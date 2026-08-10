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Дело и протест заради решението на ОИК за кмета на Горна Оряховица

Дело и протест заради решението на ОИК за кмета на Горна Оряховица

10 Август, 2026 07:32 1 032 3

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Протестът в подкрепа на горнооряховския кмет е под надслов: “Стига на политическите задкулисни игри”

Дело и протест заради решението на ОИК за кмета на Горна Оряховица - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Във Великотърновския административен съд днес започва делото по жалбата на партия ГЕРБ срещу решението на Общинската избирателна комисия в Горна Оряховица, която не взе решение за предсрочно прекратяване на мандата на кмета Николай Рашков след влязло в сила съдебно решение за конфликт на интереси.

За 12,30 часа, или половин час преди началото на съдебното заседание, пред съдебната палата е организиран граждански протест в подкрепа на Рашков.

Протестът в подкрепа на горнооряховския кмет е под надслов: “Стига на политическите задкулисни игри”.

С решение от 16 юли тази година на Върховния административен съд Рашков е признат в конфликт на интереси, че е сключил в началото на мандата си договор с майка си, на която прехвърля 8 декара общински имот, чийто търг е спечелил преди местните избори.

На 31 юли Общинската избирателна комисия с 5 гласа ”за” и 5 гласа ”против“ не успя да вземе решение за предсрочното прекратяване на мандата на горнооряховския кмет.

От партия ГЕРБ подадоха жалба във Великотърновския административен съд срещу законосъобразността на решението на Общинската избирателна комисия.

Преди последното заседание на избирателната комисия кметовете на останалите 9 общини в областта излязоха с обща декларация в подкрепа на Николай Рашков.

Каквото и решение да вземе Великотърновският административен съд, то подлежи на обжалване пред Върховния административен съд.


България
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  • 1 Вижда се

    6 0 Отговор
    От 200км.си личи ,че това е чиста далавера.

    07:41 10.08.2026

  • 2 Напомняне

    4 0 Отговор
    Този субект стана кмет от Пряката Демокация на Клисара и после мина към ДПС-Шиши. У нас всяка една демокрация е пълна измама!

    09:33 10.08.2026

  • 3 Е НАЛИ

    0 1 Отговор
    БОЙКО СЕ ЦЕЛУВАТ С ПЕЕВСКИ,ЗАЩО ПОДАВА ГЕРБ ,ЖАЛБИ СРЕЩУ СЪДРУЖНИКА СИ??

    09:43 10.08.2026

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