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Борисов: Очаквам тези дни Радев да каже, че ниското ниво на Дунав се дължи на опозицията

Борисов: Очаквам тези дни Радев да каже, че ниското ниво на Дунав се дължи на опозицията

9 Август, 2026 11:40 2 465 158

  • бойко борисов-
  • румен радев-
  • управление-
  • опозиция

За да са депутатите по плажовете, то се дължи на неговата партия, която излезе в отпуска - парламентът не може да работи без неговите 131 депутати, които са на плаж

Борисов: Очаквам тези дни Радев да каже, че ниското ниво на Дунав се дължи на опозицията - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Стил на работа на "Прогресивна България" е да прикрива грешките си по смешен начин. Затова и целият смях в мрежите беше защо военният министър се е появил така, както външната министърка, а в официалните снимки са му изтрили "Кинтекс" от тениската. Трябва да имаме министри, които не носят фирмени фланелки, а да всяват респект. Това заяви от Търговище лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

"За 9 години има ли един случай на коментар от страна на президентската институция, различен от примитивния начин? Използваха празника на розата, сливата и черешата... Затова сега от партиите им отвръщат по същия начин. Да отговоря на президента Илияна Йотова - "Прогресивна България" примитивно управляват!"

"За да са депутатите по плажовете, то се дължи на неговата партия, която излезе в отпуска - парламентът не може да работи без неговите 131 депутати, които са на плаж! Очаквам, че тези дни Радев ще каже, че ниското ниво на Дунав се дължи на опозицията."

Имаме 3-4 завода за дронове и антидрон системи - дайте им работа, призова Борисов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ооо Чанкете

    79 3 Отговор
    Вече ми липсваше. Ай лавЮ

    Коментиран от #83

    11:42 09.08.2026

  • 2 Бацеее, Бацееее

    92 6 Отговор
    Шиши и Рундьо хубаво те нагласиха пред посолствата. Пети шанс няма да ти дадат от Козяк.

    11:42 09.08.2026

  • 3 Емигрант

    11 32 Отговор
    Статията преведена на български:
    - Абе будала, пак успях да тъ излъжа да гласуваш против единствената партия, която защитава българския интерес - - > Възраждане.
    Успях като приложих ефективен капан с трици за маймуни.
    -А сега като взе да се усещаш, отново ще ти обещая цялата вселена, щот думите ми хващат дикиш в овалието между ушите ти.
    -И дъ знайш, шъ ти пуфтарям по 5 пъти на ден коя баба да избереш за президент, за да не би да се объркаш.
    - После ако отново се усетиш какви си ги изс(сътворил), викай силно по българските мигранти, да се завръщат вече и да почват да се борят за благоденствието и рахата ти.

    Коментиран от #23, #92, #154

    11:43 09.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 стига

    91 8 Отговор
    СикаджийскаМУТРА!

    11:45 09.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Дгйлл

    12 36 Отговор
    рАДЕВ ще оправи нещата. Ще ни превърне в Рая на света.

    Коментиран от #119

    11:45 09.08.2026

  • 9 виктория

    100 9 Отговор
    проста селска тиква

    11:46 09.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Кретен кретен

    41 2 Отговор
    Майор майор

    11:47 09.08.2026

  • 12 погрешно предположение

    78 12 Отговор
    Ниското ниво на Дунав не се дължи на опозицията, защото тя е немощно малцинство, а се дължи на наследеното от предишните правителства.

    11:47 09.08.2026

  • 13 Мнение

    79 11 Отговор
    Престъпникът Борисов ще бъде арестуван за сутринишните новини

    11:47 09.08.2026

  • 14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    54 5 Отговор
    Очаквам деня в който БорисОФ ще каже ,
    че е прочел още ЕДНА КНИГА❗
    Това с книгата която уж е чел, ама не знае заглавието и автора, щото явно само е гледал филма, вече го преминахме❗
    Преминахме и цитата от със шубата за който е чел в романа на Достоевски, ( а това с шубата въобще не е от Роман на Достоевски)- също❗

    11:47 09.08.2026

  • 15 скоро,скоро!!!

    65 7 Отговор
    боко магнитски

    11:47 09.08.2026

  • 16 Даниел

    69 5 Отговор
    Че не е цвете за мирисане Радев е ясно и остави какво ще каже,я кажи ти за паричките от Божков ???!!!

    11:48 09.08.2026

  • 17 гочето

    83 7 Отговор
    А ниското интелектуално ниво в ГЕРп се дължи на Борисов, щото никой не може да е по-умен от него.

    Коментиран от #26

    11:48 09.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Овчар

    85 11 Отговор
    Не мога да повярвам че обществото позволи на този червей да управлява почти 20 години..!

    Коментиран от #99

    11:48 09.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Мнение

    40 9 Отговор
    ДЕЖАВЮ!

    ПЪРВО БЕШЕ КОСТОВ С ТИЯ ДУМИ ЗА КОМУНИЗМА, ЧЕ ДРУГ Е ВИНОВЕН, ПОСЛЕ БЕШЕ СТАНИШЕВ, СЛЕД ТОВА ЦАРЯ, И НАКРАЯ ТИКВАТА НИ "ОПРАВЯШЕ" ОТ ТРОЙНАТА КОАЛИЦИЯ, А СЕГА РУМЕН РАДЕВ ЩЕ НИ "ОПРАВЯ" ОТ ТИКВАТА И ЛГБТППДБ?!

    АМА КАТО ТРЪГНЕ НАРОДА ДА ВИ ТЪРСИ ПОД ДЪРВО И КАМЪК ,ДА НЕ СЕ УЧУДИТЕ, ЗАЩО ТОЛКОВА МНОГО ВИ "ОБИЧА" ВСИЧКИ ВАС ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОДАЛИ СЕ ПРЕСТЪПНИЦИ???!!!

    Коментиран от #36, #103

    11:49 09.08.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Муню

    24 9 Отговор
    и Бою, Бою и Муню са в "един и същи строй", излезли от нафталина на соца

    11:50 09.08.2026

  • 25 Вин келл

    49 5 Отговор
    Бегай се скрий некъде, измекяр

    11:52 09.08.2026

  • 26 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    60 3 Отговор

    До коментар #17 от "гочето":

    Абе то и някой да е по- Т.Ъ.П. от него не е лесно❗
    Да заявиш, че си построил ПОЛОВИН МИЛИАРД КМ МАГИСТРАЛИ❗
    Да заявиш, че на 27 години си бил пионерче❗
    Да заявиш, че си купувал "Хуманна" да захранваш дъщеря- тийнейджър❗
    Си е ниво под дъното❗

    11:54 09.08.2026

  • 27 Гост

    37 1 Отговор
    Малко вероятно е , но пък знае ли си, може и на Дунава да му е писнало от Бойко.

    Коментиран от #32, #37

    11:54 09.08.2026

  • 28 Налудник

    61 3 Отговор
    Наглата престъпна мутра не пропуска да развали уикенда на българите с присъствието си.

    11:56 09.08.2026

  • 29 Ммммм

    51 1 Отговор
    А аз очаквам да каже че отиваш при бай Ставри

    11:56 09.08.2026

  • 30 Иван

    49 3 Отговор
    Бойко ти си прочетен вестник .
    Кое не разбра
    Всеки уйкенд разваляш настроение то на хората

    11:56 09.08.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Има ни пак

    40 2 Отговор
    Тоя с неговия плитък ум дотам стигна, че да се занимава кой с каква фланелка се е облякъл и какво е рекламирала тя. А за рекламата на Киселова по време на мач си траеше.

    11:58 09.08.2026

  • 34 Троян

    26 0 Отговор
    Като ги видя тия хора веднага се сещам за книгата параграф 22. Пародия сте. Защо ли ги търпим? Виждам всичко двойно, каза Йосарян.

    11:58 09.08.2026

  • 35 Имаме 3-4 завода за дронове...

    36 2 Отговор
    дайте им работа!!!
    И на кой са заводите за дронове бе "Банкер"...???
    Работа не се "дава" Банкерино , тя се получава в конкуренция с
    всички , ако не си способен си аут!
    Сложно е с реален бизнес не е като "Банката " Бойко, трябва да "пишеш" оферта да имаш "конкурентен" продукт, да ти "одобрят" цената,да можеш да "доставяш" навреме, обещаното, но за достигнеш до там , има ред и дисциплина само с "Алоо Ваньо" не става!!!
    "Ваньо" вече не е там!!!
    А Васил Божков ПРОДЪЛЖАВА да си иска милионите които ти взе!!!

    11:58 09.08.2026

  • 36 яяя

    8 3 Отговор

    До коментар #22 от "Мнение":

    първо беше царя, после станишев...

    11:59 09.08.2026

  • 37 Е Да Ама !

    10 4 Отговор

    До коментар #27 от "Гост":

    Сега !

    Като Видя !

    РР !

    хептен !

    Пресъхна !

    11:59 09.08.2026

  • 38 Запъртък

    26 1 Отговор
    Боцко пак се изока.

    12:00 09.08.2026

  • 39 Киру

    10 0 Отговор
    ам чи тъй е, ко. предното правителство е виновно!

    12:01 09.08.2026

  • 40 Мюмюн

    16 0 Отговор
    Да издаде книжка с лафовете си.

    12:01 09.08.2026

  • 41 Аз човекът

    33 3 Отговор
    На Борисов винаги някой друг му е бил виновен. Сега тази своя простотия прехвърля върху други хора, които са честни и способни. Голям наглец!!!

    12:02 09.08.2026

  • 42 хахаха

    30 3 Отговор
    Очаквам още днес ББ и Мирчев да кажат, че за ниското ниво на Дунав е виновен Путин:)
    Кво стана бе Бойко, с нискочелия ще задействате ли член пети:)

    12:02 09.08.2026

  • 43 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ

    18 1 Отговор
    Сайтът "Факти" се води неолиберален, който гравитира към ПП-ДБ.
    ПП-ДБ в началото спечели много избиратели защото Кирил Петков изнесе данни, че от присъединителните фондове на ЕС, ГЕРБ са откраднали над 250 Милиарда Евро и лично ПП ще проведат разследване, съд и ще върнат тези пари в бюджета.

    Аз смятам, че по въпроса за ограбените еврофондове, това са едни от малките верни неща казани от Кирил Петков.
    Искам да попитам защо "Факти" ни занимава непрекъснато с Путин, Русия, Путин, Русия, Путин, Русия, а не проведат журналистическо разследване и не направят серия от интервюта с Кирил Петков по отношение на откраднатите 250 милиарда евро?

    За нас като българи кое е по-важно - да се разделяме на русофили и русофоби, и да се пcyваме по форума, или да се върнат тези 250 милиарда евро в държавата?

    Коментиран от #61

    12:03 09.08.2026

  • 44 Маринов

    26 1 Отговор
    Вари го, Пепи го, простакът си остава простак. ПРОСТАК! И хитрец! Да благодари, че народът е възпитан, търпелив и няма да се надигне и да го измете заедно със задкулисието, водещите го и заедно с алчната хунта около него. Сигурно и на него ще му дойде времето, но скоро ли?

    Коментиран от #47

    12:04 09.08.2026

  • 45 Чума

    27 1 Отговор
    Министъра е вдигнат по тревога и няма време да се нагизди за пред камерите! Дронове падат и той търчи! А твоят министър на отбраната на официално посещение в САЩ слиза с торбичка на известна хранителна верига и тогава ти не реагира! Народа и Радев може да измете, но вас пък хич ви не ще! Човек с малко съвест и 3 прочетени индиански книги би се скрил, щом никой не го вкарва в затвора и да си гледа магнолиите!

    Коментиран от #57

    12:05 09.08.2026

  • 46 Майк Алън Патън

    28 1 Отговор
    Точно да си помислим , че ББ се е кротнал , а той хоп.... излиза и казва - ПрОСТАК съм , ПРосТАК съм , пРОСтАК съм !

    Коментиран от #54

    12:05 09.08.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Пийпинг ТОМ

    21 1 Отговор
    Появил се юнак Бойчо , напънал се и казал - Ту Туууууу , Ту Тууууууу , Ту Тууу Тууууууу !

    Коментиран от #84

    12:06 09.08.2026

  • 49 АГАТ а Кристи

    10 7 Отговор
    Зайоооо, зайо,
    Едно време боташа ти козируваше, сега ти на него....
    А и двамата сте се клели в БКП...
    Редно ли е един комунист да плю Е друг комунист ???

    12:07 09.08.2026

  • 50 Серхiй Дроновскi

    16 1 Отговор
    РазБОЙКО е гадина мрасна
    с ДРОН с С4 с 200 ще го ПРАСНА

    12:07 09.08.2026

  • 51 Очаквай магнита

    25 1 Отговор
    агресивен простак с отпаднала необходимост!

    12:07 09.08.2026

  • 52 фюзелажен щуцер

    20 1 Отговор
    След всичко , което сме видяли от банкянеца , остава само да чуем откровението - ПРОСТАК съм , ПРОСТАК съм !

    12:08 09.08.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Кочо

    24 1 Отговор

    До коментар #46 от "Майк Алън Патън":

    Радев още не е прерязал нито една лента! Но, Борисв никога няма да се примири кякой друг да е пръв коч в държавата и да дава интервю на мисирките! Породата Нарцис! Малко да се вдигне чатала от мощния му охранен врат и започва да чете лекции за морал, правда и свобода!

    12:09 09.08.2026

  • 55 Герберски

    21 1 Отговор
    Простак.простак,простак.

    12:09 09.08.2026

  • 56 слугинаж

    18 1 Отговор
    селският цар пак се изходи, подобаващо!

    12:09 09.08.2026

  • 57 АГАТ а Кристи

    0 3 Отговор

    До коментар #45 от "Чума":

    Не обиждай на магнолии !!!
    Ако ти нямаш, в двора ми от преди бойково време имам точно 25 - цялата палитра !

    12:10 09.08.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Име

    12 2 Отговор
    Простак пар екселанс!!!

    12:12 09.08.2026

  • 60 Нострадамус

    9 1 Отговор
    От безкрайните престъпления и ЛЪЖИ, които "твори" ежедневно,
    вибрациите на Боко толкова много cа се понижили,
    че той е слязъл до нивото на най гъстата материя във Вселената...
    Който има очи ще види, който има уши ще чуе, който има разум ще разбере !

    12:13 09.08.2026

  • 61 Маринов

    10 1 Отговор

    До коментар #43 от "HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ":

    350 милиарда ми се виждат много. Нямам спомен да са ни отпуснали толкова за периода в ЕС. Виж, 250 милиона може. Те откраднаха почти целия милиард за електронното правителство, управляван от габровеца. Къде е това електронно правителство? Откраднаха и много милиони от автомагистралите. Тракия от Чирпан до Стара Загора я правиха без чакъл, със сгурия от кулите до Димитровград. Пропадна, мъка, 35 км/ч до като станат 5 години и гаранцията мине. После се прави още веднъж. И т.н.ще ми говори той, дето обикаляше България да си събира рушветите. Нов десети септември трябва!

    12:13 09.08.2026

  • 62 геодезист

    11 0 Отговор
    ниското нива на реката се дължи на петте моста над дунава построени от ТВОЯТ ПРИЯТЕЛ киро лъжеца!

    12:14 09.08.2026

  • 63 @@@

    18 2 Отговор
    Първата задача на Борисов беше да купи и опростачи медиите,
    след което с помощта на продажните Мисирки - журналисти и Социолози
    започна да манипулира и опростачва Системата.
    И последваха вече големите неща : Обезличаване на Образованието,
    Съдебната система, Полицията, Прокуратурата, далавери в митниците,
    кражба от парите на Здравната каса, Колосални кражби от Еврофондовете, от Бюджета,
    от Псевдо-Саниране, от Спортни залички, Милиарди от Магистралите,
    Велоалейки и Постоянни имитации на ремонти във всички общини с ГЕРБЕРСКИ кметове.

    12:14 09.08.2026

  • 64 Ванга:

    16 0 Отговор
    Няма хитрец, дори и най-големият, който да е надхитрил съдбата си.
    Ще хитрува толкова, колкото му е дадено от Бога. И после няма право на снизхождение!…

    Коментиран от #70

    12:14 09.08.2026

  • 65 маке

    16 2 Отговор
    Засрами се крадец, окрадохте със Шиши парите от ЕС и сега ние плащаме цената. Докато не влезете в затвора, няма да млъкнете

    12:15 09.08.2026

  • 66 Блез Паскал

    14 3 Отговор
    Инволюцията на хунтата ГЕРБ доведе до деградация на България,
    но за щастие ще просъществува кратко!
    Всяка деградация, завършва със самоунищожение.
    В момента сме свидетели на тези процеси – Мутренската групировка ГЕРБ се самоунищожава!

    12:16 09.08.2026

  • 67 Станко

    3 8 Отговор
    Военният министър беше с бяла фланелка, вече бе развял бялото знаме.

    12:16 09.08.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Вера Кочовска:

    9 0 Отговор
    Тя често повтаряла, че управниците, които грабят държавата,
    ще платят тежка цена – не толкова в съда,
    колкото чрез съдбата на собствените си деца и поколения (т. нар. родова карма).

    12:17 09.08.2026

  • 70 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 3 Отговор

    До коментар #64 от "Ванга:":

    Не ползвай напразно името Божие и това на Ванга❗

    12:17 09.08.2026

  • 71 Иво

    16 4 Отговор
    Години ще трябват за да се оправят щетите след Баце, за два месеца не става.

    12:17 09.08.2026

  • 72 Проклет да е

    11 1 Отговор
    Прасето Цацаров е виновен за тази свинщина

    12:18 09.08.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Коментар

    6 2 Отговор
    Всички гербери и гравитиращи като Константинов и алигбегов да умрат от рак бавно и мъчително

    12:19 09.08.2026

  • 75 фбр

    12 1 Отговор
    ТъПаНаР Магнитски Крадец!!!

    12:19 09.08.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Когато не е на власт

    12 1 Отговор
    Барба Гани няма чувство за хумор. Плоски шегички ръси, като пачките от чекмеджето. Плоски, та чак т пи.

    12:20 09.08.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 слънчасала тиква

    9 0 Отговор
    Радев да каже, че ниското ниво на ошушканата хазна
    се дължи на нас

    изкукуригал човечец още ли е на свобода
    органите кво дремят а не претърсят зайчарника за скрито чекмедже

    12:22 09.08.2026

  • 80 Евгени от Алфапласт

    9 2 Отговор
    Добре, де, една добра дума не прочетох за този тъмнокофяв индивид. Толкова ли няма един гербесък на амбразурата? За цвят поне (изключвам триещият коментари)?!

    12:23 09.08.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 ГЕРБ

    1 14 Отговор
    ПОБЕДА!

    12:24 09.08.2026

  • 83 бай тиквата съм

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ооо Чанкете":

    знам че ви липсвам мои наивни стада
    ама доста от вас ме предадохте и намаляхте

    сега по рядко ще ме показват писарите
    че империята се сгромоляса

    Коментиран от #128

    12:24 09.08.2026

  • 84 Фют

    1 4 Отговор

    До коментар #48 от "Пийпинг ТОМ":

    Видял малкия дявол, не му харесало и бам Хитрино 2.
    Dont it feels so good to be us...

    Коментиран от #158

    12:28 09.08.2026

  • 85 Присмехулник

    4 1 Отговор
    Не, Борисов, дължи се на сантиметрите.

    12:29 09.08.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Само за сравнение

    11 2 Отговор
    Как го прави Борисов че всяко негово изказване не оронва имиджа на Радев, а го лъска. Макар и думите да не са негови, а са му написани пак губи. Опозията, която е оплескана от глава до пети и докара държавата до фалити има наглостта да критикува. Плюнките рикошират към тях, но скоро ще лъсне неадекватното им управление. Идва Видьов ден.

    12:33 09.08.2026

  • 88 пешо

    11 2 Отговор
    за нивото не знам но че окраде държавата това е вярно мутро

    12:33 09.08.2026

  • 89 Коняра

    7 2 Отговор
    Царство Му, ако събере това което окрадоха кметовете му с номенклатурата си ,дори в най-малките населени места и ще докара вода за Дунава от Латинските Америки. С кораби цистерни ,самолети и със сателити дъжд ще направи.

    12:33 09.08.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Данев

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Емигрант":

    Този който пропагандираш знаеш ли ,че в интернет масово се използва за реклама / най-вероятно с негово знание / на Пирамиди в коити да залагаш 500 Евро и за месец да вземеш 40 000 щото незнам си какво . пжоявява се реклама на по-ценни и различни нормални еврота и в нея е измамата с пирамида и т.н . с журналист и Костадинов. Та какво друга може да се каже за бързото му и стремглаво забогатяване .

    12:37 09.08.2026

  • 93 Кой какъв е

    5 1 Отговор
    Нали знаете приказката "Стъпали са му на врата"? Май такова е положението на Бойко Борисов в момента - рита, маха с ръце, но няма полезен ход. Неясното бъдеще е болезнено състояние и старите му спасителни номера сега ги присвои друг.

    12:39 09.08.2026

  • 94 Зайо Байо

    5 1 Отговор

    До коментар #81 от "Бай Ганьо":

    , Е ....не е педал ! Питай мис Бикини , ако можеш да я намериш де. Че я скриха нейде много далече , щом я надушиха в къщата у Барселоно !
    Всъщност........може да е би- , ако верваме на кмето на Симитли !

    12:39 09.08.2026

  • 95 Евала, братчед

    9 1 Отговор
    Аз пък очаквам Боко да каже, че дебелината на асфалта в България от 2 см не се дължи на къщата в Барселона

    Коментиран от #111

    12:40 09.08.2026

  • 96 Все тая

    7 1 Отговор
    Не думай… ние пък очаквахме да кажеш че нивото на Дунав е ниско заради Радев. По време на твоето управление нивото на Дунав винаги е било нормално 😆😆😆 тиква

    12:43 09.08.2026

  • 97 Погонат

    5 1 Отговор
    Горкият човечец , съвсем се е объркал и не знае къде се намира !

    12:43 09.08.2026

  • 98 Бокич

    6 1 Отговор
    Е тъп и нагъл както винаги. Само показва липсата си на ниво, нищо друго.

    12:44 09.08.2026

  • 99 Козаров

    4 1 Отговор

    До коментар #19 от "Овчар":

    Да си жив . Най-вероятно ще кажеш същото след още 40 години. Обединени комунистически фамилии ,масони и тамплиери , други богаташки мафии , отново цялата власт вече като мастити капиталисти.

    12:44 09.08.2026

  • 100 Нашийник

    12 1 Отговор
    Бацко се мислеШЕ за голям хитрец, а всъщност е треторазряден престъпник. Краварите не са глупави, чакат го да окраде де що може, да изнесе краденото по офшорки и прас! Конфискации, магнити и т.н. както си пише по книгите. Пълна програма, затворът дори ще е спасение за бандит от подобен калибър. Лошото е, че, поради ментална обремененост, си е повярвал, че е най-големият тарикат на планетата. А ските му - намазани.😎

    12:45 09.08.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 ЯЗЪК

    10 1 Отговор
    Не спирам да се питам , ЗАЩО народа е дарил Бойко с такива грозни и нелицеприятни прякори .....Тиква , Тулуп , Мутра , Ту Туууу ?
    Има ли това нещо общо с натюрела му ?
    Как не му дадоха нещо фино , изящно , елегантно и красиво ?

    Коментиран от #123

    12:46 09.08.2026

  • 103 Добавка

    4 1 Отговор

    До коментар #22 от "Мнение":

    Пропусна само едни - онези които избиха сума ти народ започвайки преди 82 години за да я докарат до сегашната власт в ръцете на внуците им и родата им.

    12:47 09.08.2026

  • 104 Исторически факти

    6 1 Отговор
    Мис гащи - Поизтъня чекмеджето напоследък. Бойко полиглота, освен конграчулейшънс и нйет, нйеет е научил, ама като го набара бай Ставри, едва ли ще му помогне.

    Коментиран от #107, #108

    12:47 09.08.2026

  • 105 гол охлюв

    11 1 Отговор
    Магнит , магнит , магнит !
    Магнит , който се кълне във внуците си , че и стотинка подкуп не е взел !

    12:48 09.08.2026

  • 106 Иван

    11 1 Отговор
    Боко, мястото ти заедно със Слави Зулуса и всички останали мутри от последните няколко десетки години в България е на бунището на историята. Квото си крал и ял, квото си пърд@л и ср@л до тук. Никой няма да те помни, може би само с отвращение че са съществували някакви @трепки съсипали много.

    12:50 09.08.2026

  • 107 Евгени от Алфапласт

    2 1 Отговор

    До коментар #104 от "Исторически факти":

    Той си има сахер, не го мисли!🤣

    12:50 09.08.2026

  • 108 Ганьо Банкянски

    8 1 Отговор

    До коментар #104 от "Исторически факти":

    Къде я скриха таз мис Бикини и защо ? Нали нищо нередно не прави ? Любовта не е ли свята и чиста , за да се крият ?
    Защо я скриха през девет планини в десета , щом всичко е законно и наред ?

    12:51 09.08.2026

  • 109 Исторически факти

    9 1 Отговор
    Мечта политик, мечта строител, мечта визионер - добре, че се отървахме от него! Строителят магьосник, които обяви, че ни е построил 500 кил. км магистрали! А да, сетих се и за един, як ама много як водопровод - син (зщото нямало червени тръби), красив, истинска забележителност, с който спасиха Перник от безводие (дето го нямаше), а сега можем да му се насладим булвално визуално по пътя, защото не е вкопан, а и му избиха някави болтове, тук таме.

    12:52 09.08.2026

  • 110 То си пише.....!Ама....няма кой

    10 1 Отговор
    Тикво Тикво...!!!!! Твоето некадърно или умишлено управление разгради Държавността ние не сме мароумни ....!!!!!

    12:52 09.08.2026

  • 111 Ало - Ало.....

    6 1 Отговор

    До коментар #95 от "Евала, братчед":

    Аааааа , що бе ! Може и да са свързани , ама като го питаме , Тиквата се обижда и ни нарича ТУЛУПИ !

    12:53 09.08.2026

  • 112 виктория

    10 1 Отговор
    скрийте го тоя магнитски!!

    12:53 09.08.2026

  • 113 насила дарител

    7 0 Отговор
    Как да не е прав Алеко , като е писал "Бай Ганьо" !
    Все едно е гледал ББ на живо. И го е описал. Но Банкянския е много по-опростачен , нагъл и отвратителен от Балкански.

    12:57 09.08.2026

  • 114 Това кречатало тлъсто още ли лае?

    6 1 Отговор
    Бойко, ниското ниво със сигурност се дължи на опозицията в вале лице, но Дунав е добър предтекст да си го напомниш. Отделно още сте навсякъде в изпълнителната власт и не сте опозиция докато не бъдете изтласкани окончателно. Дали зеления чорап ще успее или ще го купите ще видим.

    12:58 09.08.2026

  • 115 ПЪГУОШ

    13 1 Отговор
    Само на мен ли ми се струва , че този на снимката е голям ПРОСТАК и ЛИЦЕМЕР ? И вие ли мислите същото ?

    12:59 09.08.2026

  • 116 фон Сморхаузен

    12 0 Отговор
    Когато е било КОМУНИСТическото време , нашия юнак е станал КОМУНИСТ !
    Когато е станало МУТРЕНСКОТО време , станал е МУТРА-охранител !
    А при демокрацията - хоп и става ДЕМОКРАТ , че и ПОЛИЦАЙ даже !
    Истински хамелеон и ветропоказател дори !

    13:02 09.08.2026

  • 117 Избирател

    5 0 Отговор
    И двамата сте от един дол дренки.

    13:05 09.08.2026

  • 118 Подкрепа

    5 0 Отговор
    Тия съм ги карал с 200 на 100.

    13:07 09.08.2026

  • 119 няма данни Радев

    10 1 Отговор

    До коментар #8 от "Дгйлл":

    да е обещавал да ни заведе в рая. Кой ти го каза - боко мутрата? Мечо ту-туу и другият дебеланчо газ пи-та-ят от унищожителната загуба и сега нищо друго не им остава освен да влязат в стил крадецът вика дръжте крадеца. И те милите си мислят, че са УБЕДИТЕЛИНИ. Не са - СМЕШНИ са с критиката към ПБи Радев. И това го вижда ЦЯЛА народ. Затова и расте популярността им.
    Сега изведнъж онзи от зайчарника в Банкя стана загрижен за БГ и настоява за ТВЪРД тон - той, който казваше да на началниците преди да са му наредили каквото и да е.!!!!! Хора, те си играят играта - къде в Дубай, къде в Баняк, но ВИЕ МИСЛЕТЕ!

    Коментиран от #155

    13:11 09.08.2026

  • 120 Лъжовната ИСТИНА

    6 0 Отговор
    А ние очакваме ББ да излезе , да се напъне и да каже........ТУ Тууууууу , ТУ Тууууууу , Ту Ту Тууууу !

    13:17 09.08.2026

  • 121 Бибитко

    11 1 Отговор
    Къде са над 90 милиарда лева дълг изтеглени от 2009г до 2026г от началото на управлението на ГЕРБ

    13:19 09.08.2026

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 В добавка

    8 0 Отговор

    До коментар #102 от "ЯЗЪК":

    Пропусна:..."ПРАНИ ГАЩИ" :))

    13:20 09.08.2026

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 ТИК ВОПРОСТАААА

    10 0 Отговор
    ....КОЛКО НИ ОМРЪЗНАААА

    13:30 09.08.2026

  • 126 Хаха

    7 0 Отговор
    Ниското ниво на река Дунав е заради затворените шлюзове.При Виена има доста вода,не се пуска вода надолу по течението.

    13:36 09.08.2026

  • 127 Перник

    7 0 Отговор
    Този крадец защо още е на свобода

    13:45 09.08.2026

  • 128 Важното е не да бъдеш император

    1 1 Отговор

    До коментар #83 от "бай тиквата съм":

    Нито селска пръчка с диаманти по врата. Важното е да бъдеш обичан, какъвто си, което виЙ за разлика от него никога няма да бъдете.

    14:10 09.08.2026

  • 129 ТИ СИ НЕ САМО

    5 0 Отговор
    Туууу ту тутуууткащ се без Бог с НЕКВИ дупки и пирони но и не човек мислещ и нормален. Нормалният мислещ умен човек се вслушва в това което му говорят другите хора. Ти стигна до там да те намразят болшенството българи и да ти се подиграват във лицето. СПРИ СЕ СМИРИ СЕ И ЗАМЪЛЧИ. ОТ 130 КОМЕНТАРА 120 СА ОТРИЦАТЕЛНИ ЗА ТЕБЕ. И НЕ САМО ТУК Е ТАКА.

    Коментиран от #133

    14:17 09.08.2026

  • 130 Тиквето

    4 0 Отговор
    Язе носих фланелки на SIC...

    14:39 09.08.2026

  • 131 Оруел

    4 0 Отговор
    Никога не ти се е отдавало мисленето.....!

    14:42 09.08.2026

  • 132 Пустиня(к)

    3 1 Отговор
    А, бе, тоо, откачения, па са го изтръвале санитарите. Никва дисциплина у тия лудници вече нема, ей!

    14:42 09.08.2026

  • 133 По-точно:

    5 0 Отговор

    До коментар #129 от "ТИ СИ НЕ САМО":

    Не сте ги преброили точно:
    ОТ 130 КОМЕНТАРА за Мутрата, 127 са ОТРИЦАТЕЛНИ ЗА него.
    И НЕ САМО ТУК Е ТАКА.

    Коментиран от #134

    14:42 09.08.2026

  • 134 Истината:

    7 0 Отговор

    До коментар #133 от "По-точно:":

    Гербегите се Изпокриха защото ГЕРБ "благодарение" на БорисоФ инкасира тотална Загуба!
    Много герберунги Трескаво обмислят към коя политическа сила да де присламчат!
    Това е причината вече да няма подкрепящи Мутрата коментари!

    Коментиран от #135

    14:47 09.08.2026

  • 135 ГЕРБ

    0 5 Отговор

    До коментар #134 от "Истината:":

    ПОБЕДА!

    14:51 09.08.2026

  • 136 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 137 Каменов

    2 0 Отговор
    Това ти го правиш най добре !

    14:55 09.08.2026

  • 138 Бибитко

    6 0 Отговор
    Бибитко фон дер банкич

    14:56 09.08.2026

  • 139 Николаос 66

    7 0 Отговор
    Боче ти си срам и ако има прокуратура ще си подсъдим

    15:08 09.08.2026

  • 140 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 141 Кажи къде са парите от Хемус?

    6 0 Отговор
    А пътната карта с Русия?А коя е Мата Хари?Пачките фалшиви ли бяха?И има още много.

    15:13 09.08.2026

  • 142 бойко

    5 0 Отговор
    кажи за хаяши хотела с водопад на джиляско не сме забравили със заплата ли го зе или на кредит?

    15:21 09.08.2026

  • 143 Янко

    6 0 Отговор
    Бе много забавен е бати Бойко тиквата понеже никой не го търси за откраднатите милиарди от народа.

    15:28 09.08.2026

  • 144 Ха ха ха

    8 0 Отговор
    Тази бивша крадлива мутра, този банкянски мошеник продължава да се изказва за щяло и нещяло.Безсрамник!

    Коментиран от #145

    15:39 09.08.2026

  • 145 къде е славуца

    6 0 Отговор

    До коментар #144 от "Ха ха ха":

    и тошко маймуната те не са изпълзявали отдавна?

    15:40 09.08.2026

  • 146 Дани

    3 0 Отговор
    Тикната бая го е налегнала жегата!Ходи като препикано мушкато и ръси неговите си простотии !ГИКВУНЕ ОТ ПРИВИТИВЕН НО ПО НАЙ СИ ПРИМИТИВЕН И ПРО...СТ!!А твойте еле сача фънда поцинкованата рая и сие къде са?На плаж у Гърция Валдивите Дубай ?барни горо магнитски митов томето сигурно са при жилязко водопада??А ти ходи по жегите и !!

    16:37 09.08.2026

  • 147 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 148 ЧОВЕК

    3 0 Отговор
    ПР..ОСТ,ТА ДРЪНКА! НЕ ВИЖДАМ КАКВО ИМ БЪРКА В ОЧИТЕ НА ГЕРБ ФЛАНЕЛКАТА НА МИНИСТЪР СТОЯНОВ И ДРЕХИТЕ НА ВЪНШНАТА МИНИСТЪРКА! СЕЛЯНИЯ И ПРОСТОТИЯ КОЛКОТО ИСКАШ. ВЪНШНАТА МИНИСТЪРКА Е БИЛА В ТУРЦИЯ, ТАКА КАКТО Е РЕШИЛА ДА СЕ ОБЛИЧА И НИКОЙ НЯМА ПРАВО ДА Я ВИНИ, ЗАЩО НЕ СЕ СЪОБРАЗЯВА С ОБИЧАИТЕ В ТУРЦИЯ АМИ ЗАЩОТО И МИНИСТРИТЕ, ЧЕ И ДОРИ СЪПРУГАТА НА ПРЕЗИДЕНТА НА ТУРЦИЯ У НАС ИДВТ С ОБЛЕКЛО ПО ТУРСКИ ОБИЧАИ - ЗАБРАДКИ. А СТИГА НАВЕЖДАНЕ И ПРО..СТО..ТИИ! НА ГЕРБ ХОРАТА ДОКАТО ПРЕЯДОХА ОТ ВЛАСТ ИДВАХА В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПО ПЛЕТЕНИ ЖИЛЕТКИ И ЕЛЕЦИ. НЕКА ДА ВЪРНАТ НА ЗАД ЛЕНТИТЕ И ДА СЕ ВИДЯТ ЩО ЗА СТОКА СА БИЛИ, СТРУВА МИ СЕ, ЧЕ ПО ЗЛЕ И ОТ КАР..УЦА..РИ БЯХА. СТИГА НАКАЗАНИТЕ ПО МАГНИТСКИ СА НИ УЧИЛИ НА МОРАЛ!

    18:20 09.08.2026

  • 149 Обикн.българка

    2 0 Отговор
    Лицето от Банкя,стана много,прекалено много деен, дори и за въпроси далеч от неговата компетентност.Дори и баба Урсула разбра,че на последните избори,партия герб олекна и то "смъртоносно" по отношение на калпаците-депутати.

    19:35 09.08.2026

  • 150 ДАЙ БОЖЕ

    2 0 Отговор
    ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ ДА СЛУШАШ НИВОТО ЗА РЕКА ДУНАВ ПО БНР, В 15 ЧАСА

    19:52 09.08.2026

  • 151 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 152 Йордан

    1 0 Отговор
    Боко не усещаш ли че се излагаш.

    19:53 09.08.2026

  • 153 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 154 Топ

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Емигрант":

    Сифирясай се малко и опитай пак,тогава може и да те разберем

    20:02 09.08.2026

  • 155 Йордан

    1 0 Отговор

    До коментар #119 от "няма данни Радев":

    Ти хубаво им казваш да мислят ама,със какво.

    20:03 09.08.2026

  • 156 Йордан

    3 0 Отговор
    Боко, само да ти падне имунитето и си пътник.

    20:05 09.08.2026

  • 157 Напъните

    1 0 Отговор
    са излишни. Нищо не зависи от опозицията, с изключение на наследено то.

    21:38 09.08.2026

  • 158 За дявол трябваше да си по-учен...

    0 0 Отговор

    До коментар #84 от "Фют":

    В трето лице се използва does/ doesnt!
    И при задаване на въпрос смисловият глагол е в инфинитив!

    22:00 09.08.2026

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