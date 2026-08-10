Теа Минкова и Наум Шопов сравниха цените у нас и в други европейски държави

Теа Минкова и Наум Шопов сравниха цените по българското Черноморие с тези в редица европейски държави и стигнаха до извода, че почивката у нас вече трудно може да бъде определена като евтина. Двамата коментираха темата в ефира на "Тази неделя“, след като през юли са прекарали половината месец в чужбина, а останалата част - на родното море, пише plovdiv24.bg.

По време на пътуванията си те са посетили Сърбия, Хърватия, Словения, Италия, Гърция и Австрия, което им е позволило да направят пряко сравнение на разходите.

Според Теа Минкова равносметката от направените през последния месец разходи показва, че България със сигурност вече не е евтина туристическа дестинация.

Наум Шопов уточни, че не бива да се правят генерални заключения и да се твърди, че абсолютно всичко по българското Черноморие е по-скъпо. Наблюденията им обаче показват, че цените в ресторантите и магазините у нас вече са много близки до тези в други европейски държави, въпреки значително по-ниския жизнен стандарт в България.

Като конкретен пример двойката посочи цените в Италия и по българското Черноморие. По техни наблюдения еспресото в Италия на повечето посетени от тях места е струвало между 1,80 и 2 евро, докато у нас цената му е достигала между 2,50 и 3 евро.

Подобна е ситуацията и при популярния коктейл "Аперол“. В Италия двамата са го поръчвали за около 6 евро, докато по българското Черноморие цената е била между 8,50 и 9 евро.

При храната сравнението не винаги е в ущърб на България. Салата "Цезар“ например е струвала средно около 17 евро в Италия, докато у нас цената е била между 12 и 14 евро.

Наум Шопов обаче постави акцент върху съотношението между доходите и цените. По посочените от него данни средната брутна заплата в България е около 1400 евро, докато в Италия достига приблизително 2700-2900 евро.

"Средната заплата е два пъти по-висока, пък цените са същите или една идея по-високи“, коментира актьорът и добави, че не вижда логика в подобно съотношение.

Двамата разказаха и за двуседмичния си престой на къмпинг по българското Черноморие. Теа Минкова подчерта, че са останали доволни от обслужването, но са били изненадани от цените. Като пример тя посочи порция телешко варено за 8,50 евро - цена, която по думите ѝ не са срещали на нито един от европейските къмпинги, които са посещавали.

Според наблюденията им високите цени вече се отразяват и върху посещаемостта. Те посочиха, че по време на престоя им заведенията по Черноморието не са били особено пълни. Според Минкова това може да се окаже сигнал към бизнеса и постепенно да доведе до корекция на цените.

Наум Шопов коментира и процеса на поскъпване, който според него се е превърнал в своеобразен порочен кръг - един бизнес увеличава цените, защото останалите също го правят.

Двойката засегна и преминаването към еврото, като изрази съмнения доколко механизмите за контрол са успели да предотвратят необоснованото закръгляване нагоре. По думите им по Черноморието са попаднали дори на случай, при който стара цена от "един лев“ е била задраскана, а върху нея е било написано "едно евро“.

Въпреки критиките Теа Минкова и Наум Шопов подчертаха, че не целят да представят целия български туризъм в негативна светлина. Основният проблем според тях е друг - цените в България все повече се доближават до европейските, докато доходите и жизненият стандарт остават значително по-ниски.