Дело и протест заради решението на ОИК за кмета на Горна Оряховица

Във Великотърновския административен съд днес започва делото по жалбата на партия ГЕРБ срещу решението на Общинската избирателна комисия в Горна Оряховица, която не взе решение за предсрочно прекратяване на мандата на кмета Николай Рашков след влязло в сила съдебно решение за конфликт на интереси.

За 12,30 часа, или половин час преди началото на съдебното заседание, пред съдебната палата е организиран граждански протест в подкрепа на Рашков.

Протестът в подкрепа на горнооряховския кмет е под надслов: “Стига на политическите задкулисни игри”.

С решение от 16 юли тази година на Върховния административен съд Рашков е признат в конфликт на интереси, че е сключил в началото на мандата си договор с майка си, на която прехвърля 8 декара общински имот, чийто търг е спечелил преди местните избори.

На 31 юли Общинската избирателна комисия с 5 гласа ”за” и 5 гласа ”против“ не успя да вземе решение за предсрочното прекратяване на мандата на горнооряховския кмет.

От партия ГЕРБ подадоха жалба във Великотърновския административен съд срещу законосъобразността на решението на Общинската избирателна комисия.

Преди последното заседание на избирателната комисия кметовете на останалите 9 общини в областта излязоха с обща декларация в подкрепа на Николай Рашков.

Каквото и решение да вземе Великотърновският административен съд, то подлежи на обжалване пред Върховния административен съд.