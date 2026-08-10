Увеличението на цените на морето свиха потреблението на туристическия продукт с около 1/3

За този летен туристически сезон има увеличение на цените в местата за настаняване от порядъка на 20-30% и спад на търсенето на туристическия продукт с 30-40% в сравнение с миналата година, сподели в подкаст епизод на „Ние, потребителите“ Стоил Далевски – собственик на хотел в к.к. „Слънчев бряг“.

„Това е исторически сезон, тъй като за първи път всичко е в евро. Има увеличение на цените от порядъка на 20-30% спрямо други години. Ние, като хотелиери, не искаме да вдигаме цената, но няма как да удържим, ако не го направим, тъй като при нас всичко е увеличено по две, даже и по три. Официалната инфлация е над 9%.“, разказа той. Хотелиерът се съгласи, че определящи са повишените разходи за поддържката на базата, поскъпващите горива, ток, заплати и осигуровки за персонала. Но и признава, че освен икономически обоснованите фактори за повишаването на крайните цени за потребителите, има и търговци, които завишават цените абсолютно неправомерно, от което страда и коректният бизнес.

Стоил Далевски определя настоящия летен сезон до момента като по-слаб от миналогодишния с 30-40%. „Не мога да кажа дали е заради еврото или не. За юни и юли нещата са изключително тревожни за нас, като бизнес. Дано да успеем да наваксаме август и септември. Хранителните продукти, цените на всички услуги са изключително вдигнати и всичко това се отразява и на почивката на един турист. Смяната на лева с евро се отразява на обикновения турист, доколкото още е може би малко по-сложно за него да пресмята колко точно са му разходите по една почивка от седмица или десетина дни.“, коментира той.

На въпроса спазваха ли търговците в туристическия сектор изискването за двойно обозначаване на цените до вчера, 8 август., за да могат туристите по-лесно да се ориентират колко ще платят той отговаря: „Ние сме го спазвали. Но съм убеден, че на много места – сергии, барчета, магазинчета, това вече отдавна отпадна. При нас не е идвала проверка, за да констатира някакво нарушение, но ние държахме стриктно да се спазва разпоредбата – до последно. Не сме имали до момента и случай, в който някой да поиска да плаща в левове и да се сърди, че няма да приемаме лев.“

Хотелиерът е убеден, че Българското Черноморие изпреварва други популярни летни дестинации като Гърция, Турция и Хъврватия. „Ние сме уникална държава, с уникална природа, услугата ни е страхотна, легловата ни база е уникална, пясъчната ни ивица е уникална и морето ни е супер. Така че, ние нямаме конкуренция, справяме се отлично. Разбира се, сигурно има колеги, които не могат да се справят точно така, както искаме, но това е малък процент. За мен лично, съотношението цена-качество на нашето Черноморие е най-добро.“, обобщава той.