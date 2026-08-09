Борисов: Очаквам тези дни Радев да каже, че ниското ниво на Дунав се дължи на опозицията

Стил на работа на "Прогресивна България" е да прикрива грешките си по смешен начин. Затова и целият смях в мрежите беше защо военният министър се е появил така, както външната министърка, а в официалните снимки са му изтрили "Кинтекс" от тениската. Трябва да имаме министри, които не носят фирмени фланелки, а да всяват респект. Това заяви от Търговище лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

"За 9 години има ли един случай на коментар от страна на президентската институция, различен от примитивния начин? Използваха празника на розата, сливата и черешата... Затова сега от партиите им отвръщат по същия начин. Да отговоря на президента Илияна Йотова - "Прогресивна България" примитивно управляват!"

"За да са депутатите по плажовете, то се дължи на неговата партия, която излезе в отпуска - парламентът не може да работи без неговите 131 депутати, които са на плаж! Очаквам, че тези дни Радев ще каже, че ниското ниво на Дунав се дължи на опозицията."

Имаме 3-4 завода за дронове и антидрон системи - дайте им работа, призова Борисов.