Лаборатории за кръвни проби на шофьори за употреба на алкохол и наркотици ще бъдат открити в Пловдив и Бургас

Две нови лаборатории за обработване на кръвни проби на шофьори за употреба на алкохол и наркотици ще бъдат открити в Пловдив и Бургас, съобщиха от пресцентъра на МВР.

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще присъства на откриването на лабораторията в Пловдив.

В напреднал етап е изграждането на нова лаборатория и във Варна, като целта е да бъде оптимизирано времето за обработка на пробите, посочиха още от МВР.

Допълнителни лаборатории, които да изследват пробите на шофьорите за наркотични вещества, ще има от 1 август, каза министър Демерджиев в края на юни. Министърът обърна внимание на липсата на лаборатории, които да изследват кръвните проби за наркотични вещества, и поясни, че като е встъпил в длъжност му е докладвано, че такива ще има след 12 месеца. Демерджиев подчерта, че веднага е разпоредил сроковете да се скъсят.