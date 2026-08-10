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Емрах Стораро вдига пищна сватба с Айлян - ще празнуват 3 дни и 3 нощи

Емрах Стораро вдига пищна сватба с Айлян - ще празнуват 3 дни и 3 нощи

10 Август, 2026 07:19 2 930 38

  • емрах стораро-
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  • айлян-
  • сватба

Точната дата и мястото на сватбата обаче засега се пазят в пълна тайна

Емрах Стораро вдига пищна сватба с Айлян - ще празнуват 3 дни и 3 нощи - 1
Снимка: Facebook
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Емрах Стораро е на крачка от края на ергенския живот. Малкият син на Тони Стораро се подготвя за пищна сватба с годеницата си Айлян, а според хора от близкото му обкръжение големият ден може да настъпи съвсем скоро, пише marica.bg.

Точната дата и мястото на сватбата обаче засега се пазят в пълна тайна. Дори част от колегите на бъдещия младоженец не знаят кога и къде ще се състои тържеството.

За предстоящата сватба намекна и водещият на подкаста „Шоуто на Венелин“, в който гостуват редица популярни имена от попфолка. В кратко видео той директно се обръща към Емрах с думите: „Искам да ме поканиш!“.

Певецът посреща репликата с уклончива усмивка, без да потвърждава или отрича информацията. Очевидно той предпочита новината да не бъде обявявана предварително. Реакцията му обаче само засили слуховете, че подготовката за сватбата вече е в разгара си.

Три дни и три нощи празнуват

Очакванията са фамилия Стораро да не пести средства за голямото събитие. Предвид мащаба на годежа на младите, сватбата отсега е определяна като една от най-скъпите и зрелищни светски сватби у нас през годината.

Според слуховете празненствата ще продължат три дни и три нощи. Те ще съберат многобройни роднини, приятели и популярни имена от музикалните среди.

Годеж като кралска венчавка

Емрах и Айлян дадоха сериозна заявка за мащаба на предстоящата сватба още с годежа си миналата есен. Тържеството повече приличаше на кралска венчавка, отколкото на традиционен годеж.

Празненството започна пред дома на бъдещата булка в разградското село Подайва, след което продължи в луксозен ресторант в Шумен.

Чаровната брюнетка беше в центъра на вниманието, като смени цели три впечатляващи тоалета. В началото тя се появи с дръзка червена бална рокля. След това заложи на синьо-зелен модел, украсен с пера. За финала Айлян избра истинска кралска визия, завършена с внушителна корона.

Червеният цвят беше водещ и в декорацията на заведението. Масите бяха украсени с месингови свещници и червени пера, а необичайни палми с пера вместо листа допълваха пищната атмосфера.

Близките на младите спазиха и традицията да ги закичат с гердани от банкноти. Жестът е символично пожелание за благополучие, финансово спокойствие и заможен семеен живот.

Предстоящата сватба неизбежно ще бъде сравнявана и с тази на баткото Фики и Гюлджан. Преди осем години тяхното тържество се превърна в едно от най-обсъжданите светски събития у нас.

Сега Емрах изглежда решен да надмине брат си поне по разкош и зрелищност.

Ще укроти ли бракът буйния Емрах?

Близките на певеца вероятно се надяват семейният живот да внесе повече спокойствие в поведението му.

През последните години Емрах неведнъж привличаше внимание с любовта си към високите скорости и рискованите изпълнения зад волана. Едно от тези изпълнения дори доведе до временно отнемане на шофьорската му книжка.

Годежът с Айлян очевидно не е успял напълно да укроти буйния му нрав. Сватбата обаче може да се превърне в начало на нов етап за младия изпълнител.

Този път той няма да бъде просто непокорният малък син на Тони Стораро, а семеен мъж, пред когото стоят далеч по-сериозни отговорности.

Преди фамилия Стораро да отпразнува сватбата, на семейството му предстои още едно голямо събитие. На 13 ноември е насрочен юбилейният концерт на Тони Стораро по случай неговата 50-годишнина.

Така за музикалната династия се задава период, изпълнен с двойни празненства, много музика, звезди и блясък.

Сватбата ще е по стара традиция

Фамилия Стораро принадлежи към общността на турскоезичните роми, известни като милет. В тази общност сватбата не е просто празник на младоженците, а събитие, което обединява цели родове.

Тържествата обичайно продължават няколко дни и съчетават традиционни ритуали с демонстрация на разкош – музика на живо, скъпи автомобили, внушителни тоалети, златни накити и щедри парични подаръци.

При музикантските фамилии празненствата често придобиват мащаба на големи концерти. Канят се популярни певци и оркестри от България и други балкански държави, изграждат се сцени с мощно озвучаване и видеостени, а музиката продължава до ранните часове.

За домакините изборът на изпълнители е и въпрос на престиж. Затова по време на едно тържество могат да се изредят няколко оркестъра и десетки певци и музиканти.

Три рокли и корона за Айлян

Това, че Айлян смени три пищни тоалета още на годежа си и завърши празника с кралска визия и внушителна корона, подсказва колко внимание вероятно ще бъде отделено на булчинските ѝ премени.

В традиционните празненства в Разградско и Шуменско смяната на няколко рокли не е просто въпрос на мода. Всеки тоалет може да обозначава различен етап от церемонията.

Червеният цвят се свързва с годежа и раздялата с бащиния дом, докато короната и най-бляскавата рокля са запазени за кулминацията на празника.

В много семейства преди сватбата се провежда и т.нар. „къна геджеси“ – нощта на къната. Това е женски ритуал, с който символично се отбелязва раздялата с моминството.

На него присъстват девойки и омъжени жени от семейството и приятелския кръг. Ръцете на бъдещата булка ритуално се къносват, главата ѝ се покрива с червен воал, а близките ѝ я изпращат символично от родния дом.

Ще ги покрият с пари и злато

Сред важните обичаи е „такъ“ – публичното закичване на младоженците с пари и златни накити.

Гостите поставят банкноти върху специални ленти или оформят дълги гердани, които окачват на младото семейство. Даровете са едновременно пожелание за благополучие и знак на уважение към двата рода.

Емрах и Айлян бяха закичени с нанизи от левове и евро още по време на годежа си. На самата сватба паричните и златните подаръци вероятно ще бъдат още повече.

При най-пищните семейни тържества стойността на даровете може да достигне внушителни размери, макар конкретните суми обикновено да остават известни единствено на близките.

Зад пищността стоят традиции и престиж

Тъй като фамилия Стораро е част от общността на милет, зад мащабите на очакваната сватба на Емрах стоят не само възможностите на една от най-популярните музикални фамилии у нас, но и традициите на общността, към която тя принадлежи.

Тази турскоезична ромска общност е разпространена предимно в Североизточна България. В нея семейството и родът заемат централно място, а годежите и сватбите се превръщат в големи събития, които събират стотици роднини, приятели и музиканти.

Фамилия Стораро е сред най-разпознаваемите представители на т.нар. музикантски родове. Тони Стораро, чието истинско име е Тунчер Фикрет Али, успява да изгради не само успешна собствена кариера, но и своеобразна музикална династия.

По неговите стъпки тръгват и двамата му синове – Фики и Емрах.

В тези фамилии сватбата има значение, което далеч надхвърля личния празник на младоженците. Тя е своеобразна демонстрация на сплотеността, възможностите и общественото положение на целия род.

Затова домакините се стремят да осигурят най-добрите музиканти, най-богатата трапеза и най-впечатляващите ритуали. Гостите също участват в демонстрацията на уважение, като даряват пари, злато и скъпи подаръци.

А дали Емрах и Айлян действително ще вдигнат сватба за три дни и три нощи, кога ще бъде големият ден и докъде ще стигне разкошът – засега остава една от най-пазените тайни около младото семейство.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анубис

    25 3 Отговор
    При командите е така....

    Коментиран от #2

    07:20 10.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 яйла

    25 3 Отговор
    Айлян,полян,залян.

    Коментиран от #5

    07:24 10.08.2026

  • 4 Ромска империя

    64 3 Отговор
    Ако циганизацията в бг продължава със сегашните темпове, само след 5-10 години вече ще може официално да се закрие. Преди десет години прогнозите бяха за още поне 50 години жалко съществуване, обаче явно са били твърде оптимистични.

    07:26 10.08.2026

  • 5 айрян

    15 3 Отговор

    До коментар #3 от "яйла":

    Байрям... Готов си за попфолк текстописец

    07:26 10.08.2026

  • 6 Поздрави на Тони

    6 40 Отговор
    Уникален глас.Жив и здрав да си брат и още дълги години да радваш хората с музиката си ,а младите много да се обичат и да имат много години щастлив семеен живот! Благоденствие за всички добри хора !

    07:27 10.08.2026

  • 7 още

    7 4 Отговор
    С Ай лян каждъй день ще си пиян.

    07:28 10.08.2026

  • 8 ДА ПОКАНЯТ И НАП

    54 3 Отговор
    На сватбата.

    07:29 10.08.2026

  • 9 още

    5 3 Отговор
    Може да е Въйлян,а не Айлян. Или Юйлян. От инглиша- Ай и Ю- Аз и ти.

    07:31 10.08.2026

  • 10 Пии

    21 3 Отговор
    Айлян сипи айрян.

    07:33 10.08.2026

  • 11 Циганизация БГ

    31 2 Отговор
    Да поканят и НАП!

    07:37 10.08.2026

  • 12 Kaлпазанин

    22 2 Отговор
    Три дена ядене пиене ,и след това следващата

    07:38 10.08.2026

  • 13 Абе убаа

    36 3 Отговор
    работа, ама циг... нска.

    07:38 10.08.2026

  • 14 9689

    14 3 Отговор
    Когато нямаме избор на програми и плащаме такива каквито не гледаме чалгата процъвтява.

    07:44 10.08.2026

  • 15 Кака Илка

    2 1 Отговор
    Колко се промени всичко, навремето само ромите правиха по три дни сватби, а сега...

    08:02 10.08.2026

  • 16 наблюдател

    8 1 Отговор
    Сега вместо в Монако е по-хай да се женят в Подайва и за това принц Рение ще се мести в Шуменско. Обаче още не си избрал ново местно име, а и го е страх от обрязването на тия години...

    08:05 10.08.2026

  • 17 Васо

    22 3 Отговор
    Защо ни занимавате с тези цигани?

    08:09 10.08.2026

  • 18 поКУРко

    22 2 Отговор
    Ще Повърна! Продължавайте да ги зяпате у нета и да плащате, за да ги слушате как вият като вълци по кръчмите!

    08:18 10.08.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Лукс!

    8 1 Отговор
    На сватвата ще се лее айрян от бидони!

    08:23 10.08.2026

  • 21 Хубава работа,

    8 3 Отговор
    Ама...... Скоро и собствена държава ще имат.

    08:24 10.08.2026

  • 22 Куку

    9 1 Отговор
    Епа па сиган работа!

    08:33 10.08.2026

  • 23 Пенчо

    4 2 Отговор
    Какъв е този!?

    08:38 10.08.2026

  • 24 Цигански вестник

    12 1 Отговор
    Цигански новини
    Циганска аудитория обаче няма, защото циганите са неграмотни.
    Самоубийство от страна на радактора, ако има такъв.

    08:44 10.08.2026

  • 25 Анти чалга

    7 1 Отговор
    Важна новина но само за феновете на пародия на музика .

    08:49 10.08.2026

  • 26 Васил

    4 1 Отговор
    Цяла нощ не съм спал за да мисля колко нощи бунака ще празнува.

    09:05 10.08.2026

  • 27 Камион

    8 0 Отговор
    Айде да не ни занимавате с тоя рЕмлянин.
    Да не му се замъгли пак колометража!?

    09:16 10.08.2026

  • 28 ОБЕКТИВНИЯ

    9 0 Отговор
    Голем праз! Кой се интересува от това същество ???
    Бащата нали каза ,че щял да вземе мерки и да озапти творението си !
    Празни хора с празен живот !

    09:19 10.08.2026

  • 29 жжжж

    6 0 Отговор
    Е кажете в двора на кое училище ще е тоя панаир?

    09:26 10.08.2026

  • 30 Шукар бури...

    4 0 Отговор
    кар мангел

    09:46 10.08.2026

  • 31 аБе,

    5 0 Отговор
    Не занимавайте аудиторията с глупости.

    09:57 10.08.2026

  • 32 Цигънска сватба-нормално е!

    2 0 Отговор
    Един билюк цигъни ще се съберат на едно място

    10:30 10.08.2026

  • 33 Нека да направят нива песен семйството

    2 0 Отговор
    ЦИГАНИЗАЦИЯ!

    10:31 10.08.2026

  • 34 Благодарим ви чалгари от българия

    1 0 Отговор
    за благополучието, финансовото спокойствие и заможния семеен живот. Поздрави от сем.Стораро!

    Коментиран от #36

    10:42 10.08.2026

  • 35 батковски

    3 0 Отговор
    Какво демонстрира,нахалство.Тогава 75% данъци за такива първенюта.

    10:42 10.08.2026

  • 36 Форест Тръмп

    2 0 Отговор

    До коментар #34 от "Благодарим ви чалгари от българия":

    Най-точният коментар.Затова ще продължават да ни газят буквално и преносно.Но овцете си сакат Стораро, Галена,Коце изнасилвача и урода Азис!

    12:30 10.08.2026

  • 37 ебай тея

    1 0 Отговор
    мнгс@ри

    14:16 10.08.2026

  • 38 Мръсни, гад ни сингяни

    3 0 Отговор
    гнус, отврат

    15:00 10.08.2026