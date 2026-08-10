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Лаборатории за кръвни проби на шофьори за употреба на алкохол и наркотици ще бъдат открити в Пловдив и Бургас

Лаборатории за кръвни проби на шофьори за употреба на алкохол и наркотици ще бъдат открити в Пловдив и Бургас

10 Август, 2026 07:16 931 12

  • лаборатории-
  • бургас-
  • пловдив

В напреднал етап е изграждането на нова лаборатория и във Варна

Лаборатории за кръвни проби на шофьори за употреба на алкохол и наркотици ще бъдат открити в Пловдив и Бургас - 1
Снимка: Shutterstock
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Две нови лаборатории за обработване на кръвни проби на шофьори за употреба на алкохол и наркотици ще бъдат открити в Пловдив и Бургас, съобщиха от пресцентъра на МВР.

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще присъства на откриването на лабораторията в Пловдив.

В напреднал етап е изграждането на нова лаборатория и във Варна, като целта е да бъде оптимизирано времето за обработка на пробите, посочиха още от МВР.

Допълнителни лаборатории, които да изследват пробите на шофьорите за наркотични вещества, ще има от 1 август, каза министър Демерджиев в края на юни. Министърът обърна внимание на липсата на лаборатории, които да изследват кръвните проби за наркотични вещества, и поясни, че като е встъпил в длъжност му е докладвано, че такива ще има след 12 месеца. Демерджиев подчерта, че веднага е разпоредил сроковете да се скъсят.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 лоза

    4 0 Отговор
    ще бъдат открити в Пловдив и Бургас....НО ПРЕЗ КОЯ ГОДИНА ЩЕ СТАНЕ ТОВА ОТКРИВАНЕ?!?!?!

    Коментиран от #9

    07:22 10.08.2026

  • 2 Кина

    2 1 Отговор
    Светът се подготвя за война а нашите малоумни управници още не могат да разберат къде е заровено кучето..! АМАН..

    07:23 10.08.2026

  • 3 мда

    2 4 Отговор
    Да им се взима книжката за 5 години и колата при употреба на алкохол.

    07:26 10.08.2026

  • 4 Лора

    0 0 Отговор
    Вместо алкохол и наркотикс тия шофийори могат да пият бензин и нафта. Все същата работа е.

    07:26 10.08.2026

  • 5 надарена кака

    0 1 Отговор
    Дреме ми на коприненитепрашки!

    07:27 10.08.2026

  • 6 Сини буркани

    4 0 Отговор
    Ако всички жертви на фалшиво положителни тестове или на други злоупотреби и превишени правомощия на КАТ и МВР започнат да ги съдят, родната полиция ще фалира. Следващата стъпка след ултраHD камерите, тестовете за бременност, дроновете и другите им глупости, сигурно е дебела сонда за колоноскопия с HDкамера и лампичка.

    07:37 10.08.2026

  • 7 Миризлив пор

    6 0 Отговор
    Да направят ревизия при кои екипи има много фалшиви тестове! Не е проблема в тестовете а в тези които ги правят.

    07:53 10.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 пешо

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "лоза":

    проблемът не е в липста на лаборатории само, а в закона, че третира хората като виновни без съд. да оправят закона някак си... хем да се наказват виновните, хем да не страдат невинните.

    08:48 10.08.2026

  • 10 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Що ???другите не могат ли да ги правят .не лаборатории с затвори трябва да се строят ,см лорошмне дава е невежеството и простотията е силата

    09:02 10.08.2026

  • 11 Васил

    0 0 Отговор
    На всякъде по света тази проба излиза за максимум три дни у нас за шест месеца до година как ще ни стигнат Китайците.

    09:06 10.08.2026

  • 12 докога

    1 0 Отговор
    всеки невисокоинтелигентен с шапка на пътя може да ти съсипе живота докато излезе пробата че си чист-каква държава е това? как се раздава правосъдие без съд, без достоверни доказателства? как се доказва правилното съхранение и правилната употребата на впоследствие излезлите фалшиви тестове, защо полицаите отказват да се тествата със същите тестове, това е ДИСКРИМИНАЦИЯ, защо умишлено не се дискутира този въпрос, има ли омбудсман, народна събрание, партии загрижени за хората? А ДЪРЖАВА?

    09:38 10.08.2026

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