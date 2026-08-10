Лаборатории за кръвни проби на шофьори за употреба на алкохол и наркотици ще бъдат открити в Пловдив и Бургас

Две нови лаборатории за обработване на кръвни проби на шофьори за употреба на алкохол и наркотици ще бъдат открити в Пловдив и Бургас, съобщиха от пресцентъра на МВР.
Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще присъства на откриването на лабораторията в Пловдив.
В напреднал етап е изграждането на нова лаборатория и във Варна, като целта е да бъде оптимизирано времето за обработка на пробите, посочиха още от МВР.
Допълнителни лаборатории, които да изследват пробите на шофьорите за наркотични вещества, ще има от 1 август, каза министър Демерджиев в края на юни. Министърът обърна внимание на липсата на лаборатории, които да изследват кръвните проби за наркотични вещества, и поясни, че като е встъпил в длъжност му е докладвано, че такива ще има след 12 месеца. Демерджиев подчерта, че веднага е разпоредил сроковете да се скъсят.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 лоза
Коментиран от #9
07:22 10.08.2026
2 Кина
07:23 10.08.2026
3 мда
07:26 10.08.2026
4 Лора
07:26 10.08.2026
5 надарена кака
07:27 10.08.2026
6 Сини буркани
07:37 10.08.2026
7 Миризлив пор
07:53 10.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 пешо
До коментар #1 от "лоза":проблемът не е в липста на лаборатории само, а в закона, че третира хората като виновни без съд. да оправят закона някак си... хем да се наказват виновните, хем да не страдат невинните.
08:48 10.08.2026
10 Kaлпазанин
09:02 10.08.2026
11 Васил
09:06 10.08.2026
12 докога
09:38 10.08.2026