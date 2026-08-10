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Теа Минкова и Наум Шопов сравниха цените у нас и в други европейски държави

Теа Минкова и Наум Шопов сравниха цените у нас и в други европейски държави

10 Август, 2026 09:41 2 336 25

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  • туризъм

Еспресо за 2 евро в Италия, до 3 евро у нас, аперол - 6 срещу 9 евро

Теа Минкова и Наум Шопов сравниха цените у нас и в други европейски държави - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Теа Минкова и Наум Шопов сравниха цените по българското Черноморие с тези в редица европейски държави и стигнаха до извода, че почивката у нас вече трудно може да бъде определена като евтина. Двамата коментираха темата в ефира на "Тази неделя“, след като през юли са прекарали половината месец в чужбина, а останалата част - на родното море, пише plovdiv24.bg.

По време на пътуванията си те са посетили Сърбия, Хърватия, Словения, Италия, Гърция и Австрия, което им е позволило да направят пряко сравнение на разходите.

Според Теа Минкова равносметката от направените през последния месец разходи показва, че България със сигурност вече не е евтина туристическа дестинация.

Наум Шопов уточни, че не бива да се правят генерални заключения и да се твърди, че абсолютно всичко по българското Черноморие е по-скъпо. Наблюденията им обаче показват, че цените в ресторантите и магазините у нас вече са много близки до тези в други европейски държави, въпреки значително по-ниския жизнен стандарт в България.

Като конкретен пример двойката посочи цените в Италия и по българското Черноморие. По техни наблюдения еспресото в Италия на повечето посетени от тях места е струвало между 1,80 и 2 евро, докато у нас цената му е достигала между 2,50 и 3 евро.

Подобна е ситуацията и при популярния коктейл "Аперол“. В Италия двамата са го поръчвали за около 6 евро, докато по българското Черноморие цената е била между 8,50 и 9 евро.

При храната сравнението не винаги е в ущърб на България. Салата "Цезар“ например е струвала средно около 17 евро в Италия, докато у нас цената е била между 12 и 14 евро.

Наум Шопов обаче постави акцент върху съотношението между доходите и цените. По посочените от него данни средната брутна заплата в България е около 1400 евро, докато в Италия достига приблизително 2700-2900 евро.

"Средната заплата е два пъти по-висока, пък цените са същите или една идея по-високи“, коментира актьорът и добави, че не вижда логика в подобно съотношение.

Двамата разказаха и за двуседмичния си престой на къмпинг по българското Черноморие. Теа Минкова подчерта, че са останали доволни от обслужването, но са били изненадани от цените. Като пример тя посочи порция телешко варено за 8,50 евро - цена, която по думите ѝ не са срещали на нито един от европейските къмпинги, които са посещавали.

Според наблюденията им високите цени вече се отразяват и върху посещаемостта. Те посочиха, че по време на престоя им заведенията по Черноморието не са били особено пълни. Според Минкова това може да се окаже сигнал към бизнеса и постепенно да доведе до корекция на цените.

Наум Шопов коментира и процеса на поскъпване, който според него се е превърнал в своеобразен порочен кръг - един бизнес увеличава цените, защото останалите също го правят.

Двойката засегна и преминаването към еврото, като изрази съмнения доколко механизмите за контрол са успели да предотвратят необоснованото закръгляване нагоре. По думите им по Черноморието са попаднали дори на случай, при който стара цена от "един лев“ е била задраскана, а върху нея е било написано "едно евро“.

Въпреки критиките Теа Минкова и Наум Шопов подчертаха, че не целят да представят целия български туризъм в негативна светлина. Основният проблем според тях е друг - цените в България все повече се доближават до европейските, докато доходите и жизненият стандарт остават значително по-ниски.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чудя се

    24 4 Отговор
    Кой от двамата има повече ботокс и филъри?

    Коментиран от #5

    09:43 10.08.2026

  • 2 Пич

    20 5 Отговор
    Аооо.......
    Теа, Теа и Оня, вече са ходили в Италия, и дори са запомнили колко струва кафето!!!
    Ц ц ц ц......Обер Юбер Супер льо Гран елит!!!

    Коментиран от #24

    09:46 10.08.2026

  • 3 сега да се изкуфаме че сме били

    9 8 Отговор
    в чъжбуна
    сякаш няма хора като мен били над 100 държави
    истината е че навсякъде поскъпно
    даже в беларус миналия месец в супермаркет цените на храните не са по евтини от тук
    там няма никакви чужди посетители
    най изгодно е в няколко азиатски държави

    По време на пътуванията си те са посетили Сърбия, Хърватия, Словения, Италия, Гърция и Австрия,

    09:46 10.08.2026

  • 4 баба Даба много слаба

    23 2 Отговор
    В България заплатите си стоят натясно,а цените на пазара гонят космоса. Нали сме уж европейска страна от ЕС? Или сме само географски в Европа?!

    09:48 10.08.2026

  • 5 Лесно

    10 3 Отговор

    До коментар #1 от "Чудя се":

    Е! За целта трябва здраво дагиизблъскаши двамата, и ще разбереш по мимиките на лицето!

    09:48 10.08.2026

  • 6 Дии

    26 3 Отговор
    Теа и Наум са два паразита - кърлежи.

    09:49 10.08.2026

  • 7 Едно на ум

    11 0 Отговор
    Има международни сайтове за резервации, всеки може да провери цените. Но зимни курорти в Австрия и Словения, както и морски курорти в Италия, Франция и Хърватия, не могат да се сравняват с бг тутризЪма. Гърция и Турция могат, но сравненията не са в полза на Балконтурист.

    09:55 10.08.2026

  • 8 Кой

    13 1 Отговор
    Е вуйчото на Наум?
    Еврейски комуняги.

    09:59 10.08.2026

  • 9 Факти

    5 1 Отговор
    Ефектът Крадев

    10:00 10.08.2026

  • 10 Ами

    7 0 Отговор
    Може и на село. Ще си починете, човек работил в градината спи като бебе. Пък нарежете си един домат, пийте там вода с парфюм, или каквото пиете. Не чаксйте само да ви поканят хотелчета да ядете и пиете и да качите 5 снимки, че 3000€ да вземете.

    10:01 10.08.2026

  • 11 А вие

    14 2 Отговор
    Какво работите, извинете?

    10:01 10.08.2026

  • 12 мдаа

    10 2 Отговор
    Два дебила ета сила.

    10:02 10.08.2026

  • 13 Факти

    5 3 Отговор
    Българите вече сме гъзари. В чужбина ни е евтино. Това стимулира пътуванията и вдига акъла на нацията. Един ден може да поумнеем достатъчно, че да си изберем правилната власт.

    10:06 10.08.2026

  • 14 Развитие

    8 0 Отговор
    Никой никога не получава средна работна заплата

    10:07 10.08.2026

  • 15 да ве да

    10 1 Отговор
    Тия дзифтари не си плащат бензина и бегат бате, така че едва ли знаят цените, фейк!

    10:21 10.08.2026

  • 16 Искахте

    5 4 Отговор
    в клуба на богатите. Сега ще търпите. Няма мърдане.

    10:22 10.08.2026

  • 17 Драги ми Смехурко

    10 1 Отговор
    Човешкият фактор е виновин за безумните цени,а не самото евро.Сега им е паднало да забогатяват.Аз лично не съм бил на море от много години.За мен в планината е рахата.Отдавна не се пека като пържола на плажа.Няма крещящи до безумие родители и деца,спокойно е,въздуха е чист и свеж.

    10:35 10.08.2026

  • 18 Абдухалидзе Бдурхманли

    1 1 Отговор
    някой спомена че шотланското уиски в Скотланд е с друг вкус от българското шотландско уиски . 50 гр на златните е 12 евро . 50 гр на лас вегас в казиното е 30 долара . навремето се внасяха картони с марлборо . имаше и в павилиона . 4 лева . уелкам цигарите бяха меки и хубави . нямаха послевкус на картон . а пица в милано е с съвсем друг вкус от тукашна италианска пица . там е 18 евро . тук е 22 евро . за доматен сос, тесто и пармезан с малко мая и маслинено олио .

    Коментиран от #21

    10:57 10.08.2026

  • 19 Офффф

    6 0 Отговор
    Вено, докога ще ни тикаш пред очите някакви парвенюта, които освен да хпдят до тоалетмата друго не знаят!

    10:59 10.08.2026

  • 20 ШЕФА

    6 0 Отговор
    Добре че са тези клоуни жалки за да ни обяснят какви са цените !

    11:06 10.08.2026

  • 21 Ходил

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Абдухалидзе Бдурхманли":

    Явно никога не си ходил в Лас Вегас.

    11:11 10.08.2026

  • 22 Глупости

    0 0 Отговор
    Питайте Ричард

    11:24 10.08.2026

  • 23 Хасковски каунь

    2 0 Отговор
    Не знам как ще живея без коктейл "Аперол“.
    Дами и господа, бутилка ракия тук е 6 евро, а в Италия 26.

    11:25 10.08.2026

  • 24 ТИЯ С КРАДЕНАТА НАФТИЧКА ОТ

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    СЪРБИЯ ЛИ ОБИКАЛЯТ ОЩЕ......

    12:13 10.08.2026

  • 25 София

    1 1 Отговор
    Готини хора...кефат ме!!!

    13:31 10.08.2026