тук и охкате.А,да.Не знаете езици и измисленото Ви образование не се признава,нали?Тази държава никога,ама никога няма да се адаптира към цивилизования свят.Вижте какви комунисти все още преподават в университетите.Учат децата ни на простотии отречени от десетилетия.Много от тях са учили в СССР.Но никой не отиде да живее там.Дори на екскурзия не стъпват.

    Коментиран от #74, #96

    10:02 09.08.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Стенли

    8 3 Отговор

    До коментар #9 от "факт":

    Да със същата , само дето вместо лев , сега пише евро , пример паркинг пет лв миналата година , сега 5 евро 😕😡

    Коментиран от #64

    10:04 09.08.2026

  • 54 Немога да им свикна

    9 5 Отговор
    И банкнотите не ми харесват много, но монетите са отвратителни. Тия паразити в Брюксел изобщо не са погледнали проекта, пък и да са го видяли, акълът им стига само за собствения им келепир. Цифрите почти не се виждат, не се и напипват, някакви глупости около тях, размерите също са объркващи. Сравнете ги с българските стотинки.

    Коментиран от #79

    10:04 09.08.2026

  • 55 Доларите в марки

    5 2 Отговор

    До коментар #22 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Мораториум върху външния дълг и печатане на фалшиви банкноти означава само едно нещо.

    10:06 09.08.2026

  • 56 Сърдит капейко

    5 4 Отговор
    Щъъ съъ мриеееее

    10:10 09.08.2026

  • 57 Последния софиянец

    7 7 Отговор
    Копейките как са, има ли разочаровани?
    Търсят ли нов идол?

    10:11 09.08.2026

  • 58 Зеления

    11 7 Отговор
    Нека се помни - националните предатели ГЕРБ, ППДБ, ДПС, БСП предадоха и продадоха България, като й отнеха един от националните символи - ЛЕВА !

    /със съдействието на Румен Радев, който отказа референдума на Възраждане лева да е валута до 2043г., а после чисто популистки, когато знаеше че ГЕРб, ППДБ, ДПС, БСП ще блокират искане за референдум, чак тогава предложи да има такъв, като взе властта не подаде искане до ЕС, че данните за еврозоната са манипулирани от Теменужка и не поиска връщането на лева/

    За мен няма значение коя партия какво ми предлага - икономика, данъци или нещо друго. Дали на партията й харесва ЕС, Русия или САЩ - щом си предал държавата й или си способствал това да стане и си й отнел националния символ, за мен ти вече не съществуваш.
    Звезди да ми свалят от небето Радев, ГЕРБ, ППДБ, БСП и ДПС никога няма да гласувам за тях.

    Да крадат политиците - ще се преживее, пари пак ще се изкарат,
    Да са малоумни - ще се преживее, други ще дойдат
    Да съсипят икономиката - и това ще се преживее, икономика може да се вдигне отново
    Армията да съсипят - и армия се гради отново.

    Но да предадеш една от същностите на държавата си - валутата, това е все едно да захвърлиш знамето, герба, химна, името на държавата и да ги замениш с друго - ТОВА НЕ СЕ ПРОЩАВА!

    10:12 09.08.2026

  • 59 СВО 1 627 дни РЕЗИЛ

    5 2 Отговор

    До коментар #51 от "е-БНБ":

    Те са точно за тези, които не разбират и не вярват, дори когато „Око да види, ръка да пипне“.

    10:13 09.08.2026

  • 60 Бит русораст

    4 6 Отговор
    Другари русорасти ще правим ли панахида на лева?

    10:14 09.08.2026

  • 61 Цонка

    4 7 Отговор

    До коментар #4 от "Бесен - Язовец":

    Като ходите в Одрин за лекарства как се ориентирате за цените?А в Гърция по плажовете цените има ли ги и в лева,че толкова сълзи леете бе,нещастници.В Париж,Рим и Милано да не би заради Вас цените да са в евро и лева?Аз например с удоволствие наблюдавам как пъпешите от 2 евро килото ще изгният.Един произвел 120 тона дини се тръшка и той.Не можел да ги продаде.И те ще пожълтеят,но не сваля цената от инат.Нямало по-вече да сее дини.Последен път ядох дини в Куба преди 35 години.Почти без пари.Хората гледат да си продадат стоката.

    10:14 09.08.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Стенли

    6 0 Отговор

    До коментар #53 от "Стенли":

    Ти безумец и , кажи , кое не вярно , като самия Петканов най големия радетел за тази прословута еврозона , при интервю смънка , че за съжаление е станало , точно така😮‍💨😕😡🤯

    10:18 09.08.2026

  • 65 Ксаниба

    4 7 Отговор

    До коментар #1 от "От 1.79 след дни става":

    Спекулата с цените на горивата е търси при руската мафия.

    10:18 09.08.2026

  • 66 Хаха

    0 5 Отговор

    До коментар #3 от "обективен":

    То пък до еврото кви бяхме, "богати" ли...
    А сега казват, че сме в "клуба на
    Богатите", значи никой не трябва да се оплаква, че "няма пари" или сме "бедни"!?

    Коментиран от #70

    10:20 09.08.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Неда

    0 7 Отговор

    До коментар #14 от "У лево":

    Така е,но тъпанарите не могат да вдянат.И какво значение има парите ти как се наричат?Важна е покупателната способност.Този "бизнесмен",опечения,имал и злато което дори се разтопило от горещината.Затова избягвам да държа злато у дома.

    10:23 09.08.2026

  • 69 Хаха

    7 0 Отговор

    До коментар #23 от "Ццц":

    Още не съм видял някой такъв "експерт" след дрънкане на Велики глупости по телевизора и след това същите да не се случат, да си скъса или изяде дипломата в ефир!
    А има стотици, дори хиляди такива примери за повече от 35 г. и не само че не си късат дипломите, но и най-нагло преподават глупостите си на студенти и се изхранват с това....

    10:25 09.08.2026

  • 70 Стенли

    5 2 Отговор

    До коментар #66 от "Хаха":

    Много точно , и преди еврото си бяхме ц, рвули , но сега станахме още по големи ц, рвули , и ква стана тя сменихме бою циганина с Радев лъжеца 😕

    Коментиран от #77

    10:26 09.08.2026

  • 71 Ганю- простия

    5 6 Отговор
    Само Бат Костя ще ни върне левчето, визите, опашките и режима на тока.

    10:27 09.08.2026

  • 72 Гочо

    8 0 Отговор

    До коментар #32 от "Гост":

    Ми що купувате бе?Помните ли Попов какво Ви каза-за бога братя,не купувайте.Е,поне купувайте най-необходимото.Както тази година плажовете останаха празни.Платената част.Това е начина.Пъпешите 2 евро килото?Да си ги ядат.И без пъпеш може.Тъжното е цялата история е,че късно ни идва акъла,а за някои неща изобщо не идва.

    Коментиран от #76

    10:32 09.08.2026

  • 73 Гост

    7 0 Отговор
    Всичко се пише на сметката ви, родоотстъпници.

    10:37 09.08.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 веско .

    7 1 Отговор
    Какво радост и гордост ,че откакто сме Държава се превърнахме в колония която няма Национални интереси , защото няма своя валута което означава ,че е загубила Независимост и Суверенитета си . Но това за някои е радост те са готови да слугуват на чуждите интереси . Как постъпиха колонизаторите ? Когато това което беше построено с труда на милиони за 45 години се разграбваше и унищожавахме те ръкопляскаха и се радваха защото прекрасно знаеха последствията .. Всичко беше разграбено и унищожено и милиони останаха без работа без доходи . Особено пенсионерите над 2 .5 Милона с 120-150 Лева пенсии тези пари само за лекарства не стигаха и това поколение което беше изградила България беше не нужно на никого бяха оставяни на произвола на съдбата . И това което заграбиха бандитите -- с новото им име бизнесмените - настъпи икономическа криза и тогава Западът --чакаше и знаеше, че не е далеч денят в който България ще се самоунищожи ще бъде безпомощна няма да има ни икономика ни промишленост и така без един изстрел ще придобият придобиха нова колония наречена България -

    10:39 09.08.2026

  • 76 Гочоолу

    1 2 Отговор

    До коментар #72 от "Гочо":

    Tи на фотосинтеза ли караш, бе aхмaк?!

    10:40 09.08.2026

  • 77 Лека корекция

    5 1 Отговор

    До коментар #70 от "Стенли":

    Не сме сменяли Бою с Рундю, посолствата си ги смениха.

    10:41 09.08.2026

  • 78 Гост

    4 0 Отговор

    До коментар #32 от "Гост":

    Само търговците ли?
    Самата държава удвои всички общински и държавни данъци и такси

    10:42 09.08.2026

  • 79 баба ви ЛаГАД съм

    4 3 Отговор

    До коментар #54 от "Немога да им свикна":

    Затуй с леля ви Урсуза ще ви доизлекуваме през задължителното цифрово евро, хихихи!

    10:46 09.08.2026

  • 80 от днес само в евро

    5 2 Отговор
    яките тесли за преизбиратели на тикви и шопари

    10:46 09.08.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Генерал Аугусто Пиночет

    5 3 Отговор
    Боклоците ни натикаха насила в еврогейзоната,ще си платят скоро в лева....

    10:47 09.08.2026

  • 83 Еврорайха съсипа и ограби тотално БГ

    4 2 Отговор
    Дело N 653/2025 г. на Общия съд на ЕС в Люксембург.
    Образувано по жалба на 13 български граждани против решението на СЕС за приемане на България в еврозоната.
    - През февруари 2026 г. България чрез правителството на Гюров СЕ ПРИСЪЕДИНИ по делото на страната на Съвета на ЕС СРЕЩУ българските граждани.
    - Сега депозирахме молба в МС и лично до премиера Румен Радев с ИСКАНЕ България да се ОТТЕГЛИ като помагач на Съвета на ЕС и да застане на страната на българите.
    - Мотиви - официалните данни на Евростат, ЕК, ЕЦБ, НСИ относно реалната инфлация през 2025 г. - над допустимите граници, както и производството за прекомерен дефицит срещу България.
    - През май 2025 г. Румен Радев внесе в НС предложение за референдум с въпрос за отлагане въвеждането на еврото и аргумент, че България не е готова за еврозоната.
    - Месеци по-късно официалните данни потвърдиха, че показателите за инфлация и бюджетните показатели не отговарят на критериите по ДФЕС.

    ИСТИНАТА Е

    Коментиран от #84, #85, #86

    10:49 09.08.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Еврорайха съсипа и ограби тотално БГ

    5 2 Отговор

    До коментар #83 от "Еврорайха съсипа и ограби тотално БГ":

    Истината е една и ще се борим за нея!

    Ваш ред е, господин Ра, дев. Защитете България!

    От февруари чакаме произнасяне на съда по допуст, имостта.

    Рефе, рендумът, с който България си връща лева, запазва кеша и забранява диги, талното евро:
    Вече 3 месеца чака Ра, дев да го разреши...

    10:54 09.08.2026

  • 87 Мухаа ха!

    5 0 Отговор
    От Септември,старият,но изпитан номер,който го прилагаха всички търговци още с лева.Плавно нагоре,с по 5-10 стотинки всяка седмица.Поговорката капка по капка- вир,в действие! И няма фактор, институция,която да ги спре.Пазарна икономика.Цените , специално на плодове и зеленчуци ( и не само) могат да бъдат овладени, единствено,ако се наложат драконовски мерки по всички общински пазари.Задължително ползване на фискални устройства на всяка сергия! Без компромиси,без оправдания.Защото в правилника за явяване на търг,за сергия е фиксирано: Да се представи фискално устройство,от лицензирана фирма,узаконено от Института по метеорология.Сега м,нгяна купува за 50 цента,а продава за 1,5 евро.Чиста печалба -1 евро.Без данъци,без грам контрол.Ако има фискално устройство,и бъде заплашен ,при немаркиране от 500 еро санкция,сам ще смъкне цената.Ще гони печалба през оборот,а не- купил за евро,иска две евро.Но е необяснимо,как за 30 г,нито един финансов министър,не се е " сетил" за това.А там се въртят милиони всеки месец.Буквално!

    10:54 09.08.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Еврото не е виновно!

    3 5 Отговор
    Не еврото, а комунистите дигнаха цените, гласувайте за руските шпиони!

    Коментиран от #94

    10:57 09.08.2026

  • 90 Пуснете ме, бе!

    3 3 Отговор
    Искам в БРИКС!

    10:58 09.08.2026

  • 91 Ким Чен Ун

    2 4 Отговор

    До коментар #3 от "обективен":

    А преди приемането на еврото бяхме богати и номер едно, или...?

    10:59 09.08.2026

  • 92 Троян

    4 1 Отговор

    До коментар #42 от "МЪКА":

    Имам си представа. Немците реват за дойче марката и псуват еврото, ойро Ние наи бедните във европейският съюз си го натресохме на главата. Даже се натискахме. Всичко стана двойно и тройно по скъпо. Ум царува, ум робува, ум патки пасе.

    11:02 09.08.2026

  • 93 Тото 1 и Тото 2

    0 1 Отговор
    ЛевЪТ умря - да живее ЕВРОТО ли ? А ?

    11:14 09.08.2026

  • 94 тиквенсониада

    3 1 Отговор

    До коментар #89 от "Еврото не е виновно!":

    Пак ли комунистите са виновни ? И Путин , и Русия , и Иран , и С. Корея ........?

    11:15 09.08.2026

  • 95 Петер Брьогел - СТАРИ

    0 1 Отговор
    Кога ще връщат лева ? Има ли вече залагания ? И какъв е коефициента ?

    11:24 09.08.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

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