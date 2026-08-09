Борисов: Очаквам тези дни Радев да каже, че ниското ниво на Дунав се дължи на опозицията

Стил на работа на "Прогресивна България" е да прикрива грешките си по смешен начин. Затова и целият смях в мрежите беше защо военният министър се е появил така, както външната министърка, а в официалните снимки са му изтрили "Кинтекс" от тениската. Трябва да имаме министри, които не носят фирмени фланелки, а да всяват респект. Това заяви от Търговище лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.
"За 9 години има ли един случай на коментар от страна на президентската институция, различен от примитивния начин? Използваха празника на розата, сливата и черешата... Затова сега от партиите им отвръщат по същия начин. Да отговоря на президента Илияна Йотова - "Прогресивна България" примитивно управляват!"
"За да са депутатите по плажовете, то се дължи на неговата партия, която излезе в отпуска - парламентът не може да работи без неговите 131 депутати, които са на плаж! Очаквам, че тези дни Радев ще каже, че ниското ниво на Дунав се дължи на опозицията."
Имаме 3-4 завода за дронове и антидрон системи - дайте им работа, призова Борисов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ооо Чанкете
Коментиран от #83
11:42 09.08.2026
2 Бацеее, Бацееее
11:42 09.08.2026
3 Емигрант
- Абе будала, пак успях да тъ излъжа да гласуваш против единствената партия, която защитава българския интерес - - > Възраждане.
Успях като приложих ефективен капан с трици за маймуни.
-А сега като взе да се усещаш, отново ще ти обещая цялата вселена, щот думите ми хващат дикиш в овалието между ушите ти.
-И дъ знайш, шъ ти пуфтарям по 5 пъти на ден коя баба да избереш за президент, за да не би да се объркаш.
- После ако отново се усетиш какви си ги изс(сътворил), викай силно по българските мигранти, да се завръщат вече и да почват да се борят за благоденствието и рахата ти.
Коментиран от #23, #92, #154
11:43 09.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 стига
11:45 09.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Дгйлл
Коментиран от #119
11:45 09.08.2026
9 виктория
11:46 09.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Кретен кретен
11:47 09.08.2026
12 погрешно предположение
11:47 09.08.2026
13 Мнение
11:47 09.08.2026
14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
че е прочел още ЕДНА КНИГА❗
Това с книгата която уж е чел, ама не знае заглавието и автора, щото явно само е гледал филма, вече го преминахме❗
Преминахме и цитата от със шубата за който е чел в романа на Достоевски, ( а това с шубата въобще не е от Роман на Достоевски)- също❗
11:47 09.08.2026
15 скоро,скоро!!!
11:47 09.08.2026
16 Даниел
11:48 09.08.2026
17 гочето
Коментиран от #26
11:48 09.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Овчар
Коментиран от #99
11:48 09.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Мнение
ПЪРВО БЕШЕ КОСТОВ С ТИЯ ДУМИ ЗА КОМУНИЗМА, ЧЕ ДРУГ Е ВИНОВЕН, ПОСЛЕ БЕШЕ СТАНИШЕВ, СЛЕД ТОВА ЦАРЯ, И НАКРАЯ ТИКВАТА НИ "ОПРАВЯШЕ" ОТ ТРОЙНАТА КОАЛИЦИЯ, А СЕГА РУМЕН РАДЕВ ЩЕ НИ "ОПРАВЯ" ОТ ТИКВАТА И ЛГБТППДБ?!
АМА КАТО ТРЪГНЕ НАРОДА ДА ВИ ТЪРСИ ПОД ДЪРВО И КАМЪК ,ДА НЕ СЕ УЧУДИТЕ, ЗАЩО ТОЛКОВА МНОГО ВИ "ОБИЧА" ВСИЧКИ ВАС ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОДАЛИ СЕ ПРЕСТЪПНИЦИ???!!!
Коментиран от #36, #103
11:49 09.08.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Муню
11:50 09.08.2026
25 Вин келл
11:52 09.08.2026
26 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #17 от "гочето":Абе то и някой да е по- Т.Ъ.П. от него не е лесно❗
Да заявиш, че си построил ПОЛОВИН МИЛИАРД КМ МАГИСТРАЛИ❗
Да заявиш, че на 27 години си бил пионерче❗
Да заявиш, че си купувал "Хуманна" да захранваш дъщеря- тийнейджър❗
Си е ниво под дъното❗
11:54 09.08.2026
27 Гост
Коментиран от #32, #37
11:54 09.08.2026
28 Налудник
11:56 09.08.2026
29 Ммммм
11:56 09.08.2026
30 Иван
Кое не разбра
Всеки уйкенд разваляш настроение то на хората
11:56 09.08.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Има ни пак
11:58 09.08.2026
34 Троян
11:58 09.08.2026
35 Имаме 3-4 завода за дронове...
И на кой са заводите за дронове бе "Банкер"...???
Работа не се "дава" Банкерино , тя се получава в конкуренция с
всички , ако не си способен си аут!
Сложно е с реален бизнес не е като "Банката " Бойко, трябва да "пишеш" оферта да имаш "конкурентен" продукт, да ти "одобрят" цената,да можеш да "доставяш" навреме, обещаното, но за достигнеш до там , има ред и дисциплина само с "Алоо Ваньо" не става!!!
"Ваньо" вече не е там!!!
А Васил Божков ПРОДЪЛЖАВА да си иска милионите които ти взе!!!
11:58 09.08.2026
36 яяя
До коментар #22 от "Мнение":първо беше царя, после станишев...
11:59 09.08.2026
37 Е Да Ама !
До коментар #27 от "Гост":Сега !
Като Видя !
РР !
хептен !
Пресъхна !
11:59 09.08.2026
38 Запъртък
12:00 09.08.2026
39 Киру
12:01 09.08.2026
40 Мюмюн
12:01 09.08.2026
41 Аз човекът
12:02 09.08.2026
42 хахаха
Кво стана бе Бойко, с нискочелия ще задействате ли член пети:)
12:02 09.08.2026
43 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ
ПП-ДБ в началото спечели много избиратели защото Кирил Петков изнесе данни, че от присъединителните фондове на ЕС, ГЕРБ са откраднали над 250 Милиарда Евро и лично ПП ще проведат разследване, съд и ще върнат тези пари в бюджета.
Аз смятам, че по въпроса за ограбените еврофондове, това са едни от малките верни неща казани от Кирил Петков.
Искам да попитам защо "Факти" ни занимава непрекъснато с Путин, Русия, Путин, Русия, Путин, Русия, а не проведат журналистическо разследване и не направят серия от интервюта с Кирил Петков по отношение на откраднатите 250 милиарда евро?
За нас като българи кое е по-важно - да се разделяме на русофили и русофоби, и да се пcyваме по форума, или да се върнат тези 250 милиарда евро в държавата?
Коментиран от #61
12:03 09.08.2026
44 Маринов
Коментиран от #47
12:04 09.08.2026
45 Чума
Коментиран от #57
12:05 09.08.2026
46 Майк Алън Патън
Коментиран от #54
12:05 09.08.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Пийпинг ТОМ
Коментиран от #84
12:06 09.08.2026
49 АГАТ а Кристи
Едно време боташа ти козируваше, сега ти на него....
А и двамата сте се клели в БКП...
Редно ли е един комунист да плю Е друг комунист ???
12:07 09.08.2026
50 Серхiй Дроновскi
с ДРОН с С4 с 200 ще го ПРАСНА
12:07 09.08.2026
51 Очаквай магнита
12:07 09.08.2026
52 фюзелажен щуцер
12:08 09.08.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Кочо
До коментар #46 от "Майк Алън Патън":Радев още не е прерязал нито една лента! Но, Борисв никога няма да се примири кякой друг да е пръв коч в държавата и да дава интервю на мисирките! Породата Нарцис! Малко да се вдигне чатала от мощния му охранен врат и започва да чете лекции за морал, правда и свобода!
12:09 09.08.2026
55 Герберски
12:09 09.08.2026
56 слугинаж
12:09 09.08.2026
57 АГАТ а Кристи
До коментар #45 от "Чума":Не обиждай на магнолии !!!
Ако ти нямаш, в двора ми от преди бойково време имам точно 25 - цялата палитра !
12:10 09.08.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Име
12:12 09.08.2026
60 Нострадамус
вибрациите на Боко толкова много cа се понижили,
че той е слязъл до нивото на най гъстата материя във Вселената...
Който има очи ще види, който има уши ще чуе, който има разум ще разбере !
12:13 09.08.2026
61 Маринов
До коментар #43 от "HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ":350 милиарда ми се виждат много. Нямам спомен да са ни отпуснали толкова за периода в ЕС. Виж, 250 милиона може. Те откраднаха почти целия милиард за електронното правителство, управляван от габровеца. Къде е това електронно правителство? Откраднаха и много милиони от автомагистралите. Тракия от Чирпан до Стара Загора я правиха без чакъл, със сгурия от кулите до Димитровград. Пропадна, мъка, 35 км/ч до като станат 5 години и гаранцията мине. После се прави още веднъж. И т.н.ще ми говори той, дето обикаляше България да си събира рушветите. Нов десети септември трябва!
12:13 09.08.2026
62 геодезист
12:14 09.08.2026
63 @@@
след което с помощта на продажните Мисирки - журналисти и Социолози
започна да манипулира и опростачва Системата.
И последваха вече големите неща : Обезличаване на Образованието,
Съдебната система, Полицията, Прокуратурата, далавери в митниците,
кражба от парите на Здравната каса, Колосални кражби от Еврофондовете, от Бюджета,
от Псевдо-Саниране, от Спортни залички, Милиарди от Магистралите,
Велоалейки и Постоянни имитации на ремонти във всички общини с ГЕРБЕРСКИ кметове.
12:14 09.08.2026
64 Ванга:
Ще хитрува толкова, колкото му е дадено от Бога. И после няма право на снизхождение!…
Коментиран от #70
12:14 09.08.2026
65 маке
12:15 09.08.2026
66 Блез Паскал
но за щастие ще просъществува кратко!
Всяка деградация, завършва със самоунищожение.
В момента сме свидетели на тези процеси – Мутренската групировка ГЕРБ се самоунищожава!
12:16 09.08.2026
67 Станко
12:16 09.08.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Вера Кочовска:
ще платят тежка цена – не толкова в съда,
колкото чрез съдбата на собствените си деца и поколения (т. нар. родова карма).
12:17 09.08.2026
70 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #64 от "Ванга:":Не ползвай напразно името Божие и това на Ванга❗
12:17 09.08.2026
71 Иво
12:17 09.08.2026
72 Проклет да е
12:18 09.08.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Коментар
12:19 09.08.2026
75 фбр
12:19 09.08.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Когато не е на власт
12:20 09.08.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 слънчасала тиква
се дължи на нас
изкукуригал човечец още ли е на свобода
органите кво дремят а не претърсят зайчарника за скрито чекмедже
12:22 09.08.2026
80 Евгени от Алфапласт
12:23 09.08.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 ГЕРБ
12:24 09.08.2026
83 бай тиквата съм
До коментар #1 от "Ооо Чанкете":знам че ви липсвам мои наивни стада
ама доста от вас ме предадохте и намаляхте
сега по рядко ще ме показват писарите
че империята се сгромоляса
Коментиран от #128
12:24 09.08.2026
84 Фют
До коментар #48 от "Пийпинг ТОМ":Видял малкия дявол, не му харесало и бам Хитрино 2.
Dont it feels so good to be us...
Коментиран от #158
12:28 09.08.2026
85 Присмехулник
12:29 09.08.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Само за сравнение
12:33 09.08.2026
88 пешо
12:33 09.08.2026
89 Коняра
12:33 09.08.2026
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Данев
До коментар #3 от "Емигрант":Този който пропагандираш знаеш ли ,че в интернет масово се използва за реклама / най-вероятно с негово знание / на Пирамиди в коити да залагаш 500 Евро и за месец да вземеш 40 000 щото незнам си какво . пжоявява се реклама на по-ценни и различни нормални еврота и в нея е измамата с пирамида и т.н . с журналист и Костадинов. Та какво друга може да се каже за бързото му и стремглаво забогатяване .
12:37 09.08.2026
93 Кой какъв е
12:39 09.08.2026
94 Зайо Байо
До коментар #81 от "Бай Ганьо":, Е ....не е педал ! Питай мис Бикини , ако можеш да я намериш де. Че я скриха нейде много далече , щом я надушиха в къщата у Барселоно !
Всъщност........може да е би- , ако верваме на кмето на Симитли !
12:39 09.08.2026
95 Евала, братчед
Коментиран от #111
12:40 09.08.2026
96 Все тая
12:43 09.08.2026
97 Погонат
12:43 09.08.2026
98 Бокич
12:44 09.08.2026
99 Козаров
До коментар #19 от "Овчар":Да си жив . Най-вероятно ще кажеш същото след още 40 години. Обединени комунистически фамилии ,масони и тамплиери , други богаташки мафии , отново цялата власт вече като мастити капиталисти.
12:44 09.08.2026
100 Нашийник
12:45 09.08.2026
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 ЯЗЪК
Има ли това нещо общо с натюрела му ?
Как не му дадоха нещо фино , изящно , елегантно и красиво ?
Коментиран от #123
12:46 09.08.2026
103 Добавка
До коментар #22 от "Мнение":Пропусна само едни - онези които избиха сума ти народ започвайки преди 82 години за да я докарат до сегашната власт в ръцете на внуците им и родата им.
12:47 09.08.2026
104 Исторически факти
Коментиран от #107, #108
12:47 09.08.2026
105 гол охлюв
Магнит , който се кълне във внуците си , че и стотинка подкуп не е взел !
12:48 09.08.2026
106 Иван
12:50 09.08.2026
107 Евгени от Алфапласт
До коментар #104 от "Исторически факти":Той си има сахер, не го мисли!🤣
12:50 09.08.2026
108 Ганьо Банкянски
До коментар #104 от "Исторически факти":Къде я скриха таз мис Бикини и защо ? Нали нищо нередно не прави ? Любовта не е ли свята и чиста , за да се крият ?
Защо я скриха през девет планини в десета , щом всичко е законно и наред ?
12:51 09.08.2026
109 Исторически факти
12:52 09.08.2026
110 То си пише.....!Ама....няма кой
12:52 09.08.2026
111 Ало - Ало.....
До коментар #95 от "Евала, братчед":Аааааа , що бе ! Може и да са свързани , ама като го питаме , Тиквата се обижда и ни нарича ТУЛУПИ !
12:53 09.08.2026
112 виктория
12:53 09.08.2026
113 насила дарител
Все едно е гледал ББ на живо. И го е описал. Но Банкянския е много по-опростачен , нагъл и отвратителен от Балкански.
12:57 09.08.2026
114 Това кречатало тлъсто още ли лае?
12:58 09.08.2026
115 ПЪГУОШ
12:59 09.08.2026
116 фон Сморхаузен
Когато е станало МУТРЕНСКОТО време , станал е МУТРА-охранител !
А при демокрацията - хоп и става ДЕМОКРАТ , че и ПОЛИЦАЙ даже !
Истински хамелеон и ветропоказател дори !
13:02 09.08.2026
117 Избирател
13:05 09.08.2026
118 Подкрепа
13:07 09.08.2026
119 няма данни Радев
До коментар #8 от "Дгйлл":да е обещавал да ни заведе в рая. Кой ти го каза - боко мутрата? Мечо ту-туу и другият дебеланчо газ пи-та-ят от унищожителната загуба и сега нищо друго не им остава освен да влязат в стил крадецът вика дръжте крадеца. И те милите си мислят, че са УБЕДИТЕЛИНИ. Не са - СМЕШНИ са с критиката към ПБи Радев. И това го вижда ЦЯЛА народ. Затова и расте популярността им.
Сега изведнъж онзи от зайчарника в Банкя стана загрижен за БГ и настоява за ТВЪРД тон - той, който казваше да на началниците преди да са му наредили каквото и да е.!!!!! Хора, те си играят играта - къде в Дубай, къде в Баняк, но ВИЕ МИСЛЕТЕ!
Коментиран от #155
13:11 09.08.2026
120 Лъжовната ИСТИНА
13:17 09.08.2026
121 Бибитко
13:19 09.08.2026
122 Този коментар е премахнат от модератор.
123 В добавка
До коментар #102 от "ЯЗЪК":Пропусна:..."ПРАНИ ГАЩИ" :))
13:20 09.08.2026
124 Този коментар е премахнат от модератор.
125 ТИК ВОПРОСТАААА
13:30 09.08.2026
126 Хаха
13:36 09.08.2026
127 Перник
13:45 09.08.2026
128 Важното е не да бъдеш император
До коментар #83 от "бай тиквата съм":Нито селска пръчка с диаманти по врата. Важното е да бъдеш обичан, какъвто си, което виЙ за разлика от него никога няма да бъдете.
14:10 09.08.2026
129 ТИ СИ НЕ САМО
Коментиран от #133
14:17 09.08.2026
130 Тиквето
14:39 09.08.2026
131 Оруел
14:42 09.08.2026
132 Пустиня(к)
14:42 09.08.2026
133 По-точно:
До коментар #129 от "ТИ СИ НЕ САМО":Не сте ги преброили точно:
ОТ 130 КОМЕНТАРА за Мутрата, 127 са ОТРИЦАТЕЛНИ ЗА него.
И НЕ САМО ТУК Е ТАКА.
Коментиран от #134
14:42 09.08.2026
134 Истината:
До коментар #133 от "По-точно:":Гербегите се Изпокриха защото ГЕРБ "благодарение" на БорисоФ инкасира тотална Загуба!
Много герберунги Трескаво обмислят към коя политическа сила да де присламчат!
Това е причината вече да няма подкрепящи Мутрата коментари!
Коментиран от #135
14:47 09.08.2026
135 ГЕРБ
До коментар #134 от "Истината:":ПОБЕДА!
14:51 09.08.2026
136 Този коментар е премахнат от модератор.
137 Каменов
14:55 09.08.2026
138 Бибитко
14:56 09.08.2026
139 Николаос 66
15:08 09.08.2026
140 Този коментар е премахнат от модератор.
141 Кажи къде са парите от Хемус?
15:13 09.08.2026
142 бойко
15:21 09.08.2026
143 Янко
15:28 09.08.2026
144 Ха ха ха
Коментиран от #145
15:39 09.08.2026
145 къде е славуца
До коментар #144 от "Ха ха ха":и тошко маймуната те не са изпълзявали отдавна?
15:40 09.08.2026
146 Дани
16:37 09.08.2026
147 Този коментар е премахнат от модератор.
148 ЧОВЕК
18:20 09.08.2026
149 Обикн.българка
19:35 09.08.2026
150 ДАЙ БОЖЕ
19:52 09.08.2026
151 Този коментар е премахнат от модератор.
152 Йордан
19:53 09.08.2026
153 Този коментар е премахнат от модератор.
154 Топ
До коментар #3 от "Емигрант":Сифирясай се малко и опитай пак,тогава може и да те разберем
20:02 09.08.2026
155 Йордан
До коментар #119 от "няма данни Радев":Ти хубаво им казваш да мислят ама,със какво.
20:03 09.08.2026
156 Йордан
20:05 09.08.2026
157 Напъните
21:38 09.08.2026
158 За дявол трябваше да си по-учен...
До коментар #84 от "Фют":В трето лице се използва does/ doesnt!
И при задаване на въпрос смисловият глагол е в инфинитив!
22:00 09.08.2026