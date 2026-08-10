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Босът на ирландската мафия е екстрадиран в Ирландия след години международно издирване

Босът на ирландската мафия е екстрадиран в Ирландия след години международно издирване

10 Август, 2026 09:31, обновена 10 Август, 2026 09:33 1 905 2

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Смятаният за един от най-влиятелните босове на организираната престъпност в Европа е обвинен в ръководене на престъпна група

Босът на ирландската мафия е екстрадиран в Ирландия след години международно издирване - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Смятаният за един от най-влиятелните босове на организираната престъпност в Европа Даниел Кинахан беше екстрадиран от Обединените арабски емирства в Ирландия след продължила години международна операция срещу ръководения от фамилията му престъпен картел, предаде „Ройтерс“, цитирана от News.bg.

49-годишният Кинахан пристигна в неделя вечерта на военното летище „Кейсмънт“ край Дъблин с ирландски правителствен самолет. Той беше предаден от властите в ОАЕ на ирландски служители и транспортиран при засилени мерки за сигурност.

Малко след пристигането си Кинахан беше изправен пред Специалния наказателен съд в Дъблин, където му беше повдигнато обвинение за ръководене на дейността на организирана престъпна група в периода от 18 октомври 2015 г. до 6 април 2017 г. Съдът го остави в ареста, след което той беше отведен в строго охранявания затвор „Портлийш“. Следващото му явяване пред съда е насрочено за 5 октомври.

Кинахан беше арестуван в Дубай през април при съвместна операция на ирландските и местните власти след издадена от Ирландия заповед за арест. Той живееше в ОАЕ от години и оспори пред местните съдилища искането да бъде предаден на Дъблин, но не успя да предотврати екстрадицията си.

Ирландските власти определят Даниел Кинахан като една от водещите фигури в престъпната организация „Кинахан“, известна още като картела „Кинахан“. Групировката възниква в Дъблин, но постепенно изгражда международна мрежа за трафик на наркотици и оръжия и пране на пари, с дейност в Ирландия, Великобритания, Испания, ОАЕ и други държави.

Американското министерство на финансите определя организацията като значима транснационална престъпна групировка. Според американските власти Даниел Кинахан е ръководил ежедневната ѝ дейност и е участвал в организирането на доставки на големи количества кокаин от Южна Америка за европейския пазар.

Ирландската полиция оценява натрупаното от престъпната организация богатство на над 1 млрд. евро. Бившият комисар на ирландската полиция Дрю Харис заяви през 2024 г., че групировката е започнала като малка престъпна структура в Дъблин, но постепенно се е превърнала в международна организация с активи за над 1 млрд. евро.

САЩ наложиха санкции срещу организацията и седем нейни ключови членове още през 2022 г. Сред тях са Даниел Кинахан, баща му Кристофър Винсънт Кинахан-старши и брат му Кристофър Кинахан-младши. Американските власти обявиха и награда до 5 млн. долара за информация, която доведе до ареста или осъждането на всеки от тримата.

Даниел Кинахан беше известен и с връзките си с професионалния бокс. В продължение на години той се представяше като боксов промоутър и съветник на известни състезатели, но постепенно беше изолиран от спорта след засилването на международния натиск и американските санкции.

Ирландските разследващи свързват картела и с продължителен конфликт с конкурентната престъпна групировка „Хъч“. Войната между двете групировки започна след нападението в хотел „Риджънси“ в Дъблин през 2016 г. и доведе до поредица от убийства в Ирландия и Испания. Според американското финансово министерство конфликтът е причинил множество жертви, включително сред невинни хора.

Арестът и екстрадицията на Кинахан са сериозен пробив за ирландските власти, които в продължение на близо десетилетие се опитваха да достигнат до ръководството на картела, установило се в Дубай. През 2025 г. Ирландия и ОАЕ подписаха договор за екстрадиция, който разшири възможностите за предаване на издирвани лица между двете държави.

Друг високопоставен член на организацията - Шон Макгавърн, определян от американските власти като един от най-близките доверени хора на Кинахан, вече беше екстрадиран от ОАЕ в Ирландия. През юни тази година той беше осъден на 24 години затвор.

Предаването на Даниел Кинахан се разглежда като един от най-значимите успехи на ирландските власти в борбата срещу организираната престъпност през последните години и слага край на продължилото години пребиваване на предполагаемия ръководител на картела в Дубай.


Ирландия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 В Ирландия не е...

    4 0 Отговор
    както в България, там ловят мафиотите, и директно в затвора
    а ние тука нито ги издирваме , нито ги търсим , напротив
    даваме им Общественни поръчки за милиарди и се правим
    на луди!
    Интересно защо никой не търси Таки , началника на Феномена и Банкера от Банкя??????

    10:17 10.08.2026

  • 2 Сила

    3 0 Отговор
    Кристофър Кинахан - старши ( бивш член на ИРА - извънредни ) в средата на 90 те дойде сам , абсолютно сам , отиде в офиса на ВИС - 2 на Витошка и им наби канчетата защото се бяха опитали да го измамят с някакви контрабанди
    цигари ...
    "Мутрите " ( провинциалните примитивни бабаитчета назначени от ДС ) се бяха оАкали от страх и му платиха всичко с голяма глоба !!!
    Тия са брутални ирландски гангстери и безмилостно убийци ....не измислени палячовци като нашите чалгари !!!

    11:08 10.08.2026

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