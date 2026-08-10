Емрах Стораро вдига пищна сватба с Айлян - ще празнуват 3 дни и 3 нощи

Емрах Стораро е на крачка от края на ергенския живот. Малкият син на Тони Стораро се подготвя за пищна сватба с годеницата си Айлян, а според хора от близкото му обкръжение големият ден може да настъпи съвсем скоро, пише marica.bg.

Точната дата и мястото на сватбата обаче засега се пазят в пълна тайна. Дори част от колегите на бъдещия младоженец не знаят кога и къде ще се състои тържеството.

За предстоящата сватба намекна и водещият на подкаста „Шоуто на Венелин“, в който гостуват редица популярни имена от попфолка. В кратко видео той директно се обръща към Емрах с думите: „Искам да ме поканиш!“.

Певецът посреща репликата с уклончива усмивка, без да потвърждава или отрича информацията. Очевидно той предпочита новината да не бъде обявявана предварително. Реакцията му обаче само засили слуховете, че подготовката за сватбата вече е в разгара си.

Три дни и три нощи празнуват

Очакванията са фамилия Стораро да не пести средства за голямото събитие. Предвид мащаба на годежа на младите, сватбата отсега е определяна като една от най-скъпите и зрелищни светски сватби у нас през годината.

Според слуховете празненствата ще продължат три дни и три нощи. Те ще съберат многобройни роднини, приятели и популярни имена от музикалните среди.

Годеж като кралска венчавка

Емрах и Айлян дадоха сериозна заявка за мащаба на предстоящата сватба още с годежа си миналата есен. Тържеството повече приличаше на кралска венчавка, отколкото на традиционен годеж.

Празненството започна пред дома на бъдещата булка в разградското село Подайва, след което продължи в луксозен ресторант в Шумен.

Чаровната брюнетка беше в центъра на вниманието, като смени цели три впечатляващи тоалета. В началото тя се появи с дръзка червена бална рокля. След това заложи на синьо-зелен модел, украсен с пера. За финала Айлян избра истинска кралска визия, завършена с внушителна корона.

Червеният цвят беше водещ и в декорацията на заведението. Масите бяха украсени с месингови свещници и червени пера, а необичайни палми с пера вместо листа допълваха пищната атмосфера.

Близките на младите спазиха и традицията да ги закичат с гердани от банкноти. Жестът е символично пожелание за благополучие, финансово спокойствие и заможен семеен живот.

Предстоящата сватба неизбежно ще бъде сравнявана и с тази на баткото Фики и Гюлджан. Преди осем години тяхното тържество се превърна в едно от най-обсъжданите светски събития у нас.

Сега Емрах изглежда решен да надмине брат си поне по разкош и зрелищност.

Ще укроти ли бракът буйния Емрах?

Близките на певеца вероятно се надяват семейният живот да внесе повече спокойствие в поведението му.

През последните години Емрах неведнъж привличаше внимание с любовта си към високите скорости и рискованите изпълнения зад волана. Едно от тези изпълнения дори доведе до временно отнемане на шофьорската му книжка.

Годежът с Айлян очевидно не е успял напълно да укроти буйния му нрав. Сватбата обаче може да се превърне в начало на нов етап за младия изпълнител.

Този път той няма да бъде просто непокорният малък син на Тони Стораро, а семеен мъж, пред когото стоят далеч по-сериозни отговорности.

Преди фамилия Стораро да отпразнува сватбата, на семейството му предстои още едно голямо събитие. На 13 ноември е насрочен юбилейният концерт на Тони Стораро по случай неговата 50-годишнина.

Така за музикалната династия се задава период, изпълнен с двойни празненства, много музика, звезди и блясък.

Сватбата ще е по стара традиция

Фамилия Стораро принадлежи към общността на турскоезичните роми, известни като милет. В тази общност сватбата не е просто празник на младоженците, а събитие, което обединява цели родове.

Тържествата обичайно продължават няколко дни и съчетават традиционни ритуали с демонстрация на разкош – музика на живо, скъпи автомобили, внушителни тоалети, златни накити и щедри парични подаръци.

При музикантските фамилии празненствата често придобиват мащаба на големи концерти. Канят се популярни певци и оркестри от България и други балкански държави, изграждат се сцени с мощно озвучаване и видеостени, а музиката продължава до ранните часове.

За домакините изборът на изпълнители е и въпрос на престиж. Затова по време на едно тържество могат да се изредят няколко оркестъра и десетки певци и музиканти.

Три рокли и корона за Айлян

Това, че Айлян смени три пищни тоалета още на годежа си и завърши празника с кралска визия и внушителна корона, подсказва колко внимание вероятно ще бъде отделено на булчинските ѝ премени.

В традиционните празненства в Разградско и Шуменско смяната на няколко рокли не е просто въпрос на мода. Всеки тоалет може да обозначава различен етап от церемонията.

Червеният цвят се свързва с годежа и раздялата с бащиния дом, докато короната и най-бляскавата рокля са запазени за кулминацията на празника.

В много семейства преди сватбата се провежда и т.нар. „къна геджеси“ – нощта на къната. Това е женски ритуал, с който символично се отбелязва раздялата с моминството.

На него присъстват девойки и омъжени жени от семейството и приятелския кръг. Ръцете на бъдещата булка ритуално се къносват, главата ѝ се покрива с червен воал, а близките ѝ я изпращат символично от родния дом.

Ще ги покрият с пари и злато

Сред важните обичаи е „такъ“ – публичното закичване на младоженците с пари и златни накити.

Гостите поставят банкноти върху специални ленти или оформят дълги гердани, които окачват на младото семейство. Даровете са едновременно пожелание за благополучие и знак на уважение към двата рода.

Емрах и Айлян бяха закичени с нанизи от левове и евро още по време на годежа си. На самата сватба паричните и златните подаръци вероятно ще бъдат още повече.

При най-пищните семейни тържества стойността на даровете може да достигне внушителни размери, макар конкретните суми обикновено да остават известни единствено на близките.

Зад пищността стоят традиции и престиж

Тъй като фамилия Стораро е част от общността на милет, зад мащабите на очакваната сватба на Емрах стоят не само възможностите на една от най-популярните музикални фамилии у нас, но и традициите на общността, към която тя принадлежи.

Тази турскоезична ромска общност е разпространена предимно в Североизточна България. В нея семейството и родът заемат централно място, а годежите и сватбите се превръщат в големи събития, които събират стотици роднини, приятели и музиканти.

Фамилия Стораро е сред най-разпознаваемите представители на т.нар. музикантски родове. Тони Стораро, чието истинско име е Тунчер Фикрет Али, успява да изгради не само успешна собствена кариера, но и своеобразна музикална династия.

По неговите стъпки тръгват и двамата му синове – Фики и Емрах.

В тези фамилии сватбата има значение, което далеч надхвърля личния празник на младоженците. Тя е своеобразна демонстрация на сплотеността, възможностите и общественото положение на целия род.

Затова домакините се стремят да осигурят най-добрите музиканти, най-богатата трапеза и най-впечатляващите ритуали. Гостите също участват в демонстрацията на уважение, като даряват пари, злато и скъпи подаръци.

А дали Емрах и Айлян действително ще вдигнат сватба за три дни и три нощи, кога ще бъде големият ден и докъде ще стигне разкошът – засега остава една от най-пазените тайни около младото семейство.