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Увеличението на цените на морето свиха потреблението на туристическия продукт с около 1/3

Увеличението на цените на морето свиха потреблението на туристическия продукт с около 1/3

10 Август, 2026 09:24 2 648 53

  • цени-
  • поскъпване-
  • потребление-
  • черноморие

За повишението на цените има обективни икономически фактори, но някои неправомерно се оправдават с еврото

Увеличението на цените на морето свиха потреблението на туристическия продукт с около 1/3 - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

За този летен туристически сезон има увеличение на цените в местата за настаняване от порядъка на 20-30% и спад на търсенето на туристическия продукт с 30-40% в сравнение с миналата година, сподели в подкаст епизод на „Ние, потребителите“ Стоил Далевски – собственик на хотел в к.к. „Слънчев бряг“.

„Това е исторически сезон, тъй като за първи път всичко е в евро. Има увеличение на цените от порядъка на 20-30% спрямо други години. Ние, като хотелиери, не искаме да вдигаме цената, но няма как да удържим, ако не го направим, тъй като при нас всичко е увеличено по две, даже и по три. Официалната инфлация е над 9%.“, разказа той. Хотелиерът се съгласи, че определящи са повишените разходи за поддържката на базата, поскъпващите горива, ток, заплати и осигуровки за персонала. Но и признава, че освен икономически обоснованите фактори за повишаването на крайните цени за потребителите, има и търговци, които завишават цените абсолютно неправомерно, от което страда и коректният бизнес.

Стоил Далевски определя настоящия летен сезон до момента като по-слаб от миналогодишния с 30-40%. „Не мога да кажа дали е заради еврото или не. За юни и юли нещата са изключително тревожни за нас, като бизнес. Дано да успеем да наваксаме август и септември. Хранителните продукти, цените на всички услуги са изключително вдигнати и всичко това се отразява и на почивката на един турист. Смяната на лева с евро се отразява на обикновения турист, доколкото още е може би малко по-сложно за него да пресмята колко точно са му разходите по една почивка от седмица или десетина дни.“, коментира той.

На въпроса спазваха ли търговците в туристическия сектор изискването за двойно обозначаване на цените до вчера, 8 август., за да могат туристите по-лесно да се ориентират колко ще платят той отговаря: „Ние сме го спазвали. Но съм убеден, че на много места – сергии, барчета, магазинчета, това вече отдавна отпадна. При нас не е идвала проверка, за да констатира някакво нарушение, но ние държахме стриктно да се спазва разпоредбата – до последно. Не сме имали до момента и случай, в който някой да поиска да плаща в левове и да се сърди, че няма да приемаме лев.“

Хотелиерът е убеден, че Българското Черноморие изпреварва други популярни летни дестинации като Гърция, Турция и Хъврватия. „Ние сме уникална държава, с уникална природа, услугата ни е страхотна, легловата ни база е уникална, пясъчната ни ивица е уникална и морето ни е супер. Така че, ние нямаме конкуренция, справяме се отлично. Разбира се, сигурно има колеги, които не могат да се справят точно така, както искаме, но това е малък процент. За мен лично, съотношението цена-качество на нашето Черноморие е най-добро.“, обобщава той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    83 1 Отговор
    Поредната оправдателна статия!!!
    Аз не ги разбирам тъпанарите от курортния бизнес!!! Като лъжат денонощно, това няма да им вкара хората в кръчмите!!! Няма как например, две пици в заведение в Созопол да са ти 60 лева, и да са много по гадни от пица на парче в София!!! Много по гадни!!!
    А увеличението не е 20-30% , а Лев -Евро, или повече !!! Тоест, над сто процента!!!

    Коментиран от #30, #43

    09:31 10.08.2026

  • 2 Аз съм мазохист

    45 4 Отговор
    и затова ходя само на нашето лайноморие.

    Коментиран от #8, #36

    09:31 10.08.2026

  • 3 светле

    41 2 Отговор
    пак претоплени манджи от вчера
    кат за нова
    макар да е актуална темата
    в други медии са показали снимката на тоз млад хотелиер

    иначе ден година храни
    на слънчака бг бира е 4.50 е а миналата година беше 5-6 лв макс
    и за чужденците еврото го възприемат за скъпа валута към допълнение към 30% увеличение
    като тук идват от обикновени по обикновени от румъния полша урк и настина бедни англичани на които им е скъпа бирата

    09:33 10.08.2026

  • 4 Данко

    33 2 Отговор
    В Гърция - студио 40 кв.м. - 90 лв. морето - на 30 м. от къщата. Разстояние - 550 км.
    Който както се уреди,

    09:34 10.08.2026

  • 5 Виетнамски

    27 1 Отговор
    Те донги са виновни

    09:35 10.08.2026

  • 6 Пет километра с такси

    33 0 Отговор
    В слънчака струват 20 евро.тва е положението

    Коментиран от #11

    09:37 10.08.2026

  • 7 Даниел

    35 0 Отговор
    Ако хотелиерите и ресторантьорите вземат малко да вдигнат качеството на услугата,то тогава цените биха станали непоносими за българите??!!
    Интересно на каква база са сегашните завишени цени при положение,че сезонните работници са внос и едва ли им се плаща повече от 1200-1300 евро!!??

    09:38 10.08.2026

  • 8 и Аз съм мазохист и не съм го отписал

    5 32 Отговор

    До коментар #2 от "Аз съм мазохист":

    като ходя на черноморието от много години
    в едни и същи хотели ултра ол инклузив с плаж 24 ч пиене и др и обслужване
    на приемливи цени в началото и края на сезона
    и е много по добро от чужбина
    за съжаление тез хотели тук се броят на пръсти но ги има

    09:38 10.08.2026

  • 9 всичко ни е уникално

    42 2 Отговор
    И чревните ни проблеми от водата по морето нямат аналог. Абе уникални сме!

    09:40 10.08.2026

  • 10 Факт

    33 1 Отговор
    И повече ще се свие

    09:41 10.08.2026

  • 11 20 евро.тва е положението

    37 0 Отговор

    До коментар #6 от "Пет километра с такси":

    после бакшиша дреме на стоянката цял ден
    като в софия

    09:41 10.08.2026

  • 12 Фен

    7 25 Отговор
    Заради санкциите и еврото всичко в БГ поскъпна. Що по морето да е по-различно? Пак е по-евтино от Гърция.

    Коментиран от #15

    09:44 10.08.2026

  • 13 Значи не е заради скапаното €

    33 9 Отговор
    Другите държави като го приеха какво стана? Дори нямаше и война тогава.Те умните за това не го искат това картонено евро с дизайн на етикет тип кисели краставички, а монетите са като шайби от железарски магазин.Може да си купите цяла торба евро монети за 2 български лева.Смех, излагация и без покритие! Голямата 🚾 Европа!

    09:45 10.08.2026

  • 14 а мазният селски гербав АлиБЕК

    37 0 Отговор
    нали вчера квича, че уж нямал проблеми с липсата на клиенти

    09:46 10.08.2026

  • 15 всичко поскъпва

    24 0 Отговор

    До коментар #12 от "Фен":

    заради многото мутри-прекупвачи по веригата на доставки.

    Коментиран от #45

    09:47 10.08.2026

  • 16 е няма спад . на хубавите курорти е

    0 12 Отговор
    пълно . хората са доволни . всеки се ориентира . тенинг и пиене . другата година ще вдигнат цените доста . в този бизнес е така . спане, пиене, ядене и разходки за бабичките и заведения за пубертетите и чичките . зрелища кат балконинг, побоища и прегазени като чели са по малко . и издавените . на един малък плаж я има 2-3 спасители . а е нужно да са 15 души . да са достатъчно . и в една дискотека е нормално да са 5-6 охранители и портиери .

    09:48 10.08.2026

  • 17 българина

    16 2 Отговор
    можете да лъжете колкото искате, те и преи 1990 лъгаха, че социализма бил супер , но се видя кой докъде стигна. Еврото е една истинска причина, другите са санкциите и бруталната инфраструктура!

    Коментиран от #49

    09:49 10.08.2026

  • 18 така е

    9 0 Отговор
    Наум Шопов уточни, че не бива да се правят генерални заключения и да се твърди, че абсолютно всичко по българското Черноморие е по-скъпо. Наблюденията им обаче показват, че цените в ресторантите и магазините у нас вече са много близки до тези в други европейски държави, въпреки значително по-ниския жизнен стандарт в България.

    Като конкретен пример двойката посочи цените в Италия и по българското Черноморие. По техни наблюдения еспресото в Италия на повечето посетени от тях места е струвало между 1,80 и 2 евро, докато у нас цената му е достигала между 2,50 и 3 евро.

    Подобна е ситуацията и при популярния коктейл "Аперол“. В Италия двамата са го поръчвали за около 6 евро, докато по българското Черноморие цената е била между 8,50 и 9 евро.

    При храната сравнението не винаги е в ущърб на България. Салата "Цезар“ например е струвала средно около 17 евро в Италия, докато у нас цената е била между 12 и 14 евро.

    09:49 10.08.2026

  • 19 Ти да видиш

    18 4 Отговор
    Ама нали според дебилите и педофилите от ПП и ДБ и техните ментори мутромафиотите от Герб и ДПС щяхме да просперираме след като влезем в клуба на еврото!???

    09:52 10.08.2026

  • 20 Хаха

    22 1 Отговор
    "За мен лично, съотношението цена-качество на нашето Черноморие е най-добро.“, обобщава той."

    Ами не, не е най-добро и не може да обобщава така, гледайки тавана!
    Конкуренцията, особено откъм Гърция с нейното безкрайно крайбрежие е огромна!
    Единственото предимство на нашето море е, че мога да гледам във водата без очила заради по-малката соленост! И май до тук с предимствата!
    Нито цена, вече дори ресторанти, квартири, чадъри са по-скъпи тук, а в Гърция не съм ходил на плаж с такса "паркинг"!
    Пясъчни плажове и в Гърция има, освен това водата е много по-бистра, имаш възможност за избор на по-оживени, с диджеи, по-закътани, с равно или бързо да става дълбоко дъно и т.н. Откъм разнообразие въобще не можем да се мерим!
    Тук където и да седнеш да се храниш, освен "скромните" цени, всичко е от "прясно" от хипермаркетите, като някъде може да има изключение на прясно хваната риба, ама на малко места!

    09:53 10.08.2026

  • 21 Последния Софиянец

    20 0 Отговор
    Хотелът където ходих миналата година има увеличение с 200 процента.

    09:53 10.08.2026

  • 22 Банскомат

    20 0 Отговор
    А през зимата ще го свият и в Банско и Пампоровец.

    09:58 10.08.2026

  • 23 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    13 0 Отговор
    А какви са актуалните цени НА моретата,
    че обмислям скоро да си купя едно море🤔❓

    10:04 10.08.2026

  • 24 ВИЕ "ЛУДИ" ЛИ СТЕ.

    18 1 Отговор
    ЩО НЕ ЧУЕТЕ ЕКСПЕРТА АЛИ- БЕГАЙ БРЕ. ВЧЕРА КАЗА ЧЕ ПО КУРОРТИТЕ ХОТЕЛИТЕ РЕСТОРАНТИТЕ СА НА ФУЛ. ПЪЛНИ НИЩО ЧЕ ТАРАТОРА Е 10 ЕВРО.

    Коментиран от #38

    10:05 10.08.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    16 1 Отговор
    😀😀😀
    "Хотелиерът е убеден, че Българското Черноморие изпреварва други популярни летни дестинации като Гърция, Турция и Хърватия. „🤔🤔🤔
    Седем дни в Турция "ол ин" за 1 000 €
    ЕДНА нощувка на къмпинг в БГ- 1 000€
    🤔🤔🤔

    10:07 10.08.2026

  • 27 ЕВРОТО НА ТУУУ

    6 3 Отговор
    Ту ТУУУ което той рекламираше ЯКО Е кошмар за българите. ТОЗИ ДА СИ ЧУЕ ДУМИТЕ ДА ПРЕОСМИСЛИ ДЕЛАТА СИ НО У ДВОРА НА ЗАТВОРА.

    10:11 10.08.2026

  • 28 Моарейн

    20 0 Отговор
    Ден година храни, а? Най-накрая превратната интерпретация на тая поговорка ще докара алчните собственици на хотели и ресторанти по морето до "цяла година гладни". Хак им е, не ги съжалявам. И понеже ей сега ще се пръкнат знайни и незнайни разбирачи да ми обясняват колко тежък и неблагодарен труд е предоставянето на туристически услуги, бързам да ги успокоя - знам какво е от личен опит.

    10:13 10.08.2026

  • 29 Аре бегай ве Алибегов

    20 1 Отговор
    Алибега каза, че в кръчмата с таратора по 10Е нямало празни маси, всиччко било заето от гербераси!

    10:19 10.08.2026

  • 30 Браво

    3 8 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    По-високи цени, по-малко туристи, по-голяма печалба

    Коментиран от #48

    10:20 10.08.2026

  • 31 Ти си

    15 0 Отговор
    Чета заглавието и си викам , вчера Алибегов нещо друго разправяше.
    А този тук пък се уля с изцепката че сме били по-добри от гърци , турци и хървати !
    С едно сум съгласен , че нашето море и плажовете му са уникални ако се абстрахираме от бетона и фекалиите......

    10:22 10.08.2026

  • 32 За повишението…

    12 0 Отговор
    …на цените и замразяването на заплатата ми НЯМА обективни фактори и то се измерва с намалената ми покупателна способност! Не можете да излъжете математиката, а тя казва, че 1+1=2, не може да е равно на 6. Съжалявам! ПС: отивам да си вадя паспорт и ще си почивам в чужбина-> там е по-евтино. Хубав ден!!!

    10:23 10.08.2026

  • 33 Цеко

    25 0 Отговор
    Нека, хак да им е! Догодина ще свалят цените, ама туристи пак няма да имат. Щото клиент трудно се печели и много лесно се губи. С години мародерстваха, сега ще им трябват години да върнат БГ туриста на Черноморието...ако въобще успеят някога.

    10:26 10.08.2026

  • 34 Димо

    10 3 Отговор
    Вчера се върнахме от Несебър и мога да кажа, че вечер заведенията се пръскаха от хора. Има и справедливи цени с отлично качество има и надути цени с отвратително качество. Огромно разочарование имахме от ресторант Вега, отвратително приготвено и необосновано скъпо, но пък в ресторант Тони Джи Джи останахме наистина супер очаровани от посрещане, представяне, от нормални цени и невероятната вкусотия. Пет човека вечеряхме прекрасна храна за 130 €, което мисля, че е доста приемливо в предвид това, че не намерихме за седмица по-добро място.

    10:30 10.08.2026

  • 35 Пешо от панелката

    18 0 Отговор
    Да, природата по Черноморието е красива, но проблем номер едно са Али Бегов и 40-те разбойници на брега

    10:32 10.08.2026

  • 36 Хи хи

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Аз съм мазохист":

    Нашата фирма внася пресни лъна от чужбина и ги опаковаме . Заповядайте да ги опитате В София сме !!!

    10:41 10.08.2026

  • 37 Изпразнения Джоб !

    5 0 Отговор
    Диктува !

    10:49 10.08.2026

  • 38 Цяла Вечер ?

    4 0 Отговор

    До коментар #24 от "ВИЕ "ЛУДИ" ЛИ СТЕ.":

    На Един Таратор ? Ли ?

    Да Я Кара ?

    10:55 10.08.2026

  • 39 нннн

    1 0 Отговор
    Хапни един таратор за 10 левра и млъквай!

    11:13 10.08.2026

  • 40 нннн

    1 0 Отговор
    Хапни един таратор за 10 левра и млъквай!

    11:13 10.08.2026

  • 41 Ще има още спад на туристите...

    6 1 Отговор
    Черноморския туризъм е със затихващи функции и вече умиращ...Отмина времето, когато от морето, слънцето и плажа имаше полза за здравето !

    Сега здрав отиваш на море, а се връщаш болен с инфекции и диярии и заразен от всякакви вируси и бактерии с тежки инфекции,понякога водещи до смърт.

    Отделно на Запад се разбра че Черно море е супер замърсено с радиоактивни отпадъци от агресията на Русия в Украйна и турските АЕЦ и че къпането в радиоактивните води на черно море не е здравословно и трябва да е избягвано поради разпространението на опасната и смъртоносна бактерия “Вибрио вълнификус“ , затова западните туроператори напуснаха Черноморския туризъм на България и няма да се завърнат...

    Коментиран от #44

    11:20 10.08.2026

  • 42 Вервайте и

    3 0 Отговор
    И кой ти каза да казваш, че не е от еврото Урсула? Тя винаги така ще казва щото милиардите дето профука за експериментални смески наречени незаслужено от някои ваксини и другите милиарди за възстановяване и реновиране на фашизма първо в украйна после и в ЕСконцлагера трябва да бъдат измъкнат по някакъв начин от джобовете на евроколония ия матрял, така, че дълго ще има да повтаря като папагал, че не било от еврото. Не бил проблема в тиквите, ами в кратуните

    11:20 10.08.2026

  • 43 Ако искаш

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    В Англия една пица е 25£. Значи не е от еврото...

    Коментиран от #46

    11:22 10.08.2026

  • 44 Опасен кафяв щам

    3 1 Отговор

    До коментар #41 от "Ще има още спад на туристите...":

    Бактерията открита по черноморието е евротиквос идиотос булгарикус славос украинос, зеленачос насмъркачос

    11:28 10.08.2026

  • 45 уточнение

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "всичко поскъпва":

    Първо е нужно да си изясним какво означава борса в условията на капитализъм.Тук нямаме борси, магазини на едро.Това е истината.Прекупвачите рекетират производителите.Заплашват ги,тормозят ги,палят им имуществото или заразяват животните им.Борсите по света работят след полунощ.Стоката има първоначална цена и тогава започва явно наддаване.Стоката се купува чрез ЯВНО наддаване!Амагледайте ютуб бе другари.Тук няма борси,за жалост.

    11:41 10.08.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 туристическия продукт

    4 0 Отговор
    Пържена замразена цаца верно много е поскъпнал бре. Не ги ли е срам

    11:45 10.08.2026

  • 48 Перо

    4 0 Отговор

    До коментар #30 от "Браво":

    Гърците сега провеждат същата политика на “качествен туризъм”, т.е. Силно увеличение на цените за да намалее туристическия поток, без да се отрази лошо на печалбата! Резултатът обаче какъв е при политика на върховенство на цените над потреблението: наблюдавах един блок с бар и 120 чадъри с жезлонги. За 8 ч. бяха заети само 3 чадъра. Поеха по българския, мутренски път и не знам до къде ще стигнат! Много лоша практика е да ти изтеглят парите по резервацията предварително и после да не се интересуват от теб и да сведат обслужването до нула!

    11:46 10.08.2026

  • 49 Ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "българина":

    Соца ти е виновен пак на тебе .А Путин ?

    12:27 10.08.2026

  • 50 Биби

    1 0 Отговор
    Од уникална остана само кална за савцките гагамуги у Свети Власт!

    12:43 10.08.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Васил

    0 0 Отговор
    У нас алчността ще закопае туризма а се оправдават ту с Украйна то с еврото само си търсят поводи да вдигат цените а после се чудят защо Българите и чужденците ги няма.

    13:41 10.08.2026

  • 53 Анонимен

    0 0 Отговор
    Заповядайте на нашето Черно море.Ще ви нагостим със скъп таратор и пици.Чакаме ви.Пригответе предварително и такси за чадъри.Благодаря...Али баба и 40разбойника си вършат перфектно работата по изпразване на джобовете на излъганите.

    16:14 10.08.2026

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