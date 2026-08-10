Увеличението на цените на морето свиха потреблението на туристическия продукт с около 1/3

За този летен туристически сезон има увеличение на цените в местата за настаняване от порядъка на 20-30% и спад на търсенето на туристическия продукт с 30-40% в сравнение с миналата година, сподели в подкаст епизод на „Ние, потребителите“ Стоил Далевски – собственик на хотел в к.к. „Слънчев бряг“.
„Това е исторически сезон, тъй като за първи път всичко е в евро. Има увеличение на цените от порядъка на 20-30% спрямо други години. Ние, като хотелиери, не искаме да вдигаме цената, но няма как да удържим, ако не го направим, тъй като при нас всичко е увеличено по две, даже и по три. Официалната инфлация е над 9%.“, разказа той. Хотелиерът се съгласи, че определящи са повишените разходи за поддържката на базата, поскъпващите горива, ток, заплати и осигуровки за персонала. Но и признава, че освен икономически обоснованите фактори за повишаването на крайните цени за потребителите, има и търговци, които завишават цените абсолютно неправомерно, от което страда и коректният бизнес.
Стоил Далевски определя настоящия летен сезон до момента като по-слаб от миналогодишния с 30-40%. „Не мога да кажа дали е заради еврото или не. За юни и юли нещата са изключително тревожни за нас, като бизнес. Дано да успеем да наваксаме август и септември. Хранителните продукти, цените на всички услуги са изключително вдигнати и всичко това се отразява и на почивката на един турист. Смяната на лева с евро се отразява на обикновения турист, доколкото още е може би малко по-сложно за него да пресмята колко точно са му разходите по една почивка от седмица или десетина дни.“, коментира той.
На въпроса спазваха ли търговците в туристическия сектор изискването за двойно обозначаване на цените до вчера, 8 август., за да могат туристите по-лесно да се ориентират колко ще платят той отговаря: „Ние сме го спазвали. Но съм убеден, че на много места – сергии, барчета, магазинчета, това вече отдавна отпадна. При нас не е идвала проверка, за да констатира някакво нарушение, но ние държахме стриктно да се спазва разпоредбата – до последно. Не сме имали до момента и случай, в който някой да поиска да плаща в левове и да се сърди, че няма да приемаме лев.“
Хотелиерът е убеден, че Българското Черноморие изпреварва други популярни летни дестинации като Гърция, Турция и Хъврватия. „Ние сме уникална държава, с уникална природа, услугата ни е страхотна, легловата ни база е уникална, пясъчната ни ивица е уникална и морето ни е супер. Така че, ние нямаме конкуренция, справяме се отлично. Разбира се, сигурно има колеги, които не могат да се справят точно така, както искаме, но това е малък процент. За мен лично, съотношението цена-качество на нашето Черноморие е най-добро.“, обобщава той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Аз не ги разбирам тъпанарите от курортния бизнес!!! Като лъжат денонощно, това няма да им вкара хората в кръчмите!!! Няма как например, две пици в заведение в Созопол да са ти 60 лева, и да са много по гадни от пица на парче в София!!! Много по гадни!!!
А увеличението не е 20-30% , а Лев -Евро, или повече !!! Тоест, над сто процента!!!
Коментиран от #30, #43
09:31 10.08.2026
2 Аз съм мазохист
Коментиран от #8, #36
09:31 10.08.2026
3 светле
кат за нова
макар да е актуална темата
в други медии са показали снимката на тоз млад хотелиер
иначе ден година храни
на слънчака бг бира е 4.50 е а миналата година беше 5-6 лв макс
и за чужденците еврото го възприемат за скъпа валута към допълнение към 30% увеличение
като тук идват от обикновени по обикновени от румъния полша урк и настина бедни англичани на които им е скъпа бирата
09:33 10.08.2026
4 Данко
Който както се уреди,
09:34 10.08.2026
5 Виетнамски
09:35 10.08.2026
6 Пет километра с такси
Коментиран от #11
09:37 10.08.2026
7 Даниел
Интересно на каква база са сегашните завишени цени при положение,че сезонните работници са внос и едва ли им се плаща повече от 1200-1300 евро!!??
09:38 10.08.2026
8 и Аз съм мазохист и не съм го отписал
До коментар #2 от "Аз съм мазохист":като ходя на черноморието от много години
в едни и същи хотели ултра ол инклузив с плаж 24 ч пиене и др и обслужване
на приемливи цени в началото и края на сезона
и е много по добро от чужбина
за съжаление тез хотели тук се броят на пръсти но ги има
09:38 10.08.2026
9 всичко ни е уникално
09:40 10.08.2026
10 Факт
09:41 10.08.2026
11 20 евро.тва е положението
До коментар #6 от "Пет километра с такси":после бакшиша дреме на стоянката цял ден
като в софия
09:41 10.08.2026
12 Фен
Коментиран от #15
09:44 10.08.2026
13 Значи не е заради скапаното €
09:45 10.08.2026
14 а мазният селски гербав АлиБЕК
09:46 10.08.2026
15 всичко поскъпва
До коментар #12 от "Фен":заради многото мутри-прекупвачи по веригата на доставки.
Коментиран от #45
09:47 10.08.2026
16 е няма спад . на хубавите курорти е
09:48 10.08.2026
17 българина
Коментиран от #49
09:49 10.08.2026
18 така е
Като конкретен пример двойката посочи цените в Италия и по българското Черноморие. По техни наблюдения еспресото в Италия на повечето посетени от тях места е струвало между 1,80 и 2 евро, докато у нас цената му е достигала между 2,50 и 3 евро.
Подобна е ситуацията и при популярния коктейл "Аперол“. В Италия двамата са го поръчвали за около 6 евро, докато по българското Черноморие цената е била между 8,50 и 9 евро.
При храната сравнението не винаги е в ущърб на България. Салата "Цезар“ например е струвала средно около 17 евро в Италия, докато у нас цената е била между 12 и 14 евро.
09:49 10.08.2026
19 Ти да видиш
09:52 10.08.2026
20 Хаха
Ами не, не е най-добро и не може да обобщава така, гледайки тавана!
Конкуренцията, особено откъм Гърция с нейното безкрайно крайбрежие е огромна!
Единственото предимство на нашето море е, че мога да гледам във водата без очила заради по-малката соленост! И май до тук с предимствата!
Нито цена, вече дори ресторанти, квартири, чадъри са по-скъпи тук, а в Гърция не съм ходил на плаж с такса "паркинг"!
Пясъчни плажове и в Гърция има, освен това водата е много по-бистра, имаш възможност за избор на по-оживени, с диджеи, по-закътани, с равно или бързо да става дълбоко дъно и т.н. Откъм разнообразие въобще не можем да се мерим!
Тук където и да седнеш да се храниш, освен "скромните" цени, всичко е от "прясно" от хипермаркетите, като някъде може да има изключение на прясно хваната риба, ама на малко места!
09:53 10.08.2026
21 Последния Софиянец
09:53 10.08.2026
22 Банскомат
09:58 10.08.2026
23 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
че обмислям скоро да си купя едно море🤔❓
10:04 10.08.2026
24 ВИЕ "ЛУДИ" ЛИ СТЕ.
Коментиран от #38
10:05 10.08.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
"Хотелиерът е убеден, че Българското Черноморие изпреварва други популярни летни дестинации като Гърция, Турция и Хърватия. „🤔🤔🤔
Седем дни в Турция "ол ин" за 1 000 €
ЕДНА нощувка на къмпинг в БГ- 1 000€
🤔🤔🤔
10:07 10.08.2026
27 ЕВРОТО НА ТУУУ
10:11 10.08.2026
28 Моарейн
10:13 10.08.2026
29 Аре бегай ве Алибегов
10:19 10.08.2026
30 Браво
До коментар #1 от "Пич":По-високи цени, по-малко туристи, по-голяма печалба
Коментиран от #48
10:20 10.08.2026
31 Ти си
А този тук пък се уля с изцепката че сме били по-добри от гърци , турци и хървати !
С едно сум съгласен , че нашето море и плажовете му са уникални ако се абстрахираме от бетона и фекалиите......
10:22 10.08.2026
32 За повишението…
10:23 10.08.2026
33 Цеко
10:26 10.08.2026
34 Димо
10:30 10.08.2026
35 Пешо от панелката
10:32 10.08.2026
36 Хи хи
До коментар #2 от "Аз съм мазохист":Нашата фирма внася пресни лъна от чужбина и ги опаковаме . Заповядайте да ги опитате В София сме !!!
10:41 10.08.2026
37 Изпразнения Джоб !
10:49 10.08.2026
38 Цяла Вечер ?
До коментар #24 от "ВИЕ "ЛУДИ" ЛИ СТЕ.":На Един Таратор ? Ли ?
Да Я Кара ?
10:55 10.08.2026
39 нннн
11:13 10.08.2026
40 нннн
11:13 10.08.2026
41 Ще има още спад на туристите...
Сега здрав отиваш на море, а се връщаш болен с инфекции и диярии и заразен от всякакви вируси и бактерии с тежки инфекции,понякога водещи до смърт.
Отделно на Запад се разбра че Черно море е супер замърсено с радиоактивни отпадъци от агресията на Русия в Украйна и турските АЕЦ и че къпането в радиоактивните води на черно море не е здравословно и трябва да е избягвано поради разпространението на опасната и смъртоносна бактерия “Вибрио вълнификус“ , затова западните туроператори напуснаха Черноморския туризъм на България и няма да се завърнат...
Коментиран от #44
11:20 10.08.2026
42 Вервайте и
11:20 10.08.2026
43 Ако искаш
До коментар #1 от "Пич":В Англия една пица е 25£. Значи не е от еврото...
Коментиран от #46
11:22 10.08.2026
44 Опасен кафяв щам
До коментар #41 от "Ще има още спад на туристите...":Бактерията открита по черноморието е евротиквос идиотос булгарикус славос украинос, зеленачос насмъркачос
11:28 10.08.2026
45 уточнение
До коментар #15 от "всичко поскъпва":Първо е нужно да си изясним какво означава борса в условията на капитализъм.Тук нямаме борси, магазини на едро.Това е истината.Прекупвачите рекетират производителите.Заплашват ги,тормозят ги,палят им имуществото или заразяват животните им.Борсите по света работят след полунощ.Стоката има първоначална цена и тогава започва явно наддаване.Стоката се купува чрез ЯВНО наддаване!Амагледайте ютуб бе другари.Тук няма борси,за жалост.
11:41 10.08.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 туристическия продукт
11:45 10.08.2026
48 Перо
До коментар #30 от "Браво":Гърците сега провеждат същата политика на “качествен туризъм”, т.е. Силно увеличение на цените за да намалее туристическия поток, без да се отрази лошо на печалбата! Резултатът обаче какъв е при политика на върховенство на цените над потреблението: наблюдавах един блок с бар и 120 чадъри с жезлонги. За 8 ч. бяха заети само 3 чадъра. Поеха по българския, мутренски път и не знам до къде ще стигнат! Много лоша практика е да ти изтеглят парите по резервацията предварително и после да не се интересуват от теб и да сведат обслужването до нула!
11:46 10.08.2026
49 Ха ха
До коментар #17 от "българина":Соца ти е виновен пак на тебе .А Путин ?
12:27 10.08.2026
50 Биби
12:43 10.08.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Васил
13:41 10.08.2026
53 Анонимен
16:14 10.08.2026