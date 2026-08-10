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Доналд Тръмп: Всичко ще се нареди! Преговорите с Техеран са като партия шах
  Тема: Иранската криза

Доналд Тръмп: Всичко ще се нареди! Преговорите с Техеран са като партия шах

10 Август, 2026 07:23 1 995 36

  • доналд тръмп-
  • иран-
  • ормузки проток-
  • персийски залив

Само преди седмица президентът на САЩ беше на прага да разпореди възобновяване на бойните операции

Доналд Тръмп: Всичко ще се нареди! Преговорите с Техеран са като партия шах - 1
Axios Axios

В разговора си с информационната агенция Axios в неделя президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че е готов да изчака изхода от преговорите с Иран, за да позволи икономическият натиск върху Ислямската република да се засили.

"Ние само частично преговаряме с тях. Просто наблюдаваме Иран с огромната му инфлация и факта, че нямат пари", заяви той.

"Всичко ще се нареди. Винаги се нарежда. Това е като игра на шах", каза Тръмп за взаимоотношенията си с Иран.

Само преди седмица президентът на САЩ беше на прага да разпореди възобновяване на бойните операции.

Но в последния си разговор той не даде сигнали, че желае военно решение на конфликта.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДОНИ ОЩЕ НЕ Е РАЗБРАЛ

    48 2 Отговор
    Че шахматистите са други. Той е само изпълнител на еврейските желания.

    Коментиран от #17

    07:25 10.08.2026

  • 2 Тунджа 200

    43 2 Отговор
    Патока отчаяно събира пари за да плати репарации за разрушенията, които причини на Иран.
    Какво стана с връщането в каменната ера?
    Пълна откачалка на закачалка....

    07:26 10.08.2026

  • 3 Но шахът

    53 3 Отговор
    е измислен в Персия 🤣🤣

    Коментиран от #30

    07:27 10.08.2026

  • 4 Робот

    34 3 Отговор
    Този малоумник пак цъфти..! Независими медии предупреждават че ако НАТО и САЩ не престанат да се ровят в интересите на други държави всички вражески сателити в орбита могат да бъдат заслепени от Русия..! Това на практика би означавало че 80 %от оръжията на САЩ и НАТО ще ослепеят ..!

    07:30 10.08.2026

  • 5 Ами

    33 2 Отговор
    използват го евреите, както намерят за добре. Очевидно е, че не е в контрол на ситуацията.
    След междинните избори го слагат във фризера.

    07:31 10.08.2026

  • 6 сащисан кравар

    38 2 Отговор
    Бай Дончо не може да играе шах, може само "не се сърди човече", но си го играе сам😂

    Коментиран от #7

    07:32 10.08.2026

  • 7 И НЕ СЕ СЪРДИ ЧОВЕЧЕ НЕ ИГРАЕ

    31 2 Отговор

    До коментар #6 от "сащисан кравар":

    Че много се сърди.

    07:34 10.08.2026

  • 8 Kaлпазанин

    23 2 Отговор
    Клоунадата продължава ,латиносите са виновни че им продават ефтино белото та да си избират такива клоуни за президенти ,а ние в Европа да си имаме идиоти магарета и глупави кокошки за управници

    07:36 10.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ои8уйхътгрф

    26 2 Отговор
    Може ли някой да обясни на Рижко някои неща:

    - играта "Шах" е измислена в Персия което по една случайност е днешен Иран
    - играта "Го" е измислена в Китай

    Вкратце- Рижко се заиграва с хората създали стратегическите (и по същество- военни) игри... И тези хора играят заедно срещу него... Шансовете на Рижко за успех са нулеви и дори клонят към отрицателно число...

    07:46 10.08.2026

  • 12 Браво на Персите

    13 2 Отговор
    Бай тръмпата обърна играта на шах и мат

    07:46 10.08.2026

  • 13 Дзак

    12 1 Отговор
    Тръмп е сложил фигури в джоба.

    07:47 10.08.2026

  • 14 Блъфове

    20 2 Отговор
    Той Тръмп и със Северна Корея щеше да се оправи, сега па с Иран !?
    Празни приказки от политика уплетена в кълчища !
    Царят е гол ! Някои явно го знаят отдавна !

    07:47 10.08.2026

  • 15 Анонимен

    18 2 Отговор
    На мен ми прилича на покер. Подобно на случая с Украйна, наддаването продължава.

    07:48 10.08.2026

  • 16 Пак загубиха

    16 1 Отговор
    Преговори няма, пак лъже! Шаш нямат и ракети... , за което наглецът мълчи.

    07:52 10.08.2026

  • 17 Натура 2000

    19 1 Отговор

    До коментар #1 от "ДОНИ ОЩЕ НЕ Е РАЗБРАЛ":

    90% от политиката на дядо Дончо е удря по гърдите като горила и движи шумно храстите.. а мишоци като нас треперят от страх..и му носят всичко на тепсия..

    07:52 10.08.2026

  • 18 Шах - добре.

    8 1 Отговор
    Кой е гросмайстора?

    07:53 10.08.2026

  • 19 Механик

    13 1 Отговор
    Ясно. След като няколко поредни пъти победи окончателно, смени режима и взе златото, петрола и урана на Иран, след което пак няколко пъти бе "помолен" от аятоласите да "сключи добра сделка", сега па шах ще играе. И шахматист стана тоя риж неадекватник и шаха са нещо съвсем далечно .

    07:59 10.08.2026

  • 20 Айдее, още един

    3 8 Отговор
    безаналогов шагматист!

    Тръмп, Путин, Хаменей...побъркани старчета , объркаха света!

    Коментиран от #22

    07:59 10.08.2026

  • 21 ЗА СВЕДЕНИЕ

    10 1 Отговор
    НА ГЛУПАКА
    ШАХА Е ИЗМИСЛЕН ОТ ПЕРСИТЕ
    И НЯМА НИЩО ОБЩО С ПОКЕРА
    АЙДЕ ДА ПРОБВА С НЕ СЕ СЪРДИ ЧОВЕЧЕ

    08:03 10.08.2026

  • 22 ОПАААА

    2 7 Отговор

    До коментар #20 от "Айдее, още един":

    ЕЙ ПУТИНИСТ С ПУТИНИСТ
    НЯМА ДА СЛАГАШ ВЕЛИКИЯ ТРЪМП ДО ДРЕБНИЯ ПУТИН
    АБЕ ЗАБРАЙ ЗА СИ
    А ЗА ТИТАНА ЗЕЛЕНСКИ НИЩО НЕ КАЗВАШ

    08:05 10.08.2026

  • 23 Гай Турий

    13 1 Отговор
    Ще се уреди след като спечели още вяколко милиарда долара от далаверите на неговата лична банда със световната борса за петрол и газ. Корумпиран до мозъка на костите си. Роден, израснал и възпитан в среда на диви капиталисти, които за своите лични цели за обогатяване и грабеж не се спират дори пред всякакви, даже пред световни войни.
    Тоя трябва да бъде преследван от съд за лични далавери за сметка и с помощта на държавна политика.

    08:18 10.08.2026

  • 24 Лост

    8 1 Отговор
    Тръмп скоро ще играе само джобен тенис.Нещо като Борисов дето на повечето снимки е с ръка в джоба.

    08:22 10.08.2026

  • 25 Обектинен

    7 1 Отговор
    Колеги,играта шах е измислена в Индия,след което е усъвършенствана в Персия, откъдето идва и името и Шах Мат( Царя е мъртъв).
    По важното е,че покер играча бай Дончо се ,мъчи да играе шах с персите използвайки блъфове от покера,срещу стратегическите скрити ходове на Персите.
    Резултата всички го виждаме.

    08:23 10.08.2026

  • 26 Това Тръмповото,ми звучи като... :

    12 1 Отговор
    ,,Ако стана президент на САЩ и ще спра войната в Украйна за 24 часа...!"...!

    08:24 10.08.2026

  • 27 незнайко

    3 1 Отговор
    И Тръмп не знае какво иска в момента ! Всеки ден говори различно, но за САНКЦИИ е готов на всичка !!!

    08:27 10.08.2026

  • 28 Лопата Орешник

    5 1 Отговор
    То хубаво шах ама ти шах играл ли си някога, Дончо? Един седял и играел шах с кучето си в парка! Минал друг и се възхитил колко умно е кученцето. А тоя където играел възразил, че не е толкова умно щото го води с 5 на 4 в резултата! Струва ми се и Дончо, че е такъв играч на шах! И то тръгнал с Персия да играе шах!

    08:29 10.08.2026

  • 29 Артилерист

    4 1 Отговор
    Всичко което прави Тръмп се опира на силата. Дипломацията при него е временно спиране на удари, за да се види няма ли да може да мине с по-малко оръжеен разход. Но обстановката се усложнява. Иранците са голяма държава, разполага с модерни оръжия и не се предава. Украйна свърши Патриотите, но и САЩ нямат за продаване, пък и европейците закъсаха с парите да ги купуват. На китайците не може да се наложат големи мита, щото и ам. пазар е много зависим от техните стоки. Русия не се плаши от ултиматуми. Черноморският внос износ на Украйна е напълно блокиран. Сухопътният транспорт не може да поеме огромните морски товари-7400 укрокамиона са затапили полските гранични пунктове и висят там повече от седмица. Снощи 40 руски ракети и над 100 атакуващи дрона са помляли пристанищна, складова и енергийна инфраструктура на Одеса. Същото се е случило и със складовата база и енергийни обекти около и в Киев и Суми. Украйна няма ПВО ракети и руските средства достигат целите си безпрепятствено. Специално внимание руснаците са отделили на електрическите подстанции, чийто ремонт се оказва по-сложен и неосъществим задълго. Колко пъти да повтарям, че предимството на Русия в средства за далечно поразяване няма алтернатива и компенсация...

    Коментиран от #33

    08:31 10.08.2026

  • 30 По вероятно

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Но шахът":

    Да е в Индия

    08:34 10.08.2026

  • 31 хихи

    1 1 Отговор
    Следва ли "Заливът на прасетата-2"?

    08:46 10.08.2026

  • 32 Дудов

    0 1 Отговор
    САЩ пък нямат оръжие но пък и всички го знаят.Не мисля че Тръмп е голям шахматиствъпреки че и зобър блъфьор не е.Или поне не га показва

    08:58 10.08.2026

  • 33 Смотаняху

    3 1 Отговор

    До коментар #29 от "Артилерист":

    Тази зима в Украйна ще дойде СтудоМор от който много украинци ще измрат като кучета .Да благодарят на щайката подкрепяща войната

    09:02 10.08.2026

  • 34 То си пише.....!Ама....няма кой

    3 1 Отговор
    ТОЗ 8О ГОДИШЕН НАРЦИС КАК МОЖЕ ЦЯЛОТО ЧОВЕЧЕСТВА ДА НЕ ГО БОЙКОТИРА ОСТОВЕТЕ ГО САМ ИЩЕ МУ ПАДНЕ ТУПЕТО !!!!!!! ТОЯ АКО НЕ ГО СПРЕ СЕНАТА ЩЕ ПОДПАЛИ СВЕТА !!!!!!!!!!!!

    09:05 10.08.2026

  • 35 Няма сведения

    1 1 Отговор
    Тръмп някога да е играл шах или участвал в турнири.
    Навремето се опитваше да създаде шахматен турнир в Тръмп Тауър, на работата се разсъхна

    Куриозът е , че в действителноо има шахматен дебют " Тръмповски".

    Този шахматен дебют обаче няма нищо общо с него – кръстен е на бразилския шахматист Октавио Тръмповски.

    09:13 10.08.2026

  • 36 Хасковски каунь

    1 1 Отговор
    Разбойници и бандити. И балабар Петко с тях

    09:23 10.08.2026