Доналд Тръмп: Всичко ще се нареди! Преговорите с Техеран са като партия шах

В разговора си с информационната агенция Axios в неделя президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че е готов да изчака изхода от преговорите с Иран, за да позволи икономическият натиск върху Ислямската република да се засили.
"Ние само частично преговаряме с тях. Просто наблюдаваме Иран с огромната му инфлация и факта, че нямат пари", заяви той.
"Всичко ще се нареди. Винаги се нарежда. Това е като игра на шах", каза Тръмп за взаимоотношенията си с Иран.
Само преди седмица президентът на САЩ беше на прага да разпореди възобновяване на бойните операции.
Но в последния си разговор той не даде сигнали, че желае военно решение на конфликта.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ДОНИ ОЩЕ НЕ Е РАЗБРАЛ
Коментиран от #17
07:25 10.08.2026
2 Тунджа 200
Какво стана с връщането в каменната ера?
Пълна откачалка на закачалка....
07:26 10.08.2026
3 Но шахът
Коментиран от #30
07:27 10.08.2026
4 Робот
07:30 10.08.2026
5 Ами
След междинните избори го слагат във фризера.
07:31 10.08.2026
6 сащисан кравар
Коментиран от #7
07:32 10.08.2026
7 И НЕ СЕ СЪРДИ ЧОВЕЧЕ НЕ ИГРАЕ
До коментар #6 от "сащисан кравар":Че много се сърди.
07:34 10.08.2026
8 Kaлпазанин
07:36 10.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 ои8уйхътгрф
- играта "Шах" е измислена в Персия което по една случайност е днешен Иран
- играта "Го" е измислена в Китай
Вкратце- Рижко се заиграва с хората създали стратегическите (и по същество- военни) игри... И тези хора играят заедно срещу него... Шансовете на Рижко за успех са нулеви и дори клонят към отрицателно число...
07:46 10.08.2026
12 Браво на Персите
07:46 10.08.2026
13 Дзак
07:47 10.08.2026
14 Блъфове
Празни приказки от политика уплетена в кълчища !
Царят е гол ! Някои явно го знаят отдавна !
07:47 10.08.2026
15 Анонимен
07:48 10.08.2026
16 Пак загубиха
07:52 10.08.2026
17 Натура 2000
До коментар #1 от "ДОНИ ОЩЕ НЕ Е РАЗБРАЛ":90% от политиката на дядо Дончо е удря по гърдите като горила и движи шумно храстите.. а мишоци като нас треперят от страх..и му носят всичко на тепсия..
07:52 10.08.2026
18 Шах - добре.
07:53 10.08.2026
19 Механик
07:59 10.08.2026
20 Айдее, още един
Тръмп, Путин, Хаменей...побъркани старчета , объркаха света!
Коментиран от #22
07:59 10.08.2026
21 ЗА СВЕДЕНИЕ
ШАХА Е ИЗМИСЛЕН ОТ ПЕРСИТЕ
И НЯМА НИЩО ОБЩО С ПОКЕРА
АЙДЕ ДА ПРОБВА С НЕ СЕ СЪРДИ ЧОВЕЧЕ
08:03 10.08.2026
22 ОПАААА
До коментар #20 от "Айдее, още един":ЕЙ ПУТИНИСТ С ПУТИНИСТ
НЯМА ДА СЛАГАШ ВЕЛИКИЯ ТРЪМП ДО ДРЕБНИЯ ПУТИН
АБЕ ЗАБРАЙ ЗА СИ
А ЗА ТИТАНА ЗЕЛЕНСКИ НИЩО НЕ КАЗВАШ
08:05 10.08.2026
23 Гай Турий
Тоя трябва да бъде преследван от съд за лични далавери за сметка и с помощта на държавна политика.
08:18 10.08.2026
24 Лост
08:22 10.08.2026
25 Обектинен
По важното е,че покер играча бай Дончо се ,мъчи да играе шах с персите използвайки блъфове от покера,срещу стратегическите скрити ходове на Персите.
Резултата всички го виждаме.
08:23 10.08.2026
26 Това Тръмповото,ми звучи като... :
08:24 10.08.2026
27 незнайко
08:27 10.08.2026
28 Лопата Орешник
08:29 10.08.2026
29 Артилерист
Коментиран от #33
08:31 10.08.2026
30 По вероятно
До коментар #3 от "Но шахът":Да е в Индия
08:34 10.08.2026
31 хихи
08:46 10.08.2026
32 Дудов
08:58 10.08.2026
33 Смотаняху
До коментар #29 от "Артилерист":Тази зима в Украйна ще дойде СтудоМор от който много украинци ще измрат като кучета .Да благодарят на щайката подкрепяща войната
09:02 10.08.2026
34 То си пише.....!Ама....няма кой
09:05 10.08.2026
35 Няма сведения
Навремето се опитваше да създаде шахматен турнир в Тръмп Тауър, на работата се разсъхна
Куриозът е , че в действителноо има шахматен дебют " Тръмповски".
Този шахматен дебют обаче няма нищо общо с него – кръстен е на бразилския шахматист Октавио Тръмповски.
09:13 10.08.2026
36 Хасковски каунь
09:23 10.08.2026