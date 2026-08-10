Доналд Тръмп: Всичко ще се нареди! Преговорите с Техеран са като партия шах

В разговора си с информационната агенция Axios в неделя президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че е готов да изчака изхода от преговорите с Иран, за да позволи икономическият натиск върху Ислямската република да се засили.

"Ние само частично преговаряме с тях. Просто наблюдаваме Иран с огромната му инфлация и факта, че нямат пари", заяви той.

"Всичко ще се нареди. Винаги се нарежда. Това е като игра на шах", каза Тръмп за взаимоотношенията си с Иран.

Само преди седмица президентът на САЩ беше на прага да разпореди възобновяване на бойните операции.

Но в последния си разговор той не даде сигнали, че желае военно решение на конфликта.